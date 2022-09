Les organismes ont jusqu'au 1er novembre pour présenter une demande de financement pour des projets d'infrastructure et de technologies de communication

GATINEAU, QC, le 7 sept. 2022 /CNW/ - Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir accéder à des espaces, à des collectivités et à des lieux de travail sans obstacles et construits de manière à inclure tout le monde. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada continue d'investir dans des programmes qui accordent la priorité à l'inclusion et à la pleine participation des personnes en situation de handicap de même qu'à l'amélioration de l'accessibilité.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a annoncé un nouvel appel de propositions dans le cadre de la composante des projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité. Un montant maximal d'environ 64 millions de dollars est disponible à l'appui d'améliorations de l'infrastructure, comme la rénovation, la construction ou la modernisation de rampes, de portes accessibles, de toilettes accessibles, d'ascenseurs et de plateformes élévatrices, les technologies de communication accessibles, les terrains de jeux accessibles ainsi que les salles et stations multisensorielles.

De ce montant, près de 58 millions de dollars seront alloués pour soutenir environ 580 petits projets sur les lieux de travail et dans les collectivités, et jusqu'à 6,5 millions de dollars serviront à appuyer environ 65 projets dans les installations d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Chaque projet admissible pourrait recevoir jusqu'à 100 000 $, et la priorité sera accordée aux projets visant les lieux de travail, les organisations autochtones, les refuges qui fournissent des services aux personnes victimes de violence (y compris la violence fondée sur le sexe) et les centres d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Le Fonds pour l'accessibilité est un programme fédéral de subventions et de contributions par lequel le gouvernement finance des projets d'infrastructure à l'échelle du Canada en vue d'améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et sur le marché du travail. La composante des projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité finance des petits projets de construction qui aident les personnes en situation de handicap à avoir accès aux programmes, aux services et aux occasions d'emploi.

Des séances d'information en ligne portant sur cet appel de propositions seront offertes afin d'aider les organismes tout au long du processus de demande. Les organismes ont jusqu'au 1er novembre 2022 pour présenter une demande en ligne.

Le Fonds pour l'accessibilité appuie le Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du gouvernement, qui a pour but de réduire la pauvreté chez ces personnes, de les aider à trouver de bons emplois, de faciliter l'accès aux programmes et services fédéraux et de bâtir des collectivités accessibles et inclusives tout en instaurant une culture d'inclusion.

Citation

« Rendre les collectivités et les lieux de travail du Canada plus accessibles et inclusifs est une priorité qui exige du leadership, de la collaboration et un travail d'équipe. Grâce à des programmes comme le Fonds pour l'accessibilité, notre gouvernement est très heureux d'appuyer les organismes et les milliers de Canadiens qui font de l'inclusion des personnes en situation de handicap une réalité, contribuant ainsi à créer un pays où personne n'est laissé pour compte. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

Les faits en bref

L'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017 a révélé qu'un Canadien sur cinq de 15 ans et plus, ce qui représente près de 6,2 millions de personnes, déclare avoir une incapacité.

Le gouvernement du Canada a financé plus de 6 000 projets depuis la création du Fonds pour l'accessibilité en 2007. L'appel de propositions précédent pour la composante des projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité, lancé en 2020, a distribué au total 82,6 millions de dollars de financement pour soutenir 1 177 projets.

Un système d'établissement des coûts à taux fixe sera utilisé pour cet appel de propositions afin de simplifier le processus de demande. Le système détermine le montant du financement qu'un projet proposé pourrait recevoir, ce qui réduit le fardeau administratif des demandeurs.

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser jusqu'à 90,3 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021‑2022, pour tripler le financement du Fonds pour l'accessibilité, contribuant ainsi à réduire les obstacles à l'emploi, aux activités et aux programmes pour les personnes en situation de handicap. Une somme supplémentaire de 25 millions de dollars sur deux ans a également été promise pour aider les garderies à effectuer des améliorations afin de rendre leurs installations plus accessibles.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Tara Beauport, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, [email protected], 343-576-1628; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]