TELUS Corporation

12 févr, 2026, 06:50 ET
VANCOUVER, BC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,4184 $ CA par action sur les actions ordinaires émises et en circulation. Ce dividende sera versé le 1er avril 2026 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 11 mars 2026.
Par ordre du conseil d'administration
Andrea Wood
Vice-présidente à la direction et chef des services juridiques et de la gouvernance
Vancouver, Colombie-Britannique
Le 11 février 2026
