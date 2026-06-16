TELUS Numérique présentera ses solutions d'expérience client propulsées par l'IA lors de la semaine du contact avec la clientèle 2026 à Las Vegas

Une étude de cas avec Custom Ink explore comment l'alignement des cultures et un modèle de rétroaction axé sur l'indice de recommandation des clients lié aux transactions favorisent des périodes de mise en service plus rapides et l'expansion des partenariats d'impartition

VANCOUVER, BC, le 16 juin 2026 /CNW/ - TELUS Numérique, fournisseur mondial de services technologiques dans le domaine de l'expérience client propulsée par l'intelligence artificielle (IA) et de la transformation numérique axée sur l'avenir, fera une présentation lors de la semaine du contact avec la clientèle (CCW), du 22 au 25 juin 2026 au Caesars Forum, à Las Vegas, au Nevada. Elle est reconnue comme la plus importante activité axée sur la clientèle au monde. Les visiteurs peuvent rencontrer l'équipe TELUS Numérique au kiosque 1108 qui fera des démonstrations en direct de ses solutions d'expérience client optimisées par l'IA, y compris Formateur d'agent et Assistance d'agent de Fuel iXMC. TELUS Numérique présentera également une séance sur l'étude de cas intitulée « High stakes, high velocity: Scaling sales excellence through partnership transparency (feat. Custom Ink » (enjeux importants, haute vélocité : accroître l'excellence des ventes grâce à la transparence des partenariats) le 25 juin, de 13 h 45 à 14 h 30 au Forum H.

Écart dans les ventes imparties

Alors que les entreprises accélèrent leur transformation vers l'impartition des activités de vente en première ligne, un récent rapport d'IDC, commandité par TELUS Numérique, From Efficiency to Excellence: Driving Enterprise Value Through CX Partnerships (de l'efficacité à l'excellence : accroître la valeur des entreprises grâce à des partenariats d'expérience client) montre un écart colossal : bien que la croissance des revenus se classe au deuxième rang parmi les résultats que les entreprises rapportent déjà à l'aide de partenariats d'expérience client, les ventes interentreprises et entreprise-consommateur par appels sortants demeurent parmi les fonctions les moins imparties. Cela représente une occasion importante et inexploitée pour les entreprises qui sont prêtes à repenser leurs partenariats d'expérience client. C'est ce que TELUS Numérique aborde lors de la CCW.

« Les grandes entreprises peuvent saisir cette occasion d'obtenir davantage de leurs partenaires d'expérience client en leur en demandant plus, a déclaré Abby Spahich, vice-présidente mondiale, Solutions d'expérience client numérique, à TELUS Numérique. Notre recherche en collaboration avec IDC montre que la croissance des revenus est déjà le deuxième résultat le plus signalé des partenariats d'expérience client. Cependant, les ventes et l'acquisition de clients demeurent les fonctions les moins déléguées. Les entreprises qui comblent cet écart ne se contentent pas d'améliorer leur rendement, elles créent un moteur de revenus mesurable et évolutif. »

Bilan de partenariat : Étude de cas de TELUS Numérique

TELUS Numérique s'attaquera de front à l'enjeu des ventes imparties dans le cadre d'une étude de cas client portant sur Custom Ink, la principale plateforme en ligne de vêtements personnalisés. La séance « High Stakes, High Velocity: Scaling Sales Excellence Through Partnership Transparency » aura lieu le jeudi 25 juin au Forum H, de 13 h 45 à 14 h 30.

Au cours de cette séance, TELUS Numérique et Custom Ink présenteront un bilan du partenariat portant sur les décisions réelles, la structure pilote qui a réduit les risques de la relation et les signaux culturels qui ont distingué cet engagement de toutes les expériences antérieures avec un fournisseur.

Les participants repartiront avec trois cadres immédiatement applicables :

Un modèle d'évaluation de la compatibilité avec la culture - Évaluer la culture, et non seulement les capacités, lors du choix d'un partenaire externe.

