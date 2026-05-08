Croissance totale inégalée dans le secteur de 262 000 clients des services mobiles et fixes au premier trimestre, grâce à la demande soutenue pour nos services groupés de premier ordre à l'échelle nationale

Croissance continue des produits d'exploitation tirés du réseau mobile de 1 pour cent, ce qui témoigne de l'amélioration constante du PMAA

Croissance des produits d'exploitation tirés des services consolidés de 1 pour cent et stabilité du BAIIA rajusté des services consolidés de 1,8 milliard de dollars, ce qui reflète la résilience de notre entreprise dans un environnement opérationnel dynamique

Flux de trésorerie tiré des activités d'exploitation de 1,05 milliard de dollars et croissance du flux de trésorerie disponible de 19 pour cent, qui s'est fixé à 583 millions de dollars

Succès commercial des centres d'IA souveraine de TELUS, avec celui de Rimouski, au Québec, maintenant à capacité maximale, et le lancement d'un deuxième centre à Kamloops, en Colombie-Britannique

Faire progresser une vaste stratégie de réduction de l'endettement dans notre bilan, notamment en tirant parti des occasions de partenariat stratégique pour TELUS Santé; en se rapprochant d'un ratio de levier financier cible dette nette-BAIIA de 3,3 fois ou moins d'ici la fin de 2026 et de 3,0 fois ou moins d'ici la fin de 2027

Réaffirmation des principaux objectifs financiers de 2026 : croissance des produits d'exploitation tirés des services consolidés de 2 à 4 pour cent; croissance du BAIIA rajusté des services consolidés de 2 à 4 pour cent; flux de trésorerie disponible des services consolidés d'environ 2,45 milliards de dollars ou une croissance de 10 pour cent; dépenses en immobilisations des services consolidées d'environ 2,3 milliards de dollars ou une baisse de 10 pour cent

VANCOUVER, BC, le 8 mai 2026 /CNW/ - TELUS Corporation a publié aujourd'hui ses résultats non audités du premier trimestre de 2026. Nous reformulons rétrospectivement au 1er janvier 2026 notre information sectorielle pour tenir compte de notre nouvelle structure hiérarchique découlant de la privatisation de TELUS Numérique survenue en octobre 2025 et du remaniement opérationnel qui s'en est suivi. Veuillez consulter la rubrique 1.1 de notre rapport de gestion du premier trimestre de 2026 pour obtenir des précisions.

Les produits d'exploitation tirés des services consolidés et autres revenus se sont établis à 5,0 milliards de dollars comparativement à 5,1 milliards de dollars à l'exercice précédent puisque la croissance plus élevée de 1 pour cent des produits d'exploitation tirés des services consolidés a été contrebalancée par la baisse des produits d'exploitation tirés de l'équipement des services mobiles et des autres revenus. La croissance des produits d'exploitation tirés des services consolidés a été stimulée par : (i) la hausse des produits d'exploitation tirés des services de TELUS Santé, en raison des acquisitions d'entreprises et de la croissance des solutions pour les payeurs et les professionnels de la santé; (ii) la hausse de la clientèle des services mobiles, des services Internet résidentiels, des services de sécurité et de domotique, et des services de télévision; et (iii) la hausse des produits d'exploitation par client tirés des services Internet résidentiels. Ces facteurs ont été partiellement compensés par : (i) la baisse moins rapide du PMAA des téléphones mobiles; (ii) une baisse des produits d'exploitation externes de TELUS Numérique attribuable à l'appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain, comparativement à la même période de l'exercice précédent; (iii) la baisse des produits d'exploitation tirés des services de données interentreprises; (iv) la baisse des produits d'exploitation tirés des services liés à l'agriculture et aux biens de consommation en raison du dessaisissement planifié d'actifs non essentiels; et (v) le déclin des produits d'exploitation tirés des services vocaux traditionnels en raison de la substitution technologique. Consultez la section « Faits saillants des activités du premier trimestre de 2026 » du présent communiqué pour obtenir une analyse des résultats pour nos secteurs isolables : Solutions technologiques de TELUS, TELUS Santé et TELUS Numérique.

« Au premier trimestre de 2026, l'engagement inébranlable de notre équipe à l'égard de l'excellence opérationnelle et de la rentabilité a permis encore une fois à TELUS d'enregistrer un trimestre de croissance inégalée de la clientèle et un rendement financier stable, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction. Ces résultats obtenus dans un environnement opérationnel dynamique témoignent de notre approche disciplinée fondée sur une réponse tactique aux événements et appuyée par la valeur supérieure de la marque TELUS. Cette approche rigoureuse reflète la résilience à toute épreuve de notre entreprise et la force indéniable de notre gamme de services de premier plan. La croissance de notre clientèle dans le secteur des services mobiles et fixes souligne la demande soutenue pour les offres groupées de premier plan et les réseaux à large bande de pointe de TELUS. Nous avons notamment réalisé une croissance totale de 262 000 clients des services mobiles et fixes, alimentée par des ajouts nets de 12 000 téléphones mobiles et de 229 000 appareils connectés, et des ajouts nets de 21 000 clients des services Internet. Ce rendement confirme la force de nos offres intégrées de services mobiles et résidentiels, propulsées par nos réseaux mobiles à large bande PureFibre et 5G+ de pointe. La désignation de notre réseau mobile comme le plus primé au Canada selon Opensignal - avec dix distinctions dans son rapport de février 2026, notamment dans les catégories de l'expérience de jeu vidéo sur 5G et du temps passé sur le réseau 5G - témoigne du rôle de premier plan de notre équipe à l'échelle mondiale en matière d'excellence en ingénierie et de l'engagement inébranlable de notre équipe à offrir une couverture et des vitesses supérieures. La détermination et la passion de notre équipe pour l'excellence du service à la clientèle continuent de produire un taux de fidélisation et de rétention de la clientèle inégalé dans le secteur, ce qui témoigne de la force de nos relations avec la clientèle et de la valeur de nos solutions groupées. »

« TELUS Santé a connu un autre trimestre de forte croissance, avec une hausse des produits d'exploitation tirés des services et du BAIIA rajusté de 11 pour cent, grâce à des investissements stratégiques, à l'innovation continue de nos produits et à l'exécution rigoureuse de nos plateformes mondiales. Nos solutions sont désormais offertes à environ 170 millions de personnes dans le monde, ce qui consolide notre position de chef de file mondial en matière de solutions de santé et de mieux-être numériques pour la main-d'œuvre. TELUS Santé tire profit de facteurs importants touchant les domaines sectoriel, technologique et social qui favorisent une croissance durable. Nos conseillers financiers continuent d'appuyer notre examen approfondi des occasions de partenariat stratégique pour TELUS Santé. Le produit de toute monétisation sera utilisé pour réduire l'endettement, ce qui améliorera notre flexibilité financière et solidifiera notre bilan. »

« Par l'entremise de TELUS Numérique, nous accélérons nos capacités en matière d'IA et de données à l'échelle de l'entreprise. Nous pourrons ainsi faire la promotion stratégique croisée de notre ensemble de produits d'IA de pointe à l'échelle de nos activités, tout en améliorant la capacité de TELUS Numérique à saisir les occasions de croissance auprès de sa clientèle externe. Nos capacités d'IA ont enregistré une forte croissance de 22 pour cent au premier trimestre, ce qui démontre l'élan prometteur de notre stratégie axée sur l'IA. Aussi, nous nous rapprochons de notre objectif d'environ 2 milliards de dollars en 2028 à l'échelle de TELUS Numérique et de TELUS Solutions d'affaires, ce qui comprend la contribution de nos centres d'IA souveraine. Soulignons que notre centre d'IA souveraine de Rimouski, le premier en son genre au Canada, a atteint sa capacité maximale seulement quelques mois après son lancement, ce qui confirme la forte demande du marché pour une infrastructure d'IA souveraine. Par conséquent, nous élargissons notre parc informatique à Rimouski pour continuer de répondre à la demande. Par ailleurs, notre deuxième centre à Kamloops, en Colombie-Britannique, sera bientôt mis en service pour répondre aux besoins de l'écosystème croissant d'entreprises, de chercheurs et d'organismes gouvernementaux canadiens à la recherche de capacités d'IA souveraine. Ces installations hautement sécurisées donnent accès à des capacités informatiques accélérées, ce qui permet aux clients d'innover sans délai et de mettre au point des solutions d'IA plus intelligentes. L'expansion stratégique de nos capacités d'IA est appuyée par l'intégration de TELUS Numérique, qui continue de réaliser d'importants gains d'efficacité opérationnelle, avec des synergies de trésorerie annuelles variant entre 150 millions et 200 millions de dollars par rapport aux prévisions, ayant créé des synergies de flux de trésorerie disponible annualisé d'environ 115 millions de dollars à la fin du premier trimestre de 2026. »

« Nos solides résultats financiers et opérationnels s'appuient sur nos réseaux à large bande de calibre mondial, nos actifs de croissance axés sur les données et notre leadership en matière d'expérience client. Cela nous permet de livrer nos priorités stratégiques de 2026, notamment en amplifiant la croissance rentable des revenus, en modérant les dépenses en immobilisations à environ 2,3 milliards de dollars et en générant un flux de trésorerie disponibles d'environ 2,45 milliards de dollars. Cela sera complété par l'accent continu mis sur la rentabilité grâce à la numérisation et à l'intégration de l'IA dans l'ensemble de nos activités, et d'un engagement inébranlable envers l'excellence du service à la clientèle, mettant TELUS dans la meilleure position pour assurer une croissance durable à valeur ajoutée pour les années à venir. »

« Notre équipe croit depuis longtemps qu'il existe un lien entre réussir en affaires et faire le bien dans les communautés que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons. Depuis 2000, TELUS a versé 1,85 milliard de dollars, dont 2,5 millions de jours de bénévolat - plus que toute autre entreprise dans le monde - par l'intermédiaire des Journées du bénévolat de TELUS dans 35 pays. Depuis 20 ans, les activités faisant partie des Journées du bénévolat annuelles témoignent avec force de la générosité inégalée de notre équipe », conclut M. Entwistle.

