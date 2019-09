Transports Canada investit dans la sécurité routière

OTTAWA, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à améliorer la sécurité routière et à protéger les Canadiens. C'est pourquoi le gouvernement investit dans de nouvelles initiatives en matière de sécurité qui peuvent changer les choses.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé des modifications au Programme de paiement de transfert de sécurité routière qui fournira jusqu'à 43,2 millions de dollars sur trois ans. Ces fonds seront destinés à la sécurité routière. Il s'agit d'une augmentation de 30 millions de dollars en comparaison aux niveaux précédents.

Les modifications permettront à Transports Canada de financer des projets qui :

font la promotion de la sécurité routière;

réduisent la survenue d'accidents, de blessures et de décès sur les routes; et

favorisent l'harmonisation aux initiatives provinciales et territoriales en matière de sécurité.

À l'aide de ce financement plus important, Transports Canada dispose d'une nouvelle façon de financer et d'appuyer la conception, la mise à l'essai et l'intégration de technologies améliorant la sécurité des véhicules automatisés et connectés, et de créer des règlements nationaux.

En plus de fournir du financement aux gouvernements des provinces et des territoires, le programme modifié rend accessibles des fonds aux organismes non gouvernementaux, aux universités et aux organisations faisant progresser la sécurité afin de soutenir les objectifs relatifs à la sécurité routière.

Citation

« Tout le monde profite des améliorations apportées à la sécurité routière. De nouvelles initiatives de sécurité routière peuvent s'avérer coûteuses à développer. Ce financement permet donc à de nouveaux projets de démarrer plus tôt, ce qui signifie que nous profitons plus rapidement des avantages liés à la sécurité. Les ordres du gouvernement fédéral, provincial, territorial et municipal, ainsi que les organismes non gouvernementaux peuvent fournir de bonnes idées en matière de sécurité routière. Le gouvernement du Canada le reconnaît, et je suis fier que le budget de 2019 puisse rendre des fonds disponibles pour ces types de projets utiles. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Les faits en bref

Depuis les débuts du Programme de paiement de transfert de sécurité routière en 2007, plus de 105 millions de dollars de fonds ont été distribués aux provinces et aux territoires.

De 2007 à 2018, le programme a fourni 4,4 millions de dollars chaque année. Le budget de 2019 a augmenté le financement de 30 millions de dollars pour les trois prochaines années.

