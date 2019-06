Trois nouvelles initiatives pour appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme au pays

Le gouvernement du Canada annonce un investissement de 34,6 millions de dollars pour appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme partout au pays

OTTAWA, le 27 juin 2019 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont au cœur de l'identité canadienne, en plus d'être des instruments d'inclusion et d'intégration de notre diversité. C'est pourquoi le gouvernement s'engage à appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire et à promouvoir le bilinguisme partout au pays.

Mme Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier, a annoncé trois nouvelles initiatives dans le domaine de la formation postsecondaire en français pour une valeur totale de 34,6 millions de dollars. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie; de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social; et de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé. Les trois nouvelles initiatives sont les suivantes :

Un partenariat entre Patrimoine canadien et l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) pour encourager les étudiants anglophones à poursuivre des études postsecondaires en français langue seconde grâce à l'octroi de bourses, soit un investissement de 12,6 millions de dollars sur quatre ans.

Un partenariat de 12 millions de dollars sur quatre ans entre Emploi et Développement social Canada et l'ACUFC pour aider à la formation des éducateurs de la petite enfance et renforcer leur capacité dans les communautés francophones en situation minoritaire.

et l'ACUFC pour aider à la formation des éducateurs de la petite enfance et renforcer leur capacité dans les communautés francophones en situation minoritaire. L'octroi de 10 millions de dollars sur cinq ans par Santé Canada à cinq établissements d'enseignement postsecondaire pour qu'ils se joignent à l'ACUFC volet Consortium national de formation en santé (CNFS) et puissent ainsi offrir des programmes de formation en santé en français, afin d'augmenter le nombre de professionnels de la santé en mesure de servir les communautés francophones en situation minoritaire. Il s'agit des établissements suivants :

à cinq établissements d'enseignement postsecondaire pour qu'ils se joignent à l'ACUFC volet Consortium national de formation en santé (CNFS) et puissent ainsi offrir des programmes de formation en santé en français, afin d'augmenter le nombre de professionnels de la santé en mesure de servir les communautés francophones en situation minoritaire. Il s'agit des établissements suivants : le Collège Glendon et l'Université de Hearst , en Ontario ;

et l'Université de , en ;

la Cité universitaire francophone à l'Université de Regina et le Collège Mathieu, en Saskatchewan ;

;

le Collège Éducacentre, en Colombie-Britannique.

Ces nouvelles initiatives sont une étape importante dans la mise en œuvre du Plan d'action sur les langues officielles 2018-2023, qui propose un investissement record de 2,7 milliards de dollars sur cinq ans.

Citations

« Ces trois initiatives du Plan d'action pour les langues officielles concrétisent l'engagement de notre gouvernement à continuer de renforcer nos communautés francophones en milieu minoritaire et de promouvoir le bilinguisme au pays. Nous sommes ravis de nous allier aux collèges et universités francophones qui sont des piliers des communautés et des partenaires clés, tant dans la promotion du bilinguisme chez les anglophones que dans la formation des professionnels dont les communautés ont besoin pour assurer leur vitalité à long terme. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Tous les enfants canadiens méritent d'avoir accès à des services d'apprentissage inclusifs et de qualité afin de soutenir leur développement en bas âge et d'avoir le meilleur départ possible dans la vie. Offrir aux enfants vivant en milieu minoritaire des programmes dans leur langue maternelle est essentiel pour assurer leur bien-être et favoriser la vitalité de la dualité linguistique du Canada. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Notre gouvernement est résolu à s'attaquer aux défis des communautés francophones en situation minoritaire en favorisant l'accès aux services de santé dans la langue officielle privilégiée par le patient. Ce financement renforcera les initiatives de formation et améliorera l'accès à des professionnels de la santé bilingues pour que les membres des communautés francophones en situation minoritaire puissent avoir accès aux meilleurs services de santé possible. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé

« Le gouvernement du Canada est déterminé à répondre aux besoins des communautés linguistiques en situation minoritaire et à promouvoir le bilinguisme au Canada. Les annonces faites aujourd'hui sont une grande étape pour assurer la vitalité de ces communautés et renforcer de manière durable la francophonie canadienne. »

- Mme Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier

« L'ACUFC se réjouit des investissements importants annoncés par le gouvernement fédéral en matière d'éducation postsecondaire en français, qui contribueront à la vitalité et à la pérennité des communautés francophones en situation minoritaire ainsi qu'à la dualité linguistique canadienne. »

- M. Allister Surette, coprésident de l'ACUFC, recteur et vice-chancelier de l'Université Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse)

« L'ACUFC est fière de pouvoir administrer ce programme de bourses et, ainsi, de contribuer à promouvoir un Canada bilingue. De plus, grâce aux 2 autres nouveaux investissements, les 21 établissements membres de l'ACUFC pourront augmenter l'offre de formation en petite enfance, en français, alors que les 5 nouveaux membres du CNFS augmenteront l'offre de programme de formation en santé, en français. L'avenir du Canada en tant que pays bilingue passe par l'utilisation accrue des langues officielles dans le quotidien. »

- M. Pierre-Yves Mocquais, coprésident du CNFS et de l'ACUFC, et doyen du Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta

Les faits en bref

L'ACUFC regroupe 21 établissements membres, incluant des collèges et universités, desservis par plus de 70 points de services d'un bout à l'autre du pays. L'ACUFC est une voix forte de l'éducation postsecondaire en français et possède un important réseau d'établissements d'enseignement postsecondaire de la francophonie canadienne capable de rejoindre équitablement les étudiants des collèges et universités.

