TELUS publie ses résultats financiers et opérationnels du deuxième trimestre de 2026 et rajuste son dividende trimestriel afin de favoriser le désendettement et la croissance à long terme

Harmonisation du dividende avec les priorités liées au capital et établissement d'une stratégie pour atteindre un ratio de levier financier de 3,0 fois ou moins d'ici la fin de 2028

L'escompte du programme de réinvestissement des dividendes sera retiré le 1er octobre 2026, réduisant la dilution des actionnaires

VANCOUVER, BC, July 31, 2026 /CNW/ -- TELUS Corporation (TSX : T) (NYSE : TU) a publié aujourd'hui ses résultats non audités du deuxième trimestre qui a pris fin le 30 juin 2026. Parallèlement à ses résultats trimestriels, TELUS annonce trois priorités stratégiques à court terme, un rajustement de son dividende trimestriel, le retrait planifié de l'escompte du programme de réinvestissement des dividendes et une révision de ses prévisions financières pour l'exercice qui reflète les priorités financières de l'entreprise et son engagement à créer de la valeur à long terme et à renforcer son bilan. Les résultats de TELUS au deuxième trimestre de 2026 sont présentés ci-dessous.

Faits saillants

Mise en place de trois priorités financières et opérationnelles stratégiques qui guideront, à court terme, le rendement et l'allocation du capital de TELUS : Renforcer les assises financières; Perfectionner la discipline opérationnelle en réinvestissant dans les activités de base; et Déployer des ressources pour une croissance rentable et durable ainsi que des rendements solides. Consultez la section Priorités financières et opérationnelles ci-dessous pour en savoir plus.

ci-dessous pour en savoir plus. Ajouts nets de téléphones mobiles et de services Internet de 17 000 et de 20 000, respectivement, qui témoignent d'une stratégie disciplinée priorisant la croissance de la clientèle à valeur ajoutée; ajouts nets d'appareils connectés de 187 000.

Produits d'exploitation tirés du réseau mobile qui s'élèvent à 1,7 milliard de dollars, en hausse de 1 pour cent sur un an, grâce à la croissance du nombre d'abonnés et à une baisse moins rapide de 0,4 pour cent du PMAA, qui s'établit à 56,36 $, en raison de l'accent mis sur les mises en service auprès des marques de prestige. Taux de désabonnement regroupé des services mobiles à 1,08 pour cent, en hausse par rapport à 1,06 pour cent à la même période l'an dernier.

Perte nette de 1,8 milliard de dollars attribuable à un actif incorporel hors trésorerie avant impôt et à une dépréciation de l'écart d'acquisition de 2,1 milliards de dollars au deuxième trimestre, ce qui reflète une réduction du montant recouvrable de l'unité génératrice de trésorerie de TELUS Numérique. Consultez la section Aperçu des résultats financiers du deuxième trimestre ci-dessous pour en savoir plus.

ci-dessous pour en savoir plus. Produits d'exploitation tirés des services consolidés de 4,4 milliards de dollars, une baisse de 1 pour cent découlant d'une croissance inférieure de TELUS Numérique, mais contrebalancée en partie par la croissance continue des produits d'exploitation tirés du réseau mobile et l'augmentation des produits d'exploitation tirés de TELUS Santé. BAIIA rajusté de 1,8 milliard de dollars, une baisse de 2 pour cent découlant de résultats variés dans nos segments isolables et d'un recul des gains immobiliers. Consultez la section Aperçu des résultats financiers du deuxième trimestre ci-dessous pour en savoir plus.

ci-dessous pour en savoir plus. Dépenses en immobilisations de 678 millions de dollars enregistrées au deuxième trimestre; révision des dépenses en immobilisations pour l'année entière à environ 2,6 milliards de dollars en raison de l'inflation et des pressions exercées sur la chaîne d'approvisionnement touchant les équipements installés chez les clients, des investissements stratégiques réalisés dans les centres de données d'IA souveraine, notamment pour la modernisation de l'infrastructure réseau et l'aménagement des sites, ainsi que d'investissements additionnels consacrés à la gestion de la clientèle; TELUS reste déterminée à atteindre sa cible d'intensité du capital de 10 pour cent.

Flux de trésorerie tiré des activités d'exploitation de 1,3 milliard de dollars, une hausse de 15 pour cent, et flux de trésorerie disponible de 545 millions de dollars, une hausse de 2 pour cent, le tout alimenté par une diminution des impôts sur le bénéfice net payé et des paiements de location moins élevés, mais partiellement atténué par une hausse des intérêts payés et une baisse du BAIIA rajusté.

Le conseil d'administration de TELUS a annoncé un dividende trimestriel de 0,1875 $ par action ordinaire, ce qui représente un rajustement de 55 pour cent et un montant annualisé de 0,75 $ par action et devrait générer des économies de flux de trésorerie cumulées d'environ 2,7 milliards de dollars jusqu'en 2028 qui serviront à réduire la dette. L'escompte du programme de réinvestissement des dividendes sera retiré le 1 er octobre 2026.

octobre 2026. Ratio de dette nette par rapport au BAIIA rajusté de 3,5 fois à la fin du trimestre; TELUS vise un ratio d'environ 3 fois ou moins d'ici la fin de 2028, grâce à la croissance organique du flux de trésorerie disponible, au rajustement du dividende, à des dépenses en immobilisations réfléchies et au produit du processus de monétisation du portefeuille d'actifs qui est présentement en cours.

Prévisions pour l'exercice complet concernant les produits d'exploitation consolidés tirés des services révisées à la baisse dans une fourchette allant de stable à baisse de 2 pour cent; BAIIA rajusté consolidé maintenant prévu entre une baisse de 2 pour cent et une baisse de 4 pour cent; et flux de trésorerie disponible pour l'exercice complet maintenant prévu à environ 1,8 milliard de dollars. Consultez la section Perspectives financières pour 2026 pour en savoir plus.

« TELUS s'appuie sur un ensemble authentique de forces, à savoir des réseaux de premier plan, une fidélisation de la clientèle durable et une expertise croissante en technologies de la santé et d'IA, qui occupent une place de plus en plus importante dans la vie professionnelle et personnelle des Canadiens. Le contexte macroéconomique change, et nous devons nous adapter avec clarté et discipline. Nous annonçons trois priorités stratégiques qui renforceront notre base financière, orienteront avec précision nos efforts opérationnels et concentreront nos ressources sur les occasions que TELUS est bien placée pour saisir, dans l'optique d'alimenter une croissance rentable et durable à long terme », explique Victor Dodig, président et chef de la direction.

« Je suis fier de travailler aux côtés d'une équipe de direction expérimentée et compétente et des 100 000 membres passionnés et professionnels de l'équipe de TELUS pour concrétiser ces priorités stratégiques, améliorer l'expérience des clients, créer des occasions pour les membres de l'équipe et générer de la valeur pour les actionnaires. Nous ciblons une exécution disciplinée et un rendement optimal de chaque dollar investi. Tout ce que j'ai vu depuis mon arrivée n'a fait qu'approfondir ma conviction que cette équipe, avec la culture admirable qu'elle a bâtie, promet un avenir radieux à TELUS », poursuit M. Dodig.

« Les mesures que nous prenons visent à établir les conditions financières d'une croissance solide et rentable, tout en favorisant une croissance durable des flux de trésorerie disponibles, explique Gopi Chande, chef des services financiers. Le rajustement du dividende, la suppression de l'escompte du programme de réinvestissement des dividendes et le produit de nos initiatives de monétisation constituent ensemble un formidable tremplin pour atteindre nos objectifs en matière de levier financier et de flux de trésorerie disponible. Notre engagement à réduire l'intensité du capital, jumelé à notre souci constant d'efficacité opérationnelle dans l'ensemble de l'entreprise nous conforte dans cette démarche. Les changements stratégiques que nous apportons à la façon dont TELUS génère les liquidités et les utilise s'accumuleront pour créer une valeur durable pour nos actionnaires. »

Priorités financières et opérationnelles stratégiques

Considérant que la construction du réseau TELUS PureFibreMC achève et que l'intensité du capital devrait diminuer dans les années à venir, TELUS a défini trois priorités financières et opérationnelles à court terme qui guideront le rendement et l'allocation de capital. Voici ces priorités :

Renforcer les assises financières. TELUS privilégie la flexibilité du bilan et un cadre de rendement du capital durable. Elle vise notamment à réduire le ratio de dette nette par rapport au BAIIA rajusté à environ 3,0 fois ou moins d'ici la fin de 2028 grâce au rajustement du dividende, à des dépenses en immobilisations réfléchies et au produit du processus de monétisation du portefeuille d'actifs.

