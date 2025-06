OTTAWA, ON, le 27 juin 2025 /CNW/ - « Le Canada a été bâti sur le socle de trois peuples : les Autochtones, les Français et les Britanniques. Au fil des générations, le Canada a embrassé ces racines et est devenu un pays audacieux, ambitieux et novateur - une nation bilingue, véritablement multiculturelle et dévouée à la réconciliation.

« Notre pays est riche d'un bon nombre de cultures, de langues et de traditions, lesquelles sont unies par des valeurs et des objectifs communs. Enchâssé dans la Charte canadienne des droits et libertés, le multiculturalisme est au cœur de notre identité canadienne.

« Aujourd'hui, nous célébrons notre héritage multiculturel et réaffirmons notre détermination à bâtir un Canada toujours plus inclusif. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]