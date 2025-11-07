Croissance inégalée dans le secteur du nombre total de clients des services mobiles et fixes, qui s'est établie à 288 000, grâce à la forte demande pour nos services de connectivité de grande valeur et à l'expansion stratégique de la connectivité du réseau TELUS PureFibre au pays

Forte croissance du BAIIA rajusté des Solutions technologiques de TELUS, y compris le secteur de la santé, de 3 pour cent, ce qui témoigne de l'attention soutenue que nous accordons à la croissance rentable de la clientèle parallèlement aux gains en rentabilité

Mise en œuvre par TELUS Santé de sa stratégie de croissance mondiale, grâce à laquelle les produits d'exploitation et le BAIIA rajusté ont crû de 18 pour cent et de 24 pour cent, respectivement, des chiffres qui alimentent considérablement la création de valeur

Hausse du bénéfice net déclaré et du bénéfice par action de base de 68 pour cent; Augmentation de 4 pour cent du flux de trésorerie tiré des activités d'exploitation

Solide croissance du flux de trésorerie disponible consolidé de 8 pour cent, ce qui contribue à l'augmentation du dividende trimestriel à 0,4184 $, en hausse 4 pour cent par rapport à la même période de l'exercice précédent

Les cibles de 2025 concernant la croissance des produits d'exploitation des Solutions technologiques de TELUS, qui comprend le secteur de la santé, devraient se situer dans le bas de la fourchette initiale avec une variabilité des produits liés à l'équipement d'appareils mobiles; Aucun changement concernant les cibles concernant le BAIIA rajusté des Solutions technologiques de TELUS, y compris le secteur de la santé, ainsi que nos cibles consolidées concernant les dépenses en immobilisations et le flux de trésorerie disponible

VANCOUVER, BC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - TELUS Corporation a publié aujourd'hui ses résultats non audités du troisième trimestre de 2025. Les produits d'exploitation consolidés et autres revenus de 5,1 milliards de dollars sont stables par rapport à la même période de l'exercice précédent puisque la croissance de 2 pour cent des produits d'exploitation consolidés tirés des services a été contrebalancée par la baisse des produits d'exploitation tirés de l'équipement des services mobiles et des autres revenus. La croissance consolidée des services est stimulée par : i) la croissance des services de santé, laquelle découle des acquisitions d'entreprises et de la croissance des solutions pour les payeurs et les professionnels de la santé; (ii) la croissance du nombre d'abonnés des services mobiles, des services Internet résidentiels, et des services de sécurité et de domotique; (iii) la hausse des produits d'exploitation externes de TELUS Expérience numérique; et (iv) des produits d'exploitation liés au service Internet résidentiel plus élevés par client. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par : (i) la baisse du PMAA lié aux téléphones mobiles; (ii) la baisse des produits d'exploitation tirés des services de données interentreprises; (iii) la baisse des produits d'exploitation tirés des services liés à l'agriculture et aux biens de consommation attribuable au dessaisissement d'actifs non essentiels; et (iv) le déclin des produits d'exploitation tirés des services vocaux fixes et des services de télévision traditionnels. Consultez la section « Faits saillants des activités du troisième trimestre de 2025 » du présent communiqué pour obtenir une analyse des résultats pour nos secteurs isolables : Solutions technologiques de TELUS, TELUS Santé et TELUS Numérique.

« Au troisième trimestre de 2025, TELUS a connu une autre période de forte croissance de sa clientèle et de solides résultats financiers grâce à l'importance que son équipe accorde incessamment à l'excellence opérationnelle, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction. Nos résultats témoignent de la valeur attrayante de notre gamme complète de services mobiles et résidentiels groupés ainsi que du déploiement stratégique de la connectivité PureFibre de TELUS qui rejoint les foyers et les entreprises partout au pays. Nous offrons bien plus qu'une connectivité. Nous donnons aux gens d'ici les moyens d'agir grâce à des expériences numériques transformatrices incluant des solutions résidentielles de gestion intelligente de l'énergie propulsées par l'IA, des services de soins de santé de pointe, des offres de services de sécurité complètes et du divertissement haut de gamme qui révolutionnent la productivité et améliorent la qualité de vie partout au pays. Ce trimestre, nous avons en effet ajouté 288 000 clients des services mobiles et fixes, dont 82 000 nouveaux clients des services mobiles et 40 000 nouveaux clients des services Internet, ainsi que 169 000 ajouts nets d'appareils connectés. En outre, notre souci constant d'offrir une expérience client exceptionnelle continue de donner les meilleurs résultats en matière de fidélisation de la clientèle, comme en témoigne le taux de désabonnement lié aux services mobiles postpayés de 0,91 pour cent, le meilleur du secteur.

« TELUS Santé continue de mettre en œuvre sa stratégie de croissance mondiale, laquelle s'est traduite par une croissance des produits d'exploitation et du BAIIA rajusté de 18 pour cent et de 24 pour cent, respectivement, et l'augmentation de sa portée à plus de 160 millions de personnes couvertes à l'échelle mondiale. Cette dynamique démontre toute la puissance de nos plateformes de soins de santé mondiales et découle d'investissements stratégiques ciblés, de l'innovation continue dans les produits, de l'accroissement des réseaux de vente jumelé à une forte exécution de ventes croisées, et de l'optimisation rigoureuse des coûts grâce à l'intégration des technologies et à la production de synergies, le tout étant ancré dans notre promesse Les clients d'abord. L'intégration de LifeWorks nous a permis de créer à ce jour des synergies annualisées combinées de 417 millions de dollars, dont 329 millions de dollars provenant des réductions de coûts et 88 millions de dollars en stratégies de ventes croisées fructueuses. Nous sommes donc en bonne position d'atteindre notre objectif de 427 millions de dollars d'ici la fin de 2025.

« La fiabilité de ces résultats témoigne de la détermination de notre équipe à offrir une expérience client supérieure à l'échelle de notre infrastructure mobile et à large bande PureFibre, la meilleure du secteur. Nos investissements considérables dans les réseaux génèrent des retombées sociales et économiques positives pour les collectivités partout au pays, tout en améliorant continuellement notre rendement opérationnel, nos résultats financiers et la satisfaction de nos clients. Ces mêmes investissements dans les réseaux propulsent la souveraineté numérique du Canada grâce à notre infrastructure d'IA pionnière. TELUS fournit la fondation sûre et souveraine dont notre pays a besoin pour créer des solutions canadiennes, accélérer la croissance et garantir notre place dans l'économie numérique pour les générations à venir. Nous occupons une position idéale pour connaître un succès durable, une position étayée par la hausse continue du BAIIA et le déploiement rigoureux des immobilisations qui, ensemble, génèrent une croissance considérable du flux de trésorerie disponible. Grâce à ce solide socle financier, nous avons pu, aujourd'hui, dans le cadre de notre programme de croissance du dividende inégalé dans le secteur, augmenter notre dividende trimestriel à 0,4184 $, soit une hausse de 4 pour cent d'une année à l'autre, qui reflète notre engagement à fournir un rendement durable aux actionnaires.

« En septembre, TELUS a conclu sa transaction avec La Caisse, transaction qui fait de Terrion le plus grand exploitant de tours de téléphonie mobile au Canada. Ce partenariat unique améliorera la connectivité mobile pour la population canadienne tout en créant une valeur importante pour les actionnaires de TELUS en renforçant notre bilan financier et en accélérant notre programme de désendettement. L'équipe met tout en œuvre pour rendre Terrion rapidement opérationnelle, qui possède déjà 3 000 sites de services mobiles dans tout le pays. Elle a notamment entrepris la construction de sa première tour multifournisseur à Nanaimo, en Colombie-Britannique, et d'autres sont prévues dans les mois à venir.

« Fin octobre, nous avons conclu l'acquisition des parts sans contrôle restantes dans TELUS Expérience numérique, ce qui marque une étape importante de notre évolution stratégique. Cette transaction permet d'intégrer pleinement à nos activités les solutions numériques de pointe en matière d'expérience client et les capacités d'innovation en matière d'IA de TELUS Numérique. Nous pourrons ainsi accélérer le déploiement de solutions d'IA transformatrices et de logiciels-services dans l'ensemble de nos activités, tout en donnant à TELUS Numérique la possibilité de faire avancer sa clientèle externe. Nous anticipons que cette intégration génère environ 150 millions de dollars annuellement en synergies de trésorerie grâce aux gains d'efficacité opérationnelle, ce qui renforcera davantage notre rendement financier et nous permettra de prioriser les occasions à fortes retombées afin de créer une valeur considérable pour les actionnaires.

« Au troisième trimestre, TELUS a franchi une grande étape, celle du 25 millionième arbre planté au cours des 25 dernières années par son équipe passionnée et déterminée, a poursuivi M. Entwistle. Lorsque ces 25 millions d'arbres auront atteint leur maturité, ils seront en mesure d'absorber 7,5 millions de tonnes métriques de CO 2 , ce qui équivaut à retirer 1,8 million de voitures des routes. Il s'agit d'une démonstration inspirante du leadership mondial de notre équipe en matière de durabilité, qui s'appuie sur notre engagement inébranlable à créer un futur meilleur en contribuant à préserver la planète pour les générations futures », a conclu M. Entwistle.