TELUS privilégie la flexibilité du bilan et un cadre de rendement du capital durable. Elle vise notamment à réduire le ratio de dette nette par rapport au BAIIA rajusté à environ 3,0 fois ou moins d'ici la fin de 2028 grâce au rajustement du dividende, à des dépenses en immobilisations réfléchies et au produit du processus de monétisation du portefeuille d'actifs. Perfectionner la discipline opérationnelle en réinvestissant dans les activités de base. TELUS va intensifier sa priorité accordée au déploiement du capital investi dans des secteurs où le rendement est supérieur au coût du capital. Cela inclut un programme de transformation des coûts conçu pour adopter la technologie, éliminer les redondances et focaliser l'entreprise sur l'excellence du service à la clientèle et ses principaux atouts concurrentiels.

TELUS va intensifier sa priorité accordée au déploiement du capital investi dans des secteurs où le rendement est supérieur au coût du capital. Cela inclut un programme de transformation des coûts conçu pour adopter la technologie, éliminer les redondances et focaliser l'entreprise sur l'excellence du service à la clientèle et ses principaux atouts concurrentiels. Déployer des ressources pour une croissance rentable et durable ainsi que des rendements solides. TELUS injectera ses investissements là où sa position concurrentielle est la plus enviable et où la voie vers le rendement est la plus manifeste, ce qui comprend ses réseaux mobiles et TELUS PureFibre ainsi que son infrastructure numérique et d'IA qui soutient l'indépendance technologique et la prospérité du Canada.

Un aperçu plus détaillé du cadre de rendement du capital et de la stratégie d'entreprise sera fourni avec les résultats du troisième trimestre de 2026 de TELUS en novembre.

Rajustement du dividende et politiques financières

Le conseil d'administration de TELUS a déclaré un dividende trimestriel de 0,1875 $ par action sur les actions ordinaires émises et en circulation de la société. Ce dividende sera versé le 1er octobre 2026 aux détenteurs inscrits à la clôture des marchés le 10 septembre 2026, ce qui représente un rajustement de 55 pour cent et un montant annualisé de 0,75 $ par action. Le montant annualisé antérieur était de 1,6736 $ par action. Le dividende révisé devrait générer des économies de trésorerie cumulées d'environ 2,7 milliards de dollars jusqu'en 2028, qui seront consacrées aux efforts de désendettement.

TELUS a aussi rajusté de façon prospective son ratio du dividende versé par rapport au flux de trésorerie disponible dans une fourchette de 45 à 60 pour cent du flux de trésorerie disponible sur 12 mois, alors qu'elle était de 60 à 75 pour cent du flux de trésorerie disponible.

Dans le cadre du rajustement du dividende, TELUS supprimera également l'escompte accordé en vertu de son programme de réinvestissement des dividendes au 1er octobre 2026. Les actionnaires actuellement inscrits n'ont aucune mesure à prendre s'ils poursuivent leur participation au programme. Leurs dividendes continueront d'être réinvestis automatiquement selon les nouvelles modalités.

Antérieurement, la société avait établi un ratio de dette nette par rapport au BAIIA rajusté d'environ 3,0 fois ou moins d'ici la fin de 2027. Le calendrier révisé visant la fin de 2028 tient compte de la pression concurrentielle sur les prix et de la réduction du nombre d'abonnés dans un contexte de baisse de la croissance démographique et du flux de trésorerie disponible organique. L'objectif de 3,0 fois ou moins demeure le même. TELUS prévoit une diminution séquentielle de l'effet de levier en 2027 et en 2028, soutenue par la croissance du flux de trésorerie disponible organique, la diminution de l'intensité du capital, le rajustement du dividende et le produit des processus d'examen stratégique du portefeuille d'actifs en cours.

Examen stratégique du portefeuille d'actifs

TELUS procède à un examen approfondi de son portefeuille d'actifs afin d'optimiser l'allocation du capital. Le produit de ces processus est affecté à la réduction de la dette. Dans le cadre de cette démarche, l'entreprise demeure active sur le marché relativement à certains actifs non stratégiques de TELUS Santé et poursuit des discussions avec des parties intéressées. Dans le même ordre d'idées, la société poursuit de tels processus d'examen stratégique en ce qui concerne la monétisation des actifs immobiliers non essentiels. Ces initiatives devraient réduire davantage l'endettement et soutenir les objectifs financiers à long terme de la société. Nous fournirons davantage de précisions au fur et à mesure que la situation évolue.

Aperçu des résultats financiers du deuxième trimestre

Les produits d'exploitation tirés des services consolidés et autres revenus se sont établis à 4,9 milliards de dollars comparativement à 5,1 milliards de dollars à l'exercice précédent en raison de produits d'exploitation tirés des services consolidés en recul de 1 pour cent et de la baisse des produits d'exploitation tirés de l'équipement des services mobiles et des autres revenus. Une baisse des produits d'exploitation tirés des services consolidés est principalement attribuable aux éléments suivants : (i) la baisse des produits d'exploitation externes de TELUS Numérique; (ii) la baisse moins rapide du PMAA lié aux téléphones mobiles; et (iii) la baisse des produits d'exploitation tirés des services vocaux fixes traditionnels. Ces facteurs ont été partiellement compensés par les éléments suivants : (i) la croissance du nombre d'abonnés aux services mobiles; (ii) la hausse des produits d'exploitation tirés des services de TELUS Santé; (iii) la hausse des produits d'exploitation tirés des services de données fixes; et (iv) la hausse des produits d'exploitation tirés des services liés à l'agriculture et aux biens de consommation. Consultez la section Faits saillants des activités du deuxième trimestre de 2026 du présent communiqué pour obtenir une analyse des résultats pour nos secteurs isolables : Solutions technologiques de TELUS, TELUS Santé et TELUS Numérique.

Au cours du trimestre, TELUS a comptabilisé une dépréciation hors trésorerie de 2,1 milliards de dollars liée à TELUS Numérique, le montant récupérable de l'unité génératrice de trésorerie de TELUS Numérique étant inférieur à sa valeur comptable au 30 juin 2026. Voir la note Note 18(b) des états financiers consolidés intérimaires pour en savoir plus. TELUS a enregistré une perte nette de 1,8 milliard de dollars et une perte par action de base de 1,17 $, ce qui reflète le recul net du bénéfice d'exploitation après impôt et de plus faibles coûts de financement. Si l'on exclut certains coûts et autres redressements (voir la rubrique Rapprochement du bénéfice net rajusté du présent communiqué), par rapport à la même période de l'exercice précédent, le bénéfice net rajusté de 254 millions de dollars a diminué de 26 pour cent, tandis que le BPA de base rajusté de 0,16 $ a reculé de 27 pour cent. Le bénéfice net rajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR, et le BPA de base rajusté est un ratio non conforme aux PCGR. Pour obtenir des explications approfondies de ces mesures, consulter la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées du présent communiqué.

Par rapport à la même période de l'exercice précédent, le BAIIA consolidé a diminué de 5 pour cent pour s'établir à 1,6 milliard de dollars. Le BAIIA rajusté a reculé de 2 pour cent pour s'établir à 1,8 milliard de dollars, une donnée qui illustre la diversité des résultats pour l'ensemble de nos secteurs isolables. Consultez la section Faits saillants des activités du deuxième trimestre de 2026 du présent communiqué pour obtenir une analyse du BAIIA rajusté pour nos secteurs isolables.

Le nombre d'abonnés de Solutions technologiques de TELUS, qui se chiffre à 17,9 millions de connexions, a augmenté de 6 pour cent au cours des 12 derniers mois en raison d'une hausse de 1 pour cent du nombre d'abonnés ayant un téléphone mobile, qui se chiffre à 10,3 millions, d'une hausse de 20 pour cent du nombre d'abonnés ayant un appareil connecté, qui se chiffre à 4,8 millions, et d'une croissance de 3 pour cent du nombre d'abonnés de nos services Internet, qui se chiffre à 2,8 millions.

À TELUS Santé, le nombre de personnes couvertes par nos solutions de santé s'élevait à 158,9 millions à la fin du deuxième trimestre de 2026, soit une augmentation nette de l'attrition de 1,8 million au cours des 12 derniers mois, principalement en raison de la croissance de nos programmes d'aide aux familles dans toutes les régions d'exploitation et à la demande continue de solutions virtuelles.

Le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 1,3 milliard de dollars a grimpé de 15 pour cent au deuxième trimestre de 2026, surtout en raison des autres variations au fonds de roulement, de la baisse des impôts sur les bénéfices payés et de la réduction des coûts de restructuration et autres décaissements. Ces facteurs ont été partiellement compensés par une augmentation des intérêts payés et une baisse du BAIIA. Le flux de trésorerie disponible de 545 millions de dollars a augmenté de 2 pour cent par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette hausse découle en grande partie d'une diminution des impôts sur les bénéfices nets payés et de la baisse des paiements de location, laquelle est partiellement compensée par la hausse des intérêts payés et une baisse du BAIIA.

