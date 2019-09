Trois PME du Grand Montréal améliorent leur productivité grâce au soutien de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Plus de 1,9 M$ du gouvernement du Canada en appui aux projets innovants du Comptoir Agricole Ste-Anne, de Mécadémic et du Groupe Somac

Les entreprises œuvrant dans les secteurs de l'acier et de l'aluminium sont des joueurs importants de notre économie et de nos chaînes d'approvisionnement puisqu'elles offrent de bons emplois à des milliers de Canadiens de la classe moyenne.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, annonce l'attribution de contributions non remboursables totalisant 1 908 251 dollars aux entreprises Comptoir Agricole Ste-Anne inc. (CASA), Mécadémic inc. et Groupe Somac inc.

Ce financement est accordé en vertu de l'Initiative pour l'acier et l'aluminium (IAA) du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI). Grâce au soutien financier du gouvernement du Canada, ces trois PME du Grand Montréal pourront améliorer leur productivité afin d'assurer leur croissance et créer plus d'une trentaine d'emplois à temps plein.

Plus précisément, CASA, une PME de Repentigny qui se spécialise dans la vente et l'installation d'équipements agricoles servant à la manutention des grains, comptera sur un appui d'un million de dollars. Cette contribution lui permettra de procéder à l'acquisition et à l'installation d'équipement de production, notamment une machine à découpe au laser ainsi qu'un appareil d'optimisation de gestion de flux de matières premières et de produits, et à l'automatisation de ses lignes de production afin d'assurer son expansion.

De son côté, l'entreprise montréalaise Mécadémic, qui conçoit, fabrique et commercialise des bras robotisés industriels parmi les plus compacts et précis sur le marché, bénéficiera d'un financement de 656 251 dollars. Grâce à cette aide, elle pourra mettre en place une ligne d'assemblage de cartes électroniques, automatiser son processus d'assemblage en utilisant, entre autres, ses propres robots et réaliser des activités de commercialisation de ses produits innovants. L'appui de DEC vise notamment l'acquisition d'équipements et la réalisation de certaines activités de commercialisation.

Finalement, le Groupe Somac, une entreprise familiale de Mirabel qui se spécialise dans la fabrication d'abris en aluminium, procédera à l'achat d'un centre d'usinage 5 axes ainsi qu'à l'amélioration de ses produits. Le soutien de 252 000 dollars du gouvernement du Canada lui permettra de simplifier le processus d'installation des abris et de les rendre accessibles à une plus grande clientèle.

Administrée par les agences de développement régional (ADR), l'IAA fournit un appui ciblé à des petites et moyennes entreprises canadiennes des secteurs de l'acier et de l'aluminium. Des contributions non remboursables permettront à ces PME d'adopter des technologies innovantes visant à améliorer leur productivité ou leur compétitivité et de créer des emplois hautement spécialisés.

« En se dotant d'une stratégie pour appuyer les entreprises œuvrant dans les secteurs de l'acier et de l'aluminium, le gouvernement du Canada a choisi de soutenir les entreprises canadiennes innovantes qui trouvent de nouvelles façons de créer de la valeur et qui cherchent à conquérir de nouveaux marchés. Le soutien financier accordé à CASA, Mécadémic et au Groupe Somac se veut un appui concret à des PME qui ont démontré leur savoir-faire et leur volonté d'assurer leur croissance en misant sur l'innovation en plus de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

