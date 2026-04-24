Mérite municipal 2026 : neuf lauréates et lauréats honorés pour leur contribution remarquable au sein de leur communauté

QUÉBEC, le 24 avril 2026 /CNW/ - C'est hier, à l'Agora de l'Assemblée nationale du Québec, qu'ont été remis les prix du Mérite municipal 2026. Présidée par le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, la cérémonie a permis d'honorer neuf lauréates et lauréats des quatre coins du Québec pour leur engagement exceptionnel et les répercussions majeures de leur travail sur le bien-être de leur collectivité.

Voici les lauréates et lauréats :

Aménagement du territoire et urbanisme

• 24 999 habitants et moins : Accès à la nature au cœur du village, Sainte-Anne-des-Lacs

• 25 000 habitants et plus : Plan particulier d'urbanisme - Quartier Avantia, Repentigny

Implication bénévole municipale

24 999 habitants et moins : Philippe Jean, pour son implication dans le Pôle agroalimentaire de Lotbinière, Lotbinière

25 000 habitants et plus : Mobiréseau, Rouyn-Noranda

Municipalité et développement durable

24 999 habitants et moins : Traverses piétonnes intelligentes et lumineuses aux abords d'écoles, Candiac

25 000 habitants et plus : Adoption d'une stratégie en faveur de la biodiversité, Québec

Relève municipale

24 999 habitants et moins : Stéphanie Hébert-Potter, MRC de Pontiac

25 000 habitants et plus : Sacha Dumeignil, Montréal

Prix Coup de cœur du public

Mathieu Landry, Sainte-Hélène-de-Kamouraska

Rappelons que le Mérite municipal permet de souligner l'apport précieux des municipalités, groupes, personnes et organismes qui, par leur dynamisme et leur engagement, ont contribué significativement au développement de leur communauté. La remise de ces prix permet de mettre en lumière des projets mobilisateurs et novateurs, sources d'inspiration pour l'ensemble du Québec, tout en valorisant le rôle essentiel des affaires municipales dans le quotidien des collectivités.

Citation :

« Ce que je vois, en tant que ministre des Affaires municipales, ce sont des municipalités et des personnes qui livrent avec cœur des projets pour les citoyens, et ce, partout au Québec. Félicitations à tous les lauréats! Vous inspirez les autres à changer les choses et contribuez à votre tour à bâtir des villes, des municipalités et des villages forts. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

Au cours du mois de mars, la population a été invitée à voter parmi les 24 projets et personnes finalistes dans le but de décerner le prix Coup de cœur. Près de 9 000 personnes se sont prêtées au jeu en votant en ligne.

Depuis 1990, ce sont près de 180 lauréates et lauréats qui ont été récompensés.

Photos disponibles :

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Liens connexes :

Pour en savoir davantage, visitez la section Mérite municipal de Québec.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]