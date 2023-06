L'Organisme Kina8at obtient une aide financière de 500 000 $ de DEC afin d'améliorer son offre touristique.

LA CONCEPTION, QC, le 29 juin 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 500 000 $ à l'Organisme Kina8at. Cet appui de DEC lui permettra de construire et de meubler quatre unités de prêt-à-camper rustiques dans l'esprit autochtone.

Fondé en 2013, l'Organisme Kina8at (Kina8at) est un OBNL autochtone cofondé par Dominique Rankin, chef héréditaire algonquin de renommée mondiale. Kina8at touche trois secteurs d'activités, soit le tourisme autochtone durable, la culture et la philosophie autochtones ainsi que le mieux-être et la réconciliation. L'organisme est situé sur un site de 29 hectares où l'on retrouve de l'hébergement, tel que des tentes et des tipis. Il offre actuellement des ateliers de ressourcement basés sur la culture et la philosophie autochtones pour les individus, les écoles et les entreprises.

Le rôle que jouent les communautés autochtones dans le développement économique du pays est inestimable. Dans la foulée de la Journée nationale des peuples autochtones célébrée le 21 juin, le gouvernement du Canada tient à mettre en lumière leur leadership et leur savoir-faire, qui sont essentiels pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus inclusive.

Citations

« Notre gouvernement s'est donné comme mission de soutenir le développement économique du pays et cela ne peut se faire sans l'apport essentiel des communautés autochtones. Grâce à l'appui de DEC à Kina8at, nous contribuons au développement économique de la communauté autochtone en plus de hausser l'attractivité touristique de la région des Laurentides. Les investissements de notre gouvernement dans les expériences comme celle de Kina8at nous permettent de renforcer et de bonifier notre offre touristique afin de recevoir toujours plus de touristes de chez nous et de partout dans le monde. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Cette contribution permettra à Kina8at d'augmenter et d'améliorer sa capacité d'hébergement sur son site. Ces hébergements serviront autant aux Autochtones qui souhaitent reconnecter à leur culture qu'aux Allochtones qui désirent en connaître davantage sur la philosophie et les traditions autochtones. »

Marie-Joëlle Tremblay, directrice générale, Kina8at

Faits en bref

Le tourisme représente 102 milliards de dollars en activité économique sur une base annuelle, 1,8 million d'emplois et 2 % du PIB canadien.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans les investissements stratégiques effectués par DEC dans des projets qui permettront d'assurer la relance du tourisme et qui contribueront à l'économie de demain.

Les fonds ont été consentis en vertu du Fonds d'aide au tourisme, créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur touristique à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

