VANCOUVER, BC, le 3 déc. 2025 /CNW/ - TELUS Corporation (« TELUS » ou la « Société ») a présenté aujourd'hui une version mise à jour des perspectives à moyen terme et des précisions supplémentaires sur son cadre d'affectation du capital amélioré, y compris un nouvel objectif de croissance des flux de trésorerie disponibles pluriannuel. De plus, TELUS réduira systématiquement son régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions à escompte à compter du début de 2026 et suspendra la croissance de ses dividendes tout en continuant de verser son dividende trimestriel au plus récent niveau de 0,4184 $ par action. Ces mesures renforcent le plan de TELUS qui est de réduire son ratio d'endettement net sur le BAIIA1 afin qu'il s'établisse à environ 3 fois d'ici la fin de 2027. En date du 30 septembre 2025, le ratio d'endettement de la Société s'était amélioré, s'établissant à 3,5 fois grâce à son partenariat réussi avec Terrion, à des émissions de billets hybrides, à d'autres partenariats stratégiques et à la vente d'actifs non essentiels, ainsi que par l'accès continu aux solides flux de trésorerie générés par TELUS Numérique. Nous prévoyons une autre amélioration afin que le ratio s'établisse à environ 3,3 fois d'ici la fin de 2026, grâce à d'importantes initiatives de réduction de l'endettement, à d'éventuels placements de billets hybrides et à une génération importante de flux de trésorerie disponibles.

« TELUS fait progresser sa stratégie en matière d'affectation du capital, qui est fondée sur des principes commerciaux rigoureux et une génération importante de flux de trésorerie disponibles », a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. « La conviction que nous avons de générer une croissance des flux de trésorerie disponibles selon un taux de croissance annuel composé d'au moins 10 % par année jusqu'en 2028 est le reflet du fort élan financier que connait notre entreprise. De plus, nous mettons en œuvre notre plan clairement défini visant à aller de l'avant et à réduire progressivement le régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions à escompte à partir du premier trimestre de 2026. Il est important de souligner que nous avons l'intention de continuer à verser des dividendes à son niveau nominal actuel. Toutefois, nous modérerons notre modèle de croissance de dividendes de 3 à 8 pour cent selon notre taux de rendement de dividende, ce qui comprend de suspendre la croissance de nos dividendes jusqu'au moment où le cours de nos actions et le rendement en dividendes connexe refléteront mieux les perspectives de croissance considérables de TELUS. Ces mesures seront renforcées par une série d'occasions que nous poursuivons activement, notamment un partenaire stratégique pour TELUS Santé et la monétisation accélérée d'actifs immobiliers et cuprifères majeurs. Dans l'ensemble, ces mesures témoignent des progrès importants que nous avons réalisés en matière de désendettement. Notre ratio d'endettement devrait atteindre environ 3,3 fois d'ici la fin de 2026 pour atteindre, d'ici la fin de 2027, l'objectif que nous nous sommes fixé d'environ 3 fois. »

Objectif de croissance des flux de trésorerie disponibles sur trois ans

Conformément à nos objectifs publics, TELUS prévoit générer environ 2,15 milliards de dollars en flux de trésorerie disponibles1 en 2025. Au cours des trois prochaines années, de 2026 à 2028, TELUS prévoit de faire croître ses flux de trésorerie disponibles à un taux de croissance annuel composé d'au moins 10 %. Notre cible préliminaire de flux de trésorerie disponibles pour 2026 est de 2,4 milliards de dollars, dont la cible de dépenses en immobilisations pour 2026 s'établit à environ 2,3 milliards de dollars.

Parallèlement, les projections de flux de trésorerie disponibles de TELUS se traduisent par un ratio de couverture des dividendes en espèces d'environ 75 % des flux de trésorerie disponibles de manière prospective, pour chacune de ces trois années, conformément à la ligne directrice à long terme de la Société.

Réduction progressive du régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions à escompte

TELUS prévoit une réduction progressive de son actuel régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions à escompte de 2 % à un escompte de 1,75 % pour les dividendes déclarés en février et en mai 2026, puis à 1,5 % pour les dividendes déclarés en août et en novembre 2026, et à 1 % pour les dividendes déclarés en 2027, pour finalement atteindre un escompte de zéro à compter de 2028. Le régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions à escompte de la Société s'est avéré un outil de gestion du capital prudent alors qu'elle naviguait dans un cycle d'investissement important lié à la construction de son réseau PureFibre, ainsi qu'à des achats de spectre totalisant plus de 4 milliards de dollars depuis 2019. Les décisions concernant le versement de dividendes continueront d'être prises chaque trimestre par notre conseil en fonction de notre situation financière et de nos perspectives.

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs portant sur des événements prévus ainsi que sur la performance financière et le rendement opérationnel de TELUS Corporation. Les termes TELUS, la Société, nous, notre, nos, nôtre et nous-mêmes se rapportent à TELUS Corporation et, dans les cas où le contexte de la description narrative le permet ou l'exige, à ses filiales.

Les énoncés prospectifs incluent tous les énoncés qui ne renvoient pas à des faits historiques. Ils comprennent notamment des énoncés concernant nos objectifs et nos stratégies pour atteindre ces objectifs, y compris les énoncés dans le présent communiqué concernant notre plan de désendettement et la réduction prévue de notre ratio d'endettement net sur le BAIIA, nos initiatives actuelles de monétisation et de partenariat, le calendrier et le montant de la réduction progressive de notre régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions à escompte, nos flux de trésorerie disponibles prévus en 2025 et nos cibles de croissance des flux de trésorerie disponibles, et les projections de ratio de couverture des dividendes qui en découlent. Ces énoncés sont faits conformément aux règles refuges des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et à la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les renseignements concernant nos cibles financières sont présentés afin d'aider nos investisseurs et d'autres personnes à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers attendus en 2025 et au cours des années futures, ainsi que nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives d'affaires. Ces informations pourraient ne pas convenir à d'autres usages.

Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels futurs diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes et sont fondés sur nos hypothèses actuelles, y compris les hypothèses concernant la conjoncture économique future et les plans d'action. Par conséquent, ce communiqué de presse est assujetti à une limitation de responsabilité et à des restrictions et doit être lu en tenant compte des facteurs de risque et des hypothèses énoncés dans notre rapport de gestion annuel de 2024 et mis à jour dans notre rapport de gestion pour le troisième trimestre de 2025, ainsi que dans d'autres documents d'information de TELUS divulgués au public et dans les documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à l'adresse sedarplus.ca) et aux États-Unis (sur EDGAR à l'adresse sec.gov). Les décisions concernant les dividendes trimestriels sont prises par notre conseil d'administration en fonction de notre situation financière et de nos perspectives.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore plus de 160 millions de vies dans 200 pays et territoires grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans les expériences client numériques et les transformations numériques axées sur l'avenir, qui apportent de la valeur à ses clients à l'échelle mondiale. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS, ses membres de l'équipe actuels et ses retraités ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

