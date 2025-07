Montréal renforce les équipements de protection du personnel pompier

MONTRÉAL, le 3 juill. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce un renforcement majeur de la gestion et de la qualité des équipements de protection individuelle (EPI) destinés à son personnel pompier. Cette initiative, menée de concert avec le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), vise à garantir des conditions de travail encore plus sécuritaires à celles et ceux qui font preuve de bravoure au quotidien.

Grâce à des investissements importants, la Ville améliore la traçabilité, la décontamination, l'entretien et le renouvellement des vêtements de protection, assurant ainsi une meilleure protection contre les risques auxquels les pompiers sont exposés quotidiennement. Un investissement de près de 6,4 M$ sera effectué dès maintenant et réalisé d'ici la fin de 2025, afin de mettre en œuvre des améliorations immédiates. À partir de 2026, un montant de 3,2 M$ sera ainsi investi chaque année pour assurer le remplacement progressif des habits de combat, dont l'usure est plus rapide, ainsi que pour l'entretien des laveuses et des véhicules, le maintien du personnel supplémentaire et l'achat des fournitures nécessaires.

Cette démarche s'inscrit dans une volonté claire : faire de la santé et de la sécurité des pompiers et pompières une priorité absolue. Notons que ces besoins répondent aux exigences de la CNESST.

« Chaque jour, les pompiers et pompières de Montréal interviennent avec courage et détermination, souvent dans des conditions extrêmes. Protéger ceux qui nous protègent, c'est essentiel. C'est pourquoi notre administration est fière de faire ces investissements ciblés dans des équipements de protection individuelle (EPI) de haute performance. Chaque équipement amélioré, chaque technologie déployée, renforce leur capacité à intervenir efficacement et à revenir sains et saufs. Le courage des pompiers et des pompières mérite des moyens à la hauteur de leur mission », a souligné Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Nous sommes très heureux de ces investissements cruciaux. La santé et la sécurité de notre personnel, notamment en matière de prévention des cancers, sont une priorité absolue pour le SIM, et chaque amélioration en ce sens est un pas de plus vers un environnement de travail plus sécuritaire », a pour sa part déclaré Richard Liebmann, directeur du Service de sécurité incendie de Montréal.

