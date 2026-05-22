Les régions au cœur des actions du gouvernement : plus de 2,2 M$ pour soutenir 9 projets structurants au Saguenay-Lac-Saint-Jean

MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX, QC, le 22 mai 2026 /CNW/ - Posant un geste concret pour le développement et le rayonnement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le gouvernement du Québec annonce un investissement de 2 221 293 $ afin d'appuyer la réalisation de 9 initiatives porteuses pour la région. Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, a dévoilé l'information aujourd'hui.

Grâce au Fonds régions et ruralité (FRR), le gouvernement du Québec continue d'offrir aux communautés les moyens de réaliser des projets adaptés à leurs réalités. Ces investissements contribueront à renforcer l'économie régionale, à soutenir la mobilité et le tourisme ainsi qu'à favoriser une meilleure concertation entre les acteurs du territoire.

Les projets soutenus contribueront notamment à renforcer les infrastructures de transport et la mobilité régionale. L'optimisation du réseau ferroviaire, la mise en place d'un centre de gestion des déplacements ainsi que la cartographie et l'amélioration du réseau de sentiers pour les véhicules hors route permettront d'améliorer la connectivité du territoire tout en favorisant une planification régionale cohérente et durable.

Dans le domaine de l'économie et du tourisme, des initiatives soutenues visent à renforcer l'activité régionale et l'attractivité du territoire. La création d'un centre d'abattage multiespèce et le développement de nouvelles formations spécialisées pour les entrepreneuses et entrepreneurs soutiennent l'économie et la main-d'œuvre locale. La transition vers une image de marque touristique unifiée pour la région et la bonification de l'offre du Mont Edouard, avec de nouveaux refuges, des sentiers multifonctionnels et la réfection de la tour d'observation, contribuent à dynamiser le tourisme. Ces projets sont dotés d'une dimension environnementale, avec des approches durables dans la gestion des infrastructures et des réseaux récréatifs.

Finalement, un soutien a aussi été apporté à la réalisation d'une entente ayant pour objectif de favoriser la coordination et la concertation des différents acteurs de développement. Celle-ci permettra aussi de stimuler l'élaboration de projets liés aux priorités régionales de développement et à en assurer la coordination lors de leur mise en œuvre.

Citations :

« Notre gouvernement souhaite des régions fortes, capables de développer leur plein potentiel et de prendre toute leur place dans l'avenir économique du Québec. Grâce au Fonds régions et ruralité, nous donnons aux communautés les moyens de réaliser des projets concrets qui répondent à leurs besoins et à leurs ambitions. Et ces projets contribuent directement à la vitalité de la région; ils génèrent des emplois, soutiennent les entreprises locales et améliorent nos infrastructures. Du transport au tourisme, en passant par la formation, tout est pensé pour faire avancer l'économie régionale et rendre le quotidien des gens plus facile et plus dynamique. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

« Partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les milieux se mobilisent pour bâtir des projets qui répondent à leurs réalités et à leurs ambitions. Grâce à cet investissement, nous soutenons des initiatives concrètes qui auront des retombées durables pour notre économie, notre mobilité, notre tourisme et la vitalité de nos communautés. Ce sont des projets structurants qui permettront à notre région de continuer à innover et à se démarquer partout au Québec. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et député de Lac-Saint-Jean

Nancy Guillemette, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Roberval

« Je suis particulièrement fier de voir se concrétiser ces projets, qui témoignent du dynamisme et de la capacité d'innovation de notre région. Grâce au Fonds régions et ruralité (FRR volet 1), nous soutenons des initiatives qui contribuent à renforcer notre économie, à développer nos secteurs stratégiques et à développer le secteur touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

Luc Boivin, maire de Saguenay et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Faits saillants :

L'aide financière a été octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du FRR, qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire (voir l'annexe au communiqué).

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions 8 projets et 1 entente retenus en 2024-2025 pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean Aide

financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 1 046 020 $ Entente sectorielle de développement en concertation régionale Par : Conférence régionale des préfets du Saguenay-Lac-Saint-Jean Favoriser la coordination et la concertation des différents acteurs de développement, stimuler l'élaboration de projets liés aux priorités régionales de développement, en assurer la coordination lors de leur mise en œuvre, et mobiliser les acteurs pour assurer le développement d'une vision harmonisée de la région. 2023-2027 320 000 $ Optimisation du transport ferroviaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean Par : Conférence régionale des préfets du Saguenay-Lac-Saint-Jean Mesurer les marchés émergents engendrés par l'optimisation du réseau ferroviaire, avec la réalisation d'études de faisabilité technique pour les portions situées à Mashteuiatsh, à Saint-Félicien et à Saguenay. 2024-2025 248 000 $ Déploiement du Grand Saguenay-Lac-Saint-Jean et élaboration du plan d'action régional concerté de la main-d'œuvre Par : Conférence régionale des préfets du Saguenay-Lac-Saint-Jean Par le biais d'une consultation régionale multisectorielle, élaborer un plan d'action pour réaliser une deuxième phase de la stratégie de recrutement et d'attraction de la main-d'œuvre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le projet vise aussi le déploiement de l'image de marque régionale et de son plan de communication. 2024-2026 200 000 $ Mise en place d'un centre d'abattage et d'usinage de viandes multiespèces Par : À venir Mettre sur pied un centre d'abattage et d'usinage de viandes multiespèces à partir des installations de la boucherie Perron, à Saint-Prime. 2025-2028 30 400 $ Transition vers le nouveau modèle opérationnel pour la démarche d'optimisation et d'alignement des actifs de la marque Par : Destination Lac-Saint-Jean Unifier et arrimer les stratégies de marketing touristique des quatre territoires du Lac-Saint-Jean en une seule. Le résultat escompté vise à augmenter le poids marketing et à consolider la place du Lac-Saint-Jean en tant que destination de choix auprès des touristes. 2024-2026 166 169 $ Développement de nouvelles formations spécialisées pour nos trois types de clientèle Par : Centre en entrepreneuriat multi-ressources Développer et mettre en marché 18 nouvelles formations spécialisées pour les entrepreneuses et entrepreneurs. Les formations cibleront les chefs d'entreprise en foresterie et en agriculture, ainsi que les gestionnaires et superviseuses et superviseurs forestiers. 2025-2028 70 000 $ Bonification de l'offre touristique du Mont Edouard Par : Société de développement de L'Anse-Saint-Jean Construire 9 nouveaux refuges installés dans 3 secteurs de la montagne appelés « hameaux ». Ces refuges seront accessibles à tout le monde en journée, mais seulement en location pour les nuitées. Il est prévu d'améliorer 3 sentiers existants pour en faire des sentiers multifonctionnels, et de créer 2 nouveaux sentiers multifonctionnels. La tour d'observation, située au sommet du secteur alpin et offrant une vue à 360 degrés, sera remise en état et redeviendra un attrait touristique unique de la région. 2025-2027 100 000 $ Démarrage du Centre de gestion des déplacements du Saguenay-Lac-Saint-Jean Par : Centre de gestion des déplacements (CGD) du Saguenay-Lac-Saint-Jean Mettre sur pied le CGD du Saguenay-Lac-Saint-Jean et soutenir ses premières activités. Le CGD conseillera les employeurs, les institutions et les municipalités en matière de mobilité durable. 2025-2026 40 704 $ Cartographie et caractérisation du réseau des sentiers VHR du Saguenay-Lac-Saint-Jean Par : Association touristique régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean Réaliser un diagnostic du réseau actuel des sentiers de la région pour les véhicules hors route (VHR) à partir de critères objectifs. Le rapport permettra la formulation de recommandations et l'élaboration d'une matrice décisionnelle devant par la suite servir à l'optimisation du réseau de sentiers VHR, dans une perspective durable et cohérente avec les aspirations de la région. 2025-2026 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Mai 2026

Les priorités régionales 2018-2024 en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets Main ‑ d'œuvre - Soutenir les initiatives visant l'accueil, l'intégration et la rétention des personnes dans les milieux de travail; agir en faveur du retour en région des personnes qui l'ont quittée; mettre en place des stratégies et des environnements favorisant l'attraction, l'accueil, la rétention, l'intégration et l'établissement durable des nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants; soutenir des initiatives favorisant les bonnes pratiques en ressources humaines dans les entreprises régionales; promouvoir une image positive de la région; soutenir des initiatives concertées de recrutement de main ‑ d'œuvre à l'international.

Transports - Assurer la pérennité des chemins multiusages; maximiser le potentiel ferroviaire; optimiser les installations portuaires; compléter l'autoroute Alma ‑ La Baie; développer le potentiel aéroportuaire; assurer une meilleure connexion entre la région et le territoire du Plan Nord.

Agriculture et agroalimentaire - Diversifier les productions et la transformation pour établir de nouveaux marchés et créneaux; soutenir l'innovation, la recherche et le développement et les efforts de commercialisation des produits de la région.

Entrepreneuriat - Promouvoir la culture entrepreneuriale; favoriser la relève entrepreneuriale et le transfert d'entreprise; diffuser des outils élaborés pour soutenir la diversification et la croissance des petites et moyennes entreprises.

Tourisme - Consolider, structurer et organiser l'offre touristique régionale; réaliser la promotion concertée auprès de la clientèle extrarégionale; maintenir et améliorer les infrastructures récréotouristiques.

Développement des communautés - Soutenir les initiatives visant la lutte contre la pauvreté, l'inclusion sociale, la participation citoyenne, les environnements favorables à la qualité de vie, l'économie sociale et solidaire, le développement culturel, la prévention de l'abandon scolaire ou l'adaptation des mesures et des services à la réalité culturelle des Premières Nations.

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]: Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]