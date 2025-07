Montréal investit 1,7M$ pour dynamiser les artères commerciales hors SDC

MONTRÉAL, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement envers le développement économique local, la Ville de Montréal annonce un investissement de près de 1,7 M$ pour soutenir 15 projets de revitalisation commerciale situés en dehors des territoires couverts par les Sociétés de développement commercial (SDC). Ce financement est accordé par l'entremise du Programme de soutien aux arrondissements pour la revitalisation des secteurs commerciaux hors SDC.

Les projets seront réalisés dans 15 arrondissements de Montréal, avec une répartition des fonds alloués ainsi :

Arrondissement Montant octroyé ($) Ahuntsic-Cartierville 115 000 Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 173 000 L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève 75 000 Lachine 95 000 LaSalle 127 000 Le Plateau-Mont-Royal 145 000 Le Sud-Ouest 91 000 Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 113 000 Montréal-Nord 105 000 Outremont 78 000 Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 93 000 Rosemont-La Petite-Patrie 139 000 Saint-Léonard 111 000 Verdun 87 000 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 164 000 Total 1 711 000

Grâce à leur expertise en développement local et à leur connaissance fine des réalités propres à chaque quartier, les arrondissements joueront un rôle central dans la réalisation des initiatives soutenues. Cette proximité avec le terrain permettra de structurer les communautés d'affaires, de favoriser une planification concertée et de mettre en place des projets durables, adaptés aux besoins locaux.

Une attention particulière sera accordée aux arrondissements confrontés à des enjeux économiques plus importants. Ceux-ci bénéficieront d'un soutien financier bonifié, afin de mieux répondre à leurs défis spécifiques. Cette approche vise à réduire les disparités territoriales et à encourager une relance inclusive, équitable et résiliente.

Ces efforts contribueront à renforcer la cohésion sociale, à enrichir l'expérience des consommatrices et consommateurs, et à soutenir concrètement les commerces de proximité. L'objectif est de créer un environnement commercial dynamique et prospère, au service de tous les quartiers montréalais.

« Nous poursuivons nos efforts pour encourager notre économie locale avec une vision élargie et inclusive. Après avoir renforcé le soutien aux Sociétés de développement commercial et lancé des initiatives structurantes comme les projets de piétonnisation, nous franchissons une nouvelle étape en investissant pour appuyer les artères commerciales hors SDC. Cette initiative permettra de stimuler l'activité économique locale tout en renforçant l'attractivité des quartiers et en offrant aux commerçants des outils concrets pour faire face aux défis actuels », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« En appuyant les commerces locaux situés hors des SDC, nous leur donnons les moyens de transformer leur environnement, de dynamiser leurs rues et de renforcer l'attractivité de leur quartier. Ce programme soutient une relance économique inclusive et durable. Pour la première fois, chaque arrondissement reçoit un financement dédié et décide de son utilisation, en fonction des réalités locales qu'il connaît le mieux. Cette approche permettra de créer des milieux commerciaux vivants, porteurs de fierté et de cohésion pour les communautés », a expliqué Alia Hassan-Cournol, conseillère associée au développement économique et de l'enseignement supérieur, à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques, et déléguée à la réconciliation avec les peuples autochtones au comité exécutif.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Simon Charron, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, 438 864-4368; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]