Les dépenses en immobilisations consolidées de 678 millions de dollars sont restées stables au deuxième trimestre de 2026. Les dépenses en immobilisations consacrées aux activités de Solutions technologiques de TELUS de 614 millions de dollars ont augmenté de 44 millions de dollars. Cette hausse découle principalement de dépenses en immobilisations supérieures visant la mise en place de nouvelles installations pour répondre à la demande croissante dans le secteur. Les dépenses en immobilisations de 44 millions de dollars de TELUS Santé ont diminué de 15 millions de dollars en raison principalement d'une réduction des investissements pour l'expansion des cliniques et les acquisitions d'entreprises. Les dépenses en immobilisations de 34 millions de dollars de TELUS Numérique ont reculé de 9 millions de dollars, principalement en raison d'investissements dans l'achat de licences de logiciels de l'année précédente et d'une expansion réduite des sites en Europe.

Au 30 juin 2026, notre réseau 5G couvrait environ 34,2 millions de Canadiens, soit plus de 92 pour cent de la population.

Aperçu des résultats financiers consolidés

En dollars canadiens et en millions, sous réserve des notes ci-

dessous et à moins d'indication contraire Trimestre clos le 30 juin Variation en (non audités) 2026 2025 pourcentage Produits d'exploitation (découlant de contrats établis avec les clients) 4 920 5 031 (2) Produits d'exploitation et autres produits 4 929 5 082 (3) Total des dépenses d'exploitation 6 501 4 907 32 Bénéfice net (perte) (1 830) (245) v. n. Bénéfice net (perte) attribuable aux actions ordinaires (1 840) 7 v. n. Bénéfice net rajusté(1) 254 342 (26) BPA de base (en dollars) (1,17) - v. n. BPA de base rajusté(1) (en dollars) 0,16 0,22 (27) BAIIA(1) 1 588 1 679 (5) BAIIA rajusté(1) 1 777 1 812 (2) Dépenses en immobilisations(2) 678 678 - Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 1 342 1 166 15 Flux de trésorerie disponible(1) 545 535 2 Connexions d'abonnés aux services de télécommunications(3) (en milliers) 17 946 16 923 6 Nombre de personnes couvertes par nos solutions de santé (en millions) 158,9 157,1 1



Annotation utilisée dans le tableau ci-dessus : v. n. - valeur négligeable.



(1) Il s'agit de mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et d'autres mesures financières déterminées qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et qui pourraient ne pas être comparables aux mesures utilisées par d'autres émetteurs. Pour obtenir des définitions et des explications approfondies de ces mesures, consulter la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées du présent communiqué. (2) Les dépenses en immobilisations englobent les actifs achetés, à l'exclusion des actifs loués faisant l'objet d'un droit d'utilisation, mais pas encore payés et, par conséquent, diffèrent des paiements en trésorerie au titre des immobilisations, excluant les licences de spectre, comme ils sont déclarés dans les états financiers consolidés. Voir la note 31 des états financiers consolidés pour en savoir plus. (3) La somme des abonnés actifs ayant un téléphone mobile, des abonnés actifs ayant un appareil connecté, des abonnés actifs des services Internet est mesurée à la fin des périodes respectives selon les renseignements provenant des systèmes de facturation et d'autres systèmes sources. Le 1er janvier 2026, avec application rétroactive au 1er janvier 2025, nous avons révisé notre information sur les abonnés pour mettre davantage l'accent sur le regroupement de nos services fondamentaux que sont les services mobiles et Internet. Par conséquent, nous cesserons de faire état des abonnées des services de télévision, de sécurité, de domotique et téléphonie résidentielle. Ce changement a pour but de concentrer nos efforts de divulgation sur nos services fondamentaux et de mieux servir nos clients tout en appuyant le passage des anciens produits et services vers les solutions intégrées de diffusion en continu sur IP, de connectivité mobile d'abord et résidentielles intelligentes. Depuis le 1er janvier 2026, nous avons apporté certains rajustements aux abonnés de façon prospective, ce qui a réduit le nombre d'abonnés des services mobiles (18 000), d'appareils connectés (78 000) et des services Internet (30 000). Veuillez consulter la rubrique 5.4 de notre rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 pour en savoir plus.

Faits saillants des activités du deuxième trimestre de 2026

Solutions technologiques de TELUS

Les produits d'exploitation tirés des Solutions technologiques de TELUS (découlant de contrats établis avec les clients) ont reculé de 54 millions de dollars ou 1 pour cent au deuxième trimestre de 2026, surtout en raison de la baisse des produits d'exploitation tirés des équipements mobiles, comme il est décrit ci-dessous.

Le BAIIA lié aux Solutions technologiques de TELUS a diminué de 22 millions de dollars ou 1 pour cent au deuxième trimestre de 2026, tandis que le BAIIA rajusté lié aux Solutions technologiques de TELUS est resté relativement stable, reflétant : (i) la baisse des autres revenus, découlant principalement de l'incidence des revenus de location non récurrents et d'autres revenus de sous-location de la période de comparaison; (ii) la baisse moins rapide du PMAA des téléphones mobiles; (iii) la baisse des produits d'exploitation tirés des services de données interentreprises; (iv) le déclin des services vocaux fixes traditionnels; (v) de la réduction des marges sur l'équipement des services mobiles; (vi) la hausse du coût des licences par abonnement et de l'utilisation de l'infonuagique; et (vii) la baisse des produits d'exploitation par client tirés des services Internet résidentiels. Ces facteurs ont été compensés en grande partie par les éléments suivants : (i) la croissance de la clientèle des services mobiles et Internet; (ii) les efforts de réduction des coûts, y compris la réduction des effectifs, les synergies réalisées dans le cadre de la privatisation de TELUS Numérique; (iii) la croissance des services de sécurité et de domotique; (iv) la croissance des services de télévision; (v) la baisse des créances irrécouvrables; et (vi) l'augmentation des marges dans les secteurs de l'agriculture et des biens de consommation découlant de la croissance des produits d'exploitation tirés de l'agriculture animale. En plus des facteurs évoqués ci-dessus concernant le BAIIA rajusté de Solutions technologiques de TELUS, le BAIIA reflète aussi une augmentation de 21 millions de dollars des coûts de restructuration et autres coûts au deuxième trimestre de 2026, en raison des programmes de rentabilité et d'efficacité.



Produits et services mobiles

Les produits d'exploitation tirés du réseau mobile ont augmenté de 20 millions de dollars ou 1 pour cent au deuxième trimestre de 2026, en grande partie en raison de la croissance du nombre d'abonnés des services mobiles, soutenue par la baisse moins rapide du PMAA.

Les produits d'exploitation tirés de l'équipement des services mobiles et d'autres services ont diminué de 65 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, en raison de la baisse des volumes de contrats, laquelle est partiellement compensée par l'incidence des ventes de téléphones intelligents à valeur supérieure.

La contribution directe des produits et services mobiles de Solutions technologiques de TELUS a augmenté de 21 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, en raison d'une forte croissance des produits d'exploitation tirés des réseaux mobiles et de la base d'abonnés. Ces facteurs ont été compensés en partie par une baisse des marges sur les appareils mobiles en raison de la baisse des volumes de contrats, ainsi que par une baisse moins rapide du PMAA lié aux téléphones mobiles.

Le PMAA lié aux téléphones mobiles était de 56,36 $ au deuxième trimestre de 2026, une baisse de 0,22 $ ou 0,4 pour cent. L'incidence positive des efforts continus visant à freiner la baisse du PMAA a été compensée par l'adoption de forfaits de base à prix plus bas associée au maintien des prix promotionnels ciblant les clients nouveaux et actuels, une baisse des services en itinérance, et la banalisation des services de télécommunications dans le secteur public. Nous avons constaté une croissance soutenue de l'adoption des forfaits de données illimitées et des forfaits Canada - États-Unis - Mexique, qui produisent un PMAA plus élevé et plus stable sur une base mensuelle, tout en permettant aux clients de profiter de coûts prévisibles grâce à une diminution des frais d'itinérance aux États-Unis et au Mexique et des frais d'utilisation excédentaire de données.

Les ajouts bruts de téléphones mobiles se sont chiffrés à 348 000 au deuxième trimestre de 2026, ce qui constitue une baisse de 28 000. Cette baisse est attribuable à l'importance accrue accordée aux abonnements aux services supérieurs et rentables.