« Notre rendement au troisième trimestre de 2025 témoigne de l'exécution soutenue de notre stratégie dans un environnement dynamique sur le plan de l'exploitation, le BAIIA rajusté des Solutions technologiques de TELUS, y compris le secteur de la santé, affichant une hausse de 3 pour cent, a déclaré Doug French, vice-président à la direction et chef des services financiers. Ces résultats sont le reflet de notre approche disciplinée en matière de gestion des coûts et d'efficacité opérationnelle, de l'augmentation de la rentabilité du secteur de la santé et de la priorité que nous accordons depuis longtemps à la croissance rentable de la clientèle. La croissance des produits d'exploitation tirés du réseau des services mobiles demeure stable alors que la dynamique de tarification continue de s'améliorer et que la croissance de la clientèle demeure solide. Dans le domaine des services fixes, nous avons réalisé une croissance de plus de 4 pour cent des revenus de données du segment consommateurs, ce qui reflète une augmentation de 6 pour cent des revenus du service Internet résidentiel découlant de la croissance continue de la clientèle et de l'augmentation du PMAA des services Internet.

« Nous avons généré un flux de trésorerie disponible de 611 millions de dollars, en croissance de 8 pour cent, ce qui vient consolider notre base financière et notre cadre de répartition du capital clairement défini. Notre bilan continue de s'améliorer, comme en témoigne la réduction du ratio de levier financier de la dette nette par rapport au BAIIA, qui est passé à 3,5 à la fin du troisième trimestre. Nous demeurons sur la bonne voie pour atteindre notre ratio de levier financier cible d'environ trois d'ici 2027, tout en éliminant systématiquement l'escompte sur notre programme de réinvestissement des dividendes pour la même période.

« Pour l'exercice complet, notre objectif 2025 sur le plan de la croissance des produits d'exploitation des Solutions technologiques de TELUS, y compris le secteur de la santé, devrait se situer dans le bas de la fourchette initiale avec une variabilité des produits liés à l'équipement d'appareils mobiles. Soulignons que nos objectifs relatifs au BAIIA rajusté des Solutions technologiques de TELUS, y compris le secteur de la santé, ainsi que nos objectifs consolidés pour les dépenses en immobilisations et le flux de trésorerie disponible restent inchangés, ce qui témoigne de la résilience de notre entreprise et de l'efficacité de notre exécution opérationnelle. Nous demeurons convaincus de notre capacité à réaliser une croissance forte et durable, axée sur les marges. En combinant croissance continue du BAIIA, intensité du capital modérée - dans notre poursuite de l'atteinte de notre objectif d'environ 10 pour cent - et solide production de flux de trésorerie disponible avec notre programme actif de monétisation des actifs, nous continuerons à consolider notre position financière et à créer de la valeur pour nos parties prenantes », a conclu M. French.

Par rapport à la même période de l'exercice précédent, le bénéfice net de 431 millions de dollars et le bénéfice par action (BPA) de base de 0,32 $ ont tous deux connus une hausse de 68 pour cent. Ces augmentations sont principalement attribuables au gain tiré de l'achat de la dette à long terme dans le cadre du processus d'offre publique effectué en juillet 2025. Si l'on exclut certains coûts et autres redressements (voir la rubrique « Rapprochement du bénéfice net rajusté » du présent communiqué de presse), le bénéfice net rajusté de 370 millions de dollars a diminué de 10 pour cent par rapport à la même période de l'exercice précédent, tandis que le BPA de base rajusté de 0,24 $ a reculé de 14 pour cent par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le bénéfice net rajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR, et le BPA de base rajusté est un ratio non conforme aux PCGR. Pour obtenir des explications approfondies de ces mesures, consulter la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées » du présent communiqué.

Par rapport à la même période de l'exercice précédent, le BAIIA consolidé d'environ 1,8 milliard de dollars est demeuré essentiellement stable. En plus des facteurs de croissance décrits dans le BAIIA rajusté ci-dessous, le BAIIA a été touché par la hausse des coûts de restructuration et d'autres coûts. Le BAIIA rajusté a augmenté de 1 pour cent pour s'établir à environ 1,9 milliard de dollars, une donnée qui illustre la diversité des résultats pour l'ensemble de nos secteurs isolables. Consultez la section « Faits saillants des activités du troisième trimestre de 2025 » du présent communiqué pour obtenir une analyse du BAIIA rajusté pour nos secteurs isolables : Solutions technologiques de TELUS, TELUS Santé et TELUS Numérique.

Au troisième trimestre de 2025, nous avons ajouté 288 000 nouveaux clients nets, une baisse de 59 000 par rapport à la même période l'an dernier en raison de la décélération de la croissance de la population canadienne attribuable au ralentissement de l'immigration, ainsi que de l'importance accrue accordée aux mises en service rentables, aux pressions de la concurrence et à l'évolution des préférences des clients. Veuillez consulter « Faits saillants des activités du troisième trimestre de 2025 » dans le présent communiqué pour en savoir plus sur les ajouts nets du côté des services mobiles et fixes.

Le nombre total d'abonnés des Solutions technologiques de TELUS, qui se chiffre à 20,8 millions, a augmenté de 5 pour cent au cours des 12 derniers mois en raison d'une hausse de 2 pour cent du nombre d'abonnés ayant un téléphone mobile, qui se chiffre à 10,3 millions, et d'une hausse de 18 pour cent du nombre d'abonnés ayant un appareil connecté, qui se chiffre à 4,2 millions. En outre, les connexions Internet ont augmenté de 2 pour cent au cours des douze derniers mois pour atteindre 2,8 millions de connexions clients, alors que les connexions au service de télévision ont augmenté de 5 pour cent au cours des douze derniers mois pour s'établir à plus de 1,4 million de connexions clients. Le nombre de clients des services de sécurité et de domotique a connu une hausse de 4 pour cent pour s'établir à plus de 1,1 million de connexions clients. Le nombre d'abonnés des services vocaux résidentiels a connu un recul de 5 pour cent pour s'établir à 986 000.

À TELUS Santé, à la fin du troisième trimestre de 2025, le nombre de personnes couvertes par des solutions de santé s'élevait à 160,6 millions, soit une augmentation de 84,6 millions au cours des 12 derniers mois. Cette augmentation s'explique principalement par l'ajout de 79,3 millions de personnes couvertes à la suite de l'acquisition de Workplace OptionsMD au deuxième trimestre et d'une modification prospective de la définition de personnes couvertes, laquelle inclut dorénavant les clients qui utilisent indirectement les services de TELUS Santé. Sur le plan organique, l'augmentation du nombre de personnes couvertes par nos solutions de santé découle de la forte croissance de notre Programme d'aide aux employés et à la famille (PAEF) dans toutes les régions où nous menons nos activités, ainsi que de la demande soutenue pour des solutions virtuelles.

Le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 1,5 milliard de dollars a diminué de 4 pour cent au troisième trimestre de 2025, surtout en raison des autres variations au fonds de roulement. Le flux de trésorerie disponible de 611 millions de dollars a augmenté de 8 pour cent par rapport à la même période de l'exercice précédent principalement en raison du calendrier des remboursements du financement des appareils et de la comptabilisation des produits connexes, ainsi que du programme de financement d'appareils Paiements faciles de TELUSMD.

Les dépenses en immobilisations consolidées, qui s'élèvent à 652 millions de dollars, ont affiché un recul de 16 millions de dollars, soit 2 pour cent, au cours du troisième trimestre de 2025. Les dépenses en immobilisations de 534 millions de dollars en soutien aux activités des Solutions technologiques de TELUS affichent une baisse de 35 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, en raison principalement du ralentissement prévu des projets de construction de réseaux mobiles et de fibre optique et des développements de systèmes, et de la transition prévue des travaux de fibre optique vers un modèle de construction en partenariat pour les installations existantes et les nouveaux marchés en croissance. Les dépenses en immobilisations pour le développement immobilier des Solutions technologiques de TELUS ont augmenté de 8 millions de dollars au troisième trimestre de 2025 en raison d'investissements accrus dans TELUS OceanMC, un projet à usage mixte à Victoria, en Colombie-Britannique. Les dépenses en immobilisations de TELUS Santé ont augmenté de 3 millions de dollars au troisième trimestre de 2025 en raison des investissements accrus pour l'expansion des cliniques et les acquisitions d'entreprises. Avec les dépenses en immobilisations de TELUS Santé, nous continuons d'investir dans l'expansion de nos capacités et de nos offres de produits de santé numériques, ainsi que dans l'intégration des activités. Les dépenses en immobilisations de TELUS Expérience numérique ont augmenté de 12 millions de dollars au troisième trimestre de 2025. Cette augmentation est principalement attribuable aux investissements accrus dans la construction de sites en Asie-Pacifique et en Europe, ainsi qu'aux investissements accrus dans nos solutions numériques.

Au 30 septembre 2025, notre réseau 5G couvrait environ 32,9 millions de Canadiens, soit plus de 89 pour cent de la population.

(1) Il s'agit de mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et d'autres mesures financières déterminées qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et qui pourraient ne pas être comparables aux mesures utilisées par d'autres émetteurs. Pour obtenir des définitions et des explications approfondies de ces mesures, consulter la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées » du présent communiqué. (2) Les dépenses en immobilisations englobent les actifs achetés, à l'exclusion des actifs loués faisant l'objet d'un droit d'utilisation, mais pas encore payés et, par conséquent, diffèrent des paiements en trésorerie au titre des immobilisations, excluant les licences de spectre, tels qu'ils sont déclarés dans les états financiers consolidés intermédiaires. Voir la note 31 des états financiers consolidés intermédiaires condensés pour en savoir plus. (3) La somme des abonnés actifs ayant un téléphone mobile, des abonnés actifs ayant un appareil connecté, des abonnés actifs des services Internet, des abonnés actifs des services vocaux résidentiels, des abonnés actifs des services de télévision et des abonnés actifs des services de sécurité et de domotique est mesurée à la fin des périodes respectives selon les renseignements provenant des systèmes de facturation et d'autres systèmes sources. Le 1er janvier 2025, nous avons rajusté de manière prospective le nombre d'abonnés ayant un téléphone mobile afin de retirer 30 000 abonnés à la suite d'un examen approfondi des comptes clients. Le 1er janvier 2025, nous avons rajusté de manière prospective le nombre d'abonnés des services Internet afin de retirer 66 000 abonnés à la suite d'un examen. (4) Au cours du deuxième trimestre de 2025, l'acquisition de Workplace Options nous a permis d'ajouter 79,3 millions de personnes couvertes par des soins de santé. De plus, les clients qui utilisent indirectement les services de TELUS Santé sont dorénavant inclut à la suite de la modification prospective de la définition.

