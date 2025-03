Tournée Vision énergie - Lancement de la tournée Vision énergie dans les régions de Montréal et de Laval

MONTRÉAL, le 19 mars 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, et le député de René-Lévesque et responsable de la tournée, M. Yves Montigny, dressent un bilan positif de la rencontre avec les intervenants des régions de Montréal et de Laval lors de la tournée Vision énergie.

En tout, une soixantaine de représentants de parties prenantes et de groupes d'intérêts ont pris part à cette rencontre, qui s'est déroulée à Montréal et qui marquait le début de la tournée régionale. L'événement a eu lieu en présence de groupes tels que l'Alliance Switch, l'Arrondissement de Lachine, l'Association des distributeurs d'énergie du Québec, l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité, l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable, la Chaire de gestion du secteur de l'énergie, le Front commun pour la transition énergétique et l'Institut de l'énergie Trottier.

Alors que les parlementaires poursuivent l'étude du projet de loi no 69 - Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques, la ministre Fréchette répond à la demande de plusieurs groupes, dont l'Alliance de l'énergie de l'Est, l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, la Fédération québécoise des municipalités, le Front commun pour la transition énergétique, le Regroupement des organismes environnementaux en énergie, le Réseau québécois des groupes écologistes, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, l'Union des consommateurs et l'Union des municipalités du Québec, qui souhaitaient voir l'élaboration d'un plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE) le plus rapidement possible. Les points de vue entendus influenceront les décisions à venir concernant le plan, afin que celui-ci reflète les valeurs et les aspirations de la population québécoise au terme de son élaboration.

Cette tournée a pour but de favoriser les échanges avec les parties prenantes ayant un intérêt pour la planification énergétique, soit les groupes de consommateurs et ceux environnementaux, les communautés autochtones, les groupes représentant les citoyens et les travailleurs, le monde municipal, les experts en énergie et les producteurs et distributeurs d'énergie. Deux ateliers ont été réalisés lors de cette rencontre d'une demi-journée, l'un portant sur la demande en énergie et l'autre sur l'offre énergétique. Les participants étaient regroupés en fonction de leur type d'intérêt afin de donner un poids équitable aux différentes voix.

De nombreux sujets en lien avec la transition énergétique ont été abordés lors de la période d'échanges en plénière avec la ministre Fréchette et le député Montigny, dont l'importance de l'efficacité et de la sobriété énergétiques, l'accessibilité de l'énergie verte (coût et disponibilité), la gestion de la pointe, la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, la sécurité énergétique, le déploiement de microréseaux ainsi que la diversification du mix énergétique. Le résumé de cette rencontre sera disponible en ligne prochainement.

Mentionnons que la population québécoise sera aussi invitée à participer, en ligne, à la réflexion (consultation.quebec.ca/processes/VisionEnergie). Les propositions issues de la tournée se retrouveront notamment sur le Mur à idées de la plateforme participative en ligne. Les citoyens pourront voter pour ces idées, les commenter ou en suggérer d'autres.

Citations :

« Pour réussir la transition énergétique et en faire profiter notre économie, on doit mieux penser notre énergie. C'est en rendant plus efficace notre consommation et en prévoyant l'utilisation d'options énergétiques sobres en carbone qu'on assurera une offre stable et durable pour la population québécoise. Avec cette tournée régionale et les autres initiatives de participation à venir, on va chercher les expertises, les connaissances et les réflexions de chacun pour créer un plan solide pour le Québec. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Après avoir entendu plusieurs acteurs de l'écosystème énergétique, économique et social de Montréal et de Laval, je me dis qu'on a fait un choix gagnant en organisant cette tournée en amont de l'élaboration du PGIRE. C'est primordial pour nous d'avoir le plus vaste éventail de points de vue et de réalités afin de bâtir un plan à la hauteur des défis de notre secteur de l'énergie et visant à assurer l'avenir énergétique du Québec. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque et responsable de la tournée

« Les intervenants lavallois ont beaucoup à apporter aux discussions. Avec la tournée, on donne la parole aux acteurs locaux pour s'assurer que notre planification énergétique est alignée avec la réalité du terrain. L'objectif est clair : une transition énergétique qui a du sens, qui est efficace et qui profite aux Québécois. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Cette rencontre nous a démontré à quel point les acteurs montréalais souhaitent s'impliquer dans l'avenir énergétique du Québec. Je suis fière de la mobilisation du milieu derrière la vision de notre gouvernement pour faire du Québec un endroit encore plus vert. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale à la ministre responsable de la Métropole

Faits saillants :

Élaboré dans le cadre du projet de loi n o 69 - Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives, le PGIRE constituera un outil de gouvernance clé permettant de guider, jusqu'en 2050, la transition énergétique du Québec en établissant un système énergétique plus efficace, résilient et décarboné.

69 - Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives, le PGIRE constituera un outil de gouvernance clé permettant de guider, jusqu'en 2050, la transition énergétique du Québec en établissant un système énergétique plus efficace, résilient et décarboné. Pilotée par le député de René-Lévesque et vice-président de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles, M. Yves Montigny, la tournée Vision énergie se déroulera dans l'ensemble des régions de la province du 18 mars au 11 juin 2025. La participation aux rencontres se fait sur invitation seulement.

La tournée s'arrêtera dans les régions suivantes : Montréal/ Laval (Montréal) - 18 mars 2025 Bas- Saint-Laurent ( Rimouski ) - 24 mars 2025 Saguenay-Lac-Saint-Jean (Alma) - 31 mars 2025 Côte-Nord ( Baie-Comeau ) - 4 avril 2025 Montérégie ( Saint-Jean-sur-Richelieu ) - 11 avril 2025 Estrie (Sherbrooke) - 28 avril 2025 Outaouais ( Gatineau ) - 2 mai 2025 Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec ( Lebel -sur-Quévillon) - 12 mai 2025 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (Gaspé) - 23 mai 2025 Laurentides/Lanaudière ( Saint-Sauveur ) - 26 mai 2025 Chaudière-Appalaches ( Sainte-Marie ) - 30 mai 2025 Centre-du-Québec/Mauricie (Trois-Rivières) - 9 juin 2025 Capitale-Nationale (Québec) - 11 juin 2025



