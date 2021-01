Développement économique Canada pour les régions du Québec accorde plus de 2 millions de dollars pour aider deux organisations à maintenir leurs activités et à investir dans leurs installations touristiques.

MONTRÉAL, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - À l'échelle mondiale, le tourisme a été l'une des premières industries affectées par la pandémie; elle sera aussi l'une des dernières à pouvoir reprendre son rythme à plein régime. Pilier de l'économie canadienne qui génère annuellement 102 milliards de dollars et qui représente 4 % de tous les emplois (soit l'équivalent de 1,8 million de travailleurs), le tourisme est un vecteur de diversification et de développement économique majeur.

Les entrepreneurs de ce secteur - majoritairement composé de PME - ont fait preuve de résilience, de créativité et d'adaptabilité depuis le début de la crise. Pour les épauler, le gouvernement du Canada, par l'entremise de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), répond présent avec des investissements totaux de 2 300 000 $ en appui au tourisme à Montréal.

Investir dans les attraits touristiques de Montréal

Lorsque les conditions favorables seront réunies, la relance économique du pays ne saurait se faire sans l'apport du secteur touristique. Afin d'être prêts à accueillir les touristes, il faut continuer d'investir dans les attraits régionaux et les établissements. Dans cette optique, Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, a annoncé aujourd'hui un appui financier du gouvernement du Canada d'un montant de 1 300 000 $ au festival Juste pour rire. L'aide accordée par DEC pour 2020 et 2021, dans le cadre du Programme de développement économique du Québec, portera notamment sur le développement de produits destinés à diversifier la marque ainsi que sur l'attractivité globale de l'événement et la mise en œuvre d'une stratégie de commercialisation dans les marchés locaux et internationaux.

Aider les organisations touristiques à passer à travers la crise

Depuis le début de la crise, le gouvernement canadien a soutenu les organisations de l'industrie touristique, notamment par le truchement du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), déployé au Québec par DEC et ses collaborateurs. Rappelons que le FARR permettait d'offrir du financement et du soutien technique aux entreprises et organismes afin de les aider à maintenir leurs activités. Ainsi, avec l'aide des Sociétés d'aide au développement des collectivités (SADC), des Centres d'aide aux entreprises (CAE) et de PME MTL, 1 167 organisations du secteur touristique du Québec ont été appuyées par l'entremise du FARR, pour un total de plus de 44 millions de dollars en contributions. Grâce à cette mesure, quelque 9 400 emplois ont été maintenus.

La basilique Notre-Dame de Montréal a notamment pu compter sur un appui de 1 000 000 $ dans le cadre du FARR, contribuant au maintien de ses opérations essentielles.

L'industrie touristique, qui joue un rôle crucial sur les plans économique, social et culturel dans les collectivités, représente un maillon essentiel du développement économique régional. Par ces appuis, le gouvernement du Canada témoigne de son engagement à préparer le terrain pour l'après-pandémie en vue de rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« L'industrie touristique a été durement touchée par la pandémie, et le gouvernement du Canada s'engage à en accompagner les joueurs clés pour qu'ils soient prêts à rebondir avec vigueur après la crise économique. Nous sommes là depuis le début de cette situation sans précédent, avec des mesures concrètes, et nous serons là pour appuyer le tourisme, au fur et à mesure que la situation sanitaire évolue. Nous devons planifier la relance économique, et celle-ci ne saurait se faire sans l'apport des acteurs du milieu touristique, afin de repartir ensemble plus forts et plus résilients. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Le soutien de DEC annoncé aujourd'hui souligne notre volonté d'appuyer l'industrie touristique et notre engagement envers les entreprises, les organismes et les citoyens canadiens en ces temps difficiles. Les contributions financières accordées à la basilique Notre-Dame de Montréal et au festival Juste pour rire constituent de très bonnes nouvelles pour Montréal et son attractivité. Grâce aux investissements du gouvernement du Canada dans l'industrie touristique, nous nous assurerons d'être prêts à recevoir les touristes de chez nous, puis de partout dans le monde! »

Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Le festival Juste pour rire est un événement phare de Montréal qui contribue depuis plusieurs décennies au développement économique et touristique de la métropole. Avec le soutien de DEC, l'événement maintiendra son offre de contenu et continuera à innover en adaptant les outils de diffusion numérique pour rejoindre davantage de festivaliers locaux et internationaux. Ce faisant, le Festival poursuit son évolution, maintient sa pertinence et contribue à la relance économique. »

Anne Belliveau, chef de la direction du marketing, Groupe Juste pour rire

« L'aide de DEC permettra d'assumer certains frais d'exploitation afin d'être prêts à la relance de notre économie et du secteur touristique. En tant que fière Montréalaise, et au nom de toute l'équipe de la Basilique, je remercie DEC ainsi que la collaboration de la ministre Mélanie Joly et de son cabinet. Cette contribution aura un réel impact et constitue le premier pas vers la sauvegarde de ce joyau québécois qui fêtera ses 200 ans en 2029. »

Claudia Morissette, directrice, basilique Notre-Dame de Montréal

« Que ce soit pour un séjour pour vivre l'énergie d'un festival ou pour visiter ses attraits et découvrir sa culture, Montréal jouit d'un charme établi qui attirait des millions de personnes, année après année avant la crise de la COVID-19. L'industrie touristique conserve ce potentiel incroyable pour contribuer à la relance économique de la métropole et les investissements annoncés aujourd'hui ne feront que renforcer l'attractivité de la destination, et ce, au bénéfice de tout le Québec. »

François-G. Chevrier, directeur général, Événements Attractions Québec

Faits en bref

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

Reconnaissant l'importance du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) pour soutenir les entreprises touristiques locales, le gouvernement du Canada a proposé dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne (novembre 2020) de verser 500 M$ supplémentaires aux ADR.

a proposé dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne (novembre 2020) de verser 500 M$ supplémentaires aux ADR. Le financement total du FARR s'élève à plus de 2 milliards de dollars, et de ce montant, au moins 25 % seront affectés au soutien des entreprises touristiques locales, ce qui représente plus de 500 millions de dollars en appui à la relance du tourisme d'ici juin 2021.