Santé Canada s'est vu octroyer 16,9 millions de dollars en fonds supplémentaires sur 5 ans dans le cadre du nouveau Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir.

Un nouvel investissement de 20 millions de dollars pour soutenir les initiatives de développement de la petite enfance dans les communautés francophones en situation minoritaire est prévu dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023. De ce financement, 13,5 millions de dollars seront alloués à la formation et au renforcement des capacités des éducateurs de la petite enfance.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2013 propose des investissements records de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions en nouveaux fonds, pour appuyer les communautés en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme partout au pays.

Fiche d'information

Partenariat entre Patrimoine canadien et l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) pour encourager les étudiants anglophones à poursuivre des études postsecondaires en français

Patrimoine canadien annonce un nouveau partenariat avec l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) pour encourager les étudiants anglophones à poursuivre des études postsecondaires en français, grâce à un investissement de 12,6 millions de dollars sur 4 ans. L'ACUFC attribuera jusqu'à 850 bourses de 3 000 dollars par année dès 2019-2020.

Même si les étudiants ont accès à des cours de français langue seconde dans leur école primaire et secondaire, ils doivent surmonter des obstacles pour maintenir leurs compétences linguistiques une fois arrivés au collège ou à l'université. Bien souvent, leur maitrise du français décline lorsqu'ils quittent le secondaire.

Cette nouvelle initiative vise à renverser cette tendance. Elle contribuera à l'objectif du Plan d'action sur les langues officielles 2018-2023 qui vise à faire passer le taux national de bilinguisme de 17,9 à 20 % d'ici 2036, surtout grâce à l'augmentation du taux de bilinguisme des anglophones à l'extérieur du Québec de 6,8 à 9 %.

Partenariat entre Emploi et Développement social Canada et l'ACUFC pour la formation des éducateurs de la petite enfance dans les communautés francophones en situation minoritaire

Les premières années de la vie sont essentielles au développement et au bien-être futurs des enfants. Des programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants destinés aux enfants vivant en milieu minoritaire permettent à ces derniers de se bâtir une identité solide. De plus, ils encouragent les parents et les familles à épouser pleinement leur culture.

L'ACUFC recevra plus de 12 millions de dollars pour aider à former des éducateurs de la petite enfance et à renforcer leur capacité dans les communautés francophones en situation minoritaire. Le projet pluriannuel est financé à partir de l'investissement de 20 millions de dollars prévu dans le budget de 2018 pour soutenir les initiatives de développement de la petite enfance dans les communautés francophones en situation minoritaire, dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023.

L'ACUFC agira à titre d'intermédiaire pour financer les projets et les initiatives. L'organisme vise à augmenter le nombre d'éducateurs de la petite enfance francophones bien formés dans les communautés francophones en situation minoritaire et à assurer une meilleure cohérence dans la qualité des programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en français au Canada.

Partenariat entre Santé Canada et cinq nouveaux établissements postsecondaires pour augmenter le nombre de fournisseurs de services de santé en français en milieu minoritaire

Il y a des communautés de langue officielle en situation minoritaire dans chaque province et territoire, et elles font partie intégrante de la mosaïque culturelle de notre pays. Pour que les Canadiens puissent avoir accès aux meilleurs soins possible, il est essentiel d'avoir des professionnels de la santé en mesure de répondre aux besoins des membres de ces communautés, dans la langue de leur choix.

Santé Canada versera 10 millions de dollars sur 5 ans à 5 nouveaux établissements d'enseignement postsecondaire afin de leur permettre de devenir membres du Consortium national de formation en santé. Les universités et collèges suivants recevront des fonds pour offrir des programmes de formation accréditée en français dans différentes disciplines de la santé, dans des régions et des provinces où aucune formation du genre n'était offerte auparavant :

le Collège Glendon et l'Université de Hearst , en Ontario ;

et l'Université de , en ; la Cité universitaire francophone à l'Université de Regina et le Collège Mathieu, en Saskatchewan ;

; l'Éducacentre, en Colombie-Britannique.

Les professionnels de la santé nouvellement formés permettront d'accroître l'offre de services de santé en français pour répondre aux besoins en matière de santé des communautés francophones en situation minoritaire. Les fonds annoncés aideront à combler les lacunes cernées dans le recrutement d'étudiants bilingues et dans l'offre de stages pour les étudiants bilingues dans les programmes de soins de santé des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de nouvelles initiatives par Santé Canada, comme le prévoit le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023. Le Consortium national de formation en santé est composé d'un secrétariat national auquel s'ajoutent 16 établissements d'enseignement postsecondaire (ce nombre comprend les cinq établissements ajoutés aujourd'hui) qui offrent des programmes en français de formation en santé partout au Canada.

