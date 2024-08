Près de 200 000 $ pour l'installation et l'intégration des personnes immigrantes aux Îles-de-la-Madeleine

CAP-AUX-MEULES, QC, le 30 août 2024 /CNW/ - La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, a annoncé un investissement de 190 492 $ pour deux ans au Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles (CJE) afin de soutenir l'organisme qui aide les personnes immigrantes dans leur processus d'intégration.

Grâce à ce soutien financier du gouvernement du Québec, le Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles pourra offrir des services liés aux premières démarches d'installation et d'immigration, ainsi que des services d'intégration et des activités de socialisation aux personnes immigrantes de leur territoire. L'organisme dessert l'ensemble du territoire de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine (CMIM). Rappelons que l'appui des partenaires locaux, dans toutes les régions du Québec, participe à l'intégration réussie des personnes immigrantes.

Citations :

« Le soutien financier que notre gouvernement offre à Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles se traduira par des services directs aux nouveaux arrivants afin qu'ils puissent s'épanouir, en français, dans leur nouvelle communauté. L'intégration, l'établissement en région et la francisation des nouveaux arrivants sont des priorités pour notre gouvernement et on y travaille ! »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Les Îles-de-la-Madeleine continuent d'être populaires auprès des personnes immigrantes en raison des perspectives d'emploi. Des organismes comme le CJE sont essentiels à une intégration réussie des personnes immigrantes afin qu'elles puissent contribuer à la vitalité et au développement économiques de la région et je suis fière de les soutenir. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Nous sommes fiers de poursuivre et consolider le projet de l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes aux Îles. Cette aide financière renforcera le continuum de services offerts aux nouveaux arrivants, avec l'objectif de faciliter les parcours migratoires sur notre territoire. Les efforts consentis notamment en complémentarité avec le Programme Place aux jeunes en région et la Stratégie d'attraction des personnes de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine permettront de réunir les conditions propices à une intégration réussie. »

Brenda Déraspe, directrice générale, Carrefour Jeunesse-Emploi

Faits saillants :

Le Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration (PASI) du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) s'adresse aux organismes qui souhaitent soutenir les personnes immigrantes.





Le MIFI octroie une somme de 190 492 $ au Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles pour les deux prochaines années. Le CJE des Îles est un organisme sans but lucratif créé en 1997. Sa mission première est d'offrir des services socioprofessionnels aux jeunes de 16 à 35 ans. L'organisme a intégré en 2023-2024 le Service d'aide à l'emploi (SAE) des Îles-de-la-Madeleine, ce qui a élargi la clientèle desservie. Pour en savoir plus : https://www.cjedesiles.com/.