« Nos résultats du premier trimestre de 2026 soulignent l'accent mis par notre équipe sur une discipline et une exécution opérationnelle fondée sur une gestion rigoureuse des coûts, raconte Doug French, vice-président à la direction et chef des services financiers. Les produits d'exploitation tirés des services consolidés ont augmenté de 1 pour cent, tandis que le BAIIA rajusté est resté stable sur un an. La croissance a été stimulée par les solides résultats de TELUS Santé, tandis que Solutions technologiques de TELUS et TELUS Numérique ont affiché des résultats stables, ce qui témoigne de la résilience de notre portefeuille d'affaires diversifié dans un environnement opérationnel dynamique. Un flux de trésorerie tiré des activités d'exploitation stable à 1 050 millions de dollars et une forte croissance du flux de trésorerie disponible de 19 pour cent qui s'est établi à 583 millions de dollars soulignent notre solide base financière, atteignant les objectifs fixés en compagnie de nos investisseurs. »

« Au cours d'un premier trimestre concurrentiel, nous avons réagi aux rabais promotionnels sur les services mobiles avec une approche mesurée et axée sur la préservation de la marque de prestige TELUS. Cette stratégie cohérente se reflète clairement dans nos résultats financiers, avec une croissance des produits d'exploitation tirés du réseau de 1 pour cent et une hausse progressive du PMAA, ce qui confirme l'efficacité de notre stratégie de mise en marché. Toute l'année, notre équipe continuera d'agir avec précision. Elle maintiendra une stratégie qui nous distingue de nos concurrents et protège la santé à long terme du secteur des services mobiles. »

« Nous sommes bien positionnés pour assurer une croissance forte et durable en 2026. Notre combinaison d'actifs de premier plan, notre portefeuille d'affaires diversifié et notre excellence opérationnelle éprouvée nous permettent d'envisager avec confiance la création de valeur durable à long terme pour toutes les parties prenantes Notre priorité demeure la génération d'un solide flux de trésorerie disponible, soutenue par la croissance du BAIIA, la modération de l'intensité des dépenses d'investissement ainsi que la réalisation de gains d'efficacité et de synergies. Dans le cadre de notre rigoureuse stratégie de répartition du capital, nous continuons de maintenir le dividende au niveau actuel et avons systématiquement réduit la réduction de notre programme de réinvestissement des dividendes. Dès le premier trimestre de 2026, nous avons réduit le rabais à 1,75 pour cent. Notre objectif triennal de croissance du flux de trésorerie disponible établi à un taux de croissance annuel composé d'au moins 10 pour cent jusqu'en 2028, combiné au produit lié à la monétisation potentielle de TELUS Santé, soutiendra notre plan de répartition du capital et nos objectifs de désendettement fixés à 3,3 fois ou moins d'ici la fin de 2026 et à 3,0 fois ou moins d'ici la fin de 2027 », termine M. French.

Par rapport à la même période de l'exercice précédent, le bénéfice net de 144 millions de dollars et le bénéfice par action (BPA) de base de 0,09 $ ont reculé de 52 pour cent et de 57 pour cent, respectivement. Ces baisses sont principalement attribuables à un recul net du bénéfice d'exploitation après impôt et de plus faibles coûts de financement. Si l'on exclut certains coûts et autres redressements (voir la rubrique « Rapprochement du bénéfice net rajusté » du présent communiqué), le bénéfice net rajusté de 356 millions de dollars a diminué de 8 pour cent par rapport à la même période de l'exercice précédent, tandis que le BPA de base rajusté de 0,23 $ a reculé de 12 pour cent par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le bénéfice net rajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR, et le BPA de base rajusté est un ratio non conforme aux PCGR. Pour obtenir des explications approfondies de ces mesures, consulter la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées » du présent communiqué.

Par rapport à la même période de l'exercice précédent, le BAIIA consolidé a diminué de 13 pour cent pour s'établir à 1,5 milliard de dollars. En plus des facteurs décrits dans le BAIIA rajusté ci-dessous, le BAIIA a été touché par la hausse des coûts de restructuration et d'autres coûts. Le BAIIA rajusté est demeuré stable à 1,8 milliard de dollars, ce qui témoigne des résultats variés dans nos segments isolables. Consultez la section « Faits saillants des activités du premier trimestre de 2026 » du présent communiqué pour obtenir une analyse du BAIIA rajusté pour nos secteurs isolables : Solutions technologiques de TELUS, TELUS Santé et TELUS Numérique.

Le nombre d'abonnés de Solutions technologiques de TELUS, qui se chiffre à 17,7 millions de connexions, a augmenté de 6 pour cent au cours des 12 derniers mois en raison d'une hausse de 2 pour cent du nombre d'abonnés ayant un téléphone mobile, qui se chiffre à 10,3 millions, d'une hausse de 19 pour cent du nombre d'abonnés ayant un appareil connecté, qui se chiffre à 4,6 millions, et d'une croissance de 3 pour cent du nombre d'abonnés de nos services Internet, qui se chiffre à 2,8 millions.

À TELUS Santé, à la fin du premier trimestre de 2026, le nombre de personnes couvertes par des solutions de santé s'élevait à 169,6 millions, soit une augmentation de 93,1 millions au cours des 12 derniers mois. Cette augmentation s'explique principalement par l'ajout de 79,3 millions de personnes couvertes à la suite de l'acquisition de Workplace Options en mai 2025 et d'une modification prospective de la définition de personnes couvertes, laquelle inclut dorénavant les clients qui utilisent indirectement les services de TELUS Santé. Sur le plan organique, l'augmentation du nombre de personnes couvertes par nos solutions de santé découle de la forte croissance de notre Programme d'aide aux employés et à la famille (PAEF) dans toutes les régions où nous menons nos activités, ainsi que de la demande soutenue pour des solutions virtuelles.

Le flux de trésorerie tiré des activités d'exploitation de 1,1 milliard de dollars a diminué de 3 pour cent au premier trimestre de 2026, surtout en raison d'une baisse du BAIIA et d'une augmentation des intérêts payés. Ces facteurs ont été partiellement compensés par une diminution des impôts sur les bénéfices payés, nets des recouvrements reçus, et par une augmentation des intérêts reçus. Le flux de trésorerie disponible de 583 millions de dollars a augmenté de 19 pour cent par rapport à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison d'une diminution des impôts sur le bénéfice net payé, mais partiellement atténué par des dépenses en immobilisations supérieures.

Les dépenses en immobilisations des services consolidées de 651 millions de dollars ont augmenté de 64 millions de dollars ou 11 pour cent au premier trimestre de 2026. Les dépenses en immobilisations consacrées aux activités de Solutions technologiques de TELUS de 564 millions de dollars ont augmenté de 57 millions de dollars au premier trimestre de 2026. Cette hausse découle principalement de dépenses en immobilisations supérieures visant la mise en place de nouvelles installations pour répondre à la demande croissante dans le secteur. Les dépenses en immobilisations visant le développement immobilier pour Solutions technologiques de TELUS de 16 millions de dollars ont augmenté de 8 millions de dollars au premier trimestre de 2026. Cette hausse découle principalement de dépenses en immobilisations supérieures pour la construction de projets de développement pluriannuels, y compris les projets TELUS OceanMC et TELUS Living en Colombie-Britannique. Les dépenses en immobilisations de TELUS Santé de 53 millions de dollars ont augmenté de 9 millions de dollars au premier trimestre de 2026, en raison principalement d'investissements plus élevés que prévu dans l'expansion de cliniques et l'acquisition d'entreprises. Les dépenses en immobilisations de TELUS Numérique de 37 millions de dollars ont diminué de 4 millions de dollars au premier trimestre de 2026 en raison principalement de la baisse des dépenses immobilières en Europe et en Asie-Pacifique.

Au 31 mars 2026, notre réseau 5G couvrait 33,4 millions de Canadiens, soit plus de 90 pour cent de la population.

Aperçu des résultats financiers consolidés

En dollars canadiens et en millions, sous réserve des notes ci-dessous et à moins d'indication contraire Trimestre clos le 31 mars Variation en (non audités) 2026 2025 pourcentage Produits d'exploitation (découlant de contrats établis avec les clients) 4 989 5 018 (1) Produits d'exploitation et autres produits 5 013 5 057 (1) Total des dépenses d'exploitation 4 479 4 305 4 Bénéfice net 144 301 (52) Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 136 321 (58) Bénéfice net rajusté(1) 356 388 (8) BPA de base (en dollars) 0,09 0,21 (57) BPA de base rajusté(1) (en dollars) 0,23 0,26 (12) BAIIA(1) 1 522 1 744 (13) BAIIA rajusté(1) 1 837 1 841 - Dépenses en immobilisations(2) 651 587 11 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 1 050 1 077 (3) Flux de trésorerie disponible(1) 583 488 19 Connexions d'abonnés aux services de télécommunications(3) (en milliers) 17 722 16 729 6 Nombre de personnes couvertes par nos solutions de santé(4) (en millions) 169,6 76,5 v. n.



Annotation utilisée dans le tableau ci-dessus : v. n. - valeur négligeable.



