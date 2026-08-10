Le gouvernement du Canada renforce le secteur de l'acier canadien en intensifiant le commerce interprovincial

HAMILTON, ON, le 10 août 2026 /CNW/ -- L'acier canadien contribue à bâtir l'avenir de ce pays. Lorsque le secteur de l'acier canadien prospère, le Canada prospère à son tour; c'est pourquoi de nouvelles mesures ambitieuses sont prises pour favoriser la circulation de l'acier canadien dans les marchés intérieurs.

À l'heure où le Canada travaille à bâtir une économie plus forte et plus autonome, il est plus important que jamais d'offrir aux producteurs d'acier canadiens de nouvelles possibilités de commercialiser leurs produits auprès de clients dans l'ensemble du pays. La réduction des frais de transport peut aider les entreprises canadiennes à être plus compétitives, à conquérir de nouveaux marchés intérieurs et à fournir davantage d'acier canadien aux projets qui en ont besoin.

L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un programme de remise de 100 millions de dollars destiné au transport interprovincial, par voie ferroviaire et maritime, de produits de l'acier admissibles.

Le Programme de soutien aux secteurs des produits de base, qui sera lancé le 10 août 2026, accordera une remise de 50 % sur les frais de transport ferroviaire ou maritime admissibles liés à l'acheminement de l'acier canadien entre les provinces et les territoires, et ce, pendant une durée maximale d'un an ou jusqu'à épuisement des fonds. De plus, le gouvernement du Canada met en place des mesures de soutien pour le secteur forestier, en s'appuyant sur un dialogue continu avec l'industrie.



Ces mesures s'inscrivent dans le cadre des efforts plus larges déployés par le gouvernement du Canada pour renforcer le commerce interprovincial, consolider les chaînes d'approvisionnement canadiennes et bâtir une économie plus résiliente. En facilitant et en rendant plus abordable le transport des produits canadiens à l'intérieur du pays, le gouvernement aide les entreprises canadiennes à être compétitives, à se développer et à créer des possibilités ici même, au Canada.

Les expéditeurs peuvent accéder au portail de remise à l'adresse suivante :

https://tc.canada.ca/fr/programmes/programme-soutien-secteurs-produits-base.

Citations

« Le commerce mondial évolue rapidement, et le Canada doit suivre le rythme. Les Canadiennes et Canadiens veulent plus d'occasions d'acheter des produits canadiens, y compris de l'acier canadien. Grâce à cette remise, nous aidons les entreprises à renforcer leur présence sur le marché intérieur. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

Les faits en bref

Les expéditeurs pourront demander des remises à compter du 10 août 2026. Le programme restera en vigueur jusqu'à l'été 2027, ou jusqu'à épuisement des fonds disponibles.

Toute entreprise qui doit payer les frais de transport pour acheminer des marchandises admissibles est considérée comme un « expéditeur » dans le cadre de ce programme.

Vous trouverez sur le portail de remise la liste de tous les produits admissibles à la remise de 50 % sur les frais d'expédition.

Seuls l'acier et les produits de l'acier canadiens dont l'origine et la destination sont canadiennes donnent droit à la remise. Pour les expéditions ferroviaires, cette disposition s'applique aux transports interprovinciaux par wagons complets. Pour le transport maritime, elle s'applique aux cargaisons non transportées par conteneur.

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SOURCE Transports Canada

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]