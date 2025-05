Un apport remarquable à l'écosystème de recherche scientifique pendant quatorze ans - RECONNAISSANCE AU SCIENTIFIQUE EN CHEF M. RÉMI QUIRION

QUÉBEC, le 2 mai 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, et le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, ont tenu à saluer le parcours de M. Rémi Quirion, qui assume brillamment le rôle de scientifique en chef du Québec et de président-directeur général du Fonds de recherche du Québec (FRQ) depuis 2011, et à le remercier pour son apport remarquable au rayonnement et à l'essor de l'écosystème de recherche scientifique au Québec. M. Quirion a annoncé qu'il quittera ses fonctions cet automne, à la fin de son troisième mandat.

En tant que tout premier scientifique en chef, ses conseils ont aidé la prise de décision du gouvernement sur différents enjeux au cours des quatorze dernières années. Il a grandement contribué à former la relève scientifique, à améliorer la recherche et l'innovation et à faire connaître la culture scientifique québécoise au Canada et dans le monde.

Ayant à cœur de promouvoir la recherche, il a collaboré à l'élaboration de politiques publiques. Il a notamment participé à mettre en place la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 (SQRI2), qui est au centre de la vision de notre gouvernement pour renforcer le savoir et l'innovation.

Soulignons également sa contribution au projet de loi no 44 visant à fusionner les trois fonds de recherche du Québec. À titre de président-directeur général du nouveau FRQ, il a facilité l'établissement d'une gouvernance plus cohérente et a renforcé les collaborations entre les trois secteurs de recherche.

M. Quirion a aussi encouragé l'émergence de solutions à de grands défis de société, dont le développement durable, les changements démographiques et la croissance de l'entrepreneuriat. Sa contribution a représenté un atout pour plusieurs initiatives d'envergure, telles que le déploiement de la recherche dans les zones d'innovation, la Stratégie québécoise de développement durable 2023-2028 et le chantier de réflexion sur l'Université du futur. Tout au long de son mandat, il s'est également engagé envers la science en français et le développement de la diplomatie scientifique.

Finalement, il s'est vu décerner le prix Hommage de l'Institut de l'administration publique du Québec en 2024, soulignant ses qualités de gestionnaire ainsi que son influence positive au sein de l'administration publique.

Citations :

« Au nom de la société québécoise, je rends hommage à M. Quirion, qui a donné ses lettres de noblesse au titre de scientifique en chef. Notre gouvernement a bénéficié de l'expertise de ce scientifique réputé ici comme à l'international, et ses conseils ont su nous éclairer à de nombreuses reprises sur des enjeux d'importance pour nos générations actuelles et futures. Grâce à son dévouement, on peut compter sur un écosystème de recherche scientifique de calibre mondial toujours plus fort, et je l'en remercie grandement. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Je tiens à saluer M. Quirion pour son apport considérable à l'essor du développement de la recherche scientifique au Québec. Sa collaboration, notamment à l'élaboration de la SQRI2, nous a d'ailleurs permis de faire des avancées majeures pour bâtir un Québec plus fier et innovant. Après quatorze années au service de la science, M. Quirion lègue un riche héritage à la communauté de chercheurs et chercheuses, et nous lui en sommes très reconnaissants! »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

La SQRI 2 2022-2027 propose une conception d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durables et inclusives pour s'illustrer à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales.

2022-2027 propose une conception d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durables et inclusives pour s'illustrer à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Le 1 er juin 2024, la Loi modifiant principalement la Loi sur le ministère de l'Économie et de l'Innovation en matière de recherche (projet de loi n o 44) est entrée en vigueur. Un nouveau FRQ a ainsi été créé pour réunir les trois fonds subventionnaires du gouvernement pour la recherche scientifique, soit le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies, le Fonds de recherche du Québec - Santé et le Fonds de recherche du Québec - Société et culture.

juin 2024, la Loi modifiant principalement la Loi sur le ministère de l'Économie et de l'Innovation en matière de recherche (projet de loi n 44) est entrée en vigueur. Un nouveau FRQ a ainsi été créé pour réunir les trois fonds subventionnaires du gouvernement pour la recherche scientifique, soit le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies, le Fonds de recherche du Québec - Santé et le Fonds de recherche du Québec - Société et culture. De calibre international, les zones d'innovation du Québec regroupent des acteurs de la recherche, de l'industrie ainsi que des milieux de l'enseignement et de l'entrepreneuriat en vue de mettre en valeur les avantages concurrentiels et durables de ces zones et de favoriser la culture d'innovation et la commercialisation des innovations.