Le taux de désabonnement lié aux téléphones mobiles était de 1,08 pour cent au deuxième trimestre de 2026, par rapport à 1,06 pour cent au deuxième trimestre de 2025. Cette hausse découle principalement des décisions des clients de changer de fournisseur en réponse aux activités continues de marketing et de tarification promotionnelle chez la concurrence.

Les mises en service nettes de téléphones mobiles se sont chiffrées à 17 000 au deuxième trimestre de 2026, soit une baisse de 38 000, laquelle est attribuable à la baisse des mises en service brutes, en raison de la priorité accordée à la croissance de la clientèle à valeur ajoutée.

Les mises en service nettes d'appareils connectés se sont chiffrées à 187 000 au deuxième trimestre de 2026, une hausse de 75 000 due à la baisse des mises hors service dans les secteurs du transport et de la connectivité.



Produits et services fixes

Les produits d'exploitation tirés des services de données fixes ont augmenté de 5 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026 en raison de l'augmentation du nombre d'abonnés des services Internet et de la croissance des produits d'exploitation tirés des services de télévision, de sécurité et de domotique. Cette hausse a été contrebalancée en partie par la baisse des produits d'exploitation tirés des services de données interentreprises et par la baisse des produits d'exploitation par client des services Internet résidentiels par client.

Les produits d'exploitation tirés des services vocaux fixes ont diminué de 13 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, ce qui témoigne du déclin continu des produits d'exploitation tirés des services vocaux traditionnels. Ce mouvement a été atténué partiellement par l'incidence positive de nos efforts de fidélisation.

Les produits d'exploitation tirés de l'équipement des services fixes et d'autres services ont diminué de 6 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, en grande partie en raison de la baisse des ventes d'équipement pour la sécurité des locaux.

La contribution directe des produits et services fixes de Solutions technologiques de TELUS a diminué de 4 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026 en raison principalement du déclin des services vocaux traditionnels, d'une baisse des produits d'exploitation tirés des services de données interentreprises et d'une baisse des produits d'exploitation tirés des services Internet résidentiels par client. Ces facteurs ont été partiellement compensés par la croissance continue du nombre d'abonnés des services Internet, des services de sécurité et de domotique, et des services de télévision en raison d'économies liées à la programmation et de produits d'exploitation supérieurs.

Les ajouts nets des services Internet se sont chiffrés à 20 000 au deuxième trimestre de 2026, une baisse de 7 000 qui s'explique principalement par l'augmentation du taux de désabonnement des services Internet et de la baisse des mises en service brutes.



Services liés à l'agriculture et aux biens de consommation

Les produits d'exploitation tirés des services liés à l'agriculture et aux biens de consommation ont augmenté de 5 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, en grande partie en raison de la croissance des produits d'exploitation tirés de l'agriculture animale.

TELUS Santé

Les produits d'exploitation tirés des services de santé ont augmenté de 19 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026 en raison des facteurs suivants : (i) acquisitions d'entreprises à l'échelle mondiale dans les domaines des solutions pour les employeurs et des solutions de retraite et d'avantages sociaux, y compris l'acquisition de Workplace Options en mai 2025; (ii) croissance du côté des solutions pour les payeurs et les professionnels de la santé, avec un solide rendement de nos solutions de dossiers médicaux électroniques, de dossiers de santé des patients, de gestion des régimes d'assurance maladie et de pharmacie virtuelle. Ces facteurs ont été contrebalancés par un déclin organique dans le domaine des solutions pour les employeurs alimentés par l'effet persistant du taux de désabonnement et de la pression tarifaire de l'année précédente.

La contribution directe de TELUS Santé a augmenté de 8 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, ce qui témoigne de la croissance des produits d'exploitation décrite ci-dessus.

Le BAIIA de TELUS Santé a diminué de 16 millions de dollars ou 17 pour cent au deuxième trimestre de 2026, tandis que le BAIIA rajusté de TELUS Santé a augmenté de 1 million de dollars ou 1 pour cent, ce qui témoigne de la croissance des produits d'exploitation et de la réalisation continue des synergies d'intégration des acquisitions. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par des coûts indirects plus élevés liés : (i) aux acquisitions d'entreprises à l'échelle mondiale; (ii) à l'évolutivité de nos capacités dans les domaines du numérique et de la sécurité, y compris la transformation numérique; et (iii) aux coûts plus élevés du marketing à l'échelle régionale. La différence entre les taux de croissance du BAIIA et du BAIIA rajusté est attribuable à une hausse des coûts de restructuration et autres coûts qui sont liés aux programmes de rentabilité et d'efficacité.

Le nombre de personnes couvertes par nos solutions de santé s'élevait à 158,9 millions à la fin du deuxième trimestre de 2026, ce qui représente une hausse de 1,8 million, nette des désabonnements, au cours des 12 derniers mois. Cette hausse découle principalement de la croissance de nos PAEF dans toutes nos régions d'exploitation, ainsi que de la demande en solutions virtuelles.

TELUS Numérique

Les produits d'exploitation de TELUS Numérique (découlant de contrats établis avec les clients) ont reculé de 75 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026 principalement pour les raisons suivantes : (i) la diminution de la clientèle de nos solutions de confiance et de sécurité, ainsi qu'un encaissement unique lié dans la période de comparaison résultant d'une modification de la portée du contrat d'un client; (ii) la diminution de la clientèle de nos solutions d'IA et de données; et (iii) l'incidence négative globale des taux de change sur nos résultats d'exploitation, principalement en raison de l'appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain. Ce recul a été partiellement compensé par une augmentation du volume de services dans notre gamme de services de gestion de l'expérience client.

Le BAIIA de TELUS Numérique a baissé de 35 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, tandis que le BAIIA rajusté de TELUS Numérique a baissé de 17 millions de dollars ou 20 pour cent. La baisse du BAIIA est principalement attribuable aux facteurs suivants : (i) la baisse des produits d'exploitation; et (ii) l'augmentation des coûts de restructuration et autres coûts liés à des programmes d'amélioration de la rentabilité visant la réduction progressive des activités de centres de prestation de services en Europe.

Perspectives financières pour 2026

TELUS fournit ci-dessous ses prévisions financières mises à jour pour l'ensemble de l'exercice 2026 :

Prévisions pour 2026 Précédentes Mises à jour Croissance des produits d'exploitation

tirés des services consolidés de 2 % à 4 % de stable à (2 %) Croissance du BAIIA rajusté consolidé de 2 % à 4 % de (2 %) à (4 %) Dépenses en immobilisations environ 2,3 milliards $ environ 2,6 milliards $ Flux de trésorerie disponible environ 2,45 milliards $ environ 1,8 milliards $

Les produits d'exploitation tirés des services consolidés devraient demeurer stables ou baisser de 2 pour cent pour l'exercice entier, puisque les tendances positives dans le secteur des services mobiles sont contrebalancées par des pressions exercées dans d'autres secteurs de l'entreprise, notamment les services de données fixes et TELUS Numérique, et par la croissance plus lente que prévu de TELUS Santé.

Le BAIIA rajusté consolidé devrait diminuer de 2 à 4 pour cent en raison d'une croissance inférieure des produits d'exploitation, qui ne compensera plus les avantages non récurrents réalisés en 2025, notamment les gains immobiliers, les rajustements liés aux acquisitions et les réductions de dépenses ponctuelles favorables.

Les dépenses en immobilisations pour 2026 devraient s'établir à environ 2,6 milliards de dollars en raison de l'inflation et des pressions exercées sur la chaîne d'approvisionnement touchant les équipements installés chez les clients, des investissements stratégiques réalisés dans les centres de données d'IA souveraine, notamment pour la modernisation de l'infrastructure réseau et l'aménagement des sites, ainsi que d'investissements additionnels consacrés à la gestion de la clientèle. Ces facteurs propres à 2026 ne reflètent pas un virage fondamental dans la rigueur de l'allocation du capital. TELUS demeure déterminée à réduire son intensité des dépenses en immobilisations sur plusieurs années et fera le point sur la prochaine étape de cette approche au moment de la divulgation de ses résultats du troisième trimestre de 2026.

Le flux de trésorerie disponible pour 2026 devrait d'établir à environ 1,8 milliard de dollars en raison d'un BAIIA rajusté inférieur, de dépenses en immobilisations supérieures et de frais de restructuration additionnels de 100 millions de dollars (par rapport à la mise à jour du premier trimestre) associés au programme de transformation des coûts.

La section Mise en garde concernant les énoncés prospectifs ci-dessous présente une description des hypothèses sur lesquelles sont fondées nos perspectives financières et des risques susceptibles de faire en sorte que nos résultats réels s'écartent sensiblement de ces prévisions.

