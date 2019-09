Théâtre du Nouveau Monde : nouvel élan pour un haut lieu de diffusion montréalais

Le gouvernement du Canada appuie le Théâtre du Nouveau Monde

MONTRÉAL, le 3 sept. 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé que le gouvernement du Canada accordait 4 millions de dollars au Théâtre du Nouveau Monde (TNM) pour l'agrandissement de ses espaces de création et de ses aires d'accueil.

Cet appui, versé à même le Fonds du Canada pour les espaces culturels, servira entre autres à rénover certains espaces du TNM, dont les foyers et la billetterie; à ajouter une deuxième salle de répétition; et à acquérir des équipements spécialisés pour favoriser la création et la diffusion de spectacles innovants.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels.

« Notre gouvernement est heureux de contribuer au nouvel élan du TNM. Cet important lieu de diffusion de la rue Sainte-Catherine, dont la réputation n'est plus à faire, pourra compter sur des infrastructures améliorées, permettant ainsi aux artistes et créateurs d'offrir au public des productions à la hauteur de leur talent. Pour le public, le TNM est un espace où on vit toute une gamme d'émotions : on rit, on pleure, on se choque, on repense le monde. C'est ce qui en fait un endroit fantastique. Nous sommes fiers d'investir dans des espaces culturels comme celui-ci. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Au nom du conseil d'administration du Théâtre du Nouveau Monde et des membres de notre grande famille, je tiens à exprimer ma joie et mon émotion face au soutien indéfectible du ministère du Patrimoine canadien et du ministre Pablo Rodriguez pour la concrétisation de ce rêve d'agrandissement. L'octroi de 4 millions de dollars permettra à l'institution de regarder résolument vers l'avenir en la dotant d'une véritable maison de théâtre nourrie par l'imaginaire d'artistes audacieux et innovateurs. Encore une fois, le gouvernement du Canada prouve ici l'importance qu'il accorde à la vitalité de notre culture et au dynamisme de ses institutions qui la font rayonner sur les scènes nationales et internationales. »

- Mme Lorraine Pintal, directrice artistique et générale, TNM

Fondé en 1951 et situé au cœur du Quartier des spectacles, le TNM est devenu une destination culturelle incontournable. Il accueille chaque saison plus de 150 000 spectateurs, dont 10 500 abonnés, 10 000 élèves du secondaire en matinées et 5 000 étudiants de cégeps et d'universités, auxquels s'ajoutent les 120 000 clients du Café du Nouveau Monde, qui loge sous son toit.

En 2019-2020, le TNM, dont la scène est occupée plus de 300 jours par année, présentera 7 pièces, notamment la reprise de La Détresse et l'Enchantement qui, lors de sa création il y a deux ans, remportait un vif succès.

