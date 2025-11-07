VANCOUVER, BC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,4184 $ CA par action sur les actions ordinaires émises et en circulation. Ce dividende sera versé le 2 janvier 2026 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 11 décembre 2025.

Par ordre du conseil d'administration

Andrea Wood

Vice-présidente à la direction et chef des services juridiques et de la gouvernance

Vancouver, Colombie-Britannique

Le 6 novembre 2025

Information : Relations avec les investisseurs

1-800-667-4871

[email protected]

SOURCE TELUS Corporation