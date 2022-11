Troisième appel à projets pour des ateliers d'artistes - La Ville de Montréal invite les organismes culturels et gestionnaires immobiliers à but non lucratif à déposer un projet de rénovation, de construction ou d'agrandissement

MONTRÉAL, le 28 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal invite les organismes culturels et gestionnaires immobiliers à but non lucratif à déposer un projet dans le cadre du volet 2 du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes d'ici le 13 février 2023.

Les projets sélectionnés pourront bénéficier d'une subvention allant jusqu'à 5 M$ pour la réalisation de travaux de rénovation, de construction ou d'agrandissement d'ateliers d'artistes. Le programme est l'une des actions concrètes issues des efforts conjoints de la Ville de Montréal et du ministère de la Culture et des Communications pour assurer la pérennité des ateliers, au bénéfice des artistes montréalais.

« Notre administration reconnaît l'apport exceptionnel du milieu culturel à la vitalité socioéconomique de la métropole. Nous tenons à offrir à nos artistes, qui font rayonner notre métropole aux quatre coins du globe, des ateliers de qualité et qui soient abordables à long terme. Ce programme est important pour protéger des ateliers d'artistes montréalais, mais également pour assurer leur développement et leur pérennisation. Nous encourageons les parties concernées à déposer leurs projets d'ici le 13 février prochain », a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le gouvernement du Québec tient à ce que les artistes disposent de locaux de travail convenables et accessibles leur permettant de s'épanouir et de poursuivre leur contribution à la vitalité culturelle de la métropole. Je salue la Ville de Montréal pour son engagement dans la promotion de la culture », a mentionné le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe.

Conçu de manière à assurer la pérennisation d'espaces de création abordables, le programme requiert de présenter un mode d'occupation d'au moins 20 ans par le porteur de projet.

En action pour développer et pérenniser les ateliers d'artistes

Au terme des deux appels à projets pour la réalisation de travaux de rénovation, de construction ou d'agrandissement (volet 2 du programme), quatre organismes ont été retenus à ce jour. Ces projets offriront environ 22 000 m2 d'ateliers d'artistes abordables supplémentaires destinés à un peu plus de 450 artistes.

Depuis 2020, le Service du développement économique et le Service de la culture de la Ville de Montréal, le ministère de la Culture et des Communications et le Conseil des arts de Montréal ont déployé plusieurs mesures afin de soutenir les artistes qui poursuivent leur carrière à Montréal :

