AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Gull-Masty soulignera un investissement qui appuie le développement des compétences et les possibilités d'emploi des jeunes Autochtones

GATINEAU, QC, le 10 août 2026 /CNW/ -- La ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Mandy Gull-Masty, sera à Calgary pour souligner un investissement visant à offrir des mesures de soutien à l'emploi aux jeunes Autochtones de l'Alberta.

L'annonce sera faite au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le mardi 11 août 2026



Heure : 10 h 15 (HAR)



Lieu : Grey Eagle Resort and Casino, salle Manyhorses/Little Drum

3779 Grey Eagle Drive Tsuut'ina (Alberta)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]