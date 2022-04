Transition écologique et gestion de l'eau, une ressource précieuse - La Patrouille verte et la Patrouille bleue seront de retour au printemps 2022 pour sensibiliser la population sur différents sujets environnementaux

MONTRÉAL, le 22 avril 2022 /CNW Telbec/ - En ce jour de la Terre la Ville de Montréal est fière d'annoncer le retour, dès ce printemps, des Patrouilles vertes et bleues. Ces équipes ont pour objectif d'informer, de sensibiliser et d'éduquer la population montréalaise sur les grands enjeux environnementaux. Leurs actions auprès des citoyennes et des citoyens contribuent à la vision Montréal 2030 dont un des objectifs principaux est d'accélérer la transition écologique en cohérence avec les cibles du Plan climat de la ville. Cette initiative originale est gérée par le Regroupement des éco-quartiers (REQ), un organisme à but non lucratif et non partisan fondé en 1999 par des éco-quartiers désireux de mettre leurs ressources en commun.

Un soutien financier de 65 000 $ attribué au REQ permettra d'embaucher 62 patrouilleurs verts pour une durée de 9 à 12 semaines, entre le 30 mai et le 19 août 2022. Le REQ coordonne le travail des patrouilleurs verts dans 16 arrondissements et six villes liées participantes. La somme octroyée de 82 282 $ à la patrouille bleue permettra la coordination, la mise en place et l'embauche des patrouilleurs pour la période estivale, entre le 23 mai et la fin juillet 2022.

« La mise en place de ces patrouilles permet de travailler sur deux grandes priorités du plan stratégique Montréal 2030 », a affirmé Marie-Andrée Mauge, responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal. « Dans un premier temps, enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision, et dans un deuxième temps, tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles. Ces initiatives sont complémentaires à l'ensemble des gestes que nous posons pour réussir la transition écologique », a-t-elle ajouté.

« Les patrouilleurs bleus ont pour mission de sensibiliser la population à l'importance de préserver l'eau potable et à contribuer à diminuer la quantité d'eau de pluie qui se retrouve dans nos égouts. Ils participent concrètement à une meilleure santé de notre fleuve en aidant les citoyens à rediriger leurs gouttières de maisons de façon à éviter les accumulations d'eau dans les canalisations souterraines, permettant une meilleure rétention en surface pour minimiser les risques de sur verses. Un geste simple, mais efficace, qui fait toute la différence. Grâce à la diversité des mandats en lien avec la protection de l'environnement et la proximité de la brigade avec la population montréalaise, les patrouilleurs seront à même de donner des conseils personnalisés, précis et variés pour que chacune des personnes rejointes contribue à l'effort collectif pour un environnement urbain et un fleuve Saint-Laurent plus sain» a déclaré Maja Domanovic, responsable de l'eau au comité exécutif.

Patrouille verte

Les patrouilleurs verts sont mandatés pour travailler sur cinq volets prioritaires : la gestion des matières résiduelles, la promotion et la protection de la forêt urbaine, les bons comportements à adopter dans les parcs et se préparer aux vagues de chaleur pour faire face aux changements climatiques. Cette patrouille contribue à l'objectif de la Ville de tendre vers un avenir zéro déchet, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles. Elle sensibilise la population à l'importance des arbres et des espaces verts dans un contexte de transition écologique et invite les citoyens à faire leur part afin qu'ensemble, nous puissions réussir la transition écologique.

Patrouille bleue

Les patrouilleurs bleus sont quant à eux mandatés pour travailler sur la gestion des eaux pluviales dans le secteur résidentiel de la Ville. Leur objectif est de sensibiliser la population sur les enjeux touchant la gestion des eaux pluviales dans le contexte des changements climatiques. Elle invite notamment les montréalais et montréalaises à mettre en place des mesures simples pour réduire le volume des eaux pluviales vers les égouts afin de contribuer à la santé du fleuve et de la Rivière-des-Prairies. Cette patrouille a également pour mandat de sensibiliser les citoyens quant aux règles concernant l'utilisation de l'eau potable et les bonnes pratiques de son usage, à l'intérieur et à l'extérieur des domiciles ; ce dernier volet concerne précisément les six villes liées.

