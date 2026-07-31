TELUS Corporation - AVIS DE DIVIDENDE EN ESPÈCES

VANCOUVER, BC, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,1875 $ CA par action sur les actions ordinaires émises et en circulation. Ce dividende sera versé le 1er octobre 2026 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 10 septembre 2026.

Par ordre du conseil d'administration

Andrea Wood

Vice-présidente à la direction et chef des services juridiques et de la gouvernance

Vancouver, Colombie-Britannique

Le 30 juillet 2026

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SOURCE TELUS Corporation