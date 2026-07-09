Plus de 3,8 M$ pour améliorer les services municipaux à Lamarche

LAMARCHE, QC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Au nom du ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, le ministre délégué au Développement économique régional et député de Lac-Saint-Jean, M. Eric Girard, est fier d'annoncer qu'une somme de 3 844 500 $ a été accordée à la Municipalité de Lamarche pour la réfection de l'édifice municipal abritant l'hôtel de ville, la caserne de pompiers et des locaux communautaires.

Sur la photo, Mme Johanne Morissette, mairesse de la Municipalité de Lamarche, et M. Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et député de Lac-Saint-Jean. (Groupe CNW/Cabinet du ministre des Affaires municipales)

L'infrastructure, située au 100, rue Principale, possède une superficie au sol approximative de 1 100 mètres carrés. Un agrandissement d'environ 120 mètres carrés est prévu pour la caserne de pompiers. À terme, celle-ci sera dotée, entre autres, d'une aire de garage comprenant deux baies de stationnement, d'un atelier et d'une pièce pour ranger les appareils de protection respiratoire individuels autonomes.

La mise aux normes du bâtiment inclut des travaux de structure, de plomberie et de chauffage, ainsi que le remplacement de portes et de fenêtres. La démolition de murs et de cloisons permettra de réaménager l'espace intérieur. L'hôtel de ville comprendra un poste de réception, des bureaux administratifs, une salle du conseil et une salle de conférence. À cela s'ajoutent une cuisine avec garde-manger, une salle polyvalente et deux bureaux accessibles à la communauté.

Citations :

« Notre gouvernement soutient, au Saguenay−Lac-Saint-Jean et partout au Québec, des projets porteurs comme celui-ci. Je félicite la Municipalité de Lamarche pour cette initiative d'envergure; non seulement elle contribue à la sécurité et au bien-être de sa collectivité, mais elle témoigne, aussi, d'une volonté d'assurer le maintien proactif et durable de ses infrastructures. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« La réalisation de cette initiative est une excellente nouvelle! Les différentes activités qui se tiendront sous ce même toit, qu'il s'agisse de services municipaux, d'événements communautaires ou de services de sécurité incendie, profiteront à l'ensemble de la population de Lamarche en répondant à ses besoins grandissants. »

Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et député de Lac-Saint-Jean

« C'est une fierté pour nous tous de voir notre caserne et les locaux municipaux se moderniser et se refaire une beauté. Cet investissement majeur offre aux citoyens et citoyennes le sentiment de sécurité qu'ils méritent, tout en protégeant la santé de nos pompiers volontaires grâce aux nouveaux espaces de décontamination. »

Johanne Morissette, mairesse de Lamarche

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI). Celui-ci prévoit, pour la période 2026-2036, des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le soutien comprend une majoration de 10 % du taux de base accordée aux municipalités de plus petite taille.

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]