Faits saillants des activités du troisième trimestre de 2025

Solutions technologiques de TELUS

Les produits d'exploitation tirés des Solutions technologiques de TELUS (découlant de contrats établis avec les clients) ont reculé de 86 millions de dollars ou 2 pour cent au troisième trimestre de 2025, surtout en raison de la baisse des produits d'exploitation tirés des équipements mobiles, comme il est décrit ci-dessous.

Le BAIIA des Solutions technologiques de TELUS a augmenté de 30 millions de dollars, soit 2 pour cent, au troisième trimestre de 2025, tandis que le BAIIA rajusté a augmenté de 35 millions de dollars, soit 2 pour cent. Ces chiffres témoignent : (i) des efforts de réduction des coûts, dont les réductions de l'effectif, et de l'adoption accrue des solutions de TELUS Numérique dans l'ensemble des activités des Solutions technologiques de TELUS, ce qui se traduit par des avantages concurrentiels compte tenu de la structure de coûts moins élevés de TELUS Numérique, ainsi que par des réductions des coûts de marketing et d'administration; (ii) de la croissance des abonnés des services mobiles, d'Internet résidentiels et de sécurité et domotique; et (iii) des produits plus élevés par client pour les services Internet résidentiels. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par : (i) la baisse du PMAA lié aux téléphones mobiles; (ii) la baisse des marges sur l'équipement mobile; (iii) la baisse des autres revenus; (iv) la baisse des marges dans les secteurs de l'agriculture et des biens de consommation en raison du dessaisissement d'actifs non essentiels; (v) la baisse des marges des services fixes traditionnels; et (vi) l'augmentation des coûts des licences par abonnement et de l'utilisation de l'infonuagique. La marge du BAIIA rajusté de 43,4 pour cent a augmenté de 2,1 points de pourcentage.

Produits et services mobiles

Les produits d'exploitation tirés des réseaux mobiles ont diminué de 11 millions de dollars ou de 1 pour cent au troisième trimestre de 2025, en grande partie en raison de la baisse du PMAA de la téléphonie mobile, un recul partiellement contrebalancé par la croissance du nombre d'abonnés à nos services de téléphonie mobile et par l'augmentation des connexions Internet des objets (IdO).

Les produits d'exploitation tirés de l'équipement des services mobiles et d'autres services ont diminué de 73 millions de dollars ou 12 pour cent au troisième trimestre de 2025, en raison de la baisse des volumes de contrats et de l'intensité des rabais accordés par la concurrence, lesquelles sont partiellement compensées par les ventes de téléphones intelligents à valeur supérieure.

La contribution directe des produits et services mobiles des Solutions technologiques de TELUS a diminué de 55 millions de dollars, soit 3 pour cent, au troisième trimestre de 2025, un recul témoignant en grande partie de l'incidence de la baisse du PMAA de la téléphonie mobile et d'une plus faible marge sur l'équipement des services mobiles en raison de la baisse des volumes de contrats et de l'intensification de la réduction des prix. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la croissance du nombre d'abonnés ayant un téléphone mobile.

Le PMAA de la téléphonie mobile était de 57,21 $ au troisième trimestre de 2025, ce qui constitue une baisse de 1,64 $ ou 2,8 pour cent, en raison de l'adoption de forfaits de base à prix inférieur en réponse à l'intensification des activités de tarification promotionnelle ciblant à la fois les nouveaux clients et les clients existants, ainsi qu'en raison de la baisse des produits d'exploitation tirés de l'itinérance, lesquels ont été compensés en partie par la hausse des produits d'exploitation tirés de l'IdO. Nous constatons une hausse continue de l'adoption des forfaits de données illimitées et des forfaits Canada - États-Unis - Mexique, qui offrent un PMAA plus élevé et plus stable sur une base mensuelle, tout en permettant aux clients de profiter de coûts prévisibles grâce à une diminution des frais d'itinérance aux États-Unis et au Mexique et des frais d'utilisation excédentaire de données.

Les ajouts bruts de téléphones mobiles ont été de 419 000 au troisième trimestre de 2025, soit une baisse de 36 000, ce qui s'explique par le ralentissement de la croissance de la population canadienne causé par la diminution de l'immigration, ainsi que par l'accent mis sur les mises en service rentables de plus grande valeur.

Le taux de désabonnement lié aux téléphones mobiles était de 1,11 pour cent au troisième trimestre de 2025, comparativement à 1,09 pour cent au même trimestre de 2024. Ce résultat découle en grande partie du choix des clients de passer à un autre fournisseur en raison de l'intensité des activités de tarification promotionnelle, résultat qui a été contrebalancé en partie par notre volonté de mettre l'accent sur la rétention de la clientèle et la qualité du réseau, de même que par le succès des offres groupées.

Les ajouts nets de téléphones mobiles ont été de 82 000 au troisième trimestre de 2025, une diminution de 48 000 causée par la baisse des ajouts bruts de téléphones mobiles et un taux de désabonnement lié aux services mobiles plus élevé.

Les mises en service nettes d'appareils connectés se sont chiffrées à 169 000 au troisième trimestre de 2025, soit une hausse de 10 000. Cette hausse est attribuable à l'augmentation du nombre d'ajouts bruts provenant des secteurs du transport et de la connectivité, hausse qui a été partiellement contrebalancée par l'augmentation des désactivations de connexions IdO.

Produits et services fixes

Les produits d'exploitation tirés des services de données fixes ont augmenté de 10 millions de dollars ou 1 pour cent au troisième trimestre de 2025 en raison de la croissance du nombre d'abonnés des services Internet et des services de sécurité et de domotique, les services Internet affichant des produits d'exploitation par client en hausse. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par une baisse des produits d'exploitation tirés des services de données interentreprises et une baisse de la croissance des produits d'exploitation tirés des services de télévision, ce qui témoigne d'une augmentation du nombre de clients optant pour de plus petits forfaits de télévision et la substitution technologique.

Les produits d'exploitation tirés des services vocaux fixes ont diminué de 12 millions de dollars ou 7 pour cent au troisième trimestre de 2025 en raison du déclin continu des produits d'exploitation tirés des services vocaux traditionnels qui s'explique par la substitution technologique et les changements dans les décisions d'achat des consommateurs. Cette baisse a été atténuée partiellement par le succès de nos efforts de fidélisation.

Les produits d'exploitation tirés de l'équipement des services fixes et d'autres services ont augmenté de 8 millions de dollars ou 7 pour cent, au troisième trimestre de 2025, en grande partie grâce à l'augmentation des ventes d'équipement pour la sécurité des locaux.

La contribution directe des produits et services fixes des Solutions technologiques de TELUS a diminué de 16 millions de dollars ou 1 pour cent au troisième trimestre de 2025, principalement en raison du déclin du côté des services traditionnels attribuable à la substitution technologique, de la baisse des produits d'exploitation tirés des services de données interentreprises, ainsi que de la baisse des marges sur les produits agricoles et les biens de consommation causée par le désinvestissement d'actifs non essentiels. Ces facteurs ont été compensés en partie par la croissance soutenue du nombre d'abonnés des services Internet, et des services de sécurité et de domotique et par la hausse des produits d'exploitation par client.

Du côté du service Internet, le nombre de mises en service nettes s'est établi à 40 000 au troisième trimestre de 2025, une hausse de 6 000. Ce chiffre, partiellement neutralisé par un taux de désabonnement plus élevé, témoigne de notre réussite au chapitre des mises en service brutes sur le plan des services Internet résidentiels et affaires.

Le nombre net de nouveaux abonnés des services de télévision s'est établi à 5 000 au troisième trimestre de 2025, soit une baisse de 16 000, ce qui reflète en grande partie la hausse du taux de désabonnement et l'évolution des préférences des clients, lesquelles ont été compensées en partie par la hausse des mises en service brutes.

Le nombre net de nouveaux abonnés des services de sécurité et de domotique s'est établi à 6 000 au troisième trimestre de 2025, ce qui constitue une baisse de 6 000, attribuable à un taux de désabonnement plus élevé et à une croissance plus lente de la clientèle.

Les pertes nettes d'abonnés des services vocaux résidentiels se sont chiffrées à 14 000 au troisième trimestre de 2025, en hausse de 5 000 en raison de la baisse des mises en service brutes. Ces résultats ont été atténués par notre engagement en faveur de la rétention de la clientèle, le faible taux de désabonnement reflétant la réduction des pertes.

Services liés à l'agriculture et aux biens de consommation

Les produits d'exploitation tirés des services liés à l'agriculture et aux biens de consommation ont diminué de 8 millions de dollars ou 8 pour cent au troisième trimestre de 2025, surtout en raison du désinvestissement d'actifs non essentiels, résultats qui ont été compensés en partie par une poussée de la croissance organique de plusieurs sources de revenus.

