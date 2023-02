Un an après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie - Le Québec exprime toute sa solidarité au peuple ukrainien

QUÉBEC, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Un an après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement du Québec réitère son soutien au peuple ukrainien. Il rappelle également son appui au respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. En signe de solidarité avec les Ukrainiennes et Ukrainiens, le drapeau de l'Ukraine flottera sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement le vendredi 24 février, de l'aube au crépuscule.

Depuis le début du conflit, le gouvernement du Québec soutient le peuple ukrainien. Au total, 19 millions de dollars ont été alloués à diverses actions.

Un appui financier a été accordé à des organismes québécois de coopération internationale pour réaliser des actions humanitaires comme le maintien des services éducatifs ainsi que l'approvisionnement en médicaments et en nourriture.

Le gouvernement a aussi mis en place plusieurs mesures pour accueillir les Ukrainiennes et Ukrainiens venus au Québec, dont du soutien à l'installation et à l'intégration, un accès aux services d'aide à l'emploi, des cours de français, la couverture du régime d'assurance maladie ainsi que l'éducation préscolaire, primaire et secondaire. Il faut rappeler également que le gouvernement a mis sur pied un kiosque, à l'aéroport de Montréal, pour entrer en contact avec les ressortissants ukrainiens, dans leur langue, dès leur arrivée en sol québécois.

« Voilà déjà un an que le conflit en Ukraine perdure et ravage le pays. Aujourd'hui, l'Ukraine est sur la ligne de front du monde démocratique. Les Ukrainiennes et Ukrainiens se battent pour leur propre liberté, mais aussi pour nous, pour notre liberté. Aujourd'hui, et jusqu'à la fin de cette guerre, toute la population québécoise est et sera derrière le peuple ukrainien. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Un an après le début de cette guerre, nous réitérons toute notre solidarité envers le peuple ukrainien. Ce conflit reste une tragédie pour les populations, qui en sont les premières victimes. Une résolution pacifique du conflit en Ukraine s'impose, au bénéfice de toutes et tous. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« La mobilisation des acteurs du milieu et des nombreux partenaires qui soutiennent l'installation et l'accueil des ressortissants ukrainiens nous permet de recevoir les familles avec dignité en leur offrant des services adaptés qui favorisent leur intégration en français, partout au Québec. Nous sommes d'ailleurs témoins de très beaux exemples d'intégration, malgré les importants enjeux et les souffrances engendrées par la guerre. Je remercie aussi tous les Québécois et Québécoises qui sont venus en aide aux ressortissants ukrainiens ou qui vont le faire. Plus que jamais, nous sommes avec vous! »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants de la dernière année :

Le Québec a participé activement à la rédaction et à l'adoption d'une résolution de l'Organisation internationale de la Francophonie, qui réprouvait l'invasion de l' Ukraine , le 16 mars 2022.

, le 16 mars 2022. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, le 24 février 2022, une motion qui visait à exprimer sa solidarité envers le peuple ukrainien et son souhait d'une résolution pacifique du conflit armé en Ukraine , sur la base de la négociation et du respect du droit international.

, sur la base de la négociation et du respect du droit international. Le drapeau de l' Ukraine a été installé sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement, du 25 au 27 février 2022, pour démontrer le soutien de la nation québécoise envers les Ukrainiennes et Ukrainiens.

a été installé sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement, du 25 au 27 février 2022, pour démontrer le soutien de la nation québécoise envers les Ukrainiennes et Ukrainiens. Un soutien financier de 300 000 $ à deux organismes québécois de coopération internationale a été annoncé le 1 er mars 2022.

mars 2022. Une aide humanitaire supplémentaire de 700 000 $ pour soutenir la population ukrainienne a été réservée par l'intermédiaire d'un appel à projets, le 16 mars 2022.

Une aide supplémentaire de 100 000 $ pour l'envoi de matériel a été annoncée le 7 avril 2022.

Une contribution de 100 000 $, accordée à l'UNESCO en vue d'assurer le maintien des services éducatifs aux élèves ukrainiens, a été annoncée le 20 décembre 2022. Cette aide provenait du ministère de l'Éducation (30 000 $), du ministère de l'Enseignement supérieur (30 000 $) et du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (40 000 $).

Dans le but de favoriser un accueil digne et sécuritaire, le gouvernement du Québec a prévu des services publics pour les ressortissants ukrainiens, soit les suivants :

l'hébergement temporaire;



l'aide à la recherche d'un logement permanent et le soutien aux démarches d'installation;



le soutien financier du Programme spécifique d'aide pour les Ukrainiens;



l'éducation préscolaire, primaire et secondaire;



la couverture complète du régime d'assurance maladie du Québec, qui donne accès au réseau de la santé et des services sociaux;



le crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfant;



l'aide à l'emploi;



les cours de français;



les services d'intégration Accompagnement Québec.

Une somme de 17,8 millions de dollars a été accordée à la Croix-Rouge canadienne pour coordonner l'hébergement temporaire d'urgence.

Pour plus d'information sur les services offerts aux personnes qui arrivent d'Ukraine, consultez la page Participer à l'effort de solidarité envers les Ukrainiens | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de ses 34 représentations dans 19 pays, suivez les médias sociaux de l'organisation :

