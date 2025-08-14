Élections municipales générales 2025 - RAPPEL - SÉANCES D'INFORMATION RÉGIONALES POUR LES PERSONNES INTÉRESSÉES À SE PRÉSENTER EN CHAUDIÈRE-APPALACHES

LÉVIS, QC, le 14 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) rappelle à la population de la région de la Chaudière-Appalaches qu'il est encore possible d'assister à l'une des deux séances d'information virtuelles destinées aux personnes intéressées à poser leur candidature aux prochaines élections municipales.

Organisées par la Direction régionale de Chaudière-Appalaches, ces séances ont comme objectif de vulgariser les différentes facettes du monde municipal. Plusieurs sujets seront abordés, tels que le fonctionnement du conseil municipal, les différentes tâches à réaliser selon le rôle occupé, les compétences municipales, les démarches à entreprendre pour poser sa candidature ainsi que les ressources d'accompagnement postélectorales disponibles pour les personnes élues.

Pour participer aux séances, les personnes intéressées doivent s'inscrire sur la page Québec.ca consacrée aux Élections municipales 2025. Une infolettre est également proposée aux personnes qui songent à se présenter. En s'y abonnant, celles-ci recevront, entre autres, des renseignements sur tous les éléments importants du processus de mise en candidature et sur les séances d'information à venir.

AIDE-MÉMOIRE

Date Heure Mardi 19 août 16 h Lundi 8 septembre 18 h 30

Faits saillants :

La campagne « Tu aimes ton coin, va plus loin! » a été lancée en novembre dernier par le MAMH afin de susciter l'intérêt des citoyennes et citoyens à poser leur candidature pour l'un des quelque 8 000 postes électifs au palier municipal. Des actions visant toute la population, et particulièrement les femmes et les jeunes, seront déployées d'ici l'automne prochain.

Lors des élections municipales de 2021, en Chaudière-Appalaches : 693 postes sur une possibilité de 965 ont été pourvus sans opposition; Seulement 15,8 % des postes à la mairie étaient occupés par des femmes. En ce qui a trait aux postes de conseillère ou conseiller municipal, les femmes occupaient 33,5 % des sièges disponibles; L'âge moyen des personnes élues était de 51,4 ans pour les conseillères et conseillers et de 57,6 ans pour les mairesses et maires.



Pour plus d'information sur les candidatures aux élections municipales, rendez-vous au www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca.