(1) Il s'agit de mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et d'autres mesures financières déterminées qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et qui pourraient ne pas être comparables aux mesures utilisées par d'autres émetteurs. Pour obtenir des définitions et des explications approfondies de ces mesures, consulter la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées » du présent communiqué. (2) Les dépenses en immobilisations englobent les actifs achetés, à l'exclusion des actifs loués faisant l'objet d'un droit d'utilisation, mais pas encore payés et, par conséquent, diffèrent des paiements en trésorerie au titre des immobilisations, excluant les licences de spectre, comme ils sont déclarés dans les états financiers consolidés. Voir la note 31 des états financiers consolidés pour en savoir plus. (3) La somme des abonnés actifs ayant un téléphone mobile, des abonnés actifs ayant un appareil connecté, des abonnés actifs des services Internet est mesurée à la fin des périodes respectives selon les renseignements provenant des systèmes de facturation et d'autres systèmes sources. Depuis le 1er janvier 2026, avec application rétroactive au 1er janvier 2025, nous avons révisé notre production de rapports sur les abonnés afin de mettre l'accent sur nos produits essentiels, soit nos offres groupées de mobilité et d'Internet. Par conséquent, nous ne ferons plus état des abonnés aux services de télévision, de sécurité et de domotique, ni aux services de téléphonie résidentielle. Ce changement concentre nos divulgations sur nos offres groupées et nous permet de mieux servir nos clients, tout en soutenant la migration des produits et services traditionnels vers la diffusion IP intégrée, la connectivité axée sur la connectivité mobile et les solutions pour la maison intelligente. En date du 1er janvier 2026, nous avons effectué certains ajustements aux abonnés sur une base prospective, réduisant ainsi notre base d'abonnés pour la téléphonie mobile (18 000), les appareils connectés (78 000) et Internet (30 000). Veuillez consulter la rubrique 5.4 de notre rapport de gestion du premier trimestre de 2026 pour en savoir plus. (4) Au cours du deuxième trimestre de 2025, l'acquisition de Workplace Options nous a permis d'ajouter 79,3 millions de personnes couvertes par des soins de santé. De plus, les clients qui utilisent indirectement les services de TELUS Santé sont dorénavant inclus à la suite de la modification prospective de la définition.

Faits saillants des activités du premier trimestre de 2026

Solutions technologiques de TELUS

Les produits d'exploitation tirés des Solutions technologiques de TELUS (découlant de contrats établis avec les clients) ont reculé de 63 millions de dollars ou 2 pour cent au premier trimestre de 2026, surtout en raison de la baisse des produits d'exploitation tirés des équipements mobiles, comme il est décrit ci-dessous.

Le BAIIA de Solutions technologiques de TELUS a diminué de 188 millions de dollars ou 12 pour cent au premier trimestre de 2026, et le BAIIA rajusté de Solutions technologiques de TELUS a diminué de 8 millions de dollars ou 1 pour cent, en raison des facteurs suivants : (i) la baisse des autres revenus; (ii) la baisse moins rapide du PMAA des téléphones mobiles; (iii) le déclin des services traditionnels attribuable à la substitution technologique; (iv) la baisse des marges sur l'équipement mobile; (v) la réduction des marges dans les secteurs de l'agriculture et des biens de consommation en raison du dessaisissement d'actifs non essentiels; (vi) la baisse des produits d'exploitation tirés des services de données interentreprises; et (vii) la hausse du coût des licences par abonnement et de l'utilisation de l'infonuagique. Ces facteurs ont été partiellement compensés par : (i) la hausse de la clientèle des services mobiles, des services Internet résidentiels, des services de sécurité et de domotique, et des services de télévision; (ii) les efforts de réduction des coûts, y compris la réduction des effectifs, les synergies réalisées dans le cadre de la privatisation de TELUS Numérique et la réduction des frais de marketing et d'administration; (iii) la baisse des créances irrécouvrables; et (iv) la hausse des produits d'exploitation par client tirés des services Internet résidentiels. En plus des facteurs évoqués ci-dessus concernant le BAIIA rajusté de Solutions technologiques de TELUS, le BAIIA reflète aussi une augmentation de 180 millions de dollars des coûts de restructuration et autres coûts au premier trimestre de 2026, en raison des programmes de rentabilité et d'efficacité, en plus des coûts liés à la privatisation de TELUS Numérique.

Produits et services mobiles

Les produits d'exploitation tirés du réseau mobile ont augmenté de 18 millions de dollars ou 1 pour cent au premier trimestre de 2026, en grande partie en raison de la croissance du nombre d'abonnés des services mobiles, soutenue par la baisse moins rapide du PMAA.

Les produits d'exploitation tirés de l'équipement des services mobiles et d'autres services ont diminué de 50 millions de dollars au premier trimestre de 2026, en raison de la baisse des volumes de contrats, laquelle est partiellement compensée par l'incidence des ventes de téléphones intelligents à valeur supérieure.

La contribution directe des produits et services mobiles de Solutions technologiques de TELUS a augmenté de 14 millions de dollars au premier trimestre de 2026, en raison d'une forte croissance des produits d'exploitation tirés des réseaux mobiles et de la base d'abonnés. Ces facteurs ont été compensés en partie par une baisse des marges sur les appareils mobiles en raison de la baisse des volumes de contrats, ainsi que par une baisse moins rapide du PMAA lié aux téléphones mobiles.

Le PMAA lié aux téléphones mobiles était de 56,56 $ au premier trimestre de 2026, une baisse de 0,57 $ ou 1,0 pour cent. L'incidence positive des efforts continus visant à freiner la baisse du PMAA a été compensée par l'adoption de forfaits de base à prix plus bas associée au maintien des prix promotionnels ciblant les clients nouveaux et actuels, une baisse des services en itinérance, et la banalisation des services de télécommunications dans le secteur public. Nous avons constaté une croissance soutenue de l'adoption des forfaits de données illimitées et des forfaits Canada - États-Unis - Mexique, qui produisent un PMAA plus élevé et plus stable sur une base mensuelle, tout en permettant aux clients de profiter de coûts prévisibles grâce à une diminution des frais d'itinérance aux États-Unis et au Mexique et des frais d'utilisation excédentaire de données.

Les ajouts bruts de téléphones mobiles se sont chiffrés à 428 000 au premier trimestre de 2026, ce qui constitue une hausse de 89 000. Cette hausse est attribuable à l'intensification de l'activité promotionnelle qui a entraîné une augmentation du nombre de clients qui changent de fournisseur.

Le taux de désabonnement lié aux téléphones mobiles était de 1,35 pour cent au premier trimestre de 2026, par rapport à 1,06 pour cent au premier trimestre de 2025. Cette hausse découle principalement des décisions des clients de changer de fournisseur en réponse aux activités continues de marketing et de tarification promotionnelle chez la concurrence.

Les mises en service nettes de téléphones mobiles se sont chiffrées à 12 000 au premier trimestre de 2026, soit une diminution de 8 000, témoignant d'une hausse du taux de désabonnement lié aux téléphones mobiles, partiellement atténuée par une augmentation des ajouts bruts.

Les mises en service nettes d'appareils connectés se sont chiffrées à 229 000 au premier trimestre de 2026, soit une hausse de 81 000. Cette hausse est attribuable à la croissance du nombre d'ajouts bruts provenant des secteurs du transport et de la connectivité, hausse partiellement contrebalancée par l'augmentation des désabonnements.

Produits et services fixes

Les produits d'exploitation tirés des services de données fixes ont augmenté de 7 millions de dollars au premier trimestre de 2026 en raison de la croissance du nombre d'abonnés des services Internet résidentiels, des produits d'exploitation par client, du nombre d'abonnés des services de sécurité et de domotique, et des services de télévision. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par la baisse des produits d'exploitation tirés des services de données interentreprises.

Les produits d'exploitation tirés des services vocaux fixes ont diminué de 9 millions de dollars au premier trimestre de 2026 en raison du déclin continu des produits tirés des services vocaux traditionnels qui s'explique par la substitution technologique et les changements dans les décisions d'achat des consommateurs. Ce mouvement a été atténué partiellement par l'incidence positive de nos efforts de fidélisation.

Les produits d'exploitation tirés de l'équipement des services fixes et d'autres services ont diminué de 19 millions de dollars au premier trimestre de 2026, en grande partie en raison de la baisse des ventes d'équipement pour la sécurité des locaux.

La contribution directe des produits et services fixes de Solutions technologiques de TELUS a diminué de 32 millions de dollars au premier trimestre de 2026, principalement en raison du déclin du côté des services traditionnels attribuable à la substitution technologique, de la baisse des marges sur les produits agricoles et les biens de consommation causée par le désinvestissement planifié d'actifs non essentiels et du recul des produits d'exploitation tirés des services de données interentreprises. Ces facteurs ont été compensés en partie par la croissance soutenue du nombre d'abonnés des services Internet et des services de sécurité et de domotique, par une hausse des produits d'exploitation par client et par des économies sur le plan de la programmation de télévision.

Les ajouts nets des services Internet se sont chiffrés à 21 000 au premier trimestre de 2026, un résultat identique au premier trimestre de 2025.

Services liés à l'agriculture et aux biens de consommation

Les produits d'exploitation tirés des services liés à l'agriculture et aux biens de consommation ont diminué de 10 millions de dollars au premier trimestre de 2026, en grande partie en raison du dessaisissement planifié d'actifs non essentiels, constituant la dernière période d'incidence de l'exercice précédent, et des taux de change défavorables attribuables à l'appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain comparativement à la même période de l'exercice précédent. Ces résultats ont été contrebalancés en partie par la croissance interne dans le secteur de l'agriculture animale.

