Plus de 160 000 $ pour faciliter l'intégration des personnes immigrantes en Gaspésie

BONAVENTURE, QC, le 29 août 2024 /CNW/ - La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, et la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, ont annoncé un investissement de 160 608 $ afin de soutenir deux organismes qui aident les personnes immigrantes dans leur processus d'intégration.

Grâce à ce soutien financier du gouvernement du Québec, les deux organismes pourront offrir des services liés aux premières démarches d'installation afin que les personnes immigrantes puissent s'intégrer pleinement, en français, à la vie collective québécoise. Rappelons que l'appui des partenaires locaux, dans toutes les régions du Québec, participe à l'intégration réussie des personnes immigrantes.

« Notre gouvernement croit fermement que l'intégration des personnes immigrantes passe par toute la communauté et elle ne fait pas exception dans nos régions. Par le financement des organismes engagés et dévoués comme Horizon Emploi et le Centre d'action bénévole Saint-Alphonse-Nouvelle, on se donne les moyens nécessaires pour que les nouveaux arrivants s'épanouissent, en français, au Québec. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« On connaît tous l'importance d'un accompagnement adéquat pour nos nouveaux arrivants, qui sont des acteurs essentiels pour le développement régional et pour les services offerts à notre population. Il est donc primordial de leur offrir tous les outils nécessaires pour favoriser leur intégration. Je suis très heureuse que les sommes que nous annonçons aujourd'hui se traduisent par des services directs aux nouveaux citoyens de Bonaventure. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

« La Gaspésie connaît encore cette année un regain de popularité auprès des personnes immigrantes en raison des perspectives d'emploi qu'elle offre dans des secteurs recherchés. Des organismes comme Horizon Emploi et le Centre d'action bénévole Saint-Alphonse-Nouvelle sont essentiels à une intégration réussie des personnes immigrantes afin qu'elles puissent contribuer à la vitalité et au développement économiques de la région. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je me réjouis de ce soutien financier qui nous permettra de faciliter l'accueil, l'intégration sociale et l'emploi des personnes immigrantes au sein de la communauté gaspésienne. Ces services leur sont indispensables afin de les aider à réaliser leurs démarches aisément de manière à pouvoir participer pleinement à la vie collective. »

Rachel Aspirot, directrice, Horizon Emploi

« Cette aide financière est un véritable levier pour enrichir notre offre de services et renforcer l'intégration des personnes immigrantes dans notre communauté. Elle nous permet non seulement de répondre de manière personnalisée à leurs besoins, mais aussi de promouvoir des valeurs d'entraide et de solidarité qui sont au cœur de notre mission. En renforçant nos partenariats et en mobilisant nos bénévoles, nous créons un environnement où chacun peut s'épanouir et contribuer activement à la vitalité de notre collectivité. »

Nancy Valois, Direction générale, Centre d'action bénévole Saint-Alphonse-Nouvelle

Le Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration (PASI) du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) s'adresse aux organismes qui souhaitent soutenir les personnes immigrantes.

Le MIFI octroie une subvention de 80 304 $ pour 2024-2025 au Centre d'action bénévole Saint-Alphonse -Nouvelle, situé dans la municipalité de Maria. L'organisme est implanté sur le territoire depuis une quarantaine d'années et a pour mission la promotion et le développement de l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine en lien avec les différentes problématiques de son territoire. Pour plus d'information sur l'organisme : https://www.cabmaria.com/

situé dans la municipalité de Maria. L'organisme est implanté sur le territoire depuis une quarantaine d'années et a pour mission la promotion et le développement de l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine en lien avec les différentes problématiques de son territoire. Pour plus d'information sur l'organisme : https://www.cabmaria.com/ Le MIFI octroie une subvention de 80 304 $ pour 2024-2025 à Horizon Emploi situé à Bonaventure . L'organisme offre des services en employabilité, en orientation et en réadaptation professionnelle ainsi que du soutien à la dotation pour les entreprises. Pour plus d'information sur l'organisme : https://www.horizonemploi.com/

