Toponymie - La Ville de Montréal rend hommage au prix Nobel de la paix Elie Wiesel

MONTRÉAL, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal a identifié un nouveau parc de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce afin de recevoir le toponyme Elie-Wiesel. Cette dénomination sera soumise à la prochaine séance ordinaire du conseil municipal, le 19 avril.

« C'est toujours une fierté de pouvoir rendre hommage à une personnalité qui a marqué son temps en s'engageant pour la collectivité. Cette nouvelle dénomination marque bien la volonté de la Ville de Montréal de promouvoir, dans la toponymie montréalaise, la protection de la paix et de la dignité humaine, qui passe notamment par l'inclusivité et une meilleure lutte contre les discriminations et le racisme », a souligné la responsable de la démocratie et de la transparence, des communications et de l'expérience citoyenne ainsi que du patrimoine au comité exécutif, Émilie Thuillier.

Parc Elie-Wiesel

Le nouvel espace vert, situé au sud de l'avenue de Courtrai, entre les avenues Trans Island et de Westbury, sera nommé parc Elie-Wiesel en l'honneur du lauréat du prix Nobel de la paix 1986, qui est décédé le 2 juillet 2016. Survivant de la Shoah, journaliste, écrivain et professeur, Elie Wiesel a été un ardent défenseur des droits de la personne, grand humaniste et porte-parole éloquent pour le peuple juif. Il a défendu et propagé tout au long de sa vie une vision selon laquelle il faut, pour promouvoir la dignité humaine, s'opposer à la haine, aux génocides et à la violence.

Son premier roman, La Nuit, basé sur ses souvenirs de déportation, est le premier tome d'une trilogie comptant également L'Aube (1960) et Le Jour (1961). Paru en 1958, ce premier roman a connu un succès mondial. Soulignons que le parc Elie-Wiesel est situé à environ un kilomètre du Musée de l'Holocauste de Montréal.

Des renseignements supplémentaires au sujet de la toponymie de Montréal sont disponibles à l'adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/toponymie.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884 ; Renseignements : Division des relations de presse, [email protected]