TELUS Santé

Les produits d'exploitation tirés des services de santé ont augmenté de 80 millions de dollars ou 18 pour cent au troisième trimestre de 2025 en raison des facteurs suivants : i) acquisitions d'entreprises à l'échelle mondiale dans le domaine des solutions pour les employeurs, ce qui comprend l'acquisition de Workplace Options en mai 2025; (ii) croissance du côté des solutions pour les payeurs et les professionnels de la santé, avec un solide rendement dans le domaine des dossiers de santé collaboratifs et une augmentation des frais récurrents liés à nos solutions de dossier médical électronique et de pharmacie virtuelle. Ce résultat a été contrebalancé par une baisse dans le secteur des solutions de retraite et d'avantages sociaux.

Les produits d'exploitation tirés du matériel de santé ont diminué de 2 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, en raison du recul des produits d'exploitation découlant d'un programme de mise à niveau du matériel des pharmacies dans notre secteur vertical des solutions pour les payeurs et les professionnels de la santé.

La contribution directe de TELUS Santé a augmenté de 29 millions de dollars ou 12 pour cent au troisième trimestre de 2025, ce qui reflète : (i) la croissance des produits d'exploitation comme il est décrit ci-dessus; et (ii) les efforts de réduction des coûts rendus possibles grâce aux programmes de transformation numérique qui ont abaissé notre coût de service.

Le BAIIA de TELUS Santé a augmenté de 15 millions de dollars ou 22 pour cent au troisième trimestre de 2025, tandis que le BAIIA rajusté a augmenté de 18 millions de dollars ou 24 pour cent au troisième trimestre de 2025, ce qui reflète la croissance des produits d'exploitation et les efforts de réduction des coûts décrits ci-dessus, ainsi que la baisse des coûts de main-d'œuvre nets organiques et la réalisation des synergies d'intégration des acquisitions. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par des coûts indirects plus élevés liés : (i) aux acquisitions d'entreprises à l'échelle mondiale; (ii) à l'évolutivité de nos capacités dans les domaines du numérique et de la sécurité, y compris l'augmentation des licences par abonnement, et des coûts des sous-traitants et de l'utilisation de l'infonuagique. L'écart entre les taux de croissance du BAIIA et du BAIIA rajusté au troisième trimestre de 2025 est attribuable à la diminution des coûts de restructuration et d'autres coûts.

À la fin du troisième trimestre de 2025, le nombre de personnes couvertes par nos solutions de santé s'élevait à 160,6 millions, soit une augmentation de 84,6 millions au cours des 12 derniers mois. Cette augmentation s'explique principalement par l'ajout de 79,3 millions de personnes couvertes à la suite de notre acquisition de Workplace Options au deuxième trimestre et par la modification prospective de la définition de personnes couvertes par nos solutions de santé, laquelle inclut dorénavant les clients utilisant indirectement les services de TELUS Santé. Sur le plan organique, l'augmentation du nombre de personnes couvertes par nos solutions de santé découle de la forte croissance de notre Programme d'aide aux employés et à la famille dans toutes les régions où nous menons nos activités, ainsi que de la demande soutenue pour des solutions virtuelles.

TELUS Expérience numérique

Les produits d'exploitation de TELUS Numérique (découlant des contrats conclus avec les clients) ont augmenté de 33 millions de dollars ou 5 pour cent au troisième trimestre de 2025, principalement en raison de ce qui suit : (i) le renforcement du dollar américain et de l'euro par rapport au dollar canadien, qui a généré une incidence favorable des taux de change sur les résultats d'exploitation de TELUS Numérique; (ii) la croissance des services fournis aux clients existants, y compris certains clients du secteur des médias sociaux; et (iii) l'ajout de nouveaux clients depuis la même période de l'exercice précédent. Cette croissance a été partiellement contrebalancée par une baisse des produits provenant de certains clients des secteurs de la technologie et du commerce électronique.

Les produits d'exploitation tirés du marché vertical des technologies et des jeux ont augmenté de 15 millions de dollars ou 4 pour cent au troisième trimestre de 2025, surtout en raison de la hausse des produits d'exploitation tirés de certains clients du secteur des médias sociaux et de certains autres clients du secteur de la technologie, hausse contrebalancée en partie par un recul des produits d'exploitation tirés d'autres clients de ce marché vertical.

Les produits d'exploitation tirés du marché vertical des communications et des médias ont augmenté de 35 millions de dollars ou 16 pour cent au cours du troisième trimestre de 2025, surtout en raison de l'augmentation des services fournis au secteur des Solutions technologiques de TELUS, augmentation contrebalancée en partie par la baisse des produits d'exploitation provenant de certains autres clients du secteur des télécommunications.

Les produits d'exploitation tirés du marché vertical du commerce électronique et des technologies financières ont diminué de 6 millions de dollars ou 7 pour cent au troisième trimestre de 2025 en raison d'une baisse du volume de services.

Les produits d'exploitation tirés du marché vertical des soins de santé ont augmenté de 3 millions de dollars ou 5 pour cent au troisième trimestre de 2025, ce qui s'explique principalement par l'augmentation des services fournis à notre secteur TELUS Santé et par l'arrivée de certains autres clients dans le domaine des soins de santé.

Les produits d'exploitation tirés du marché vertical des services bancaires, des services financiers et de l'assurance ont augmenté de 8 millions de dollars ou 14 pour cent au troisième trimestre de 2025, surtout en raison de la croissance découlant de plusieurs clients du domaine des services financiers en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale.

Dans tous les autres secteurs verticaux, nous avons observé une hausse de 8 millions de dollars ou 9 pour cent au troisième trimestre de 2025, en raison de l'augmentation des produits d'exploitation dans divers comptes clients.

Le BAIIA de TELUS Numérique a reculé de 41 millions de dollars ou 37 pour cent au troisième trimestre de 2025, tandis que le BAIIA rajusté a baissé de 26 millions de dollars ou 18 pour cent. La baisse du BAIIA rajusté au troisième trimestre a été principalement attribuable à une augmentation des salaires et des avantages sociaux, et à des achats de biens et services supérieurs à la croissance des produits d'exploitation, le tout compensé partiellement par une diminution de la rémunération à base d'actions.

Objectifs financiers de TELUS pour 2025

Les objectifs financiers de TELUS pour 2025 sont guidés par certaines cibles, politiques et orientations financières à long terme qui sont décrites à la rubrique 4.3 du rapport de gestion annuel de 2024.

Pour l'année entière, notre objectif de 2025 pour les produits d'exploitation de Solutions technologiques de TELUS, y compris le secteur de la santé, devrait se situer dans le bas de la fourchette initiale avec une variabilité des produits liés à l'équipement d'appareils mobiles. Nos objectifs annuels visant le BAIIA rajusté des Solutions technologiques de TELUS, y compris le secteur de la santé, ainsi que nos objectifs consolidés pour les dépenses en immobilisations et le flux de trésorerie disponible restent inchangés.

Suite à la privatisation de TELUS Numérique et alors que nous commençons à exécuter notre plan d'intégration, les prévisions 2025 de TELUS Numérique ne seront plus pertinentes et ne seront pas mises à jour.



La description précédente concernant les objectifs financiers de TELUS pour 2025 constitue de l'information prospective visée par la rubrique « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » ci-dessous et fondée sur les attentes et les hypothèses de la direction qui sont énoncées ci-dessous et à la rubrique 9.3 - « Hypothèses de TELUS pour 2025 » du rapport de gestion annuel de 2024 et qui sont mises à jour aux rubriques 9 et 10 du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025. Les renseignements qui suivent sont présentés dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes intéressées à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers escomptés en 2025 ainsi que nos objectifs, priorités stratégiques et perspectives commerciales. Ces renseignements pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

Déclaration de dividende

Le conseil d'administration de TELUS a déclaré un dividende trimestriel de 0,4184 $ par action sur les actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Ce dividende sera versé le 2 janvier 2026 aux détenteurs inscrits à la clôture des marchés le 11 décembre 2025. Le dividende trimestriel représente une hausse de 4 pour cent par rapport au dividende de 0,4023 $ par action déclaré un an plus tôt.

Faits saillants de la Société

Au nom de ses clients, de ses actionnaires et de son équipe, TELUS contribue à l'économie canadienne et investit de façon importante dans les collectivités qu'elle sert et où vivent et travaillent les membres de son équipe. Par exemple :

En payant, recueillant et versant plus de 2 milliards de dollars en taxes et impôts pendant les neuf premiers mois de 2025 au profit des gouvernements fédéral et provinciaux et des administrations municipales au pays. Ce montant est constitué d'impôts sur le bénéfice des sociétés, de taxes de vente, d'impôts fonciers, de la part de l'employeur des cotisations sociales et de divers droits réglementaires. Depuis 2000, nous avons versé environ 40 milliards de dollars en taxes et impôts.

En investissant plus de 1,9 milliard de dollars environ sous forme de dépenses en immobilisations, principalement dans les collectivités de partout au Canada, au cours des neuf premiers mois de 2025, et plus de 58 milliards de dollars depuis 2000.

En versant environ 59 millions de dollars de frais de renouvellement du spectre à Innovation, Sciences et Développement économique Canada au cours des neuf premiers mois de 2025. Depuis 2000, nos remises visant les taxes et le spectre versées aux gouvernements et aux municipalités du Canada ont totalisé plus de 48 milliards de dollars.

En engageant des dépenses d'exploitation de 7,2 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025, notamment par l'achat d'environ 4,8 milliards de dollars de produits et services. Depuis 2000, nous avons dépensé respectivement 176 milliards de dollars et 119 milliards de dollars dans ces secteurs.

En versant aux membres de l'équipe des salaires totalisant 2,5 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025, y compris la rémunération et les avantages sociaux des employés, et environ 155 millions de dollars en cotisations sociales. Depuis 2000, nous avons versé un total de 67 milliards de dollars en salaires aux membres de l'équipe.

