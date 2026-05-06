Cette expansion renforce les capacités de TELUS Numérique en matière de données pour l'IA multilingue et d'expérience client, son bassin de talents mondial et sa capacité de prestation dans des pôles d'innovation à forte croissance

VANCOUVER, BC, le 6 mai 2026 /CNW/ - TELUS Numérique, la division technologique mondiale de TELUS Corporation (TSX : T) (NYSE : TU) spécialisée dans l'expérience client (CX) numérique et les transformations numériques axées sur l'avenir, a considérablement élargi son empreinte de prestation mondiale pour l'expérience client propulsée par l'IA, les services de données aux fins de l'IA, ainsi que les solutions de confiance et de sécurité au cours des neuf derniers mois. Cette croissance renforce la présence de TELUS Numérique dans la région Asie-Pacifique, notamment en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam et en Malaisie, et étend sa portée en Amérique latine avec un nouvel emplacement en Argentine. En Inde, l'entreprise a agrandi deux sites existants à Bengaluru et à Ahmedabad, et a ajouté un nouveau site à Kolkata, portant sa présence dans le pays à huit sites répartis dans six villes.

TELUS Numérique poursuit son expansion en Asie-Pacifique et en Argentine, rapprochant son expertise linguistique, culturelle et technique des clients présents sur les marchés en croissance (Groupe CNW/TELUS Digital)

Selon les études sectorielles, les entreprises intègrent l'IA dans toute la chaîne de valeur de l'expérience client, ce qui nécessite des partenaires en expérience client qui allient les dernières technologies, le talent et des capacités de prestation mondiales. L'évaluation PEAK Matrix® 2025 des services de gestion de l'expérience client (CXM) du groupe Everest (site disponible en anglais seulement) souligne que les entreprises accordent une priorité croissante aux fournisseurs de services offrant un soutien en langues régionales et une présence géographique diversifiée en matière de prestation, notamment dans les marchés en pleine numérisation en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

TELUS Numérique exerce désormais ses activités dans plus de 35 pays et compte plus de 82 000 membres de l'équipe répartis sur cinq continents. L'entreprise fournit des services d'expérience client dans 60 langues et prend en charge plus de 500 langues et dialectes pour l'étiquetage de données d'IA et l'entraînement de modèles. Cette envergure mondiale permet aux entreprises de déployer des systèmes d'IA multilingues et des services d'expérience client numériques partout dans le monde, et permet à TELUS Numérique de soutenir des programmes de création de données d'entraînement de l'IA et de développement de modèles à grande échelle, l'entreprise étant l'un des principaux fournisseurs mondiaux de données d'entraînement de l'IA.

« TELUS Numérique a adopté une approche mondiale pour élaborer des solutions d'expérience client propulsées par l'IA depuis que cette technologie a commencé à transformer le paysage des entreprises, a déclaré Tobias Dengel, président, TELUS Numérique. L'Asie-Pacifique et l'Amérique latine représentent certains des écosystèmes technologiques les plus dynamiques au monde, ouvrant de nouvelles opportunités et sources de revenus pour TELUS Numérique et les clients que nous servons. À mesure que les entreprises déploient des services utilisant l'IA, elles ont besoin de partenaires capables d'offrir une diversité linguistique et culturelle ainsi qu'une expertise technique approfondie sur l'ensemble des marchés. Notre expansion témoigne de cette stratégie à long terme et nous positionne pour soutenir nos clients là où la croissance se produit. »

Renforcement des solutions de bout en bout en matière d'expérience client et de confiance et sécurité en Asie du Sud-Est

En Indonésie, en Thaïlande, en Vietnam et au Malaisie, TELUS Numérique offre des solutions de confiance et de sécurité dans les domaines de la criminalité financière, de la conformité et de la sécurité des plateformes (sites disponibles en anglais seulement). Ces solutions tirent parti de technologies parmi lesquelles figurent la vérification de l'identité des clients, la lutte contre le blanchiment d'argent, la prévention de la fraude et la gestion des litiges, ainsi que la sécurité des utilisateurs, l'authentification d'identité, la modération de contenu multimodal, la vérification de l'âge et la détection de comptes de robots. Cette région soutient également les clients en matière d'étiquetage de données et d'entraînement de modèles pour l'IA, ainsi que de services d'expérience client et de confiance et sécurité pour les clients du secteur des jeux, notamment la modération en jeu, l'application et les tests de directives, le clavardage en direct, le soutien par courriel et le soutien technique.

