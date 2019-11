Trois nouvelles artères commerciales pourront bénéficier du programme PR@M-Commerce

MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Afin de continuer de stimuler les artères commerciales de l'agglomération de Montréal, le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé le déploiement du programme PR@M-Commerce pour l'année 2020 dans les secteurs desservis par l'Association des commerçants de la rue Saint-Hubert (Villeray), la SDC Expérience Côte-des-Neiges (Côte-Des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce) et l'Association des commerçants de Pointe-Saint-Charles (Sud-Ouest).

En vigueur depuis 2016, le PR@M-Commerce offre aux propriétaires de bâtiments commerciaux et aux commerçants la possibilité de recevoir une subvention pour la rénovation de leurs façades et la modernisation de leurs locaux. Concrètement, ce programme offre un soutien financier pour couvrir le tiers du coût des travaux admissibles pour la rénovation de façades, pouvant atteindre 50 000 $, 125 000 $ ou 250 000 $ par bâtiment, en fonction de son gabarit. Au niveau de la modernisation des locaux, une subvention additionnelle est offerte pour couvrir 50 % des honoraires professionnels en design, allant jusqu'à 4 000 $, 10 000 $ ou 20 000 $, toujours selon le gabarit de l'immeuble. Ce programme de subvention s'applique uniquement sur des artères commerciales où des Sociétés de développement commercial (SDC) sont implantées ou un regroupement de gens d'affaires est constitué en OBNL.

De nombreux secteurs ont bénéficié de ce programme par le passé, notamment les promenades Fleury et Hochelaga-Maisonneuve, l'avenue du Mont-Royal Est, le secteur de la Petite-Italie et du marché Jean-Talon, la rue Notre-Dame Est dans le secteur du Vieux-Pointe-aux-Trembles, la rue Fleury Ouest et le boulevard Saint-Laurent, entre les rues Sherbrooke et Laurier. Dans l'ensemble, ce programme de 14,5 M$ aura été déployé sur 15 rues montréalaises.

« Le déploiement de ce programme dans plusieurs secteurs de Montréal nous permet de soutenir concrètement le dynamisme de nos artères commerciales et la vitalité de nos quartiers. Alors que les commerces de proximité font face aux défis du commerce électronique et des changements de comportement de la clientèle, le PR@M-Commerce nous permet de poursuivre nos efforts pour stimuler le développement commercial montréalais », a expliqué Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial, de l'habitation et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Rappelons que l'administration poursuit sans relâche ses efforts pour stimuler le commerce local à Montréal. Elle a ainsi amélioré la portée des mesures d'allègement fiscal offertes aux commerçants dans son budget 2020, en prévoyant une réduction de taxes de 12,5 % sur les premiers 625 000 $ d'évaluation des immeubles non-résidentiels.

Des consultations publiques sur les locaux vacants sur les artères commerciales se tiendront par ailleurs au cours des prochaines semaines. Cela permettra à l'administration de recevoir une série de recommandations et de solutions innovantes pour redynamiser le commerce local, un secteur névralgique de l'économie de Montréal.

