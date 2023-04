Traitons nos élu(e)s municipaux comme du monde - Le gouvernement du Québec s'allie aux associations municipales pour promouvoir une saine démocratie

QUÉBEC, le 25 avril 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le président de l'Union des municipalités du Québec, M. Daniel Côté, et le président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers, se sont réunis pour annoncer le lancement d'une campagne de sensibilisation ayant pour thème Derrière chaque élu(e) municipal, il y a une personne. Traitons nos élu(e)s municipaux comme du monde.

Ce message de solidarité est le résultat d'une des 13 mesures annoncées le 6 octobre 2021 dans le Plan d'action pour favoriser le respect et la civilité : unis pour la démocratie!, en marge des élections générales municipales. La campagne se déroulera du 26 avril au 23 mai dans les journaux et sur les plateformes Web, notamment sous la forme d'une publicité vidéo. Elle a pour but de sensibiliser les citoyens à l'importance du respect dans leurs interactions avec le personnel et les élus municipaux ainsi que sur les bonnes pratiques pour exprimer leurs opinions.

En plus de la campagne, la ministre a rappelé qu'une aide financière de 2 M$ a été octroyée à parts égales à l'Union des municipalités de Québec (UMQ) et à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) afin qu'elles puissent offrir un soutien financier aux municipalités qui ont entamé des recours judiciaires ou qui souhaitent le faire afin de contraindre un citoyen à cesser d'intimider ou de harceler un membre de son personnel ou un élu municipal. Rappelons que ces démarches peuvent s'avérer parfois coûteuses, d'autant plus pour les municipalités de plus petites tailles.

Toujours dans le but de mettre en place des mesures additionnelles pour soutenir les municipalités, la ministre a aussi annoncé qu'elle souhaite travailler avec la FQM et l'UMQ pour qu'elles puissent étendre leur programme d'aide aux employés existant à leurs élus, notamment pour du soutien psychologique.

Notons que l'ensemble de ces initiatives répondent aux recommandations formulées dans le Rapport : la gestion par les élues et élus municipaux des actes et propos violents, haineux ou déplacés à leur égard, dévoilé dans le cadre de cette annonce.

Citations

« Derrière chaque membre du personnel et chaque élu, il y a un humain qui mérite d'être traité comme du monde! Nous agissons donc concrètement, à la fois en prévention et en sensibilisation, pour lutter contre l'intimidation et les agissements irrespectueux. De tels comportements causent énormément de dommages autant sur les personnes visées que sur leurs collègues, leur famille, leurs enfants et leur entourage. La société et la démocratie écopent aussi. La campagne est donc un excellent moyen de nous mobiliser pour dénoncer la situation. C'est le véritable coup d'envoi d'un mouvement de sensibilisation et de solidarité auquel j'invite le milieu municipal et la population à participer activement! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La campagne du gouvernement du Québec pour lutter contre l'intimidation et la cyberintimidation envers les élues et élus municipaux tombe à point nommé. Elle s'inscrit dans la continuité des actions réalisées par l'UMQ et d'autres partenaires au cours des dernières années afin d'enrayer ce fléau qui mine les fondements mêmes de la démocratie locale. J'invite les membres de l'Union à utiliser et à diffuser abondamment les outils développés dans le cadre de la campagne. »

Daniel Côté, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Gaspé

« Nous l'avons mentionné sur toutes les tribunes et nous ne le répéterons jamais assez : oui aux discussions et aux opinions de chacun. Une démocratie est basée sur le dialogue, mais NON à la violence sous toutes ses formes. Malheureusement, la situation peut prendre des tournures inacceptables. Avec l'appui financier du gouvernement, nous continuerons d'être présents pour nos élus membres et nous les soutiendrons pour passer au travers de ces moments difficiles que ce soit par de la prévention, par de la formation, par notre nouveau produit d'assurances qui couvrira les frais de justice ou encore par notre programme d'aide psychologique pour les victimes. »

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.

Faits saillants