Faits saillants de la société et relatifs à l'action communautaire

TELUS continue de contribuer de façon importante à l'économie canadienne et aux collectivités qu'elle sert. Au cours du premier semestre de 2026, TELUS a payé, recueilli et versé environ 1,2 milliard de dollars en taxes et en frais réglementaires au profit des gouvernements fédéral et provinciaux et des administrations municipales, a investi 1,3 milliard de dollars en dépenses en immobilisations dans les collectivités partout au Canada, a versé des frais de renouvellement du spectre de plus de 50 millions de dollars à Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et a versé aux membres de l'équipe des salaires totalisant 2 milliards de dollars. Depuis 2000, TELUS a versé plus de 50 milliards de dollars en taxes et en droits relatifs au spectre, et a investi plus de 60 milliards de dollars dans l'infrastructure canadienne.

En mai 2026, TELUS a célébré le 21e anniversaire des Journées du bénévolat de TELUS, auxquelles un nombre record de 100 000 bénévoles a participé dans 35 pays. Dans les six premiers mois de 2026, la Fondation TELUS pour un futur meilleur a appuyé 294 000 jeunes en accordant près de 4,5 millions de dollars en dons en espèces et en bourses. Depuis 2000, TELUS et les membres de son équipe ont versé plus de 1,85 milliard de dollars en dons d'argent, en temps, en produits et services, et en divers programmes à des collectivités partout au Canada et dans le monde.

Au cours de la première moitié de 2026, TELUS a été nommée parmi les 10 marques affichant la valeur la plus élevée au Canada par Brand Finance, figure au troisième rang des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights et a été désignée comme l'entreprise de télécommunication la plus durable en Amérique du Nord par le magazine TIME.

Des précisions sur les programmes d'investissement communautaire, les initiatives de durabilité environnementale et les mesures de l'incidence sociale de TELUS peuvent être consultées dans le rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 et à telus.com.

Accès à l'information sur les résultats trimestriels

Les investisseurs, les représentants des médias et toute autre personne intéressée peuvent consulter ce communiqué sur les résultats trimestriels, le rapport de gestion, les états financiers, les diapositives sur les résultats trimestriels, la version audio et la transcription de la webdiffusion à l'intention des investisseurs, ainsi que des renseignements financiers supplémentaires à telus.com/investors.

La conférence téléphonique de TELUS sur les résultats du deuxième trimestre de 2026 aura lieu le vendredi 31 juillet 2026 à 12 h 30, HE (9 h 30, HP) et comprendra une allocation d'ouverture et une présentation visuelle suivies d'une période de questions avec les analystes financiers. Les parties intéressées peuvent accéder à la webdiffusion à telus.com/investors. La webdiffusion et la présentation seront archivées à telus.com/investors et un enregistrement audio sera accessible à compter d'environ 60 minutes après la téléconférence jusqu'au 1er octobre 2026 au 1-855-201-2300. Veuillez utiliser le code d'accès à la conférence 60535 # ainsi que le code d'accès à l'enregistrement 60535 #. Une transcription sera publiée sur le site Web dans les jours ouvrables qui suivront.

Mises en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs relatifs aux événements à venir ainsi qu'à notre rendement financier et opérationnel. Les énoncés prospectifs comprennent tout énoncé non fondé sur des faits passés. Ils comprennent, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à nos perspectives financières révisées pour l'exercice complet (y compris des prévisions concernant les dépenses en immobilisations et l'intensité du capital, le flux de trésorerie disponible, les produits d'exploitation tirés des services consolidés et le BAIIA rajusté consolidé); les résultats attendus de nos trois impératifs stratégiques; les attentes concernant notre cadre de rendement du capital et notre stratégie d'entreprise, notamment l'intensité du capital et nos plans d'investissement; notre fourchette du taux de distribution du dividende, l'incidence prévue du rajustement du dividende et la fin de l'escompte accordé en vertu du programme de réinvestissement des dividendes; notre ratio cible de dette nette par rapport au BAIIA rajusté et nos attentes en matière de levier financier; et les résultats de nos processus d'examen stratégique du portefeuille d'actifs. Les énoncés prospectifs se caractérisent généralement par des mots comme « hypothèse », « but », « prévisions », « objectif », « perspectives », « stratégie », « cible » et autres expressions semblables, ou par des verbes comme « viser », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « s'efforcer », « planifier », « prévoir », « chercher » ou « estimer ». Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.

Par nature, les énoncés prospectifs présentent des risques et des incertitudes. Ils sont basés sur des hypothèses, relatives entre autres à l'évolution de la situation et des stratégies économiques. Ces hypothèses étant susceptibles de se révéler inexactes, il est possible que nos résultats ou d'autres événements diffèrent sensiblement des prévisions formulées expressément ou implicitement dans les énoncés prospectifs. Les hypothèses appuyant nos perspectives pour 2026, comme elles sont décrites à la rubrique 9 de notre rapport de gestion annuel de 2025, demeurent inchangées, sauf en ce qui concerne les mises à jour ci-dessous, tout comme nos estimations concernant la croissance économique, l'inflation, le chômage et les mises en chantier d'habitations, comme il est indiqué à la rubrique 1.2 de notre rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026.

Notre hypothèse relative aux coûts de restructuration et autres coûts a été révisée, passant d'environ 500 millions de dollars à environ 900 millions de dollars. Cette augmentation découle de l'élargissement des programmes d'efficacité opérationnelle visant à soutenir la croissance du BAIIA et des flux de trésorerie. Nous estimons que le montant total des décaissements au titre des coûts de restructuration et autres coûts passera d'environ 450 millions de dollars à environ 650 millions de dollars.

Nos hypothèses relatives aux paiements d'impôt en espèces ont été revues à la baisse, passant d'une fourchette d'environ 540 à 620 millions de dollars à une fourchette d'environ 240 à 340 millions de dollars. Cette baisse est principalement attribuable à des remboursements d'impôt plus élevés, à l'entrée en vigueur des mesures fiscales budgétaires du projet de loi C-15 à la suite de sa sanction royale le 26 mars 2026 et à la réduction des acomptes provisionnels requis attribuable à la diminution du bénéfice avant impôt sur le revenu.

Les risques et incertitudes susceptibles de faire en sorte que le rendement ou les événements s'écartent considérablement des énoncés prospectifs figurant aux présentes et dans d'autres documents déposés par TELUS ont entre autres trait à ce qui suit :

Questions de réglementation . Nous exerçons nos activités dans un certain nombre d'industries hautement réglementées et nous menons des affaires dans de nombreux territoires; par conséquent, nous sommes assujettis à une vaste gamme de lois et de règlements tant au pays qu'à l'étranger. Les politiques et les approches mises de l'avant par des représentants élus ou découlant de décisions réglementaires, d'examens ou d'autres activités gouvernementales pourraient avoir des répercussions stratégiques, opérationnelles ou financières (y compris sur nos produits d'exploitation et/ou nos flux de trésorerie disponibles).

Les risques et incertitudes comprennent :

les modifications éventuelles au régime de réglementation en vertu duquel nous exerçons nos activités ou l'issue des instances, des cas ou des enquêtes liés à son application, lesquels comprennent, sans s'y limiter, ce qui est décrit à la rubrique 9.1, « Faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires concernant l'industrie des communications », de notre rapport de gestion du deuxième trimestre; notre capacité à nous conformer aux règlements complexes et évolutifs visant les secteurs des soins de santé, des soins virtuels et des appareils médicaux dans les provinces et territoires où nous exerçons des activités, notamment à titre d'exploitant de cliniques de santé; notre capacité à nous conformer ou à faciliter la conformité de nos clients à de nombreux régimes juridiques complexes et parfois contradictoires, tant au pays qu'à l'étranger.

Environnement concurrentiel . La croissance et les activités des concurrents et l'intensification de la concurrence (tarifs, y compris les rabais et le regroupement de services), ainsi que la concurrence non traditionnelle, la technologie perturbatrice et la désintermédiation pourraient modifier la nature des marchés où nous livrons concurrence et se répercuter sur notre part de marché, ainsi que sur nos résultats financiers (y compris sur les produits d'exploitation et les flux de trésorerie disponibles). La diminution du nombre de nouveaux résidents permanents et temporaires au Canada pourrait entraîner une intensification des pressions concurrentielles. Différents domaines de nos activités, y compris TELUS Santé et TELUS Numérique, affrontent également une concurrence intense dans nos différents marchés concurrentiels.

Technologie . L'adoption par les consommateurs de technologies différentes et les attentes changeantes des clients pourraient se répercuter sur nos flux de rentrées et nos taux de désabonnement.

