Traitement des eaux usées : une solution novatrice pour Thurso grâce au gouvernement du Québec

THURSO, QC, le 7 avril 2026 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, était de passage à Thurso aujourd'hui. Avec son collègue, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, elle a annoncé que le gouvernement du Québec soutiendra la Ville de Thurso pour la réfection de ses installations de traitement des eaux usées.

Les travaux à effectuer concernent notamment le réaménagement du bâtiment de service et la mise aux normes des installations existantes. Les filières de traitement des eaux usées municipales et industrielles, qui sont actuellement regroupées au sein d'un même système, seront par ailleurs séparées, afin de permettre le traitement à moindre coût et de sécuriser le service pour la population. Au terme du projet, la Ville disposera de la capacité financière et opérationnelle nécessaire pour assurer la gestion de ses eaux usées.

Citations :

« La situation particulière de Thurso appelait à trouver une solution novatrice, tant sur le plan technique que du point de vue financier, pour régler les enjeux coûteux de la saga du traitement des eaux usées. Je souhaitais que le résultat permette d'assurer aux citoyens un service en eau stable tout en respectant leur capacité de payer. C'est mission accomplie : nous allons pleinement aider Thurso à s'affranchir du privé grâce à un nouveau système d'eau indépendant. Le projet va aussi créer de bons emplois et permettre d'attirer, à terme, de nouveaux investissements sur le territoire. C'est une réussite sur toute la ligne! »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« Depuis des années, Thurso devait compter sur des entreprises privées pour traiter ses eaux usées. L'arrivée d'un système municipal indépendant est une excellente nouvelle et met fin à un chapitre complexe. Le projet permettra à la Ville de reprendre le plein contrôle de ses infrastructures, de mieux planifier ses investissements futurs et d'offrir à la population un service plus prévisible, sécuritaire et conforme aux normes environnementales. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« Cette précieuse aide du gouvernement aura des retombées majeures quant aux emplois en construction à moyen terme, et permettra également, à plus long terme, de mieux desservir les futures industries qui s'installeront et créeront de l'emploi ainsi que des logements à Thurso. C'est ce qu'on appelle un bon investissement pour la région de l'Outaouais! »

Mélanie Boyer, mairesse de Thurso

Faits saillants :

Le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2026-2036 prévoit des investissements, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), de plus de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, dont 4,7 milliards sont consacrés au secteur de l'eau. Rappelons que renforcer le soutien offert aux organismes municipaux s'inscrit dans les orientations du Plan stratégique 2023-2027 du MAMH. Cette approche vise notamment à contribuer à la gestion optimale et durable des infrastructures, ainsi qu'à mieux outiller les organismes municipaux dans la gestion et la planification de leurs ressources.

Pour leurs besoins en infrastructures d'eau, les municipalités du Québec peuvent par ailleurs compter sur le Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023-2033, qui est doté d'une enveloppe de 2,4 milliards de dollars. Il permet la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées, au bénéfice de la population et de l'environnement. Le rehaussement de 25 millions de dollars prévu dans le cadre du Budget 2026-2027 permettra d'ailleurs de soutenir plus de projets dans la prochaine année.

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SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]