TELUS Santé

Les produits d'exploitation tirés des services de santé ont augmenté de 52 millions de dollars au premier trimestre de 2026 en raison des facteurs suivants : (i) acquisitions d'entreprises à l'échelle mondiale dans les domaines des solutions pour les employeurs et des solutions de retraite et d'avantages sociaux, y compris l'acquisition de Workplace Options en mai 2025; (ii) croissance du côté des solutions pour les payeurs et les professionnels de la santé, avec un solide rendement de nos solutions de dossiers médicaux électroniques, de dossiers de santé des patients, de gestion des régimes d'assurance maladie et de pharmacie virtuelle. Ce résultat a été contrebalancé par une baisse organique dans les secteurs des solutions de retraite et d'avantages sociaux et des programmes d'aide aux employés et à la famille.

La contribution directe de TELUS Santé a augmenté de 29 millions de dollars au premier trimestre de 2026, ce qui témoigne de la croissance des produits d'exploitation décrite ci-dessus.

Le BAIIA de TELUS Santé a diminué de 7 millions de dollars ou 10 pour cent au premier trimestre de 2026, tandis que le BAIIA rajusté de TELUS Santé a augmenté de 9 millions de dollars ou 11 pour cent, ce qui témoigne de la croissance des produits d'exploitation et de la réalisation continue des synergies d'intégration des acquisitions. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par des coûts indirects plus élevés liés : (i) aux acquisitions d'entreprises à l'échelle mondiale; (ii) à l'évolutivité de nos capacités dans les domaines du numérique et de la sécurité, y compris la transformation numérique; et (iii) aux coûts plus élevés du marketing à l'échelle régionale. La différence entre les taux de croissance du BAIIA et du BAIIA rajusté est attribuable à une hausse des coûts de restructuration et autres coûts au premier trimestre de 2026 qui sont liés aux programmes de rentabilité et d'efficacité.

À la fin du premier trimestre de 2026, le nombre de personnes couvertes par nos solutions de santé s'élevait à 169,6 millions, soit une augmentation de 93,1 millions au cours des 12 derniers mois. Cette augmentation s'explique principalement par l'ajout de 79,3 millions de personnes couvertes à la suite de notre acquisition de Workplace Options en mai 2025 et par la modification prospective de la définition de personnes couvertes par nos solutions de santé, laquelle inclut dorénavant les clients utilisant indirectement les services de TELUS Santé. Sur le plan organique, l'augmentation du nombre de personnes couvertes par nos solutions de santé découle de la forte croissance de notre Programme d'aide aux employés et à la famille dans toutes les régions où nous menons nos activités, ainsi que de la demande soutenue pour des solutions virtuelles.

TELUS Numérique

Les produits d'exploitation de TELUS Numérique (découlant des contrats établis avec les clients) ont reculé de 18 millions de dollars au premier trimestre de 2026. Cette diminution est principalement attribuable à : (i) l'appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain, laquelle a été partiellement compensée par la dépréciation du dollar canadien par rapport à l'euro, comparativement à la même période de l'exercice précédent, ce qui a eu une incidence négative globale sur les résultats d'exploitation de TELUS Numérique; et (ii) une diminution des services fournis à la clientèle actuelle dans le cadre de nos solutions de confiance et de sécurité, particulièrement de la part d'un client technologique, et de nos solutions d'IA et de données, particulièrement de la part d'un client technologique. Ces baisses ont été partiellement contrebalancées par : (i) la croissance des produits d'exploitation tirés des acquisitions d'entreprises; et (ii) une augmentation du volume de services de notre gamme de solutions numériques.

Le BAIIA de TELUS Numérique a augmenté de 21 millions de dollars au premier trimestre de 2026, tandis que le BAIIA rajusté de TELUS Numérique a augmenté de 1 million de dollars ou 2 pour cent. La baisse du BAIIA est principalement attribuable : (i) aux coûts de restructuration et autres coûts liés aux programmes d'amélioration de la rentabilité associés à la privatisation de TELUS Numérique et aux coûts liés à la réduction progressive des activités d'un centre de prestation de services en Europe; et (ii) à une baisse des produits d'exploitation. Ces facteurs ont été partiellement compensés par une hausse des autres revenus découlant d'une reprise de provisions liées à un regroupement d'entreprises.

Déclaration de dividende

Le conseil d'administration de TELUS a déclaré un dividende trimestriel de 0,4184 $ par action sur les actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Ce dividende sera versé le 2 juillet 2026 aux détenteurs inscrits à la clôture des marchés le 10 juin 2026.

Faits saillants de la Société

Au nom de ses clients, de ses actionnaires et de son équipe, TELUS contribue à l'économie canadienne et investit de façon importante dans les collectivités qu'elle sert et où vivent et travaillent les membres de son équipe. Par exemple :

En payant, recueillant et versant environ 647 millions de dollars en taxes et impôts pendant le premier trimestre de 2026 au profit des gouvernements fédéral et provinciaux et des administrations municipales au pays. Ce montant est constitué d'impôts sur le bénéfice des sociétés, de taxes de vente, d'impôts fonciers, de la part de l'employeur des cotisations sociales et de divers droits réglementaires. Depuis 2000, nous avons versé environ 50 milliards de dollars en taxes et impôts.

En investissant 651 millions de dollars sous forme de dépenses en immobilisations, principalement dans les collectivités de partout au Canada, au cours du premier trimestre de 2026, et plus de 59 milliards de dollars depuis 2000.

En versant plus de 50 millions de dollars de frais de renouvellement du spectre à Innovation, Sciences et Développement économique Canada au premier trimestre de 2026. Depuis 2000, nos remises visant les taxes et le spectre versées aux gouvernements et aux municipalités du Canada ont totalisé plus de 50 milliards de dollars.

En engageant des dépenses d'exploitation de 2,5 milliards de dollars au premier trimestre de 2026, notamment par l'achat d'environ 1,6 milliard de dollars de produits et services. Depuis 2000, nous avons dépensé respectivement 181 milliards de dollars et 123 milliards de dollars dans ces secteurs.

En versant aux membres de l'équipe des salaires totalisant 1,1 milliard de dollars au premier trimestre de 2026, y compris la rémunération et les avantages sociaux des employés, et environ 75 millions de dollars en cotisations sociales. Depuis 2000, nous avons versé un total de 69 milliards de dollars en salaires aux membres de l'équipe.

En versant environ 653 millions de dollars en 2026 aux actionnaires individuels, aux détenteurs de fonds communs de placement, aux pensionnés et aux investisseurs institutionnels, sous forme de dividendes déclarés. Depuis 2004, nous avons distribué environ 30 milliards de dollars aux actionnaires au moyen de nos programmes de dividendes et de rachats d'actions, dont environ 25 milliards de dollars en dividendes et 5,3 milliards de dollars en rachats d'actions, soit plus de 19 $ par action.

Faits saillants relatifs à l'action communautaire

Redonner à la collectivité

Les Comités d'investissement communautaire de TELUS mandatent des dirigeants locaux pour formuler des recommandations concernant l'attribution des subventions dans leurs collectivités. Ces subventions visent à soutenir des organismes de bienfaisance enregistrés qui viennent en aide aux jeunes par des programmes axés sur la santé, l'éducation ou la technologie. Depuis 2005, les 21 Comités d'investissement communautaire de TELUS et la Fondation TELUS pour un futur meilleur MD (la Fondation) ont soutenu 27,1 millions de jeunes dans le besoin au Canada et partout dans le monde en remettant plus de 126 millions de dollars en dons au profit de plus de 11 000 initiatives caritatives.

(la Fondation) ont soutenu 27,1 millions de jeunes dans le besoin au Canada et partout dans le monde en remettant plus de 126 millions de dollars en dons au profit de plus de 11 000 initiatives caritatives. En étroite collaboration avec les Comités d'investissement communautaire de TELUS au Canada, la Fondation accorde des subventions à des organismes de bienfaisance qui favorisent l'éducation, la santé et le mieux-être des jeunes partout au pays. De plus, par l'entremise du programme de bourses d'études TELUS, elle attribue des bourses à des étudiants de niveau postsecondaire aux prises avec des difficultés financières qui sont déterminés à améliorer les choses dans leur collectivité. Au cours du premier trimestre de 2026, la Fondation a aidé 148 000 jeunes en versant près de 2,6 millions de dollars, soit plus de 2,4 millions de dollars en dons en espèces à 180 organismes de bienfaisance enregistrés, partenaires communautaires et projets au Canada, et plus de 120 000 $ en bourses d'études. Depuis sa création en 2018, la Fondation a versé 70,3 millions de dollars en dons et en bourses aux collectivités afin d'aider 18,1 millions de jeunes à réaliser leur plein potentiel. Pour en savoir plus sur le programme de bourses d'études TELUS, visitez futurmeilleur.com/bourses.

Donner les moyens d'agir aux Canadiens grâce à la connectivité

Pendant le premier trimestre de 2026, nous avons continué de tirer parti de nos programmes Connectés pour l'avenir de TELUS afin de soutenir les personnes marginalisées en améliorant leur accès tant à la technologie qu'aux soins de santé. Nous avons aussi continué d'exploiter notre programme TELUS Averti MD visant à améliorer la littératie numérique et les connaissances sur la sécurité en ligne. Depuis leur lancement, ces programmes ont permis de fournir de l'aide à 1,7 million de citoyens canadiens.

visant à améliorer la littératie numérique et les connaissances sur la sécurité en ligne. Depuis leur lancement, ces programmes ont permis de fournir de l'aide à 1,7 million de citoyens canadiens. Au cours de l'exercice, nous avons intégré plus de 1 900 nouveaux foyers au programme Internet pour l'avenir MD . Depuis le lancement du programme en 2016, nous avons connecté 74 000 ménages, mettant ainsi un service Internet haute vitesse à bas prix à la disposition de 231 600 personnes âgées et membres de familles à faible revenu, personnes handicapées, réfugiés pris en charge par le gouvernement et jeunes quittant un foyer d'accueil.