- Évaluer la culture, et non seulement les capacités, lors du choix d'un partenaire externe. Un modèle de rétroaction axé sur l'indice de recommandation des clients lié aux transactions - Le fait d'associer les données sur l'indice de recommandation des clients lié aux transactions directement à la formation des nouveaux employés accélère la période de formation et soutient le rendement.

- Le fait d'associer les données sur l'indice de recommandation des clients lié aux transactions directement à la formation des nouveaux employés accélère la période de formation et soutient le rendement. Une structure pilote reproductible - L'approche exacte utilisée par TELUS Numérique et Custom Ink pour réduire les risques liés à la relation et établir les conditions relatives aux délais d'adaptation des nouveaux employés qui ont dépassé les attentes.

Démonstrations en direct : Solutions d'expérience client optimisées par l'IA de TELUS Numérique

Au kiosque 1108 du Caesars Forum, des experts de TELUS Numérique feront aux participants des démonstrations en direct de ses produits Fuel iX, qui sont conçus pour aider les entreprises à gérer, à surveiller et à maintenir l'IA tout au long du cycle de vie de l'expérience client. Les éléments suivants seront abordés :

Formateur d'agent Fuel iX Découvrez comment la formation des agents propulsée par l'IA accélère la préparation et réduit les délais d'adaptation sans sacrifier la qualité. TELUS Numérique fera la démonstration de sa capacité de formateur d'agent dans trois secteurs réels, soit les jeux vidéo, les voyages et les télécommunications.

Découvrez comment la formation des agents propulsée par l'IA accélère la préparation et réduit les délais d'adaptation sans sacrifier la qualité. TELUS Numérique fera la démonstration de sa capacité de formateur d'agent dans trois secteurs réels, soit les jeux vidéo, les voyages et les télécommunications. Assistance d'agent Fuel iX Voyez comment l'assistance propulsée par l'IA en temps réel fait apparaître aux agents les renseignements, les recommandations et les conseils sur la prochaine meilleure mesure à prendre pendant les échanges avec les clients. Vous réduisez ainsi le temps de traitement des appels, améliorez le taux de résolution en un seul appel et rehaussez l'expérience client globale.

TELUS Numérique à la CCW Las Vegas 2026

La CCW Las Vegas offre de nombreuses occasions de rencontrer l'équipe TELUS Numérique, que ce soit lors de l'exposition, de la séance d'étude de cas ou de l'un des événements de réseautage organisés par l'entreprise. Les participants pourront explorer la gamme complète de solutions d'expérience client et de vente de TELUS Numérique et planifier des rencontres individuelles avec les dirigeants et les spécialistes des produits.

Voici où les participants trouveront TELUS Numérique lors de la CCW Las Vegas 2026 :

Kiosque d'exposition : 1108

Dates d'exposition : 24 et 25 juin 2026

Lieu : Caesars Forum, 3911 Koval Lane, Las Vegas, Nevada

Séance en vedette : High Stakes, High Velocity: Scaling Sales Excellence Through Partnership Transparency

Date : Jeudi 25 juin

Heure : De 13 h 45 à 14 h 30

Lieu : Forum H, Caesars Forum

Sortie exclusive TELUS Numérique + Centre de contact Zendesk

Participez à une excursion exclusive au centre de contact de TELUS Numérique à Las Vegas. Découvrez comment l'organisation transforme l'expérience client de bout en bout de grandes entreprises à l'échelle mondiale et comment son partenariat avec Zendesk permet d'offrir la meilleure technologie de service à la clientèle du secteur grâce à des services de mise en œuvre et des services gérés par des experts. Les places sont limitées! Les personnes qui souhaitent faire la visite du centre de contact peuvent s'inscrire sur le site du centre de contact de TELUS Numérique.

Date : Jeudi 25 juin

Heure : De 8 h à 10 h

Lieu : Le transport gratuit vers le centre de contact de TELUS Numérique sera effectué à partir de The LINQ.

5 à 7 et réseautage avec TELUS Numérique et ElevenLabs

Joignez-vous à un groupe choisi de cadres des technologies et de l'IA pour une soirée d'excellentes discussions. Les places sont limitées. Confirmez votre présence ICI pour y assister.

