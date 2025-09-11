L'opération fait de Terrion le plus grand exploitant de tours sans fil spécialisé au Canada, offrant un accès à des tours et des services de colocation afin de soutenir la concurrence nationale dans le secteur des communications sans fil au Canada

TELUS conservera une participation majoritaire dans Terrion, le produit de la vente étant employé pour accélérer le désendettement

VANCOUVER, BC et MONTRÉAL, le 11 sept. 2025 /CNW/ - TELUS Corporation (« TELUS ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait clos l'opération annoncée précédemment avec La Caisse, un groupe mondial d'investissement et le deuxième fonds de retraite en importance au Canada, laquelle a acquis une participation de 49,9 % dans Terrion LP (« Terrion ») et dans son commandité, Terrion GP Inc., pour une contrepartie d'environ 1,26 milliard de dollars. La valeur de Terrion dans le cadre de l'opération est estimée à plus de 2,5 milliards de dollars, ce qui réduira la dette nette de TELUS de 1,26 milliard de dollars, soit environ 0,17 fois le ratio actuel de la dette nette par rapport au BAIIA de TELUS, accélérant le désendettement et faisant progresser TELUS vers une croissance solide et durable à long terme.

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante pour TELUS et pour l'ensemble du secteur des télécommunications au Canada. », a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. « En effet, comptant 3 000 sites répartis au pays et en pleine expansion, Terrion représente le plus grand exploitant de tours spécialisé au Canada. Ce partenariat unique soutient non seulement la concurrence nationale dans le secteur des communications sans fil grâce à l'accès en gros; il crée aussi une valeur importante pour les actionnaires de TELUS en renforçant notre bilan et en accélérant notre programme de désendettement. Pour l'avenir, je suis convaincu que le chef de la direction Eros Spadotto et notre équipe de Terrion obtiendront des résultats remarquables qui amélioreront la couverture, la capacité et les services offerts aux Canadiens d'un bout à l'autre du pays grâce à des investissements stratégiques dans les infrastructures de large bande sans fil qui offriront des rendements économiques attrayants. »

« Disposant d'équipes chevronnées et d'un portefeuille de près de 3 000 sites, Terrion est idéalement positionné pour accélérer sa croissance en tant que plus important exploitant de tours sans fil spécialisé au pays, » a déclaré Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef, Infrastructures et Investissement durable à La Caisse. « Notre objectif est d'élargir sa base d'actifs par la construction et l'acquisition de nouvelles tours, tout en accueillant d'autres opérateurs de réseau mobile en tant que nouveaux clients afin d'améliorer la connectivité et l'offre de services aux Canadiens. »

« Les objectifs de Terrion sont clairs : favoriser un écosystème sans fil plus efficace et collaboratif qui crée une valeur pour les Canadiens et les exploitants au pays. », a déclaré Eros Spadotto, chef de la direction de Terrion. « En étroite collaboration avec les municipalités, les promoteurs et les fournisseurs, nous créons un aménagement urbain intelligent et accélérons la prestation de services sans fil dans les collectivités afin de stimuler l'économie numérique, de soutenir le déploiement de technologies de pointe et d'offrir la meilleure expérience sans fil possible aujourd'hui et pour les années à venir. »

Pour en savoir plus sur Terrion, visitez Terrion.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs concernant, entre autres, des événements futurs liés à l'opération, notamment l'emploi prévu du produit tiré de l'opération et la réalisation des avantages attendus pour TELUS (notamment le désendettement), ses actionnaires et les consommateurs canadiens. Les expressions « TELUS », « nous », « notre » et « nos » désignent TELUS Corporation ainsi que, si le contexte s'y prête ou l'exige, les filiales de celle-ci. Les énoncés prospectifs comprennent tout énoncé qui ne fait pas référence à des faits historiques, notamment des énoncés portant sur l'opération. Les énoncés prospectifs se caractérisent généralement par des mots comme « hypothèse », « but », « prévisions », « objectif », « perspectives », « stratégie », « cible » et autres expressions semblables, par des verbes comme « viser », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « s'efforcer », « planifier », « prévoir », « chercher » ou « estimer », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

Par nature, les énoncés prospectifs présentent des risques et des incertitudes. Ils sont fondés sur des hypothèses ayant notamment trait à la conjoncture économique et aux lignes de conduite futures. Ces hypothèses étant susceptibles de se révéler inexactes, nos résultats ou les événements réels peuvent différer sensiblement des attentes mentionnées expressément ou implicitement dans les énoncés prospectifs ou pourraient faire changer nos intentions, nos stratégies et nos objectifs actuels. Il y a un risque important que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts.

Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que le rendement et les événements réels futurs diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, citons notamment la possibilité que TELUS ne réalise pas tout ou partie des avantages attendus de l'opération, ainsi que les autres facteurs de risque énoncés dans notre rapport de gestion annuel de 2024 et dans les autres documents d'information publics de TELUS déposés auprès des commissions de valeurs mobilières au Canada (sur SEDAR+ à l'adresse sedarplus.ca) et aux États-Unis (sur EDGAR à l'adresse sec.gov). D'autres risques ou incertitudes dont nous ignorons l'existence ou que nous jugeons non pertinents à l'heure actuelle peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre rendement financier, nos flux de trésorerie, nos activités ou notre réputation.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient changer par la suite. Sauf si les lois applicables l'exigent, TELUS décline toute obligation ou tout engagement de publier des mises à jour ou des révisions des énoncés prospectifs contenus dans les présentes afin de refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels ces énoncés sont fondés.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans les présentes afin de fournir des renseignements sur l'opération ainsi que sur les incidences prévues de cette opération. Les lecteurs doivent savoir que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins. De plus, rien ne garantit que les avantages attendus de l'opération seront pleinement réalisés.

La présente mise en garde vise l'ensemble des énoncés prospectifs inclus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays et générant des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars, grâce à 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Nous sommes déterminés à tirer parti de notre technologie pour générer des retombées sociales remarquables. TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore plus de 157 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde. Bâtissons l'avenir de notre pays. Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

À propos de La Caisse

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois.es, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2025, l'actif net de La Caisse s'élevait à 496 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram .

La Caisse est une marque de commerce déposée propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres territoires, et utilisée sous licence par ses filiales.

