Tourisme de nature et d'aventure : Québec appuie le Sommet mondial du tourisme d'aventure 2026 et la sécurité des visiteurs

QUÉBEC, le 9 juin 2026 /CNW/ - Lors de son passage à l'assemblée générale annuelle de Destination Québec cité, la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, a annoncé que le gouvernement Fréchette accomplit de nouveaux gestes pour accroître l'attractivité du tourisme de nature et d'aventure tout en renforçant la sécurité des visiteurs. L'accueil du Sommet mondial du tourisme d'aventure 2026 à Québec, en septembre, et la poursuite du programme Qualité-Sécurité avec Aventure Écotourisme Québec permettront de faire rayonner l'expertise québécoise, d'attirer des visiteurs internationaux et de soutenir une offre touristique de qualité partout au Québec.

Le gouvernement soutient la tenue de ce sommet organisé par l'Adventure Travel Trade Association, un réseau international de 32 000 membres. L'événement réunira près de 800 spécialistes du voyage d'aventure en provenance des quatre coins du monde. Il sera une vitrine exceptionnelle pour mettre en valeur le caractère distinctif de l'offre de tourisme de nature et d'aventure du Québec auprès de décideurs, de médias et d'experts internationaux, tout en contribuant au rayonnement de la destination québécoise et en générant des retombées économiques.

Pour des expériences sécuritaires

Afin de maintenir des standards élevés de sécurité dans le tourisme de nature et d'aventure, le gouvernement renouvelle son soutien au programme Qualité-Sécurité d'Aventure Écotourisme Québec. Depuis 2020, cet appui a permis à 200 entreprises de se conformer aux exigences du programme, portant à 260 le nombre d'entreprises accréditées qui offrent aux visiteurs des expériences sécuritaires et de qualité partout au Québec.

Citations :

« Le Sommet mondial de tourisme d'aventure 2026 est une vitrine médiatique qui permettra de générer des retombées économiques en plus de créer des partenariats, d'enrichir les compétences et de donner accès à des réseaux internationaux. Je me réjouis que le milieu québécois du tourisme de nature puisse rayonner lors de cet événement. Il s'agit d'un secteur clé de notre industrie qui, en plus de faire vivre des expériences inoubliables, prend la sécurité de nos visiteurs très au sérieux, grâce entre autres au programme Qualité-Sécurité. Je salue l'engagement d'Aventure Écotourisme Québec envers le maintien de standards de sécurité rigoureux. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« L'accueil du Sommet mondial du tourisme d'aventure 2026 confirme la position de la Capitale-Nationale parmi les grandes destinations touristiques internationales. Cet événement contribuera à faire rayonner nos attraits tout en générant des retombées importantes pour l'ensemble de notre région. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le renouvellement du soutien financier du ministère du Tourisme est une reconnaissance importante du rôle d'Aventure Écotourisme Québec dans la professionnalisation du tourisme de nature et d'aventure au Québec. Grâce au programme Qualité-Sécurité, nous pouvons continuer d'accompagner les entreprises dans le maintien de standards élevés et offrir aux visiteurs des expériences de grande qualité, sécuritaires et encadrées. À l'approche du Sommet mondial du tourisme d'aventure 2026, cet appui contribuera aussi à faire rayonner le savoir-faire québécois auprès du plus vaste réseau international de tourisme d'aventure. »

Pierre Gaudreault, directeur général d'Aventure Écotourisme Québec

« L'accueil du plus grand événement consacré aux professionnels du tourisme d'aventure est le fruit d'un travail de plusieurs années pour promouvoir Québec, notre majestueuse couronne verte et la culture wendate comme des expériences authentiques et distinctives à l'international. C'est ce que Destination Québec cité fait au quotidien : créer les conditions gagnantes pour que notre ville attire des visiteurs de partout et des événements d'envergure, de manière à générer des retombées touristiques sur l'ensemble du territoire. »

Samantha McKinley, directrice de Destination Québec cité

Faits saillants :

Le tourisme d'affaires et le tourisme de nature font partie des filières à haut potentiel identifiées dans la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030 pour accroître l'attractivité de notre destination et augmenter les retombées socioéconomiques du tourisme au Québec.

Le soutien au Sommet mondial de tourisme d'aventure 2026 est en cohérence avec les objectifs du Plan d'action en tourisme d'affaires 2023-2026 du ministère du Tourisme.

Un montant de 300 000 $ est octroyé par le gouvernement du Québec pour l'organisation et la tenue du Sommet mondial du tourisme d'aventure 2026, qui se déroulera du 14 au 17 septembre au Centre des congrès de Québec. Il sera précédé, du 8 au 13 septembre, par des prétours d'aventure permettant aux acheteurs, aux médias et aux voyagistes internationaux de tester un séjour selon leurs intérêts, leurs marchés cibles et le potentiel de commercialisation.

Une somme de 100 000 $ est accordée à Aventure Écotourisme Québec afin de poursuivre le déploiement du programme Qualité-Sécurité, destiné aux entreprises de tourisme de nature et d'aventure. Il consiste à respecter une soixantaine de normes visant à maintenir des standards de sécurité pour les visiteurs. L'obtention de l'accréditation Qualité-Sécurité est d'ailleurs une condition d'admissibilité pour les entreprises qui souhaitent avoir accès aux programmes financiers du ministère du Tourisme.

Le programme Qualité-Sécurité comprend notamment : des formations techniques pour les guides; un guide de gestion des risques et des mesures d'urgence élaboré pour l'entreprise; un mécanisme d'inspection des entreprises; des visites d'accréditation aux trois ans; des suivis aux manquements des normes; des visites mystères à la suite de plaintes.



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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Marie-Eve St-Onge, Directrice des communications, du marketing et des relations publiques, Aventure Écotourisme Québec, Tél. : 450 661-2225, poste 116, [email protected]; Jean-Gabriel Rouiller, Destination Québec cité, Tél. : 418 654-8062, [email protected]