. Depuis le lancement du programme en 2016, nous avons connecté 74 000 ménages, mettant ainsi un service Internet haute vitesse à bas prix à la disposition de 231 600 personnes âgées et membres de familles à faible revenu, personnes handicapées, réfugiés pris en charge par le gouvernement et jeunes quittant un foyer d'accueil. Notre programme Mobilité pour l'avenir MD offre des téléphones intelligents et des forfaits de services mobiles à moindre coût aux jeunes qui sortent des foyers d'accueil, aux personnes âgées et aux familles à faible revenu, ainsi qu'aux réfugiés pris en charge par le gouvernement et aux femmes autochtones à risque de subir des violences ou qui en subissent. Au cours des trois premiers mois de 2026, nous avons ajouté plus de 2 100 personnes marginalisées au programme. Depuis le lancement de Mobilité pour l'avenir en 2017, le programme a permis d'apporter du soutien à 74 800 personnes.

offre des téléphones intelligents et des forfaits de services mobiles à moindre coût aux jeunes qui sortent des foyers d'accueil, aux personnes âgées et aux familles à faible revenu, ainsi qu'aux réfugiés pris en charge par le gouvernement et aux femmes autochtones à risque de subir des violences ou qui en subissent. Au cours des trois premiers mois de 2026, nous avons ajouté plus de 2 100 personnes marginalisées au programme. Depuis le lancement de Mobilité pour l'avenir en 2017, le programme a permis d'apporter du soutien à 74 800 personnes. Par l'entremise du programme Santé pour l'avenir MD , nous éliminons les obstacles aux soins de santé pour les Canadiens à faible revenu et marginalisés. Au cours du premier trimestre de 2026, nous avons effectué plus de 25 000 consultations avec des patients. Depuis le lancement du programme en 2014, nous avons offert 378 800 interventions en soins primaires et visites de proximité dans 27 villes canadiennes. Durant le trimestre, nous avons aussi offert à 180 personnes âgées à faible revenu un accès à prix réduit aux dispositifs de sécurité personnelle Alerte Médicale TELUS Santé. À ce jour, le programme Santé pour l'avenir de TELUS a aidé 1 800 aînés à faible revenu à conserver leur autonomie.

, nous éliminons les obstacles aux soins de santé pour les Canadiens à faible revenu et marginalisés. Au cours du premier trimestre de 2026, nous avons effectué plus de 25 000 consultations avec des patients. Depuis le lancement du programme en 2014, nous avons offert 378 800 interventions en soins primaires et visites de proximité dans 27 villes canadiennes. Durant le trimestre, nous avons aussi offert à 180 personnes âgées à faible revenu un accès à prix réduit aux dispositifs de sécurité personnelle Alerte Médicale TELUS Santé. À ce jour, le programme Santé pour l'avenir de TELUS a aidé 1 800 aînés à faible revenu à conserver leur autonomie. Au cours du trimestre, notre programme Technologies pour l'avenir a permis à 1 900 Canadiens handicapés de profiter d'une évaluation, de recommandations et d'une formation personnalisées concernant les appareils mobiles, les ordinateurs, les ordinateurs portables et les technologies d'assistance connexes, ainsi que de forfaits de services mobiles à prix réduit, améliorant ainsi leur indépendance et leur qualité de vie. Depuis le début du programme en 2017, nous avons aidé plus de 19 900 personnes handicapées au Canada au moyen du programme ou en leur offrant un rabais pour accessibilité sur les services mobiles de TELUS.

Au cours des trois premiers mois de 2026, plus de 40 800 personnes au pays et à l'étranger ont participé à des ateliers et à des événements de TELUS Averti visant à améliorer la littératie numérique et la sécurité en ligne, ce qui porte le nombre cumulatif de participants à 961 600 depuis le lancement du programme en 2013.

Chef de file dans les domaines de l'ESG et du développement durable

Nous avons consolidé notre position de chef de file mondial sur le plan de la durabilité environnementale. Voici les principaux jalons atteints ce trimestre : En février, nous avons annoncé être la première entreprise de télécommunication canadienne, en date du 31 décembre 2025, à atteindre l'objectif d'approvisionnement à l'échelle mondiale en électricité provenant en totalité à partir de sources renouvelables ou à faibles émissions. Également en février, nous avons fixé pour l'entreprise un nouvel objectif ambitieux en matière de climat, devançant notre objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2040. En avril, nous avons publié notre Rapport sur les enjeux ESG et la durabilité 2025. Veuillez visiter le site telus.com/durabilite.



Prix mondiaux et reconnaissance des tiers

En janvier, TELUS a été nommée parmi les 100 entreprises les plus durables du monde au classement 2026 de Corporate Knights pour la 14 e fois depuis le lancement de cette marque de reconnaissance en 2005.

fois depuis le lancement de cette marque de reconnaissance en 2005. Également en janvier, nos efforts en matière de durabilité nous ont valu une cote de leadership A dans le cadre du Carbon Disclosure Project (CDP) for Climate Change.

En février, TELUS figure dans la liste Carbon Clean200 de 2026, une liste mondiale des entreprises à l'avant-garde de l'économie durable, publiée par Corporate Knights et As You Sow.

Accès à l'information sur les résultats trimestriels

Les investisseurs, les représentants des médias et toute autre personne intéressée peuvent consulter ce communiqué sur les résultats trimestriels, le rapport de gestion, les états financiers, les diapositives sur les résultats trimestriels, la version audio et la transcription de la webdiffusion à l'intention des investisseurs, ainsi que des renseignements financiers supplémentaires à telus.com/investors.

La conférence téléphonique de TELUS sur les résultats du premier trimestre de 2026 aura lieu le vendredi 8 mai 2026 à 13 h 30, HE (10 h 30, HP) et comprendra un exposé suivi d'une période de questions avec les analystes financiers. Les parties intéressées peuvent accéder à la webdiffusion à telus.com/investors. Un enregistrement audio sera accessible à compter d'environ 60 minutes après la téléconférence jusqu'au 7 juillet 2026, au 1-855-201-2300. Veuillez utiliser le code d'accès à la conférence 96709 # ainsi que le code d'accès à l'enregistrement 96709 #. La webdiffusion sera également archivée à telus.com/investors, et la transcription sera affichée sur le site Web après quelques jours ouvrables.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs relatifs aux événements à venir ainsi qu'à notre rendement financier et opérationnel. Les énoncés prospectifs comprennent tout énoncé non fondé sur des faits passés. Ils incluent les énoncés relatifs à nos objectifs et à nos stratégies pour les atteindre, nos attentes relatives aux tendances du secteur des télécommunications (notamment la demande de données et la croissance continue de la base d'abonnés), nos attentes en matière de croissance dans différents secteurs de nos activités et à l'égard de la nature, de l'échéancier et des avantages de nos plans de monétisation des actifs et de désendettement, ainsi que nos plans de financement (y compris l'objectif de versement du dividende). Les énoncés prospectifs se caractérisent généralement par des mots comme « hypothèse », « but », « prévisions », « objectif », « perspectives », « stratégie », « cible » et autres expressions semblables, ou par des verbes comme « viser », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « s'efforcer », « planifier », « prévoir », « chercher » ou « estimer ». Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.

Par nature, les énoncés prospectifs présentent des risques et des incertitudes. Ils sont basés sur des hypothèses, relatives entre autres à l'évolution de la situation et des stratégies économiques. Ces hypothèses étant susceptibles de se révéler inexactes, il est possible que nos résultats ou d'autres événements diffèrent sensiblement des prévisions formulées expressément ou implicitement dans les énoncés prospectifs. Les hypothèses appuyant nos perspectives pour 2026, comme elles sont décrites à la rubrique 9 de notre rapport de gestion annuel de 2025, demeurent inchangées, sauf en ce qui concerne les mises à jour ci-dessous, tout comme nos estimations concernant la croissance économique, l'inflation, le chômage et les mises en chantier d'habitations, comme il est indiqué à la rubrique 1.2 de notre rapport de gestion du premier trimestre de 2026.

Notre hypothèse concernant les paiements d'impôt en trésorerie a été révisée à la baisse, ces paiements étant passés à une fourchette d'environ 360 millions de dollars à 460 millions de dollars, alors qu'ils s'établissaient dans une fourchette d'environ 540 millions de dollars à 620 millions de dollars. Cette diminution tient principalement à la hausse des remboursements reçus et au fait que le projet de loi C-15, Loi no 1 d'exécution du budget de 2025 a reçu la sanction royale au Canada le 26 mars 2026.

Les risques et incertitudes susceptibles de faire en sorte que le rendement ou les événements s'écartent considérablement des énoncés prospectifs figurant aux présentes et dans d'autres documents déposés par TELUS ont entre autres trait à ce qui suit :

Questions de réglementation . Nous exerçons nos activités dans un certain nombre d'industries hautement réglementées et nous menons des affaires dans de nombreux territoires; par conséquent, nous sommes assujettis à une vaste gamme de lois et de règlements tant au pays qu'à l'étranger. Les politiques et les approches mises de l'avant par des représentants élus ou découlant de décisions réglementaires, d'examens ou d'autres activités gouvernementales pourraient avoir des répercussions stratégiques, opérationnelles ou financières (y compris sur nos produits d'exploitation et/ou nos flux de trésorerie disponibles).

