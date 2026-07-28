Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un investissement majeur dans la flotte de locomotives de voyageurs pour renforcer les connexions à travers le pays

MONTRÉAL, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, va annoncer un investissement majeur pour renouveler la flotte de locomotives de voyageurs afin de renforcer les connexions à travers le Canada.

Les médias auront l'occasion de poser des questions après l'annonce.

Date

Le mercredi 29 juillet 2026

Heure

9h30 (HAE)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire par courriel à cet événement en présentiel en contactant l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada.

Notes à l'intention des médias

Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 29 juillet » dans l'objet du courriel.

Les renseignements sur le lieu de l'événement seront communiqués une fois que les médias se seront inscrits.

Consultez le site web de Transports Canada.

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SOURCE Transports Canada

Personnes-ressources: Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Bureau de l'honorable Steven MacKinnon: Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected] ; Relations avec les médias: Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]