Date : Mardi 23 juin

Heure : De 18 h à 21 h

Lieu : Chayo Mexican Kitchen + Tequila Bar

Pour planifier une rencontre avec des spécialistes de produits de TELUS Numérique à la CCW Las Vegas, visitez la page de l'événement de TELUS Numérique ou écrivez à [email protected].

Foire aux questions

Que présente TELUS Numérique à la CCW Las Vegas 2026?

TELUS Numérique coprésentera une séance sur une étude de cas client avec Custom Ink intitulée « High Stakes, High Velocity: Scales Sales Excellence Through Partnership Transparency ». La séance aura lieu le jeudi 25 juin, de 13 h 45 à 14 h 30, au Forum H, au Caesars Forum à Las Vegas. Elle présente les résultats d'un mandat d'impartition des ventes de 90 jours : ce qui a entraîné un délai de création de valeur plus rapide que prévu, ce qui était plus difficile que prévu et ce qui a mené à un élargissement anticipé de la portée.

Où les participants peuvent-ils trouver TELUS Numérique à la CCW Las Vegas?

TELUS Numérique sera au kiosque 1108 tout au long de l'événement, les 24 et 25 juin, au Caesars Forum, 3911 Koval Lane, Las Vegas, Nevada. Les participants peuvent visiter le kiosque pour rencontrer les spécialistes des produits de TELUS Numérique, assister à des démonstrations en direct et planifier des rencontres individuelles avec l'équipe.

En quoi consiste la sortie au centre de contact de TELUS Numérique à la CCW Las Vegas 2026?

TELUS Numérique convie un certain groupe de participants à la CCW à une visite exclusive des coulisses de son centre de contact de Las Vegas, le jeudi 25 juin. C'est l'occasion unique de voir comment l'IA, l'automatisation et la technologie de Zendesk prennent vie dans un environnement de production grâce à l'expertise en mise en œuvre de TELUS Numérique. Le transport gratuit partira de The LINQ à 8 h, avec déjeuner fourni, et sera de retour au Caesars Forum à 10 h. Les places sont limitées! Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez la page du site du centre de contact de TELUS Numérique.

Quel sujet sera abordé lors de la séance sur l'étude de cas de TELUS Numérique à la CCW Las Vegas?

La séance d'étude de cas de TELUS Numérique est un bilan collaboratif, un regard sans filtre sur ce qui a stimulé le rendement lors d'une entente de ventes imparties de 90 jours entre Custom Ink et TELUS Numérique. Elle porte sur la structure pilote, qui a réduit les risques liés à la relation dès le premier jour, sur la boucle de rétroaction de l'indice de recommandation des clients liés aux transactions, qui a directement lié les impressions des clients à la formation des nouveaux employés, et sur l'alignement des cultures qui a engendré un délai d'adaptation des nouveaux employés ayant dépassé les attentes. Les participants repartiront avec un cadre d'évaluation de la compatibilité à la culture, le modèle de commentaires sur l'indice de recommandation des clients liés aux transactions et une structure pilote reproductible qu'ils peuvent appliquer immédiatement.

Qui devrait participer à l'étude de cas client de TELUS Numérique à la CCW Las Vegas?

La séance est conçue pour les dirigeants d'Expérience client, les responsables des opérations commerciales et les décideurs en matière d'approvisionnement qui évaluent pour la première fois des partenariats de ventes imparties, qui cherchent à améliorer le rendement d'une relation d'impartition existante ou à chercher un cadre pour évaluer ce qui est réellement utile à long terme pour les partenaires - au-delà des capacités technologiques.

Qu'est-ce que le modèle de rétroaction de l'indice de recommandation des clients liés aux transactions et pourquoi est-il important pour les ventes externalisées?

Indice de recommandation des clients lié aux transactions : Élément qui mesure le sentiment des clients au niveau des contacts individuels plutôt que sous forme d'agrégation périodique. Dans le cadre de l'entente avec Custom Ink, TELUS Numérique a utilisé les données de l'indice de recommandation des clients liés aux transactions pour créer une boucle de rétroaction directe dans la formation des nouveaux employés, garantissant que le perfectionnement des agents était continuellement façonné par des signaux réels des clients plutôt que par un programme statique. Le résultat a été une progression plus rapide et plus durable qui a tenu bien au-delà de la fenêtre initiale de 90 jours. TELUS Numérique examinera ce modèle en détail lors de la séance du 25 juin à la CCW Las Vegas.

