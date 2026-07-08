Le gouvernement du Québec accorde plus de 2 M$ à Saint-Gédéon-de-Beauce

SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE, QC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, est fier d'annoncer qu'une somme de 2 062 060 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce pour l'agrandissement de la caserne de pompiers.

Au terme des travaux, le bâtiment, situé au 133, boulevard Canam Sud, aura une superficie au sol approximative de 492 mètres carrés. L'espace supplémentaire créé rendra possible l'ajout d'une baie de décontamination avec une porte de garage, d'espaces utilitaires, d'un vestiaire ainsi que d'une salle de lavage et de séchage des habits de combat. Des travaux de rénovation permettront, entre autres, le réaménagement de l'atelier d'entretien, la mise aux normes des installations électriques, de chauffage, de ventilation et de climatisation, le remplacement des portes intérieures et la réparation des portes de garage.

Citations :

« Les pompiers de Saint-Gédéon pourront compter sur une caserne moderne et sécuritaire. La précieuse collaboration entre notre équipe et la Municipalité permet enfin d'arriver à cette belle annonce qui va bénéficier à toute la population. Ceci s'ajoute aux nouvelles casernes à Saint-Georges, à Sainte-Clotilde et à Saint-Robert que nous avons financées au cours des dernières années. Du jamais-vu pour bâtir des infrastructures modernes pour les villes et villages de la Beauce! »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales

« Cette aide financière représente un investissement important pour la sécurité de notre communauté. Nos pompiers disposeront d'installations plus sécuritaires et mieux adaptées aux réalités d'aujourd'hui, leur permettant d'intervenir plus efficacement. Derrière ce projet, il y a avant tout des femmes et des hommes qui s'engagent à protéger notre population; il est essentiel de leur offrir un environnement de travail à la hauteur de leur engagement. »

Jean-Philippe Mercier, maire de Saint-Gédéon-de-Beauce

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI). Celui-ci prévoit, pour la période 2026-2036, des investissements près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le soutien comprend une majoration de 5 % du taux de base accordée aux municipalités de plus petite taille.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]