Les risques et incertitudes comprennent :

les technologies perturbatrices, notamment les réseaux définis par logiciel dans le marché des affaires et l'IA, qui pourraient supplanter nos services de données existants ou donner lieu à une retarification de ces services ainsi que les solutions de technologie auto‑installées; l'incapacité à innover, à maintenir nos avantages technologiques ou à répondre efficacement et en temps opportun à l'évolution de la technologie; le déploiement et l'évolution continue des technologies et systèmes à large bande mobiles de même que les avantages et les gains d'efficacité devant en découler; notre recours à des ententes de partage de réseau mobile, ce qui a facilité le déploiement de nos technologies mobiles; notre besoin prévu à long terme d'acquérir du spectre additionnel dans le cadre des futures enchères de spectre et auprès de tiers afin de répondre à la demande croissante pour des données, et notre capacité à utiliser le spectre que nous acquérons; le déploiement et l'exploitation de nouvelles technologies de réseau fixe à large bande à un coût raisonnable et la disponibilité des nouveaux produits et services lancés à l'aide de ces technologies de réseau ainsi que le succès remporté par ces nouveaux produits et services; notre déploiement d'outils d'autoapprentissage et d'automatisation, qui pourrait modifier notre façon d'interagir avec les clients.

Sécurité et protection des données . Notre capacité à prévenir, à déceler et à identifier les menaces et les vulnérabilités possibles dépend de l'efficacité de nos contrôles de sécurité à protéger nos infrastructures et notre environnement d'exploitation, ainsi que de notre rapidité à intervenir lorsque surviennent des attaques et à rétablir nos activités commerciales. Une attaque réelle pourrait nuire à l'exploitation de notre réseau, entraîner un accès non autorisé à des informations concernant nos clients, les membres de notre équipe ou nos activités ainsi qu'à des données confidentielles, ou encore donner lieu à l'interception, à la destruction, à l'utilisation ou à la dissémination non autorisées de telles informations et données. L'utilisation nécessaire de renseignements personnels sensibles par notre entreprise pourrait nous exposer au risque de non-conformité à une loi applicable dans un territoire ou compromettre la perception de notre marque.

IA générative . L'IA générative nous expose à de nombreux risques, y compris les risques liés à la fiabilité opérationnelle, à l'utilisation responsable de l'IA, à la confidentialité des données et à la cybersécurité, le risque que notre utilisation de l'IA génère du contenu inexact ou inapproprié ou crée des perceptions négatives parmi les clients, le risque que nous ne soyons pas en mesure de développer et d'adopter efficacement des technologies d'IA et que nous n'arrivions pas à améliorer l'efficience au moyen de notre utilisation de l'IA générative ou que l'utilisation de l'IA entraîne une réduction de la demande pour nos services, et le risque que la réglementation ait une incidence sur une mise en œuvre future de l'IA.

Climat et environnement . Des catastrophes naturelles, des pandémies, des événements perturbateurs et les impacts des changements climatiques pourraient se répercuter sur nos activités, sur le degré de satisfaction de la clientèle et sur l'expérience des membres de l'équipe.

L'atteinte de nos objectifs de carboneutralité et de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre (« GES ») dans le cadre de nos activités dépend de notre capacité à trouver, à acquérir et à mettre en œuvre des solutions qui permettent de réduire la consommation d'énergie et d'adopter des sources d'énergie plus propres, de notre capacité à identifier et à réaliser des investissements convenables dans les énergies renouvelables, y compris sous la forme d'accords d'achat d'énergie virtuels, et de notre capacité à continuer de réaliser des réductions importantes de notre consommation d'énergie en valeur absolue et des émissions de GES qui découlent de nos activités.

L'atteinte de nos objectifs de carboneutralité et de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre (« GES ») dans le cadre de nos activités dépend de notre capacité à trouver, à acquérir et à mettre en œuvre des solutions qui permettent de réduire la consommation d'énergie et d'adopter des sources d'énergie plus propres, de notre capacité à identifier et à réaliser des investissements convenables dans les énergies renouvelables, y compris sous la forme d'accords d'achat d'énergie virtuels, et de notre capacité à continuer de réaliser des réductions importantes de notre consommation d'énergie en valeur absolue et des émissions de GES qui découlent de nos activités. Performance opérationnelle, regroupements d'entreprises et dessaisissements, et privatisation de TELUS Numérique . Les investissements et acquisitions présentent des occasions d'accroître l'étendue de nos activités d'exploitation, mais pourraient nous exposer à de nouveaux risques. Il se pourrait que nous ne réussissions pas à nous positionner sur le marché, à accroître notre part de marché ou à intégrer les acquisitions au sein de nos activités dans les délais prévus, voire même du tout, et que nous ne tirions pas les avantages prévus des acquisitions, et les efforts déployés à des fins d'intégration pourraient détourner les ressources de nos autres priorités. Il n'existe aucune certitude que nous réaliserons une partie ou l'ensemble des bénéfices attendus de la privatisation de TELUS International (Cda) Inc. dans les délais prévus ou aux coûts attendus, que nous serons en mesure de favoriser des occasions de ventes croisées, ou que nos estimations et nos attentes liées à la conjoncture économique ou commerciale future et à l'incidence connexe sur la croissance et les différentes mesures financières s'avéreront exactes.

Les risques liés à la performance opérationnelle comprennent :

notre dépendance à l'égard des services infonuagiques fournis par des tiers auxquels nous avons recours pour offrir nos services de TI; les risques liés à l'économie ou à la politique ainsi que d'autres risques liés au commerce mondial (y compris les guerres et les autres événements géopolitiques).



Nous pourrions ne pas être en mesure d'offrir l'excellence du service à laquelle nos clients s'attendent ou de maintenir notre avantage concurrentiel dans ce domaine.

Nos systèmes et processus . Les activités d'innovation, d'entretien et de gestion au chapitre des systèmes et de la technologie pourraient se répercuter sur nos systèmes informatiques et sur la fiabilité de notre réseau, ainsi que sur nos charges d'exploitation.

Les risques et incertitudes comprennent :

notre capacité à maintenir notre service à la clientèle et à exploiter notre réseau en cas d'erreurs humaines ou de menaces liées aux interventions humaines, telles que les cyberattaques et les pannes d'équipement susceptibles d'entraîner des interruptions du réseau; les perturbations techniques et les bris d'infrastructures; les retards et l'augmentation des coûts, notamment ceux découlant de restrictions de la part des gouvernements ou de mesures commerciales; l'exhaustivité et l'efficacité des plans et des mesures de continuité des activités et de reprise après sinistre.

Notre équipe . La nature sans cesse changeante et le caractère hautement concurrentiel de nos marchés et de notre environnement d'exploitation conjugués à la mondialisation et à l'évolution du profil démographique de notre main-d'œuvre, de même que l'efficacité de nos programmes internes de formation, de perfectionnement, de relève et de santé et mieux-être, pourraient se répercuter sur notre capacité à attirer, à former et à retenir au sein de notre équipe des membres possédant les compétences requises pour répondre aux besoins changeants de nos clients ainsi qu'à l'évolution de nos activités. Les membres de l'équipe pourraient faire face à de plus grands défis en matière de santé mentale en lien avec les initiatives de changement importantes au sein de l'organisation, ce qui pourrait entraîner la perte de membres clés de l'équipe en raison d'une invalidité à court ou à long terme ou d'un départ. L'intégration des entreprises internationales acquises et les activités d'intégration parallèles pourraient avoir une incidence sur l'efficience opérationnelle, la culture organisationnelle et l'engagement.

Fournisseurs . Notre société pourrait être touchée par les perturbations liées aux chaînes d'approvisionnement, de même que par le manque de résilience à l'égard d'événements d'envergure mondiale ou locaux. La dépendance envers un seul fournisseur en ce qui a trait à la fourniture de produits et de composants ainsi qu'à la prestation de services ou au soutien pourrait se répercuter sur notre capacité à répondre avec efficacité aux attentes croissantes et sans cesse changeantes des clients tout en maintenant la qualité du service. La capacité de nos fournisseurs à maintenir leurs gammes de produits et à offrir des services à l'égard de ces produits pourrait avoir une incidence sur la réussite de la mise à niveau et de l'évolution de la technologie que nous offrons.

Questions liées aux biens immobiliers . Les placements immobiliers sont exposés à des risques de financement possibles et à l'incertitude quant à la demande et aux taux d'occupation et de location futurs, particulièrement depuis la pandémie. Les projets d'aménagement immobilier futurs pourraient ne pas être achevés selon les délais ou le budget établis et pourraient ne pas susciter les engagements liés à des contrats de location prévus. Il se pourrait que nous soyons exposés à un risque de perte lié à nos placements si les plans d'affaires liés aux projets d'aménagement de notre coentreprise immobilière ne sont pas menés à bien.