En versant environ 1,9 milliard de dollars en dividendes déclarés jusqu'en octobre 2025 aux actionnaires particuliers, aux détenteurs de fonds communs de placement, aux pensionnés et aux investisseurs institutionnels. Depuis 2004, nous avons distribué plus de 29 milliards de dollars aux actionnaires au moyen de nos programmes de dividendes et de rachats d'actions, dont environ 24 milliards de dollars en dividendes et 5,2 milliards de dollars en rachats d'actions, soit environ 19 $ par action.

Faits saillants relatifs à l'action communautaire

Redonner à la collectivité

Le bénévolat demeure l'un des piliers fondamentaux de la culture de TELUS et reflète notre valeur fondamentale de donner où nous vivons. Dans la foulée du 20 e anniversaire des Journées du bénévolat de TELUS au deuxième trimestre, nous avons poursuivi sur notre lancée, l'équipe TELUS ayant effectué 653 000 heures de bénévolat jusqu'à maintenant cette année, ce qui porte à 2,5 millions le nombre de jours de bénévolat cumulés depuis 25 ans.

En étroite collaboration avec les Comités d'investissement communautaire de TELUS au Canada, la Fondation TELUS pour un futur meilleur MD accorde des subventions à des organismes de bienfaisance qui favorisent l'éducation, la santé et le mieux-être des jeunes partout au pays. De plus, par l'entremise du programme de bourses d'études TELUS, elle attribue des bourses à des étudiants de niveau postsecondaire aux prises avec des difficultés financières qui sont déterminés à améliorer les choses dans leur collectivité. Au cours des neuf premiers mois de 2025, la Fondation a soutenu plus de 1,4 million de jeunes en accordant 7,1 millions de dollars en dons en espèces au profit de plus de 500 organismes de bienfaisance enregistrés, partenaires communautaires et projets canadiens, ainsi que des bourses. Depuis sa création en 2018, la Fondation a versé 64,6 millions de dollars en dons et en bourses aux collectivités afin d'aider 17,9 millions de jeunes à réaliser leur plein potentiel. Pour en savoir plus sur le programme de bourses d'études TELUS, visitez futurmeilleur.com/bourses . En juillet 2025, la Fondation CIBC et la Fondation TELUS pour un futur meilleur ont annoncé un partenariat transformateur de 2 millions de dollars pour lancer la bourse d'études Momentum de TELUS, propulsée par la Fondation CIBC . La contribution de 1 million de dollars des deux fondations dans le cadre d'un partenariat pluriannuel renforce l'engagement en faveur de l'accès à l'éducation à l'échelle du pays, créant ainsi de nouvelles voies dont pourront tirer parti jusqu'à 500 jeunes acteurs du changement de la communauté noire.

accorde des subventions à des organismes de bienfaisance qui favorisent l'éducation, la santé et le mieux-être des jeunes partout au pays. De plus, par l'entremise du programme de bourses d'études TELUS, elle attribue des bourses à des étudiants de niveau postsecondaire aux prises avec des difficultés financières qui sont déterminés à améliorer les choses dans leur collectivité. Au cours des neuf premiers mois de 2025, la Fondation a soutenu plus de 1,4 million de jeunes en accordant 7,1 millions de dollars en dons en espèces au profit de plus de 500 organismes de bienfaisance enregistrés, partenaires communautaires et projets canadiens, ainsi que des bourses. Depuis sa création en 2018, la Fondation a versé 64,6 millions de dollars en dons et en bourses aux collectivités afin d'aider 17,9 millions de jeunes à réaliser leur plein potentiel. Pour en savoir plus sur le programme de bourses d'études TELUS, visitez . Depuis 2005, les 21 Comités d'investissement communautaire de TELUS et la Fondation TELUS pour un futur meilleur ont soutenu 35,9 millions de jeunes dans le besoin au Canada et partout dans le monde en remettant plus de 143 millions de dollars en dons au profit de 11 200 initiatives caritatives.

Donner les moyens d'agir aux Canadiens grâce à la connectivité

Pendant les neuf premiers mois de 2025, nous avons continué de tirer parti de nos programmes Connectés pour l'avenir afin de soutenir les personnes marginalisées en améliorant leur accès tant à la technologie qu'aux soins de santé. Nous avons aussi continué d'exploiter notre programme TELUS Averti MD visant à améliorer la littératie numérique et les connaissances sur la sécurité en ligne. Depuis leur lancement, ces programmes ont permis de fournir de l'aide à plus de 1,52 million de citoyens canadiens. Jusqu'à présent cette année, nous avons admis 7 100 nouveaux foyers au programme Internet pour l'avenir MD . Depuis le lancement du programme en 2016, nous avons connecté 70 600 ménages, mettant ainsi un service Internet haute vitesse à bas prix à la disposition de 221 000 personnes âgées et membres de familles à faible revenu, personnes handicapées, réfugiés pris en charge par le gouvernement et jeunes quittant un foyer d'accueil. Notre programme Mobilité pour l'avenir MD offre des téléphones intelligents et des forfaits de services mobiles à moindre coût aux jeunes qui sortent des foyers d'accueil, aux personnes âgées et aux familles à faible revenu dans tout le Canada, ainsi qu'aux réfugiés pris en charge par le gouvernement et aux femmes autochtones à risque de subir des violences ou qui en subissent. Au cours des neuf premiers mois de 2025, nous avons ajouté 7 200 personnes marginalisées au programme. Depuis le lancement de Mobilité pour l'avenir en 2017, le programme a permis d'apporter du soutien à 69 100 personnes. Grâce à Santé pour l'avenir MC de TELUS, nous éliminons les obstacles aux soins de santé pour les Canadiens à faible revenu et marginalisés. Au cours des neuf premiers mois de 2025, nous avons rendu possible la tenue de près de 62 000 consultations et séances de counseling. Depuis le lancement du programme en 2014, nos cliniques mobiles ont offert plus de 320 000 interventions en soins primaires et visites de proximité dans 27 villes canadiennes. Nous avons également offert plus de 2 800 séances de counseling gratuites par l'intermédiaire de Mes Soins TELUS Santé MC et offert à plus de 1 500 personnes âgées à faible revenu un accès à prix réduit à des dispositifs de sécurité personnelle Alerte Médicale TELUS Santé. Quelques faits saillants du dernier trimestre : En juillet 2025, la Cool Aid Society de Victoria et Santé pour l'avenir de TELUS ont lancé une série d'activités de dépistage de l'hépatite C à l'aide des deux cliniques mobiles Cool Aid, propulsées par TELUS Santé. Cette collaboration se poursuivra jusqu'à la fin de l'année à Victoria, en Colombie-Britannique, aidant Cool Aid à atteindre son objectif de réaliser 700 tests de dépistage de l'hépatite C en 2025. En septembre 2025, nous avons annoncé le lancement de services d'échographie portative à bord de la clinique mobile Kilala Lelum, propulsée par TELUS Santé. Cette expansion procurera un accès rapide aux services d'imagerie vitale à la collectivité de Downtown Eastside à Vancouver. Au cours des neuf premiers mois de 2025, notre programme Technologies pour l'avenir a permis à 3 700 Canadiens handicapés de profiter d'une évaluation, de recommandations et d'une formation personnalisées concernant les appareils mobiles, les ordinateurs et les technologies d'assistance connexes, ainsi que de forfaits de services mobiles à prix réduit, améliorant ainsi leur indépendance et leur qualité de vie. Depuis le début du programme en 2017, nous avons aidé plus de 16 300 personnes handicapées au Canada au moyen du programme ou en leur offrant un rabais pour accessibilité sur les services mobiles de TELUS.

visant à améliorer la littératie numérique et les connaissances sur la sécurité en ligne. Depuis leur lancement, ces programmes ont permis de fournir de l'aide à plus de 1,52 million de citoyens canadiens. Depuis le début de l'année, plus de 88 600 personnes au pays et à l'étranger ont participé à des ateliers et à des événements de TELUS Averti visant à améliorer la littératie numérique et la sécurité en ligne, ce qui porte le nombre cumulatif de participants à plus de 888 700 depuis le lancement du programme en 2013.

Chef de file dans les domaines de l'ESG et du développement durable

Nous continuons de renforcer notre position de chef de file mondial sur le plan de l'environnement et de la durabilité. En septembre 2025, nous avons franchi le cap de 25 millions d'arbres plantés au nom de nos clients et partenaires durant la Semaine nationale de l'arbre et des forêts, une initiative créant des habitats essentiels pour la faune canadienne sur une superficie 50 fois plus grande que Central Park à New York. À maturité, ces 25 millions d'arbres absorberont 7,5 millions de tonnes métriques de CO₂, ce qui équivaut à retirer 1,8 million de voitures des routes.

Accès à l'information sur les résultats trimestriels

Les investisseurs, les représentants des médias et toute autre personne intéressée peuvent consulter ce communiqué sur les résultats trimestriels, le rapport de gestion, les états financiers, les diapositives sur les résultats trimestriels, la version audio et la transcription de la webdiffusion à l'intention des investisseurs, ainsi que des renseignements financiers supplémentaires à telus.com/investors .