Qu'est-ce qui distingue l'approche de TELUS Numérique relative à l'impartition des ventes?

TELUS Numérique fonctionne à la fois comme partenaire stratégique et comme laboratoire vivant. L'entreprise fait appel à sa société mère, TELUS, en tant qu'environnement de production pour affiner et valider des solutions d'expérience client et de vente avant de les déployer auprès de clients mondiaux. Cette approche axée sur les opérateurs d'abord, jumelée à ses principes de gouvernance axés sur l'intervention humaine, permet à TELUS Numérique d'offrir à chaque client des données sur le rendement, et non seulement une présentation de vente.

Quelles autres solutions TELUS Numérique peut-elle offrir au-delà de l'impartition? La gamme complète de TELUS Numérique comprend la gestion de l'expérience client, l'automatisation par l'IA, les solutions numériques, y compris la conception frontale et infonuagique, les solutions d'IA et de données comme la vision par ordinateur, et les services de confiance et de sécurité. La plateforme Fuel iXMC exclusive de l'entreprise permet à ses clients de gérer, de surveiller et de maintenir l'IA générative dans toute l'entreprise, des capacités d'IA normalisées au développement d'applications personnalisées.

À propos de TELUS Numérique

TELUS Numérique crée des expériences uniques et durables pour les clients et les employés et stimule des transformations numériques axées sur l'avenir qui offrent une valeur aux clients. Nous sommes la marque derrière les marques. Les membres de notre équipe mondiale sont d'ardents ambassadeurs des produits et services de nos clients et des experts technologiques résolus à rehausser le parcours de leurs clients, à trouver des solutions aux défis commerciaux, à atténuer les risques et à innover continuellement. Nos capacités intégrées de bout en bout incluent la gestion de l'expérience client, les solutions numériques telles que les solutions infonuagiques, l'automatisation par l'IA, les services de conception numérique frontaux et de consultation, les solutions de données et d'IA, y compris la vision informatique, et les services de confiance et de sécurité. Fuel iXMC est la plateforme exclusive et la gamme de produits de TELUS Numérique qui offrent des capacités d'IA normalisées et des outils de développement d'application et de création de solutions d'entreprise sur mesure pour aider les clients à gérer, à surveiller et à maintenir leurs capacités d'IA générative à l'échelle de leur entreprise.



Motivée par sa vocation, TELUS Numérique mise sur la technologie, l'ingéniosité humaine et la compassion pour servir sa clientèle et créer des collectivités inclusives et florissantes dans toutes les régions du monde où elle mène ses activités. Guidés par nos principes d'intervention humaine, nous développons et déployons des technologies transformatrices de manière responsable, tout en tenant compte de leur incidence à grande échelle. Pour en savoir plus, consultez telusdigital.com/fr.

À propos du rapport d'IDC, commandité par TELUS Numérique :

From Efficiency to Excellence: Driving Enterprise Value through CX Partnerships, no US54220426-IB, février 2026 : ce rapport contient des données tirées du sondage mondial sur les services d'impartition des entreprises 2025 d'IDC. Le sondage a été mené auprès de 287 responsables des achats et décideurs provenant d'organisations comptant 1 000 employés ou plus et qui impartissent au moins une fonction liée à l'expérience client ou à un processus d'affaires. Les répondants provenaient de divers secteurs d'activités et de différentes régions du monde, et les thèmes abordés comprenaient les priorités d'affaires des entreprises, les préoccupations et les obstacles rencontrés, les initiatives technologiques ainsi que les critères de sélection des fournisseurs.

Personnes-ressources :

Relations médiatiques, TELUS Numérique

Jackie Paduano

[email protected]



Relations avec les investisseurs, TELUS

Olena Lobach

[email protected]

SOURCE TELUS Digital