Financement, dette et dividendes . Notre capacité à obtenir du financement aux prix les plus avantageux pourrait être touchée par les conditions générales du marché ainsi que par l'évolution des évaluations sur les marchés des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres relativement à notre capacité à générer des flux de trésorerie futurs suffisants pour assurer le service de notre dette. Notre incapacité à mener à bien les initiatives de désendettement prévues ou à concrétiser les bénéfices attendus de ces initiatives pourrait faire augmenter notre coût du capital. Notre intention actuelle de payer des dividendes à nos actionnaires pourrait limiter notre capacité à investir dans nos activités afin de prendre en charge notre croissance future.

Les risques et incertitudes comprennent :

notre capacité à utiliser des capitaux propres à titre de contrepartie dans le cadre d'acquisitions d'entreprises est influencée par les évaluations boursières des actions ordinaires de TELUS; les niveaux des dépenses d'investissement et les décaissements possibles aux fins de l'acquisition de licences de spectre dans le cadre d'enchères ou de l'achat de ces licences auprès de tiers, qui ont une incidence sur les facteurs suivants et sont touchés par ces facteurs : nos initiatives liées aux services à large bande; notre déploiement continu de plus récentes technologies mobiles; les investissements dans la technologie de réseau qui sont nécessaires pour assurer la conformité aux lois et règlements visant la sécurité des cybersystèmes, y compris les interdictions d'utiliser les produits et services de certains fournisseurs; les investissements dans la résilience et la fiabilité du réseau; et l'attribution de ressources pour les acquisitions et les futures enchères de spectre que doit tenir Innovation, Sciences et Développement économique Canada (l'« ISDE »); si nous n'atteignons pas nos objectifs au chapitre des résultats d'exploitation et des résultats financiers ou que des modifications sont apportées à notre contexte réglementaire, cela pourrait influer sur les niveaux de nos dépenses d'investissement; des flux de trésorerie disponibles inférieurs aux prévisions pourraient réduire notre capacité à investir dans les activités, à réduire notre levier financier ou à fournir un rendement du capital investi à nos actionnaires. Les décisions concernant les dividendes trimestriels sont prises par notre conseil d'administration en fonction de notre situation financière et de nos perspectives. Des actions ordinaires peuvent être rachetées en vertu de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités au moment souhaité et si nous estimons que cela représente une bonne occasion, compte tenu de notre situation financière et de nos perspectives, ainsi que du cours de nos actions ordinaires. Il n'existe aucune certitude que notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités sera maintenue, qu'elle demeurera inchangée, ou qu'elle aura pris fin.

Questions fiscales . La complexité des lois et règlements fiscaux au pays et à l'étranger et des obligations d'information qui s'appliquent à TELUS et à nos filiales en exploitation à l'échelle internationale pourrait se répercuter sur nos résultats financiers. Les acquisitions et l'expansion de nos activités à l'international accroissent notre exposition à divers régimes fiscaux.

L'économie . L'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale, y compris une possible récession et des attentes fluctuantes concernant l'inflation, de même que l'efficacité avec laquelle nous surveillons et modifions nos hypothèses en matière de croissance et nos plans d'urgence, pourraient se répercuter sur l'atteinte des objectifs de la société, sur nos résultats financiers (y compris les flux de trésorerie disponibles) et sur nos régimes de retraite à prestations définies. Les incertitudes géopolitiques et les changements dans les politiques et les accords commerciaux, y compris l'imposition de droits de douane ou de restrictions commerciales, pourraient faire augmenter nos coûts, perturber nos chaînes d'approvisionnement ou avoir une incidence défavorable sur nos activités et nos résultats financiers. Ces facteurs présentent un risque de récession et pourraient amener les clients à réduire ou à reporter leurs dépenses discrétionnaires, ce qui se répercuterait sur les achats de nouveaux services ou sur les volumes d'utilisation, et à envisager le remplacement de ces services par des solutions à plus faible prix.

Les litiges et les questions d'ordre juridique . La complexité des lois et règlements et la conformité à ces lois et règlements, de même que nos engagements et nos attentes, pourraient se répercuter sur notre situation financière et notre réputation.

Les risques comprennent :

notre capacité à bien assurer notre défense dans le cadre des réclamations actuelles et possibles, ou notre capacité à négocier et à exercer des droits en matière d'indemnités ou d'autres protections relativement à ces réclamations; le caractère complexe que revêt la conformité aux lois au pays et à l'étranger, y compris le respect des lois sur la concurrence, des lois anticorruption et des lois concernant les pratiques de corruption à l'étranger.



Ces risques et hypothèses sous-jacents à nos énoncés prospectifs sont décrits en détail à la rubrique 9, intitulée Tendances générales, perspectives et hypothèses, et faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires et à la rubrique 10, intitulée Risques et gestion des risques, du rapport de gestion annuel de 2025. Ces descriptions sont intégrées par renvoi dans cette mise en garde, mais ne représentent pas une liste complète des risques pouvant avoir une incidence sur la Société ou sur nos hypothèses.

D'autres risques ou incertitudes dont nous ignorons l'existence ou que nous jugeons non pertinents pour l'instant peuvent aussi nuire grandement à notre situation financière, à notre rendement financier, à nos flux de trésorerie, à notre entreprise ou à notre réputation. À moins d'indications contraires dans le présent document, les énoncés prospectifs formulés aux présentes n'expriment pas les effets potentiels d'éléments spéciaux ou non récurrents, ni de fusions, d'acquisitions, de cessions ou d'autres combinaisons ou transactions commerciales pouvant être annoncées ou survenir après la date du présent document.

Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces énoncés décrivent nos attentes et s'appuient sur nos hypothèses à la date de publication du document. Ils sont sujets à changer après cette date. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué, en particulier ceux concernant nos perspectives financières, sont présentés dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes intéressées à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers escomptés en 2026 ainsi que nos objectifs, priorités stratégiques et perspectives commerciales. Ces renseignements pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. À moins que la loi ne l'exige, nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

Cette mise en garde vise l'ensemble des énoncés prospectifs inclus dans le présent document.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées

Nous faisons état de mesures non conformes aux PCGR utilisées pour évaluer le rendement de TELUS ainsi que pour déterminer le niveau de conformité avec les clauses restrictives et gérer notre structure de capital. Comme les mesures non conformes aux PCGR n'ont habituellement pas de définition normalisée, il peut être impossible de les comparer avec des mesures semblables divulguées par d'autres émetteurs. En vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières, de telles mesures doivent être définies clairement et faire l'objet d'un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR les plus semblables. Certaines des mesures n'ont pas de définition couramment acceptée dans le secteur.

Bénéfice net rajusté et bénéfice par action (BPA) de base rajusté : Il s'agit de mesures non conformes aux PCGR qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les normes de comptabilité IFRS. Par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Le bénéfice net rajusté exclut les coûts de restructuration et autres coûts, les pertes de valeur attribuables aux activités de restructuration liées à la rationalisation des biens immobiliers, les redressements d'impôt, les primes de remboursement anticipé de la dette à long terme et autres redressements (indiqués dans les tableaux ci-dessous). Le BPA de base rajusté est calculé en divisant le bénéfice net rajusté par le nombre total moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation. Ces mesures servent à évaluer le rendement consolidé et ne tiennent pas compte des éléments qui, selon la direction, pourraient occulter les tendances sous-jacentes concernant le rendement commercial ou des éléments de nature inhabituelle qui ne reflètent pas nos activités continues. Elles ne doivent pas être considérées comme une solution de remplacement au bénéfice net et au BPA de base lors de l'évaluation du rendement de TELUS.

