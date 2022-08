OTTAWA, ON, le 30 août 2022 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle à tous les voyageurs qui traverseront la frontière au cours de la longue fin de semaine de la fête du Travail ce à quoi ils doivent s'attendre pendant les mois occupés de l'été, qu'ils rentrent au Canada ou qu'ils soient en visite.

Cet été, les voyageurs retrouveront une frontière gérée différemment, avec des exigences liées à la COVID-19 en évolution, ce qui peut entraîner des retards pendant les périodes de pointe. L'ASFC travaille de près avec des partenaires gouvernementaux et de l'industrie pour réduire les temps d'attente à la frontière, mais il y a aussi des mesures que les voyageurs peuvent prendre pour rendre le processus plus facile pour eux-mêmes et les autres voyageurs.

Les voyageurs peuvent aider à réduire les temps d'attente à la frontière en arrivant préparés et en remplissant leur soumission obligatoire dans ArriveCAN dans les 72 heures précédant leur arrivée à la frontière. Plus de 1,4 million de voyageurs ont utilisé l'application ArriveCAN avec succès la semaine dernière.

L'ASFC investit chaque année des efforts considérables pour planifier les périodes de pointe, comme les mois d'été, et s'y préparer. L'Agence collabore avec les exploitants de ponts et de tunnels, les autorités aéroportuaires et les groupes de l'industrie du voyage pour planifier et examiner les exigences en matière de service, les possibilités d'amélioration et les ressources nécessaires, afin de pouvoir offrir ensemble le meilleur service à tous les voyageurs.

L'ASFC a également mis en place des processus modernes pour améliorer l'expérience des voyageurs et gérer les volumes. On peut citer les programmes des transferts des vols internationaux aux vols intérieurs et des transferts entre les vols internationaux, qui réduisent considérablement les temps de correspondance, ainsi que les bornes d'inspection primaire et l'option de la fonction Déclaration de l'ASFC faite à l'avance dans ArriveCAN.

Conseils utiles pour les voyageurs

Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web de l'ASFC ou communiquez avec nous au 1-800-461-9999.

