Jusqu'au 2 septembre 2025, les gens qui souhaitent utiliser le laissez-passer Un Canada fort ont plus de choix

GATINEAU, QC, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Cet été, les gens de tout le pays choisissent le Canada et profitent de tout ce qu'il a à offrir. En faisant de son pays sa destination de vacances, toute la population peut avoir une entrée gratuite ou à prix réduit à plusieurs endroits grâce au laissez-passer Un Canada fort. Celui-ci permet, notamment aux jeunes et aux familles, d'explorer plus facilement le Canada et de célébrer ce qui le rend extraordinaire et digne de notre fierté, d'un océan à l'autre.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé que 86 galeries et musées provinciaux et territoriaux feront désormais partie du laissez-passer. Les établissements participants offriront l'entrée gratuite aux enfants de 17 ans ou moins, et un rabais de 50 % sur les droits d'entrée aux jeunes de 18 à 24 ans.

La population canadienne peut consulter le site du laissez-passer Un Canada fort pour obtenir la liste des galeries et des musées participants.

Le gouvernement du Canada a contribué aux droits d'entrée d'un certain nombre de galeries et de musées provinciaux et territoriaux pour qu'ils puissent faire partie de l'initiative Un Canada fort. Ces établissements s'ajoutent aux musées nationaux du Canada qui offrent les mêmes avantages. C'est l'occasion idéale pour la population canadienne de découvrir son histoire et ses traditions culturelles riches en visitant l'un de ces merveilleux musées.

Jusqu'au 2 septembre 2025, le laissez-passer Un Canada fort aidera les familles à profiter d'un accès élargi à la nature et à la culture du Canada tout en économisant de l'argent et en soutenant l'industrie du tourisme, les économies locales et la création d'emplois aux quatre coins du pays.

Citations

« Depuis près d'un mois, les familles canadiennes explorent leur pays grâce au laissez-passer Un Canada fort. Je me réjouis de la participation enthousiaste des gouvernements provinciaux et territoriaux qui se sont joints à notre initiative à un moment où le Canada se doit d'être uni et fort. Les musées sont des endroits où l'on raconte des histoires, où l'art est préservé et où les traditions perdurent. Ils contribuent à notre compréhension de l'histoire et de la culture. J'invite toute la population à choisir le Canada cet été et à profiter des avantages du laissez-passer jusqu'au 2 septembre. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Faits en bref

Aucune inscription ni aucun laissez-passer physique ne sont nécessaires. Il suffit de se présenter et de profiter des avantages offerts dans les établissements participants. Le laissez-passer est offert à tous les visiteurs et visiteuses, qu'ils soient originaires du Canada ou de l'étranger. Il s'agit d'une invitation à découvrir les richesses culturelles et naturelles du Canada. Pour toute question, veuillez consulter la page sur le laissez-passer Un Canada fort.

À la fin du mois de juin, plus de 700 000 personnes avaient visité le site du laissez-passer Un Canada fort pour en savoir plus sur cette initiative.

Les musées nationaux du Canada participent à cette initiative, en plus de la Commission des champs de bataille nationaux. Ensemble, ces institutions préservent et mettent en valeur l'histoire, la culture, les sciences, la nature et les arts canadiens. Elles accueillent chaque année des millions de visiteurs et jouent un rôle essentiel dans la transmission de notre patrimoine et de notre identité.

Le laissez-passer comprend ce qui suit :

Parcs Canada : entrée gratuite pour tout le monde aux lieux historiques nationaux, parcs nationaux et aires marines nationales de conservation administrés par Parcs Canada, et rabais de 25 % sur les frais de camping;

Musées nationaux et Musée des plaines d'Abraham : entrée gratuite pour les enfants de 17 ans ou moins et rabais de 50 % pour les jeunes adultes de 18 à 24 ans;

VIA Rail : voyages gratuits pour les jeunes de 17 ans ou moins lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte et rabais de 25 % pour les jeunes adultes de 18 à 24 ans;

Galeries et musées provinciaux et territoriaux participants : entrée gratuite pour les enfants et rabais de 50 % pour les jeunes adultes de 18 à 24 ans.

Cet été, on choisit le Canada grâce au nouveau laissez-passer Un Canada fort

