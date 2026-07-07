Plus de 6 M$ sont accordés à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, est fier d'annoncer qu'une somme de 6 068 250 $ a été accordée à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour la construction d'un espace communautaire.

L'infrastructure sera aménagée dans le secteur de Grande-Entrée et couvrira une superficie d'environ 690 mètres carrés. Elle comprendra divers espaces consacrés aux activités communautaires, une salle polyvalente, des bureaux ainsi qu'une salle de rencontre. Conçu comme un lieu de rassemblement accessible, accueillant et sécuritaire, cet espace offrira aux citoyens un environnement propice à la participation et à la tenue d'activités communautaires.

Citations :

« Notre gouvernement est fier d'investir, ici comme partout au Québec, dans des infrastructures qui répondent aux besoins des citoyens, en particulier dans les régions. Félicitations aux équipes impliquées! La population aura bientôt le bonheur d'utiliser les installations. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Je suis heureux de savoir qu'un nouveau centre moderne sera à la disposition des gens de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Je ne doute pas qu'il deviendra un lieu rassembleur au cœur de la vie communautaire. Mes félicitations à celles et ceux qui contribuent à la réalisation de ce projet! »

Stéphane Sainte-Croix, adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et député de Gaspé

« Depuis plusieurs années, le village de Grande-Entrée connaît un bel élan de vitalisation. La création d'un lieu de rassemblement communautaire répondant aux besoins de la population permettra de soutenir cette dynamique et d'enrichir l'offre d'activités dans le village. Cette annonce démontre clairement l'engagement du conseil municipal envers la vitalité et le développement des villages d'extrémité de l'archipel. »

Antonin Valiquette, maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI). Celui-ci prévoit, pour la période 2026-2036, des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette bonification découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]