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs relatifs aux événements à venir ainsi qu'au rendement financier et opérationnel de TELUS Corporation. « TELUS », « Société » et « nous » désignent aux présentes TELUS Corporation ainsi que, si le contexte s'y prête ou l'exige, les filiales de celle-ci. Les énoncés prospectifs comprennent tout énoncé non fondé sur des faits passés. Ils incluent les énoncés relatifs à nos objectifs et à nos stratégies pour les atteindre, nos attentes relatives aux tendances du secteur des télécommunications (notamment la demande de données et la croissance continue de la base d'abonnés), ainsi que nos programmes de financement (notamment le ratio de levier financier prévu pour 2027, notre programme pluriannuel de croissance du dividende et notre approche pour réduire la décote offerte en vertu de notre plan de réinvestissement du dividende). Les énoncés prospectifs se caractérisent généralement par des mots comme « hypothèse », « but », « prévisions », « objectif », « perspectives », « stratégie », « cible » et autres expressions semblables, par des verbes comme « viser », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « s'efforcer », « planifier », « prévoir », « chercher » ou « estimer », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.

Par nature, les énoncés prospectifs présentent des risques et des incertitudes. Ils sont basés sur des hypothèses, relatives entre autres à l'évolution de la situation et des stratégies économiques. Ces hypothèses étant susceptibles de se révéler inexactes, il est possible que nos résultats ou les événements diffèrent sensiblement des prévisions formulées expressément ou implicitement dans les énoncés prospectifs. Nos hypothèses pour les prévisions de 2025, qui sont énoncées à la rubrique 9 du rapport de gestion annuel de 2024, restent les mêmes, à l'exception de ce qui suit :

Nos estimations révisées de la croissance économique en 2025 au Canada, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec sont de 1,4 %, 1,3 %, 2,0 %, 0,9 % et 0,9 %, respectivement (par rapport à 1,9 %, 1,8 %, 2,4 %, 1,7 % et 1,5 %, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2024).

Nos estimations révisées des taux d'inflation annuels en 2025 au Canada, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec sont de 2,0 %, 2,1 %, 2,1 %, 2,0 % et 2,0 %, respectivement (par rapport à 2,0 %, 1,8 %, 2,0 %, 1,9 % et 1,8 %, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2024).

Nos estimations révisées du taux de chômage annuel en 2025 au Canada, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec sont de 6,9 %, 6,3 %, 7,3 %, 7,9 % et 6,1 %, respectivement (par rapport à 6,6 %, 6,0 %, 7,0 %, 7,1 % et 5,8 %, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2024).

Nos estimations révisées du nombre non ajusté de mises en chantier d'habitations en 2025 au Canada, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec sont de 257 000, 44 000, 56 000, 64 000 et 58 000 logements, respectivement (par rapport à 245 000, 47 000, 45 000, 81 000 et 48 000 logements, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2024).

L'incidence des estimations de la croissance économique et le moment de leur incidence dépendront des événements réels dans certains secteurs de l'économie canadienne.

Les risques et incertitudes susceptibles de faire en sorte que le rendement ou les événements s'écartent considérablement des énoncés prospectifs figurant aux présentes et dans d'autres documents déposés par TELUS ont entre autres trait à ce qui suit :

Questions de réglementation . Nous exerçons nos activités dans un certain nombre d'industries hautement réglementées et, par conséquent, nous sommes assujettis à une vaste gamme de lois et de règlements tant au pays qu'à l'étranger. Les politiques et les approches mises de l'avant par des représentants élus ou découlant de décisions réglementaires, d'examens ou d'autres activités gouvernementales pourraient avoir des répercussions stratégiques, opérationnelles ou financières (y compris sur nos produits d'exploitation et/ou nos flux de trésorerie disponibles).



Les risques et incertitudes comprennent :

les modifications éventuelles au régime de réglementation en vertu duquel nous exerçons nos activités ou l'issue des instances, des cas ou des enquêtes liés à son application, lesquels comprennent, sans s'y limiter, ce qui est décrit à la rubrique 9.1 , « Faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires concernant l'industrie des communications » , de notre rapport de gestion du troisième trimestre de 2025; notre capacité à nous conformer aux règlements complexes et évolutifs visant les secteurs des soins de santé, des soins virtuels et des appareils médicaux dans les provinces et territoires où nous exerçons des activités, notamment à titre d'exploitant de cliniques de santé; notre capacité à nous conformer ou à faciliter la conformité de nos clients à de nombreux régimes juridiques complexes et parfois contradictoires, tant au pays qu'à l'étranger.



Environnement concurrentiel . La croissance et les activités des concurrents et l'intensification de la concurrence (tarifs, y compris les rabais et le regroupement de services), ainsi que la concurrence non traditionnelle, la technologie perturbatrice et la désintermédiation pourraient modifier la nature des marchés où nous livrons concurrence et se répercuter sur notre part de marché, ainsi que sur nos résultats financiers (y compris sur les produits d'exploitation et les flux de trésorerie disponibles). TELUS Santé, TELUS Numérique et TELUS Agriculture & Biens de consommation affrontent également une concurrence intense dans leurs différents marchés respectifs.

. Technologie . L'adoption par les consommateurs de technologies différentes et les attentes changeantes des clients pourraient se répercuter sur nos flux de rentrées et nos taux de désabonnement.



Les risques et incertitudes comprennent :

les technologies perturbatrices, notamment les réseaux définis par logiciel dans le marché des affaires, qui pourraient supplanter nos services de données existants ou donner lieu à une retarification de ces services ainsi que les solutions de technologie auto‑installées; l'incapacité à innover, à maintenir nos avantages technologiques ou à répondre efficacement et en temps opportun à l'évolution de la technologie; le déploiement et l'évolution continue des technologies et systèmes à large bande mobiles de même que les avantages et les gains d'efficacité devant en découler; notre recours à des ententes de partage de réseau mobile, ce qui a facilité le déploiement de nos technologies mobiles; notre besoin prévu à long terme d'acquérir du spectre additionnel dans le cadre des futures enchères de spectre et auprès de tiers afin de répondre à la demande croissante pour des données, et notre capacité à utiliser le spectre que nous acquérons; le déploiement et l'exploitation de nouvelles technologies de réseau fixe à large bande à un coût raisonnable et la disponibilité des nouveaux produits et services lancés à l'aide de ces technologies de réseau ainsi que le succès remporté par ces nouveaux produits et services; notre déploiement d'outils d'autoapprentissage et d'automatisation, qui pourrait modifier notre façon d'interagir avec les clients.



Sécurité et protection des données . Notre capacité à déceler et à identifier les menaces et les vulnérabilités possibles dépend de l'efficacité de nos contrôles en matière de sécurité à protéger nos infrastructures et notre environnement d'exploitation, ainsi que de notre rapidité à intervenir lorsque surviennent des attaques et à rétablir nos activités commerciales . Une attaque réelle pourrait nuire à l'exploitation de notre réseau, entraîner un accès non autorisé à des informations concernant nos clients, les membres de notre équipe ou nos activités, ou encore donner lieu à l'interception, à la destruction, à l'utilisation ou à la dissémination non autorisées de telles informations.

. IA générative . L'IA générative nous expose à de nombreux risques, y compris les risques liés à la fiabilité opérationnelle, à l'utilisation responsable de l'IA, à la confidentialité des données et à la cybersécurité, le risque que notre utilisation de l'IA génère du contenu inexact ou inapproprié ou crée des perceptions négatives parmi les clients, le risque que nous ne soyons pas en mesure de développer et d'adopter efficacement des technologies d'IA et que nous n'arrivions pas à améliorer l'efficience au moyen de notre utilisation de l'IA générative ou que l'utilisation de l'IA entraîne une réduction de la demande pour nos services, et le risque que la réglementation ait une incidence sur une mise en œuvre future de l'IA.

. Climat et environnement . Des catastrophes naturelles, des pandémies, des événements perturbateurs et des changements climatiques pourraient se répercuter sur nos activités, sur le degré de satisfaction de la clientèle et sur l'expérience des membres de l'équipe.



L'atteinte de nos objectifs de carboneutralité et de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre (« GES ») dans le cadre de nos activités dépend de notre capacité à trouver, à acquérir et à mettre en œuvre des solutions qui permettent de réduire la consommation d'énergie et d'adopter des sources d'énergie plus propres, de notre capacité à identifier et à réaliser des investissements convenables dans les énergies renouvelables, y compris sous la forme d'accords d'achat d'énergie virtuels, et de notre capacité à continuer de réaliser des réductions importantes de notre consommation d'énergie en valeur absolue et des émissions de GES qui découlent de nos activités.

. L'atteinte de nos objectifs de carboneutralité et de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre (« GES ») dans le cadre de nos activités dépend de notre capacité à trouver, à acquérir et à mettre en œuvre des solutions qui permettent de réduire la consommation d'énergie et d'adopter des sources d'énergie plus propres, de notre capacité à identifier et à réaliser des investissements convenables dans les énergies renouvelables, y compris sous la forme d'accords d'achat d'énergie virtuels, et de notre capacité à continuer de réaliser des réductions importantes de notre consommation d'énergie en valeur absolue et des émissions de GES qui découlent de nos activités. Performance opérationnelle et regroupements d'entreprises, y compris la privatisation de TELUS Numérique . Les investissements et acquisitions présentent des occasions d'accroître l'étendue de nos activités d'exploitation, mais pourraient nous exposer à de nouveaux risques. Il se pourrait que nous ne réussissions pas à nous positionner sur le marché, à accroître notre part de marché ou à intégrer les acquisitions au sein de nos activités dans les délais prévus, voire même du tout, et que nous ne tirions pas les avantages prévus des acquisitions, et les efforts déployés à des fins d'intégration pourraient détourner les ressources de nos autres priorités. Il n'existe aucune certitude que nous réaliserons une partie ou l'ensemble des bénéfices attendus de la privatisation de TELUS International (Cda) Inc. dans les délais prévus ou aux coûts attendus, que nous serons en mesure de favoriser des occasions de ventes croisées, ou que nos estimations et nos attentes liées à la conjoncture économique ou commerciale future et à l'incidence connexe sur la croissance et les différentes mesures financières s'avéreront exactes.



