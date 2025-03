VANCOUVER, BC, le 3 mars 2025 /CNW/ - Depuis des générations, les voies navigables de la Colombie-Britannique sont vitales pour les communautés autochtones côtières, puisqu'elles permettent de pratiquer des activités traditionnelles et culturelles sur l'eau, comme la pêche et la récolte de la faune et de la flore. Afin de faire progresser la réconciliation et de répondre aux préoccupations des communautés autochtones situées le long de la voie de navigation du projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain, le gouvernement du Canada a lancé en octobre 2020 l'Initiative relative à l'équipement et à la formation en matière de sécurité maritime.

La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, a annoncé aujourd'hui un financement de 2,3 millions de dollars afin d'améliorer la sécurité des navires pour 12 communautés autochtones. Ce financement sera offert dans le cadre de l'Initiative relative à l'équipement et à la formation en matière de sécurité maritime. La Première Nation d'Ucluelet, la tribu Uchucklesaht (Maa-nulth), la Première Nation Snuneymuxw, la Première Nation de Ditidaht, la Première Nation Halalt et la Nation Toquaht (Maa-nulth) font partie des communautés qui recevront des fonds pour acheter de l'équipement de sécurité maritime et dispenser une formation aux membres de leurs communautés.

Ce financement contribuera à faire en sorte que ces communautés autochtones disposent de l'équipement pour naviguer sur les voies d'eau traditionnelles, leur permettant de préserver et de transmettre à leurs communautés d'importantes connaissances culturelles.

Depuis le lancement du programme, de l'équipement de sécurité maritime a été acheté et installé sur 246 navires, et 359 membres au sein de 19 communautés autochtones ont reçu une formation maritime. Les communautés autochtones admissibles peuvent présenter une demande de financement au titre de l'Initiative relative à l'équipement et à la formation en matière de sécurité maritime jusqu'au 31 décembre 2025, ou jusqu'à ce que tous les fonds soient entièrement alloués.

Citation

« Grâce à l'Initiative relative à l'équipement et à la formation en matière de sécurité maritime, nous pouvons apprendre des peuples autochtones et prendre des mesures importantes pour faire avancer la réconciliation. Les communautés autochtones de la Colombie-Britannique auront des navires plus sécuritaires et recevront une formation leur permettant de naviguer en toute sécurité sur les eaux. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

Faits en bref

L'Initiative relative à l'équipement et à la formation en matière de sécurité maritime fait partie d'une série de mesures d'accommodement établies pour répondre aux préoccupations des groupes autochtones susceptibles d'être touchés le long de la voie du projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain. Elle s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada à assurer la sécurité du milieu marin.

à assurer la sécurité du milieu marin. Le projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain en Colombie-Britannique est un moteur important de l'économie canadienne. Il a fourni aux peuples autochtones des emplois bien rémunérés, de la formation, une rémunération et des contrats.

L'Initiative relative à l'équipement et à la formation en matière de sécurité maritime octroie un financement de jusqu'à 220 000 dollars par communauté admissible et offre la souplesse nécessaire pour fournir des fonds supplémentaires en cas de besoins manifestes. Pour en savoir plus, les communautés autochtones peuvent communiquer avec les responsables de l'Initiative relative à l'équipement et à la formation en matière de sécurité maritime à l'adresse suivante : [email protected] .

Le financement est offert aux groupes autochtones suivants : Musqueam Indian Band Squamish Nation Tsawwassen First Nation Tsleil-Waututh Nation Cowichan Tribes Halalt First Nation Lake Cowichan First Nation Lyackson First Nation Penelakut Tribe Snaw-naw-as (Nanoose) First Nation Snuneymuxw ( Nanaimo ) First Nation Stz'uminus ( Chemainus ) First Nation Pacheedaht First Nation Toquaht Nation (Maa-nulth) Esquimalt Nation Malahat Nation Pauquachin First Nation Scia'new (Beecher Bay) Indian Band Semiahmoo First Nation Songhees (Lekwungen) Nation Tsartlip First Nation Tsawout First Nation Tseycum First Nation T'Sou-ke First Nation Ditidaht First Nation Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h' First Nations (Maa-nulth) Huu-ay-aht First Nations (Maa-nulth) Uchucklesaht Tribe (Maa-nulth) Ucluelet First Nation (Maa-nulth)



