L'assemblage des locomotives ferroviaires voyageurs revient au Canada grâce à un investissement de 1,95 milliard de dollars du gouvernement du Canada

MONTRÉAL, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Les chemins de fer ont contribué à bâtir le Canada, en reliant les gens et les communautés sur de vastes distances et en favorisant l'unité du pays. Aujourd'hui, un réseau ferroviaire voyageurs moderne et résilient est essentiel pour soutenir la croissance économique, renforcer l'industrie canadienne et maintenir les liens entre les Canadiens et les Canadiennes.

L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, accompagné de Mathieu Paquette, président et chef de la direction par intérim de VIA Rail Canada, a annoncé aujourd'hui un investissement de 1,95 milliard de dollars du gouvernement du Canada destinés à renouveler le parc de locomotives pour les liaisons longues distances, régionales et éloignées de VIA Rail, tout en relançant l'assemblage de locomotives de voyageurs au Canada pour la première fois depuis des décennies.

Cet investissement comprend :

1,6 milliard de dollars dans la production de 45 nouvelles locomotives par Stadler, l'un des principaux fabricants ferroviaires suisses qui dispose d'un centre de compétences mondial dédié aux locomotives de grande ligne en Espagne. S'appuyant sur sa chaîne d'approvisionnement mondiale et sur des fournisseurs canadiens, Stadler réalisera l'assemblage final de jusqu'à 36 nouvelles locomotives au Canada; ce sera la première fois depuis des décennies que des locomotives de voyageurs destinées à VIA Rail seront assemblées sur le territoire national. Cet investissement témoigne de la solidité du partenariat économique entre le Canada et l'Europe, alliant une expertise de niveau mondial à l'industrie manufacturière canadienne afin de soutenir l'innovation, de renforcer les chaînes d'approvisionnement, de créer des emplois qualifiés et de générer des retombées économiques durables à la population canadienne.





357 millions de dollars pour permettre à VIA Rail de construire une nouvelle installation d'assemblage et de maintenance à Montréal, au Québec, où aura lieu l'assemblage des locomotives au Canada. Construite par Pomerleau, cette installation permettra également d'assurer, à long terme, la maintenance et l'exploitation du nouveau parc au Centre de maintenance de VIA Rail à Montréal.

Au total, ces investissements permettront de soutenir l'équivalent de 1 200 emplois à temps plein tout au long du projet, notamment dans les secteurs de la fabrication spécialisée, de la construction, de l'ingénierie et de la maintenance à long terme, avec des retombées économiques importantes concentrées à Montréal et s'étendant à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement ferroviaire canadienne.

Les nouvelles locomotives, propulsées par une technologie hybride associant batterie et moteur diesel, et dont les batteries sont fournies par ABB depuis son site de Saint-Laurent, remplaceront le parc vieillissant de VIA Rail qui dessert les liaisons canadiennes. Elles deviendront aussi les premières locomotives de voyageurs hybrides d'Amérique du Nord. Les systèmes de batteries serviront à optimiser et à réduire la consommation de carburant, offrant ainsi un gain d'efficacité immédiat tout en ouvrant la voie à une propulsion zéro émission pour l'avenir.

Cet investissement améliorera la fiabilité, l'efficacité opérationnelle et la qualité du service offert aux Canadiens et Canadiennes, tout en soutenant l'innovation nationale et en contribuant à la mise en place d'un réseau de transport plus propre et plus résilient.

L'annonce d'aujourd'hui marque une nouvelle étape dans l'engagement du gouvernement du Canada à moderniser le transport ferroviaire de voyageurs. En investissant dans l'assemblage au Canada, dans de nouvelles infrastructures ferroviaires et dans un parc de locomotives moderne, le gouvernement renforce les capacités de fabrication ferroviaire du Canada, crée des emplois de qualité et garantit un service ferroviaire voyageurs fiable pour les décennies à venir.

Citations

« Aujourd'hui, pour la première fois depuis plus de 25 ans, nous relançons l'assemblage de locomotives de voyageurs à Montréal. Cet investissement se traduira par la création d'emplois qualifiés dans le secteur manufacturier, par le renforcement des chaînes d'approvisionnement canadiennes et par la mise en place d'un parc moderne qui permettra à la population canadienne de rester connectée pendant des décennies. En alliant l'expertise canadienne à l'innovation européenne de classe mondiale, nous renforçons notre économie tout en construisant un réseau ferroviaire voyageurs plus résilient pour l'avenir. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Nous remercions le gouvernement du Canada pour son engagement ferme en faveur du transport ferroviaire voyageurs. Cet investissement majeur contribuera à assurer l'avenir du transport ferroviaire voyageurs sur les liaisons longues distances, régionales et éloignées, permettant ainsi à VIA Rail de continuer à remplir son mandat national et à préserver des liaisons essentielles pour les communautés partout au pays. En développant de nouvelles capacités ferroviaires et une expertise spécialisée au Canada, cet investissement renforcera également notre capacité à servir les Canadiens et les Canadiennes pour les générations à venir. »

Mathieu Paquette

Président et chef de la direction par intérim, VIA Rail Canada

« La plateforme de nos locomotives hybrides allie performance, fiabilité et durabilité. En intégrant un mode de fonctionnement assisté par batterie à une locomotive longue distance puissante, nous offrons à VIA Rail une solution tournée vers l'avenir qui soutient ses objectifs environnementaux tout en améliorant la flexibilité opérationnelle et le service voyageurs. »

Iñigo Parra, vice-président exécutif de la division Espagne

Faits en bref

Un nouveau financement à VIA Rail pour remplacer son parc ferroviaire vieillissant sur les itinéraires à l'extérieur du corridor Québec-Windsor a été annoncé dans le budget de 2024.

Cet investissement s'ajoute au financement du budget de 2018 qui a permis à VIA Rail de remplacer son parc dans le corridor Québec-Windsor.

VIA Rail Canada Inc. (VIA Rail) est une société d'État chargée d'exploiter les services ferroviaires voyageurs nationaux pour le compte du gouvernement du Canada, reliant ainsi les grandes villes, les régions et certaines communautés éloignées à travers le pays. Son objectif est d'offrir des services ferroviaires voyageurs sécuritaires, accessibles, efficaces, fiables, confortables et respectueux de l'environnement, qui répondent aux besoins des voyageurs et voyageuses du Canada.

Un accord de libre-échange (ALE) entre le Canada et l'Association européenne de libre-échange (AELE), dont la Suisse est l'un des quatre membres, est entré en vigueur en 2009. Cette annonce marque l'un des plus importants marchés publics jamais attribués par une société d'État canadienne à une entreprise dont le siège social est situé dans un État membre de l'AELE.

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SOURCE Transports Canada

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, [email protected], 613-327-5918; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]