Les risques liés à la performance opérationnelle comprennent :

notre dépendance à l'égard des services infonuagiques fournis par des tiers auxquels nous avons recours pour offrir nos services de TI; les risques liés à l'économie ou à la politique ainsi que d'autres risques liés au commerce mondial (y compris les guerres et les autres événements géopolitiques).



Nos systèmes et processus . Les activités d'innovation, d'entretien et de gestion au chapitre des systèmes et de la technologie pourraient se répercuter sur nos systèmes informatiques et sur la fiabilité de notre réseau, ainsi que sur nos charges d'exploitation.



Les risques et incertitudes comprennent :

notre capacité à maintenir notre service à la clientèle et à exploiter notre réseau en cas d'erreurs humaines ou de menaces liées aux interventions humaines, telles que les cyberattaques et les pannes d'équipement susceptibles d'entraîner des interruptions du réseau; les perturbations techniques et les bris d'infrastructures; les retards et l'augmentation des coûts, notamment ceux découlant de restrictions de la part des gouvernements ou de mesures commerciales; l'exhaustivité et l'efficacité des plans et des mesures de continuité des activités et de reprise après sinistre.



Notre équipe . La nature sans cesse changeante et le caractère hautement concurrentiel de nos marchés et de notre environnement d'exploitation conjugués à la mondialisation et à l'évolution du profil démographique de notre main-d'œuvre, de même que l'efficacité de nos programmes internes de formation, de perfectionnement, de relève et de santé et mieux-être, pourraient se répercuter sur notre capacité à attirer, à former et à retenir au sein de notre équipe des membres possédant les compétences requises pour répondre aux besoins changeants de nos clients ainsi qu'à l'évolution de nos activités. Les membres de l'équipe pourraient faire face à de plus grands défis en matière de santé mentale en lien avec les initiatives de changement importantes au sein de l'organisation, ce qui pourrait entraîner la perte de membres clés de l'équipe en raison d'une invalidité à court ou à long terme . L'intégration des entreprises internationales acquises et les activités d'intégration parallèles pourraient avoir une incidence sur l'efficience opérationnelle, la culture organisationnelle et l'engagement.



. Fournisseurs . Notre société pourrait être touchée par les perturbations liées aux chaînes d'approvisionnement, de même que par le manque de résilience à l'égard d'événements d'envergure mondiale ou locaux. La dépendance envers un seul fournisseur en ce qui a trait à la fourniture de produits et de composants ainsi qu'à la prestation de services ou au soutien pourrait se répercuter sur notre capacité à répondre avec efficacité aux attentes croissantes et sans cesse changeantes des clients tout en maintenant la qualité du service . La capacité de nos fournisseurs à maintenir leurs gammes de produits et à offrir des services à l'égard de ces produits pourrait avoir une incidence sur la réussite de la mise à niveau et de l'évolution de la technologie que nous offrons.



. Questions liées aux biens immobiliers . Les placements immobiliers sont exposés à des risques de financement possibles et à l'incertitude quant à la demande et aux taux d'occupation et de location futurs, particulièrement depuis la pandémie. Les projets d'aménagement immobilier futurs pourraient ne pas être achevés selon les délais ou le budget établis et pourraient ne pas susciter les engagements liés à des contrats de location prévus .



. Financement, dette et dividendes . Notre capacité à obtenir du financement aux prix les plus avantageux pourrait être touchée par les conditions générales du marché ainsi que par l'évolution des évaluations sur les marchés des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres relativement à notre capacité à générer des flux de trésorerie futurs suffisants pour assurer le service de notre dette. Notre incapacité à mener à bien les initiatives de désendettement prévues ou à concrétiser les bénéfices attendus de ces initiatives pourrait faire augmenter notre coût du capital. Notre intention actuelle de payer des dividendes à nos actionnaires pourrait limiter notre capacité à investir dans nos activités afin de prendre en charge notre croissance future.



Les risques et incertitudes comprennent :

notre capacité à utiliser des capitaux propres à titre de contrepartie dans le cadre d'acquisitions d'entreprises est influencée par les évaluations boursières des actions ordinaires de TELUS; les niveaux des dépenses d'investissement et les décaissements possibles aux fins de l'acquisition de licences de spectre dans le cadre d'enchères ou de l'achat de ces licences auprès de tiers ont une incidence sur les facteurs suivants et sont touchés par ces facteurs : nos initiatives liées aux services à large bande; notre déploiement continu de plus récentes technologies mobiles; les investissements dans la technologie de réseau qui sont nécessaires pour assurer la conformité aux lois et règlements visant la sécurité des cybersystèmes, y compris les interdictions d'utiliser les produits et services de certains fournisseurs; les investissements dans la résilience et la fiabilité du réseau; l'attribution de ressources pour les acquisitions et les futures enchères de spectre que doit tenir Innovation, Sciences et Développement économique Canada (« ISDE »). Si nous n'atteignons pas nos objectifs au chapitre des résultats d'exploitation et des résultats financiers ou que des modifications sont apportées à notre contexte réglementaire, cela pourrait influer sur les niveaux de nos dépenses d'investissement; des flux de trésorerie disponibles inférieurs aux prévisions pourraient réduire notre capacité à investir dans les activités, à réduire notre levier financier ou à fournir un rendement du capital investi à nos actionnaires. Les décisions concernant les dividendes trimestriels sont prises par notre conseil d'administration en fonction de notre situation financière et de nos perspectives. Il n'existe aucune certitude que notre programme de croissance du dividende sera maintenu jusqu'en 2028 ni qu'il sera renouvelé.



Questions fiscales . La complexité des lois et règlements fiscaux au pays et à l'étranger et des obligations d'information qui s'appliquent à TELUS et à nos filiales en exploitation à l'échelle internationale pourrait se répercuter sur nos résultats financiers. Les acquisitions et l'expansion de nos activités à l'international accroissent notre exposition à divers régimes fiscaux.



L'économie . L'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale, y compris une possible récession et des attentes fluctuantes concernant l'inflation, de même que l'efficacité avec laquelle nous surveillons et modifions nos hypothèses en matière de croissance et nos plans d'urgence, pourraient se répercuter sur l'atteinte des objectifs de la société, sur nos résultats financiers (y compris les flux de trésorerie disponibles) et sur nos régimes de retraite à prestations définies. Les incertitudes géopolitiques et les éventuels droits de douane ou mesures commerciales non tarifaires font planer un risque de récession et pourraient amener les clients à réduire ou à reporter leurs dépenses discrétionnaires, ce qui se répercuterait sur les achats de nouveaux services ou sur les volumes d'utilisation, et à envisager le remplacement de ces services par des solutions à plus faible prix.



Les litiges et les questions d'ordre juridique . La complexité des lois et règlements et la conformité à ces lois et règlements, de même que nos engagements et nos attentes, pourraient se répercuter sur notre situation financière et notre réputation.



Les risques comprennent :

notre capacité à bien assurer notre défense dans le cadre des réclamations actuelles et possibles, ou notre capacité à négocier et à exercer des droits en matière d'indemnités ou d'autres protections relativement à ces réclamations; le caractère complexe que revêt la conformité aux lois au pays et à l'étranger, y compris le respect des lois sur la concurrence, des lois anticorruption et des lois concernant les pratiques de corruption à l'étranger.



Les hypothèses sous-jacentes à nos énoncés prospectifs sont décrites en détail à la rubrique 9, intitulée « Tendances générales, perspectives et hypothèses, et faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires », et à la rubrique 10, intitulée « Risques et gestion des risques », du rapport de gestion annuel de 2024. Ces descriptions sont intégrées par renvoi dans la présente mise en garde. La mise à jour des hypothèses sur lesquelles reposent nos prévisions de 2025 est présentée à la rubrique 9, intitulée « Mise à jour des tendances générales, perspectives et hypothèses, et faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires », du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025.

D'autres risques ou incertitudes dont nous ignorons l'existence ou que nous jugeons non pertinents pour l'instant peuvent aussi nuire grandement à notre situation financière, à notre rendement financier, à nos flux de trésorerie, à notre entreprise ou à notre réputation. À moins d'indications contraires dans le présent document, les énoncés prospectifs formulés aux présentes n'expriment pas les effets potentiels d'éléments spéciaux ou non récurrents, ni de fusions, d'acquisitions, de cessions ou d'autres combinaisons ou transactions commerciales pouvant être annoncées ou survenir après la date du présent document.

Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces énoncés décrivent nos attentes et s'appuient sur nos hypothèses à la date de publication du document. Ils sont sujets à changer après cette date. À moins que la loi ne l'exige, nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

Cette mise en garde vise l'ensemble des énoncés prospectifs inclus dans le présent document.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées

Nous avons fait état de mesures non conformes aux PCGR utilisées pour évaluer le rendement de TELUS ainsi que pour déterminer le niveau de conformité avec les clauses restrictives et gérer notre structure de capital. Comme les mesures non conformes aux PCGR n'ont habituellement pas de définition normalisée, il pourrait être impossible de les comparer avec des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. En ce qui concerne la présentation de certaines mesures financières, il existe des différences dans les définitions des mesures présentées par TELUS et par TELUS Expérience numérique. Ces différences tiennent principalement au fait que TELUS Numérique a adopté des définitions conformes aux pratiques du secteur au sein duquel elle exerce ses activités. En vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières, de telles mesures doivent être définies clairement et faire l'objet d'un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR les plus semblables. Certaines des mesures n'ont pas de définition couramment acceptée dans le secteur.

