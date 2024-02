OTTAWA, ON, le 2 févr. 2024 /CNW/ - La Banque de développement du Canada (BDC), la banque des entrepreneures et entrepreneurs du Canada, a fait une nouvelle annonce lors de la conférence Prime Time 2024, la réunion annuelle de l'Association canadienne des producteurs médiatiques (CMPA) qui rassemble les leaders et les visionnaires de la production médiatique, de la radiodiffusion, de la télévision, des longs métrages et des politiques médiatiques.

L'année dernière, la présidente et cheffe de la direction de BDC avait annoncé la mise en place d'une enveloppe de financement de 30 millions de dollars destinée expressément aux industries créatives du Canada. BDC reconnaissait l'écart persistant entre la valeur stratégique croissante des industries créatives pour l'économie canadienne et les défis récurrents auxquels elles font face quand il s'agit de mobiliser des capitaux.

C'est pour cette raison que BDC avait pris l'engagement de miser sur son rôle de banque de développement et de lancer un appel à la mobilisation, autant de sa part que des industries créatives. Le fait d'afficher publiquement une ambition audacieuse a incité toutes les parties prenantes à travailler ensemble de façon innovante et créative, ce qui a créé un nouvel environnement propice à l'innovation collaborative.

Un an plus tard, l'appel lancé pour en faire plus et le faire mieux a donné un résultat qui a dépassé toutes les attentes : BDC a augmenté d'un impressionnant montant de 113 millions de dollars (toutes solutions confondues) son financement des industries créatives. Cela représente près de quatre fois plus que ce qui était prévu.

« Je suis heureuse de me trouver devant un parterre de visionnaires et de personnes d'action, des gens qui incarnent l'esprit d'entreprise et la persévérance », a déclaré Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC, lors de son allocution à l'occasion de la conférence Prime Time 2024. À la croisée de la créativité et du sens des affaires, le secteur de la création cadre parfaitement avec les aspirations de BDC et sa mission de développement. L'année dernière, nous avons brisé le mythe selon lequel le financement des industries créatives du Canada peut représenter un défi. Ensemble, nous avons réécrit ce scénario, et je suis très fière que BDC ait fait et fasse encore partie de votre nouvelle histoire. »

Fortes de leurs vastes connaissances et fondées sur la créativité et le talent individuels, les entreprises créatives et culturelles ont une grande incidence sur la création d'emplois à haute valeur ajoutée et sur la richesse économique. En 2019, les industries des arts, de la culture et du patrimoine représentaient 57,1 milliards de dollars en produit intérieur brut et près de 673 000 emplois directs.

Plus de 1 000 entreprises des industries créatives et culturelles ont bénéficié du soutien de BDC. Le financement a aidé plusieurs entreprises à se développer, y compris les suivantes :

Distillery VFX Inc. - Vancouver (Colombie-Britannique)

Lauréat d'un prix EMMY®, Distillery VFX Inc. est un studio boutique d'effets visuels numériques qui fournit des graphiques générés par ordinateur de première qualité à l'industrie du streaming et du divertissement cinématographique. Distillery a été fondée en décembre 2019 et a commencé à travailler avec BDC au début de 2022.

BDC a joué un rôle essentiel dans la croissance et le succès continus de Distillery, en fournissant le financement pour l'achat du studio de Distillery en 2022 et le financement des améliorations locatives et de l'équipement utilisé dans le processus de création d'effets visuels.

Felix & Paul Studios - Montréal (Québec)

Felix & Paul Studios est un créateur d'expériences de divertissement immersif récompensé par un EMMY®. L'entreprise crée des expériences captivantes de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte pour des publics du monde entier. L'équipe associe une plateforme technologique en instance de brevet à une expertise créative primée pour produire des expériences immersives inédites.

L'entreprise utilisera le financement de BDC pour soutenir la production et le développement de son projet le plus ambitieux à ce jour, une expérience RV révolutionnaire qui est basée sur une nouvelle PI originale et dont le lancement est prévu en 2025.

Married to Giants Inc. - Toronto ( Ontario )

Married to Giants Inc. est l'une des principales maisons de postproduction basée à Toronto, au Canada. Elle fournit une variété de services éditoriaux pour la publicité traditionnelle et numérique, le contenu court et long format, les films documentaires et les vidéoclips.

Grâce au financement de BDC, l'entreprise sera en mesure d'entreprendre des projets supplémentaires en fournissant les capitaux nécessaires pour stimuler la croissance dans un contexte post COVID difficile.

Peacemaker Studios Inc. - Burnaby (Colombie-Britannique)

Peacemaker Studios a récemment construit un studio DEL clé en main ultramoderne qui simplifie la production et met les dernières technologies au service des publicités, des longs métrages, des séries, de la photographie et des effets spéciaux. Le studio DEL vient s'ajouter aux autres solutions innovantes en matière de caméras spécialisées que l'entreprise propose à l'industrie canadienne du cinéma et de la télévision.

Le soutien de BDC a permis à Peacemaker de financer l'acquisition de son propre équipement DEL et de rénover son studio afin de soutenir sa croissance.

Sphère Média - Montréal (Québec), Ottawa et Toronto ( Ontario )

Sphère Média captive le public avec ses séries dramatiques, ses comédies, ses films et ses séries d'animation. D'ailleurs, Sphère Média possède l'un des plus importants studios d'animation numérique 2D au Canada.

BDC a permis la production de deux séries d'animation, dont la série jeunesse Riley Rocket, qui fait la promotion de l'inclusion et de la diversité, et la série Red Ketchup, une reconstitution animée d'une des grandes bandes dessinées québécoises. Ces séries s'adressent aux marchés canadien et international, et enregistrent déjà des ventes en Australie et en Angleterre.

Les 7 doigts de la main - Montréal (Québec)

Les 7 doigts de la main est un collectif de créateurs qui redéfinit le cirque contemporain en mélangeant les disciplines artistiques. Chaque création est une nouvelle épopée, mélange subtil d'acrobaties et de théâtralité. Les 7 Doigts ont donné naissance à des créations aussi diverses que leurs esprits créatifs : spectacles solo, comédies musicales sur Broadway, prestigieuses collaborations sur la scène internationale, événements spéciaux, cérémonies olympiques, performances télévisées, expériences immersives.

BDC appuie plusieurs projets de Les 7 doigts, le premier ayant permis l'acquisition d'équipement spécialisé pour la production de nouveaux spectacles immersifs.

Dans le cadre des efforts déployés pour accélérer la croissance du secteur, BDC s'est associée à Téléfilm Canada afin de cerner le potentiel commercial inexploré et d'élaborer des initiatives visant à soutenir le secteur audiovisuel canadien. Résultat de ce partenariat, un programme d'apprentissage gratuit est maintenant disponible pour aider les entrepreneures et entrepreneurs du secteur qui viennent tout juste de lancer leur entreprise à acquérir et à comprendre les bases de la gestion financière. Le programme est un bon exemple de ce que BDC veut accomplir : s'assurer que les entreprises qui pourraient avoir des besoins différents ou non comblés développent leurs connaissances et saisissent les occasions de réaliser pleinement leurs ambitions.

Pour en savoir plus, visitez la page Web de BDC sur les industries créatives et culturelles.