Les risques et incertitudes comprennent :

les modifications éventuelles au régime de réglementation en vertu duquel nous exerçons nos activités ou l'issue des instances, des cas ou des enquêtes liés à son application, lesquels comprennent, sans s'y limiter, ce qui est décrit à la rubrique 9.1, « Faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires concernant l'industrie des communications » , de notre rapport de gestion du premier trimestre de 2026 ; notre capacité à nous conformer aux règlements complexes et évolutifs visant les secteurs des soins de santé, des soins virtuels et des appareils médicaux dans les provinces et territoires où nous exerçons des activités, notamment à titre d'exploitant de cliniques de santé; notre capacité à nous conformer ou à faciliter la conformité de nos clients à de nombreux régimes juridiques complexes et parfois contradictoires, tant au pays qu'à l'étranger.





Environnement concurrentiel. La croissance et les activités des concurrents et l'intensification de la concurrence (tarifs, y compris les rabais et le regroupement de services), ainsi que la concurrence non traditionnelle, la technologie perturbatrice et la désintermédiation pourraient modifier la nature des marchés où nous livrons concurrence et se répercuter sur notre part de marché, ainsi que sur nos résultats financiers (y compris sur les produits d'exploitation et les flux de trésorerie disponibles). La diminution du nombre de nouveaux résidents permanents et temporaires au Canada pourrait entraîner une intensification des pressions concurrentielles. Différents domaines de nos activités, y compris TELUS Santé et TELUS Numérique, affrontent également une concurrence intense dans nos différents marchés concurrentiels.

Technologie . L'adoption par les consommateurs de technologies différentes et les attentes changeantes des clients pourraient se répercuter sur nos flux de rentrées et nos taux de désabonnement.

Les risques et incertitudes comprennent :

les technologies perturbatrices, notamment les réseaux définis par logiciel dans le marché des affaires et l'IA, qui pourraient supplanter nos services de données existants ou donner lieu à une retarification de ces services ainsi que les solutions de technologie auto‑installées; l'incapacité à innover, à maintenir nos avantages technologiques ou à répondre efficacement et en temps opportun à l'évolution de la technologie; le déploiement et l'évolution continue des technologies et systèmes à large bande mobiles de même que les avantages et les gains d'efficacité devant en découler; notre recours à des ententes de partage de réseau mobile, ce qui a facilité le déploiement de nos technologies mobiles; notre besoin prévu à long terme d'acquérir du spectre additionnel dans le cadre des futures enchères de spectre et auprès de tiers afin de répondre à la demande croissante pour des données, et notre capacité à utiliser le spectre que nous acquérons; le déploiement et l'exploitation de nouvelles technologies de réseau fixe à large bande à un coût raisonnable et la disponibilité des nouveaux produits et services lancés à l'aide de ces technologies de réseau ainsi que le succès remporté par ces nouveaux produits et services; notre déploiement d'outils d'autoapprentissage et d'automatisation, qui pourrait modifier notre façon d'interagir avec les clients.





Sécurité et protection des données . Notre capacité à prévenir, à déceler et à identifier les menaces et les vulnérabilités possibles dépend de l'efficacité de nos contrôles de sécurité à protéger nos infrastructures et notre environnement d'exploitation, ainsi que de notre rapidité à intervenir lorsque surviennent des attaques et à rétablir nos activités commerciales. Une attaque réelle pourrait nuire à l'exploitation de notre réseau, entraîner un accès non autorisé à des informations concernant nos clients, les membres de notre équipe ou nos activités ainsi qu'à des données confidentielles, ou encore donner lieu à l'interception, à la destruction, à l'utilisation ou à la dissémination non autorisées de telles informations et données. L'utilisation nécessaire de renseignements personnels sensibles par notre entreprise pourrait nous exposer au risque de non-conformité à une loi applicable dans un territoire ou compromettre la perception de notre marque.

. IA générative . L'IA générative nous expose à de nombreux risques, y compris les risques liés à la fiabilité opérationnelle, à l'utilisation responsable de l'IA, à la confidentialité des données et à la cybersécurité, le risque que notre utilisation de l'IA génère du contenu inexact ou inapproprié ou crée des perceptions négatives parmi les clients, le risque que nous ne soyons pas en mesure de développer et d'adopter efficacement des technologies d'IA et que nous n'arrivions pas à améliorer l'efficience au moyen de notre utilisation de l'IA générative ou que l'utilisation de l'IA entraîne une réduction de la demande pour nos services, et le risque que la réglementation ait une incidence sur une mise en œuvre future de l'IA.

. Climat et environnement . Des catastrophes naturelles, des pandémies, des événements perturbateurs et les impacts des changements climatiques pourraient se répercuter sur nos activités, sur le degré de satisfaction de la clientèle et sur l'expérience des membres de l'équipe.

L'atteinte de nos objectifs de carboneutralité et de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre (« GES ») dans le cadre de nos activités dépend de notre capacité à trouver, à acquérir et à mettre en œuvre des solutions qui permettent de réduire la consommation d'énergie et d'adopter des sources d'énergie plus propres, de notre capacité à identifier et à réaliser des investissements convenables dans les énergies renouvelables, y compris sous la forme d'accords d'achat d'énergie virtuels, et de notre capacité à continuer de réaliser des réductions importantes de notre consommation d'énergie en valeur absolue et des émissions de GES qui découlent de nos activités.

Performance opérationnelle, regroupements d'entreprises et dessaisissements, et privatisation de TELUS Numérique . Les investissements et acquisitions présentent des occasions d'accroître l'étendue de nos activités d'exploitation, mais pourraient nous exposer à de nouveaux risques. Il se pourrait que nous ne réussissions pas à nous positionner sur le marché, à accroître notre part de marché ou à intégrer les acquisitions au sein de nos activités dans les délais prévus, voire même du tout, et que nous ne tirions pas les avantages prévus des acquisitions, et les efforts déployés à des fins d'intégration pourraient détourner les ressources de nos autres priorités. Il n'existe aucune certitude que nous réaliserons une partie ou l'ensemble des bénéfices attendus de la privatisation de TELUS International (Cda) Inc. dans les délais prévus ou aux coûts attendus, que nous serons en mesure de favoriser des occasions de ventes croisées, ou que nos estimations et nos attentes liées à la conjoncture économique ou commerciale future et à l'incidence connexe sur la croissance et les différentes mesures financières s'avéreront exactes.

Les risques liés à la performance opérationnelle comprennent :

notre dépendance à l'égard des services infonuagiques fournis par des tiers auxquels nous avons recours pour offrir nos services de TI; les risques liés à l'économie ou à la politique ainsi que d'autres risques liés au commerce mondial (y compris les guerres et les autres événements géopolitiques).



Nous pourrions ne pas être en mesure d'offrir l'excellence du service à laquelle nos clients s'attendent ou de maintenir notre avantage concurrentiel dans ce domaine.

Nos systèmes et processus . Les activités d'innovation, d'entretien et de gestion au chapitre des systèmes et de la technologie pourraient se répercuter sur nos systèmes informatiques et sur la fiabilité de notre réseau, ainsi que sur nos charges d'exploitation.

Les risques et incertitudes comprennent :

notre capacité à maintenir notre service à la clientèle et à exploiter notre réseau en cas d'erreurs humaines ou de menaces liées aux interventions humaines, telles que les cyberattaques et les pannes d'équipement susceptibles d'entraîner des interruptions du réseau; les perturbations techniques et les bris d'infrastructures; les retards et l'augmentation des coûts, notamment ceux découlant de restrictions de la part des gouvernements ou de mesures commerciales; l'exhaustivité et l'efficacité des plans et des mesures de continuité des activités et de reprise après sinistre.





Notre équipe . La nature sans cesse changeante et le caractère hautement concurrentiel de nos marchés et de notre environnement d'exploitation conjugués à la mondialisation et à l'évolution du profil démographique de notre main-d'œuvre, de même que l'efficacité de nos programmes internes de formation, de perfectionnement, de relève et de santé et mieux-être, pourraient se répercuter sur notre capacité à attirer, à former et à retenir au sein de notre équipe des membres possédant les compétences requises pour répondre aux besoins changeants de nos clients ainsi qu'à l'évolution de nos activités. Les membres de l'équipe pourraient faire face à de plus grands défis en matière de santé mentale en lien avec les initiatives de changement importantes au sein de l'organisation, ce qui pourrait entraîner la perte de membres clés de l'équipe en raison d'une invalidité à court ou à long terme ou d'un départ. L'intégration des entreprises internationales acquises et les activités d'intégration parallèles pourraient avoir une incidence sur l'efficience opérationnelle, la culture organisationnelle et l'engagement.

. Fournisseurs . Notre société pourrait être touchée par les perturbations liées aux chaînes d'approvisionnement, de même que par le manque de résilience à l'égard d'événements d'envergure mondiale ou locaux. La dépendance envers un seul fournisseur en ce qui a trait à la fourniture de produits et de composants ainsi qu'à la prestation de services ou au soutien pourrait se répercuter sur notre capacité à répondre avec efficacité aux attentes croissantes et sans cesse changeantes des clients tout en maintenant la qualité du service. La capacité de nos fournisseurs à maintenir leurs gammes de produits et à offrir des services à l'égard de ces produits pourrait avoir une incidence sur la réussite de la mise à niveau et de l'évolution de la technologie que nous offrons.

. Questions liées aux biens immobiliers . Les placements immobiliers sont exposés à des risques de financement possibles et à l'incertitude quant à la demande et aux taux d'occupation et de location futurs, particulièrement depuis la pandémie. Les projets d'aménagement immobilier futurs pourraient ne pas être achevés selon les délais ou le budget établis et pourraient ne pas susciter les engagements liés à des contrats de location prévus. Il se pourrait que nous soyons exposés à un risque de perte lié à nos placements si les plans d'affaires liés aux projets d'aménagement de notre coentreprise immobilière ne sont pas menés à bien.

