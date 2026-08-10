Le gouvernement du Canada lance une nouvelle initiative pour appuyer les éducatrices et éducateurs de la petite enfance

GATINEAU, QC, le 10 août 2026 /CNW/ -- Le contexte mondial change, ce qui crée de l'incertitude et des défis nouveaux pour les travailleurs et les collectivités partout au Canada. Pour composer avec ces changements, le gouvernement du Canada prend des mesures pour renforcer la résilience de l'économie du pays et appuyer la croissance à long terme.

Il est essentiel de soutenir le travail important des éducatrices et éducateurs de la petite enfance pour bâtir un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité à l'échelle du Canada, dans un contexte où le nombre de places en garderie continue de croître partout au pays. Les éducatrices et éducateurs de la petite enfance sont la base du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, et le gouvernement du Canada investit aux côtés des provinces et des territoires pour s'assurer que les éducatrices et éducateurs sont soutenus dans le travail qu'ils accomplissent chaque jour pour que nos enfants puissent apprendre et grandir.



La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a donc annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle initiative ayant pour but d'appuyer les éducatrices et éducateurs de la petite enfance. Dans le cadre d'une initiative financée par le Programme de solutions pour la main-d'œuvre sectorielle, le gouvernement du Canada investit jusqu'à 5,4 millions de dollars d'ici le 31 mars 2027 pour appuyer l'embauche et le maintien en poste des éducatrices et éducateurs de la petite enfance et éliminer les obstacles à l'échelle du Canada.

Ce financement, qui s'appuie sur les efforts déployés en ce moment pour soutenir les éducatrices et éducateurs de la petite enfance, les aidera à mieux répondre aux besoins diversifiés des familles et des enfants partout au pays. L'initiative vise à mettre à jour les normes professionnelles nationales, à améliorer l'information sur le marché du travail et à moderniser les outils pour la main-d'œuvre afin de mieux tenir compte des réalités changeantes des éducatrices et éducateurs de la petite enfance. Ensemble, ces efforts soutiendront la croissance professionnelle, le mentorat et les occasions de perfectionnement professionnel, ce qui aidera plus d'éducatrices et éducateurs à bâtir des carrières à long terme dans le secteur et à soutenir un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada solide et de haute qualité.

Trois organismes travailleront ensemble pour réaliser cette initiative : Collèges et instituts Canada, la Fédération canadienne des services de garde à l'enfance et l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne.

Le gouvernement du Canada se concentre sur la collaboration avec les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour appuyer la mise en œuvre continue du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. En soutenant les familles, en renforçant l'économie et en rendant la vie plus abordable, ces investissements générationnels offrent aux enfants une base solide pour un apprentissage tout au long de la vie et contribuent à bâtir un Canada plus fort pour tous.

Citations

« Chaque parent veut savoir que son enfant est en sécurité, reçoit des soins et apprend pendant que le parent est au travail ou à l'école. » Nous collaborons avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones à l'échelle du Canada pour renforcer l'apprentissage et la garde des jeunes enfants en investissant dans les éducatrices et éducateurs de la petite enfance, qui sont au cœur du système. Lorsque les membres d'une famille ont accès à des services de garde, ils peuvent bâtir leur carrière, poursuivre leurs études et créer de nouvelles occasions pour eux-mêmes et leurs enfants. Ensemble, nous bâtissons un système de garde d'enfants à l'échelle du Canada sur lequel les familles peuvent compter, aujourd'hui et pour les générations à venir. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Pour construire la nation, nous devons investir dans les personnes. Les logements que nous construisons, les services de soins de santé que nous offrons et l'économie que nous développons dépendent tous d'une main-d'œuvre qualifiée. Cette main-d'œuvre dépend de services de garde de qualité offerts aux familles et d'éducatrices et éducateurs de la petite enfance qui fournissent ces services. Les collèges, instituts, cégeps, établissements polytechniques et instituts d'enseignement autochtones financés par le public jouent déjà un rôle crucial pour relever ce défi à grande échelle en offrant une formation flexible, axée sur l'expérience et spécialisée. Cela dit, aucune institution ne peut résoudre seule les défis liés à la main-d'œuvre du secteur de l'éducation de la petite enfance au Canada. Cette initiative permettra à Collèges et instituts Canada de mobiliser ses membres, en collaboration avec l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne et la Fédération canadienne des services de garde à l'enfance, pour contribuer à créer les conditions nécessaires à l'établissement d'un système de garde d'enfants plus résilient, accessible et durable. »

- La présidente-directrice générale de Collèges et instituts Canada, Pari Johnston.

Faits en bref

Depuis 2021, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il accordera plus de 58 milliards de dollars aux provinces et aux territoires d'ici mars 2031 pour bâtir et maintenir un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada.

Le 19 juin 2026, le gouvernement du Canada a fait l'annonce d'un investissement additionnel pouvant atteindre 5,4 milliards de dollars sur deux ans, à compter de 2026‑2027, pour aider les provinces et les territoires à maintenir les frais de garde d'enfants à un niveau stable et abordable pour les familles.

À ce jour, les provinces et les territoires ont annoncé des mesures ayant comme objectif de créer plus de 250 000 nouvelles places en garderie, et elles sont en bonne voie de réaliser l'engagement gouvernemental en matière de création de places.

Des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité ont un effet positif généralisé sur le développement et les résultats des enfants, en particulier dans le cas des enfants issus de milieux défavorisés. La qualité des programmes dépend en grande partie des compétences et des qualifications de la main-d'œuvre au sein du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, car la réussite du système pancanadien repose largement sur ces travailleurs.

Cette initiative se poursuivra jusqu'au 31 mars 2027, et les organismes qui y participent s'engagent à la mettre en œuvre pour faciliter le recrutement et le maintien en poste des éducatrices et éducateurs de la petite enfance en mettant à jour les normes professionnelles nationales. L'initiative permettra également un meilleur suivi de l'information sur le marché du travail dans le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants.

Le 17 février 2026, la ministre Hajdu a annoncé la création des alliances pour la main-d'œuvre dans six secteurs prioritaires, dont un pour l'économie des soins. Cette alliance accordera la priorité à la collaboration intergouvernementale, en mettant l'accent sur les travailleurs et les employeurs à l'extérieur des systèmes officiels, ce qui inclut les éducatrices et éducateurs de la petite enfance et les préposés aux services de soutien à la personne.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]