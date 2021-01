Développement économique Canada pour les régions du Québec accorde 2 M$ pour aider le Centre national de cyclisme de Bromont à investir dans ses installations.

BROMONT, QC, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

À l'échelle mondiale, le tourisme a été l'une des premières industries affectées par la pandémie; elle sera aussi l'une des dernières à pouvoir reprendre son rythme à plein régime. Pilier de l'économie canadienne qui génère annuellement 102 milliards de dollars et qui représente 4 % de tous les emplois (soit l'équivalent de 1,8 million de travailleurs), le tourisme est un vecteur de diversification et de développement économique majeur.

Les entrepreneurs de ce secteur - majoritairement composé de PME - ont fait preuve de résilience, de créativité et d'adaptabilité depuis le début de la crise. Pour les épauler, le gouvernement du Canada, par l'entremise de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), répond présent avec un investissement de 2 M$ pour appuyer le tourisme à Bromont.

Investir dans les attraits touristiques des Cantons-de-l'Est

Lorsque les conditions favorables seront réunies, la relance économique du pays ne saurait se faire sans l'apport du secteur touristique. Afin d'être prêts à accueillir les touristes, il faut continuer d'investir dans les attraits régionaux et les établissements. Dans cette optique, l'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie et ministre du Patrimoine canadien, accompagné de Lyne Bessette, députée de Brome-Missisquoi, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, un appui financier du gouvernement du Canada au Centre national de cyclisme de Bromont. L'aide accordée par DEC dans le cadre du Programme de développement économique du Québec permettra à l'organisme de construire un bâtiment abritant un vélodrome olympique et un centre multisports, ce qui mènera à la création de quinze emplois d'ici la mise en activité complète du futur centre (2026), dont cinq au terme de ce projet (2022).

Aider les organisations touristiques à passer à travers la crise

Depuis le début de la crise, le gouvernement canadien a soutenu les organisations de l'industrie touristique, notamment par le truchement du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), déployé au Québec par DEC et ses collaborateurs. Rappelons que le FARR permettait d'offrir du financement et du soutien technique aux entreprises et organismes afin de les aider à maintenir leurs activités. Ainsi, avec l'aide des Sociétés d'aide au développement des collectivités (SADC), des Centres d'aide aux entreprises (CAE) et de PME MTL, 1 167 organisations du secteur touristique du Québec ont été appuyées par l'entremise du FARR, pour un total de plus de 44 millions de dollars en contributions. Grâce à cette mesure, quelque 9 400 emplois ont été maintenus.

L'industrie touristique, qui joue un rôle crucial sur les plans économique, social et culturel dans les collectivités, représente un maillon essentiel du développement économique régional. Par ces appuis, le gouvernement du Canada témoigne de son engagement à préparer le terrain pour l'après-pandémie en vue de rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« L'industrie touristique a été durement touchée par la pandémie, et le gouvernement du Canada s'engage à en accompagner les joueurs clés pour qu'ils soient prêts à rebondir avec vigueur après la crise économique. Nous sommes là depuis le début de cette situation sans précédent, avec des mesures concrètes, et nous serons là pour appuyer le tourisme, au fur et à mesure que la situation sanitaire évolue. Nous devons planifier la relance économique, et celle-ci ne saurait se faire sans l'apport des acteurs du milieu touristique, afin de repartir ensemble plus forts et plus résilients. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Le soutien de DEC annoncé aujourd'hui souligne notre volonté d'appuyer l'industrie touristique et notre engagement envers les entreprises, les organismes et les citoyens canadiens en ces temps difficiles. La contribution financière accordée au Centre national de cyclisme de Bromont constitue une très bonne nouvelle pour la région des Cantons-de-l'Est et son attractivité. Grâce aux investissements du gouvernement du Canada dans l'industrie touristique, nous nous assurerons d'être prêts à recevoir les touristes de chez nous, puis de partout dans le monde! »

L'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie et ministre du Patrimoine canadien

« Je suis ravie que le gouvernement du Canada soutienne les entreprises et les organismes de l'industrie touristique des Cantons-de-l'Est en ces moments cruciaux. Il faut saisir cette occasion pour repenser les produits, services et processus du secteur. Les Québécoises et les Québécois auront l'occasion de tester ces nouvelles idées et, qui sait, de devenir des ambassadeurs de notre région quand sera venu le temps de rouvrir le tourisme national et international! »

Lyne Bessette, députée de Brome-Missisquoi

« La région des Cantons-de-l'Est est l'une des plus populaires au Québec. Elle accueille plus de 10 millions de visiteurs annuellement qui génèrent 6,5 millions de nuitées et des dépenses touristiques de plus de 909 M$. Reconnue pour la beauté de ses paysages et son vaste terrain de jeu pour les amateurs de plein air, la région fait aussi le bonheur des épicuriens à titre de destination gourmande. Les cyclistes apprécient tout particulièrement le Centre national de cyclisme de Bromont (CNCB). Celui-ci attire une vaste clientèle d'amateurs de tous calibres, trop heureux de pratiquer leur sport favori entourés d'une équipe d'experts passionnés. Le nouveau Vélodrome Sylvan Adams et le Centre multisports Desjardins seront de véritables aimants pour cette clientèle nationale et internationale. »

Francine Patenaude, directrice générale, Tourisme Cantons-de-l'Est

« Pour réussir un projet de société comme le Vélodrome Sylvan Adams - Centre multisports Desjardins, nous avons dû déployer des efforts soutenus quotidiens et faire une mobilisation importante des acteurs de soutien. Depuis deux ans, nous avons sollicité l'aide de la communauté et maintenant avec l'appui important de DEC nous venons concrétiser ce projet d'envergure qui deviendra une véritable fierté canadienne. En 2020, le CNCB a su montrer ses capacités d'adaptation pour accueillir familles, athlètes et autres passionnés de cyclisme de tous horizons et leur faire découvrir de nombreuses disciplines cyclistes. Avec l'ouverture du vélodrome multisports qui devrait avoir lieu immédiatement après la fin de la pandémie qui nous touche présentement, nous pourrons offrir une expérience unique, tant pour la communauté locale, que les Canadiens et les touristes du monde entier. »

Nicolas Legault, directeur général, Centre national de cyclisme de Bromont

Faits en bref

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

L'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

, ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. Reconnaissant l'importance du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) pour soutenir les entreprises touristiques locales, le gouvernement du Canada a proposé dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne (novembre 2020) de verser 500 M$ supplémentaires aux ADR.

a proposé dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne (novembre 2020) de verser 500 M$ supplémentaires aux ADR. Le financement total du FARR s'élève à plus de 2 milliards de dollars, et de ce montant, au moins 25 % seront affectés au soutien des entreprises touristiques locales, ce qui représente plus de 500 millions de dollars en appui à la relance du tourisme d'ici juin 2021.