Rapprochement du bénéfice net rajusté



Trimestre clos le 30 juin En dollars canadiens et en millions 2026 2025 Bénéfice net (perte) attribuable aux actions ordinaires (1 840) 7 Ajouter (déduire) les montants suivants, déduction faite du montant attribuable à la part des actionnaires sans contrôle :



Coûts de restructuration et autres coûts 189 104 Incidence fiscale des coûts de restructuration et autres coûts (23) (25) Pertes de valeur attribuables aux activités de restructuration liées à la rationalisation des biens immobiliers - 1 Prime de remboursement anticipé de la dette à long terme 51 - Incidence fiscale de la prime de remboursement anticipé de la dette à long terme (14) - Dépréciation des immobilisations incorporelles et de l'écart d'acquisition 2 135 285 Incidence fiscale de la dépréciation des immobilisations incorporelles et de l'écart d'acquisition (219) (13) Redressements d'impôt (25) (17) Bénéfice net rajusté 254 342

Rapprochement du BPA de base rajusté



Trimestre clos le 30 juin En dollars canadiens 2026 2025 BPA de base (1,17) - Ajouter (déduire) les montants suivants, déduction faite du montant attribuable à la part des actionnaires sans contrôle :



Coûts de restructuration et autres coûts, par action 0,12 0,07 Incidence fiscale des coûts de restructuration et autres coûts, par action (0,02) (0,02) Prime de remboursement anticipé de la dette à long terme, par action 0,03 - Incidence fiscale de la prime de remboursement anticipé de la dette à long terme, par action (0,01) - Dépréciation des immobilisations incorporelles et de l'écart d'acquisition, par action 1,36 0,19 Incidence fiscale de la dépréciation des immobilisations incorporelles et de l'écart d'acquisition, par action (0,14) (0,01) Redressements d'impôt, par action (0,01) (0,01) BPA de base rajusté 0,16 0,22

BAIIA (bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissement) : Nous faisons état du BAIIA et fournissons des indications à ce sujet, car il s'agit d'un instrument clé de l'évaluation du rendement à un niveau consolidé. Souvent déclaré, le BAIIA est une mesure couramment utilisée par les investisseurs et les établissements de crédit comme indicateur du rendement opérationnel d'une entreprise et de sa capacité à contracter des dettes et à les honorer, et comme indicateur d'évaluation. Le BAIIA ne doit pas servir de solution de remplacement au bénéfice net pour l'évaluation du rendement de TELUS, pas plus qu'il ne doit servir de mesure des flux de trésorerie. Le BAIIA, tel que le calcule TELUS, équivaut aux produits d'exploitation et autres produits moins le total des charges pour l'achat de biens et services et des charges pour les avantages sociaux des employés.

Nous calculons le BAIIA rajusté en excluant les éléments non représentatifs de nos activités courantes et ne devant pas, selon nous, faire partie d'un indicateur d'évaluation à long terme, ou ne devant pas être inclus dans l'évaluation de notre capacité à contracter des dettes et à les honorer.

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté

Solutions

technologi-ques TELUS Santé TELUS Numérique Éliminations Total Trimestre clos

le 30 juin (En dollars canadiens et en millions) 2026 20251 2026 20251 2026 20251 2026 2025 2026 2025 Bénéfice net















(1 830) (245) Coûts de financement















420 373 Impôts sur les bénéfices















(162) 47 BAII 764 812 (35) (19) (2268) (603) (33) (15) (1572) 175 Dépréciation 526 535 15 10 50 56 -- -- 591 601 Amortissement des immobilisations incorporelles 273 238 95 100 66 65 -- -- 434 403 Dépréciation des immobilisations incorporelles et de l'écart d'acquisition -- -- -- -- 2 135 500 -- -- 2 135 500 BAIIA 1 563 1 585 75 91 (17) 18 (33) (15) 1 588 1 679 Ajout des coûts de restructuration et autres coûts inclus dans le BAIIA 76 55 24 7 89 71 -- -- 189 133 BAIIA, excluant les coûts de restructuration et autres coûts et BAIIA rajusté 1 639 1 640 99 98 72 89 (33) (15) 1 777 1 812

(1) Les résultats de 2025 ont été redressés.

Flux de trésorerie disponible : Nous rendons compte de cette mesure comme indicateur supplémentaire de notre rendement opérationnel. Il n'existe pas de définition de « flux de trésorerie disponible » couramment acceptée dans le secteur. Cette donnée ne doit pas être considérée comme une solution de remplacement aux mesures indiquées dans les états consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie. Le flux de trésorerie disponible exclut certains changements au fonds de roulement (créances clients et fournisseurs), le produit d'actifs cédés, et d'autres sources de fonds et leur utilisation, comme le signalent les états consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie. Il indique la somme d'argent tirée de l'exploitation de l'entreprise disponible après déduction des dépenses en immobilisations et qui peut servir à des fins discrétionnaires, entre autres, à payer des dividendes, à rembourser des dettes, à racheter des actions ou à effectuer d'autres investissements. Le produit d'actifs cédés ou d'activités de financement peut contribuer au flux de trésorerie disponible de temps à autre.

Calcul du flux de trésorerie disponible























Trimestre clos le 30 juin 2026

Trimestre clos le 30 juin 2025 (En dollars canadiens et en millions) Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation

Différence

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation

Différence

Flux de trésorerie disponible BAIIA 1 588

--

1 588

1 679

--

1 679 Coûts de restructuration et autres coûts, déduction faite des

décaissements 57

--

57

28

--

28 Effets des actifs sous contrat, de leur acquisition et de

leur exécution, et du

programme de financement

d'appareil mobile

Paiements faciles de TELUSMD 54

--

54

67

--

67 Effet du montant en capital des obligations locatives non

discrétionnaires --

(100)

(100)

--

(176)

(176) Éléments des états consolidés

intermédiaires condensés des flux

de trésorerie :





















Rémunération fondée sur des actions, nette des sorties de

trésorerie liées au régime

d'actionnariat des employés 52

--

52

37

5

42 Charges nettes liées aux régimes à prestations déterminées des

employés 18

--

18

14

--

14 Cotisations de l'employeur aux régimes à prestations

déterminées des employés (4)

--

(4)

(5)

--

(5) Gain tiré des contributions de l'immobilier sur les

coentreprises (10)

10

--

--

--

-- Pertes (gain) sur les placements comptabilisés à la valeur de

consolidation --

--

--

(2)

--

(2) Intérêts payés (450)

--

(450)

(308)

--

(308) Intérêts reçus 20

--

20

17

--

17 Autre (30)

30

--

(23)

23

-- Autres éléments du fonds de

roulement 59

(59)

--

(195)

195

-- Dépenses en immobilisations --

(678)

(678)

--

(678)

(678)

1 354

(797)

557

1 309

(631)

678 Impôt sur les bénéfices payé,

déduction faite des

remboursements (12)

--

(12)

(143)

--

(143)

1 342

(797)

545

1 166

(631)

535

























Produit moyen par appareil d'abonné (PMAA) lié aux téléphones mobiles par mois : Il est exprimé sous la forme d'un tarif mensuel et constitue la mesure des produits d'exploitation du réseau tirés des forfaits mensuels et des frais d'utilisation et d'itinérance, divisés par le nombre moyen d'abonnés ayant un téléphone mobile sur le réseau durant la période.

Annexe

Produits d'exploitation et autres produits - Solutions technologiques

En dollars canadiens et en millions Trimestre clos le 30 juin Variation

en (non audités) 2026 2025 (redressé) pourcentage Produits d'exploitation tirés du réseau mobile 1 743 1 723 1 Produits d'exploitation tirés de l'équipement des services mobiles et d'autres services 433 498 (13) Services de données fixes1 1 175 1 170 - Services vocaux fixes 157 170 (8) Produits d'exploitation tirés de l'équipement des services fixes et d'autres services 135 141 (4) Services liés à l'agriculture et aux biens de consommation 90 85 6 Produits d'exploitation (découlant de contrats établis avec les clients) 3 733 3 787 (1) Autres produits 8 50 (84) Produits d'exploitation et autres produits externes 3 741 3 837 (3) Produits intersectoriels 5 5 - Produits d'exploitation et autres produits - Solutions technologiques 3 746 3 842 (2)

(1) Exclus les services liés à l'agriculture et aux biens de consommation.

Produits d'exploitation et autres produits - TELUS Santé

En dollars canadiens et en millions Trimestre clos le 30 juin Variation en (non audités) 2026 2025 pourcentage Services de santé 533 514 4 Équipements de santé 1 2 (50) Produits d'exploitation (découlant de contrats établis avec les clients) 534 516 3 Autres produits -- 1 (100) Produits d'exploitation et autres produits externes 534 517 3 Produits intersectoriels 2 2 v. n. Produits d'exploitation et autres produits - TELUS Santé 536 519 3

Produits d'exploitation et autres produits - TELUS Numérique

En dollars canadiens et en millions Trimestre clos le 30 juin Variation en (non audités) 2026 2025 (redressé) pourcentage Produits d'exploitation (découlant de contrats établis avec les clients) 653 728 (10) Autres produits 1 - v. n. Produits d'exploitation et autres produits externes 654 728 (10) Produits intersectoriels 120 99 21 Produits d'exploitation et autres produits - TELUS Numérique 774 827 (6)

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et plus de 17 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. Les réseaux PureFibre et 5G de TELUS permettent aux Canadiens de rester connectés à la maison, au travail et dans les collectivités où ils vivent.

TELUS Santé améliore près de 159 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir.

Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,85 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, au Canada et partout dans le monde.

Pour en savoir plus, visitez telus.com.

Relations avec les investisseurs

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Relations médiatiques

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SOURCE TELUS Corporation