. Financement, dette et dividendes . Notre capacité à obtenir du financement aux prix les plus avantageux pourrait être touchée par les conditions générales du marché ainsi que par l'évolution des évaluations sur les marchés des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres relativement à notre capacité à générer des flux de trésorerie futurs suffisants pour assurer le service de notre dette. Notre incapacité à mener à bien les initiatives de désendettement prévues ou à concrétiser les bénéfices attendus de ces initiatives pourrait faire augmenter notre coût du capital. Notre intention actuelle de payer des dividendes à nos actionnaires pourrait limiter notre capacité à investir dans nos activités afin de prendre en charge notre croissance future.

Les risques et incertitudes comprennent :

notre capacité à utiliser des capitaux propres à titre de contrepartie dans le cadre d'acquisitions d'entreprises est influencée par les évaluations boursières des actions ordinaires de TELUS; les niveaux des dépenses d'investissement et les décaissements possibles aux fins de l'acquisition de licences de spectre dans le cadre d'enchères ou de l'achat de ces licences auprès de tiers ont une incidence sur les facteurs suivants et sont touchés par ces facteurs : nos initiatives liées aux services à large bande; notre déploiement continu de plus récentes technologies mobiles; les investissements dans la technologie de réseau qui sont nécessaires pour assurer la conformité aux lois et règlements visant la sécurité des cybersystèmes, y compris les interdictions d'utiliser les produits et services de certains fournisseurs; les investissements dans la résilience et la fiabilité du réseau; l'attribution de ressources pour les acquisitions et les futures enchères de spectre que doit tenir Innovation, Sciences et Développement économique Canada (« ISDE »). Si nous n'atteignons pas nos objectifs au chapitre des résultats d'exploitation et des résultats financiers ou que des modifications sont apportées à notre contexte réglementaire, cela pourrait influer sur les niveaux de nos dépenses d'investissement; des flux de trésorerie disponibles inférieurs aux prévisions pourraient réduire notre capacité à investir dans les activités, à réduire notre levier financier ou à fournir un rendement du capital investi à nos actionnaires. Les décisions concernant les dividendes trimestriels sont prises par notre conseil d'administration en fonction de notre situation financière et de nos perspectives. Des actions ordinaires peuvent être rachetées en vertu de notre offre de rachat dans le cours normal des activités au moment souhaité et si nous estimons que cela représente une bonne occasion, compte tenu de notre situation financière et de nos perspectives, ainsi que du cours de nos actions ordinaires. Il n'existe aucune certitude que nous reprendrons les hausses dans le cadre de notre programme de croissance du dividende ni que notre offre de rachat dans le cours normal des activités sera maintenue, qu'elle demeurera inchangée, ou qu'elle aura pris fin.





Questions fiscales . La complexité des lois et règlements fiscaux au pays et à l'étranger et des obligations d'information qui s'appliquent à TELUS et à nos filiales en exploitation à l'échelle internationale pourrait se répercuter sur nos résultats financiers. Les acquisitions et l'expansion de nos activités à l'international accroissent notre exposition à divers régimes fiscaux.

. L'économie . L'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale, y compris une possible récession et des attentes fluctuantes concernant l'inflation, de même que l'efficacité avec laquelle nous surveillons et modifions nos hypothèses en matière de croissance et nos plans d'urgence, pourraient se répercuter sur l'atteinte des objectifs de la société, sur nos résultats financiers (y compris les flux de trésorerie disponibles) et sur nos régimes de retraite à prestations définies. Les incertitudes géopolitiques et les changements dans les politiques et les accords commerciaux, y compris l'imposition de droits de douane ou de restrictions commerciales, pourraient faire augmenter nos coûts, perturber nos chaînes d'approvisionnement ou avoir une incidence défavorable sur nos activités et nos résultats financiers. Ces facteurs présentent un risque de récession et pourraient amener les clients à réduire ou à reporter leurs dépenses discrétionnaires, ce qui se répercuterait sur les achats de nouveaux services ou sur les volumes d'utilisation, et à envisager le remplacement de ces services par des solutions à plus faible prix.

. Les litiges et les questions d'ordre juridique . La complexité des lois et règlements et la conformité à ces lois et règlements, de même que nos engagements et nos attentes, pourraient se répercuter sur notre situation financière et notre réputation.

Les risques comprennent :

notre capacité à bien assurer notre défense dans le cadre des réclamations actuelles et possibles, ou notre capacité à négocier et à exercer des droits en matière d'indemnités ou d'autres protections relativement à ces réclamations; le caractère complexe que revêt la conformité aux lois au pays et à l'étranger, y compris le respect des lois sur la concurrence, des lois anticorruption et des lois concernant les pratiques de corruption à l'étranger.



Les hypothèses sous-jacentes à nos énoncés prospectifs sont décrites en détail à la rubrique 9, intitulée « Tendances générales, perspectives et hypothèses, et faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires », et à la rubrique 10, intitulée « Risques et gestion des risques », du rapport de gestion annuel de 2025. Ces descriptions sont intégrées par renvoi dans cette mise en garde, mais ne représentent pas une liste complète des risques pouvant avoir une incidence sur la Société ou sur nos hypothèses. La mise à jour des hypothèses sur lesquelles reposent nos prévisions de 2026 est présentée à la rubrique 9, intitulée « Mise à jour des tendances générales, perspectives et hypothèses, et faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires », du rapport de gestion du premier trimestre de 2026.

D'autres risques ou incertitudes dont nous ignorons l'existence ou que nous jugeons non pertinents pour l'instant peuvent aussi nuire grandement à notre situation financière, à notre rendement financier, à nos flux de trésorerie, à notre entreprise ou à notre réputation. À moins d'indications contraires dans le présent document, les énoncés prospectifs formulés aux présentes n'expriment pas les effets potentiels d'éléments spéciaux ou non récurrents, ni de fusions, d'acquisitions, de cessions ou d'autres combinaisons ou transactions commerciales pouvant être annoncées ou survenir après la date du présent document.

Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces énoncés décrivent nos attentes et s'appuient sur nos hypothèses à la date de publication du document. Ils sont sujets à changer après cette date. À moins que la loi ne l'exige, nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

Cette mise en garde vise l'ensemble des énoncés prospectifs inclus dans le présent document.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées

Nous faisons état de mesures non conformes aux PCGR utilisées pour évaluer le rendement de TELUS ainsi que pour déterminer le niveau de conformité avec les clauses restrictives et gérer notre structure de capital. Comme les mesures non conformes aux PCGR n'ont habituellement pas de définition normalisée, il peut être impossible de les comparer avec des mesures semblables divulguées par d'autres émetteurs. En vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières, de telles mesures doivent être définies clairement et faire l'objet d'un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR les plus semblables. Certaines des mesures n'ont pas de définition couramment acceptée dans le secteur.

Bénéfice net rajusté et bénéfice par action (BPA) de base rajusté : Il s'agit de mesures non conformes aux PCGR qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les normes de comptabilité IFRS. Par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Le bénéfice net rajusté exclut les coûts de restructuration et autres coûts, les pertes de valeur attribuables aux activités de restructuration liées à la rationalisation des biens immobiliers, les redressements d'impôt, les primes de remboursement anticipé de la dette à long terme et autres redressements (indiqués dans les tableaux ci-dessous). Le BPA de base rajusté est calculé en divisant le bénéfice net rajusté par le nombre total moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation. Ces mesures servent à évaluer le rendement consolidé et ne tiennent pas compte des éléments qui, selon la direction, pourraient occulter les tendances sous-jacentes concernant le rendement commercial ou des éléments de nature inhabituelle qui ne reflètent pas nos activités continues. Elles ne doivent pas être considérées comme une solution de remplacement au bénéfice net et au BPA de base lors de l'évaluation du rendement de TELUS.

Rapprochement du bénéfice net rajusté



Trimestre clos le 31 mars En dollars canadiens et en millions 2026 2025 Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 136 321 Ajouter (déduire) les montants suivants, déduction faite du montant attribuable à la part des actionnaires sans contrôle :



Coûts de restructuration et autres coûts 315 93 Incidence fiscale des coûts de restructuration et autres coûts (87) (24) Pertes de valeur attribuables aux activités de restructuration liées à la rationalisation des biens immobiliers 4 3 Incidence fiscale des pertes de valeur attribuables aux activités de restructuration liées à la rationalisation des biens immobiliers (1) (1) Redressements d'impôt (11) (4) Bénéfice net rajusté 356 388

Rapprochement du BPA de base rajusté



Trimestre clos le 31 mars En dollars canadiens 2026 2025 BPA de base 0,09 0,21 Ajouter (déduire) les montants suivants, déduction faite du montant attribuable à la part des actionnaires sans contrôle :



Coûts de restructuration et autres coûts, par action 0,20 0,06 Incidence fiscale des coûts de restructuration et autres coûts, par action (0,05) (0,01) Redressements d'impôt, par action (0,01) -- BPA de base rajusté 0,23 0,26

BAIIA (bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissement) : Nous faisons état du BAIIA et fournissons des indications à ce sujet, car il s'agit d'un instrument clé de l'évaluation du rendement à un niveau consolidé. Souvent déclaré, le BAIIA est une mesure couramment utilisée par les investisseurs et les établissements de crédit comme indicateur du rendement opérationnel d'une entreprise et de sa capacité à contracter des dettes et à les honorer, et comme indicateur d'évaluation. Le BAIIA ne doit pas servir de solution de remplacement au bénéfice net pour l'évaluation du rendement de TELUS, pas plus qu'il ne doit servir de mesure des flux de trésorerie. Le BAIIA, tel que le calcule TELUS, équivaut aux produits d'exploitation et autres produits moins le total des charges pour l'achat de biens et services et des charges pour les avantages sociaux des employés.