Bénéfice net rajusté et bénéfice par action (BPA) de base rajusté : Il s'agit de mesures non conformes aux PCGR qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les normes de comptabilité IFRS. Par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Le bénéfice net rajusté exclut les coûts de restructuration et autres coûts, les redressements d'impôt, les primes de remboursement anticipé de la dette à long terme et autres redressements (indiqués dans les tableaux ci-dessous). Le BPA de base rajusté est calculé en divisant le bénéfice net rajusté par le nombre total moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation. Ces mesures servent à évaluer le rendement consolidé et ne tiennent pas compte des éléments qui, selon la direction, pourraient occulter les tendances sous-jacentes concernant le rendement commercial ou des éléments de nature inhabituelle qui ne reflètent pas nos activités continues. Elles ne doivent pas être considérées comme une solution de remplacement au bénéfice net et au BPA de base lors de l'évaluation du rendement de TELUS.

Rapprochement du bénéfice net rajusté



Trimestre clos le

30 septembre En dollars canadiens et en millions 2025 2024 Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 493 280 Ajouter (déduire) les montants suivants, déduction faite du montant attribuable

à la part des actionnaires sans contrôle :



Coûts de restructuration et autres coûts 93 79 Incidence fiscale des coûts de restructuration et autres coûts (25) (22) Pertes de valeur attribuables aux activités de restructuration liées à la

rationalisation des biens immobiliers (recouvrements) (4) 3 Incidence fiscale des pertes de valeur attribuables aux activités de

restructuration liées à la rationalisation des biens immobiliers

(recouvrements) 1 (1) Redressements d'impôt (11) (20) Gain tiré de l'achat de la dette à long terme (222) -- Incidence fiscale du gain tiré de l'achat de la dette à long terme 25 -- Prime de remboursement anticipé de la dette à long terme 27

Incidence fiscale de la prime de remboursement anticipé de la dette

à long terme (7)

Variation non réalisée de la composante à terme des accords d'achat

d'énergie virtuelle1 -- 125 Incidence fiscale de la variation non réalisée de la composante à terme

des accords d'achat d'énergie virtuelle1 -- (31) Bénéfice net rajusté 370 413





(1) En vigueur au premier trimestre de 2025; découlant d'un changement prospectif de méthode comptable, qui applique la comptabilité de couverture (voir la note 2(a) des états financiers consolidés intermédiaires condensés), les ajustements de la juste valeur non réalisée, et qui étaient auparavant inclus dans les coûts de financement, mais qui sont maintenant inclus dans les autres éléments du résultat global.

Rapprochement du BPA de base rajusté



Trimestre clos le

30 septembre En dollars canadiens 2025 2024 BPA de base 0,32 0,19 Ajouter (déduire) les montants suivants, déduction faite du montant attribuable

à la part des actionnaires sans contrôle :



Coûts de restructuration et autres coûts, par action 0,07 0,05 Incidence fiscale des coûts de restructuration et autres coûts, par action (0,02) (0,01) Redressements d'impôt, par action (0,01) (0,01) Gain tiré de l'achat de la dette à long terme, par action (0,15)

Incidence fiscale du gain tiré de l'achat de la dette à long terme, par action 0,02 -- Prime de remboursement anticipé de la dette à long terme, par action 0,02 -- Incidence fiscale de la prime de remboursement anticipé de la dette à long

terme, par action (0,01)

Variation non réalisée de la composante à terme des accords d'achat

d'énergie virtuelle, par action1 -- 0,08 Incidence fiscale de la variation non réalisée de la composante à terme des

accords d'achat d'énergie virtuelle, par action1 -- (0,02) BPA de base rajusté 0,24 0,28

(1) En vigueur au premier trimestre de 2025; découlant d'un changement prospectif de méthode comptable, qui applique la comptabilité de couverture (voir la note 2(a) des états financiers consolidés intermédiaires condensés), les ajustements de la juste valeur non réalisée, et qui étaient auparavant inclus dans les coûts de financement, mais qui sont maintenant inclus dans les autres éléments du résultat global.

BAIIA (bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissement) : Nous avons fait état du BAIIA et fourni des indications à ce sujet, car il s'agit d'un instrument clé de l'évaluation du rendement à un niveau consolidé. Souvent déclaré, le BAIIA est une mesure couramment utilisée par les investisseurs et les établissements de crédit comme indicateur du rendement opérationnel d'une entreprise et de sa capacité à contracter des dettes et à les honorer, et comme indicateur d'évaluation. Le BAIIA ne doit pas servir de solution de remplacement au bénéfice net pour l'évaluation du rendement de TELUS, pas plus qu'il ne doit servir de mesure des flux de trésorerie. Le BAIIA, tel que le calcule TELUS, équivaut aux produits d'exploitation et autres produits moins le total des charges pour l'achat de biens et services et des charges pour les avantages sociaux des employés.

Nous calculons aussi le BAIIA rajusté de façon à en exclure les éléments non représentatifs de nos activités courantes et ne devant pas, selon nous, faire partie d'un indicateur d'évaluation à long terme, ou ne devant pas être inclus dans l'évaluation de notre capacité à contracter des dettes et à les honorer.

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté

Le BAIIA rajusté moins les dépenses en immobilisations est calculé pour nos secteurs isolables, car il représente une mesure de rendement qui se compare mieux à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

Rapprochement du BAIIA rajusté moins les dépenses en immobilisations

Flux de trésorerie disponible : Nous rendons compte de cette mesure comme indicateur supplémentaire de notre rendement opérationnel. Il n'existe pas de définition de « flux de trésorerie disponible » couramment acceptée dans le secteur. Cette donnée ne doit pas être considérée comme une solution de remplacement aux mesures indiquées dans les états consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie. Le flux de trésorerie disponible exclut certains changements au fonds de roulement (créances clients et fournisseurs), le produit d'actifs cédés, et d'autres sources de fonds et leur utilisation, comme le signalent les états consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie. Il indique la somme d'argent tirée de l'exploitation de l'entreprise disponible après déduction des dépenses en immobilisations et qui peut servir, entre autres, à payer des dividendes, à rembourser des dettes, à racheter des actions ou à effectuer d'autres investissements. Nous ne tenons pas compte des effets des normes comptables qui n'ont aucune incidence sur la trésorerie, comme les normes IFRS 15 et IFRS 16. Le produit d'actifs cédés ou d'activités de financement peut contribuer au flux de trésorerie disponible de temps à autre.

Calcul du flux de trésorerie disponible

Trimestre clos le 30 septembre En dollars canadiens et en millions 2025 2024 BAIIA 1 753 1 756 Coûts de restructuration et autres coûts, déduction faite des décaissements 18 21 Effets des actifs sous contrat, de leur acquisition et de leur exécution

(incidence de la norme IFRS 15) et du programme de financement

d'appareil mobile Paiements faciles 35 (22) Effets du montant en capital des obligations locatives (incidence de la norme

IFRS 16) (137) (171) Éléments des états consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie :



Rémunération fondée sur des actions, nette des sorties de trésorerie liées

au régime d'actionnariat des employés 43 51 Charges nettes liées aux régimes à prestations déterminées des employés 16 16 Cotisations de l'employeur aux régimes à prestations déterminées des

employés (6) (2) Pertes sur les placements comptabilisés à la valeur de consolidation 1 3 Intérêts payés (à l'exclusion des versements discrétionnaires de dividendes

en espèces comptabilisés à titre d'intérêts) (399) (362) Intérêts reçus 16 9 Dépenses en immobilisations1 (652) (668) Flux de trésorerie disponible avant impôt sur les bénéfices 688 631 Impôt sur les bénéfices payé, déduction faite des remboursements (77) (63) Flux de trésorerie disponible 611 568

Rapprochement du flux de trésorerie disponible et du flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation

Trimestre clos le 30 septembre En dollars canadiens et en millions 2025 2024 Flux de trésorerie disponible 611 568 Ajout :



Dépenses en immobilisations1 652 668 Effets du montant en capital des obligations locatives 137 171 Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux

activités d'exploitation non incluse dans les postes précédents et autres

éléments individuellement non significatifs inclus dans le bénéfice net

qui n'entraînent pas de rentrées ou de sorties de fonds 93 25 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 1 493 1 432



(1) Voir la note 31 des états financiers consolidés intermédiaires condensés pour en savoir plus.

Produit moyen par appareil d'abonné (PMAA) lié aux téléphones mobiles par mois : Il est exprimé sous la forme d'un tarif mensuel et constitue la mesure des produits d'exploitation du réseau tirés des forfaits mensuels et des frais d'utilisation et d'itinérance, divisés par le nombre moyen d'abonnés ayant un téléphone mobile sur le réseau durant la période.

Annexe

Produits d'exploitation et autres produits - Solutions technologiques

Produits d'exploitation et autres produits - TELUS Santé

Produits d'exploitation et autres produits - TELUS Numérique

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications. Chef de file mondial, elle œuvre dans plus de 45 pays et affiche des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars ainsi que plus de 20 millions de connexions clients grâce à ses services à large bande de pointe destinés aux consommateurs, aux entreprises et au secteur public. Nous sommes déterminés à exploiter le potentiel de notre technologie pour générer des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS se fait un devoir d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie de plus de 160 millions de personnes réparties au sein de 200 pays et territoires grâce à ses technologies novatrices en matière de médecine préventive et de mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans l'expérience client numérique et les transformations numériques axées sur l'avenir qui offrent de la valeur à ses clients à l'échelle mondiale. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe et retraités ont versé 1,8 milliard de dollars en espèces, en dons de produits et services, en temps et en programmes, y compris 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