Nous calculons le BAIIA rajusté en excluant les éléments non représentatifs de nos activités courantes et ne devant pas, selon nous, faire partie d'un indicateur d'évaluation à long terme, ou ne devant pas être inclus dans l'évaluation de notre capacité à contracter des dettes et à les honorer.

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté

Solutions technologiques TELUS Santé TELUS Numérique Éliminations Total Trimestre clos le

31 mars (En dollars canadiens et en millions) 2026 20251 2026 20251 2026 20251 2026 2025 2026 2025 Bénéfice net















144 301 Coûts de financement















335 344 Impôts sur les bénéfices















55 107 BAII 665 842 (47) (32) (65) (45) (19) (13) 534 752 Dépréciation 517 529 16 13 50 50 -- -- 583 592 Amortissement des immobilisations incorporelles 241 240 99 94 65 66 -- -- 405 400 BAIIA 1 423 1 611 68 75 50 71 (19) (13) 1 522 1 744 Ajout des coûts de restructuration et autres coûts inclus dans le BAIIA 259 79 25 9 31 9 -- -- 315 97 BAIIA, excluant les coûts de restructuration et autres coûts et BAIIA rajusté 1 682 1 690 93 84 81 80 (19) (13) 1 837 1 841

(1) Les résultats de 2025 ont été redressés.

Le BAIIA rajusté moins les dépenses en immobilisations est calculé pour nos secteurs isolables, car il représente une mesure de rendement de TELUS qui se compare mieux à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

Rapprochement du BAIIA rajusté moins les dépenses en immobilisations

Solutions technologiques TELUS Santé TELUS Numérique Éliminations Total Trimestre clos le 31 mars (En dollars canadiens et en millions) 2026 20251 2026 20251 2026 20251 2026 2025 2026 2025 BAIIA rajusté 1 682 1 690 93 84 81 80 (19) (13) 1 837 1 841 Dépenses en immobilisations (580) (515) (53) (44) (37) (41) 19 13 (651) (587) BAIIA rajusté moins les dépenses en immobilisations 1 102 1 175 40 40 44 39 -- -- 1 186 1 254

(1) Les résultats de 2025 ont été redressés.

Flux de trésorerie disponible : Nous rendons compte de cette mesure comme indicateur supplémentaire de notre rendement opérationnel. Il n'existe pas de définition de « flux de trésorerie disponible » couramment acceptée dans le secteur. Cette donnée ne doit pas être considérée comme une solution de remplacement aux mesures indiquées dans les états consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie. Le flux de trésorerie disponible exclut certains changements au fonds de roulement (créances clients et fournisseurs), le produit d'actifs cédés, et d'autres sources de fonds et leur utilisation, comme le signalent les états consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie. Il indique la somme d'argent tirée de l'exploitation de l'entreprise disponible après déduction des dépenses en immobilisations et qui peut servir à des fins discrétionnaires, entre autres, à payer des dividendes, à rembourser des dettes, à racheter des actions ou à effectuer d'autres investissements. Le produit d'actifs cédés ou d'activités de financement peut contribuer au flux de trésorerie disponible de temps à autre.

Calcul du flux de trésorerie disponible























Trimestre clos le 31 mars 2026

Trimestre clos le 31 mars 2025 (En dollars canadiens et en millions) Flux de trésorerie

provenant des

activités

d'exploitation

Différence

Flux de

trésorerie

disponible

Flux de

trésorerie

provenant des

activités

d'exploitation

Différence

Flux de

trésorerie

disponible BAIIA 1 522

--

1 522

1 744

--

1 744 Coûts de restructuration et autres coûts, déduction faite des décaissements 165

--

165

(36)

--

(36) Effets des actifs sous contrat, de leur acquisition et de leur exécution, et du programme de financement d'appareil mobile Paiements faciles de TELUSMD 27

--

27

28

--

28 Effet du montant en capital des obligations locatives non discrétionnaires1 --

(113)

(113)

--

(193)

(193) Éléments des états consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie :





















Rémunération fondée sur des actions, nette des sorties de trésorerie liées au régime d'actionnariat des employés 31

--

31

42

--

42 Charges nettes liées aux régimes à prestations déterminées des employés 13

--

13

15

--

15 Cotisations de l'employeur aux régimes à prestations déterminées des employés (5)

--

(5)

(5)

--

(5) Gain tiré des contributions de l'immobilier sur les coentreprises (5)

5

--

(8)

8

-- Pertes (gain) sur les placements comptabilisés à la valeur de consolidation (1)

--

(1)

--

--

-- Intérêts payés (430)

--

(430)

(371)

--

(371) Intérêts reçus 25

--

25

5

--

5 Autre (11)

11

--

(11)

11

-- Autres éléments du fonds de roulement (165)

165

--

(172)

172

-- Dépenses en immobilisations --

(651)

(651)

--

(587)

(587)

1 166

(583)

583

1 231

(589)

642 Impôt sur les bénéfices payé, déduction faite des remboursements2 (116)

116

--

(154)

--

(154)

1 050

(467)

583

1 077

(589)

488

























(1) Comme indiqué à la note 3 des états financiers consolidés intermédiaires, nous pouvons émettre de nouvelles dettes pour remplacer des dettes existantes présentant différentes caractéristiques. Dans le cadre de la gestion de notre structure de capital, nous avons choisi de remplacer le montant en capital de l'obligation locative de 732 $ par un remboursement discrétionnaire. (2) Comme il est indiqué à la note 3 des états financiers consolidés intermédiaires, dans le cadre de la gestion de notre structure de capital, nous avons payé des impôts supplémentaires sur les bénéfices liés à l'émission de capitaux propres par une filiale. Ce montant a été exclu du flux de trésorerie disponible indiqué dans ce tableau.

Produit moyen par appareil d'abonné (PMAA) lié aux téléphones mobiles par mois : Il est exprimé sous la forme d'un tarif mensuel et constitue la mesure des produits d'exploitation du réseau tirés des forfaits mensuels et des frais d'utilisation et d'itinérance, divisés par le nombre moyen d'abonnés ayant un téléphone mobile sur le réseau durant la période.

Annexe

Produits d'exploitation et autres produits - Solutions technologiques

En dollars canadiens et en millions Trimestre clos le 31 mars Variation en (non audités) 2026 2025 (redressé) pourcentage Produits d'exploitation tirés du réseau mobile 1 750 1 732 1 Produits d'exploitation tirés de l'équipement des services mobiles et d'autres services 474 524 (10) Services de données fixes1 1 175 1 168 1 Services vocaux fixes 161 170 (5) Produits d'exploitation tirés de l'équipement des services fixes et d'autres services 124 143 (13) Services liés à l'agriculture et aux biens de consommation 88 98 (10) Produits d'exploitation (découlant de contrats établis avec les clients) 3 772 3 835 (2) Autres produits 12 39 (69) Produits d'exploitation et autres produits externes 3 784 3 874 (2) Produits intersectoriels 6 6 - Produits d'exploitation et autres produits - Solutions technologiques 3 790 3 880 (2)

(1) Exclus les services liés à l'agriculture et aux biens de consommation.

Produits d'exploitation et autres produits - TELUS Santé

En dollars canadiens et en millions Trimestre clos le

31 mars Variation

en (non audités) 2026 2025 pourcentage Services de santé 522 470 11 Équipements de santé 1 1 -- Produits d'exploitation (découlant de contrats établis avec les clients) 523 471 11 Autres produits 1 - v. n. Produits d'exploitation et autres produits externes 524 471 11 Produits intersectoriels 2 2 -- Produits d'exploitation et autres produits - TELUS Santé 526 473 11

Produits d'exploitation et autres produits - TELUS Numérique

En dollars canadiens et en millions Trimestre clos le 31 mars Variation

en (non audités) 2026 2025 pourcentage Produits d'exploitation (découlant de contrats établis avec les clients) 694 712 (3) Autres produits 11 - v. n. Produits d'exploitation et autres produits externes 705 712 (1) Produits intersectoriels 108 102 6 Produits d'exploitation et autres produits - TELUS Numérique 813 814 -

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications exerçant ses activités dans plus de 45 pays et un chef de file mondial grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 21 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe destinés aux consommateurs, aux entreprises et au secteur public. TELUS est déterminée à exploiter le potentiel de sa technologie pour générer des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS se fait un devoir d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie d'environ 170 millions de personnes réparties au sein de 200 pays et territoires grâce à ses technologies novatrices en matière de médecine préventive et de mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans l'expérience client numérique et dans les transformations numériques axées sur l'avenir génératrices de valeur pour sa clientèle mondiale. Guidée par sa philosophie solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons », TELUS continue d'investir dans des initiatives qui favorisent l'éducation, la santé et le mieux-être des collectivités. En 2023, nous avons lancé le programme de bourses d'études TELUS, qui vise à offrir à tous les jeunes au Canada désireux de faire des études postsecondaires la possibilité de le faire. À ce jour, le programme a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants, et ce n'est qu'un début. Depuis 2000, TELUS ainsi que les membres de son équipe en poste et retraités ont à ce jour contribué à la collectivité à hauteur de 1,85 milliard de dollars par des dons d'argent, de temps, de produits et services, et divers programmes, ayant notamment effectué 2,5 millions de jours de bénévolat, ce qui a valu à TELUS d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

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Relations avec les investisseurs

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Relations médiatiques

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SOURCE TELUS Corporation