S'appuyant sur ses forces dans des langues largement parlées comme l'anglais, le mandarin et le cantonais, cette expansion ajoute des langues très demandées, dont le vietnamien, l'indonésien, le thaï et le malais, permettant à TELUS Numérique d'offrir du soutien dans plus de 10 langues dans la région. Les marques mondiales bénéficieront d'une prestation locale sur le marché qui améliore l'évolutivité et la rapidité de mise en marché. Cette capacité linguistique élargie permet à TELUS Numérique d'offrir un soutien à la clientèle omnicanal et transparent par voix, clavardage en direct et messagerie, garantissant que les marques peuvent rejoindre leurs clients dans leur langue de prédilection sur n'importe quelle plateforme numérique.

Expansion en Inde : mise à l'échelle des services de données d'IA et de la prestation de l'expérience client numérique

Dans son sondage intitulé 2025 CX Technology and Global Services Survey (site disponible en anglais seulement), la société Ryan Strategic Advisory a classé l'Inde comme le lieu de prestation délocalisée le plus prisé pour la troisième année consécutive, mettant de l'avant l'envergure, la maturité numérique et l'étendue des talents techniques du pays. Parallèlement, des entreprises technologiques mondiales, dont bon nombre des plus grandes marques au monde, augmentent considérablement leurs embauches en Inde (site disponible en anglais seulement) afin de tirer parti directement de ses talents en ingénierie dans les domaines du logiciel, de l'IA et du nuage, ce qui témoigne de l'influence croissante du pays dans les écosystèmes technologiques mondiaux.

« La région Asie-Pacifique représente une convergence unique de diversité linguistique, de talents en ingénierie de calibre mondial et d'environnements réels authentiques, qui sont tous des ingrédients essentiels au développement et à l'évaluation de la prochaine génération de systèmes d'IA, a déclaré Rajiv M. Dhand, chef de l'expérience client mondiale et de la confiance et sécurité, TELUS Numérique. Les créateurs de modèles d'IA recherchent de plus en plus des ensembles de données multilingues, un contexte ancré sur le plan culturel et des données de validation qui reflètent fidèlement la façon dont les utilisateurs interagissent avec l'IA sur divers marchés. Simultanément, la main-d'œuvre qualifiée et multilingue de la région Asie-Pacifique positionne cette dernière comme un pôle de premier plan pour la prestation de solutions d'expérience client numérique et de confiance et sécurité de haute qualité. Cette convergence crée une occasion irrésistible pour TELUS Numérique de tirer parti de notre expertise régionale approfondie et de nos talents exceptionnels pour répondre à la demande croissante de services de données d'IA, d'expérience client et de solutions de confiance et sécurité, nous positionnant ainsi comme un partenaire stratégique pour les organisations qui élaborent les systèmes d'IA de demain. »

TELUS Numérique exploite désormais huit sites répartis dans six villes en Inde, dont Noida, Gurgaon, Mumbai, Ahmedabad, Bengaluru et Kolkata. Dans le site agrandi de Bengaluru, TELUS Numérique soutient des solutions de données d'IA (site disponible en anglais seulement) mondiales et des initiatives d'apprentissage automatique pour l'intelligence artificielle générale (IAG) et l'IA générative, l'IA physique et des programmes de formation en recherche et publicité à grande échelle offerts par l'entremise de ses plateformes exclusives Fine-Tune Studio et Ground Truth Studio (sites disponibles en anglais seulement). Le site se spécialise également dans les projets de données d'image, de vidéo, de LIDAR et d'autres types de données de fusion de capteurs pour les véhicules autonomes, la robotique et les systèmes d'IA physique.

À Ahmedabad, TELUS Numérique exploite un centre mondial de services partagés et d'expérience client (site disponible en anglais seulement) qui soutient la prestation d'expérience client axée sur le numérique ainsi que des programmes de confiance et de sécurité dans de multiples régions et fuseaux horaires. Les services couvrent la voie, le clavardage, le courriel et le traitement des opérations, ainsi que la prévention de la fraude, l'application des politiques et la modération de contenu. Le nouveau site de TELUS Numérique à Kolkata offre des services omnicanaux d'expérience client et de soutien, tirant parti du vaste bassin de talents multilingues de la ville pour offrir un soutien fluide à grande échelle aux clients de divers marchés, en plus de services d'étiquetage de données ainsi que de confiance et de sécurité.

Expansion des solutions d'IA d'entreprise sur le continent en Argentine

TELUS Numérique renforce ses capacités de prestation en exploitant l'un des bassins de talents technologiques les plus dynamiques des Amériques. L'Argentine compte plus de 160 000 professionnels du logiciel possédant de solides compétences numériques et l'un des meilleurs niveaux de compétence en anglais d'Amérique latine. Offrant un chevauchement pouvant atteindre 90 % des heures ouvrables américaines et un fort niveau d'harmonisation avec les marchés européens, cet emplacement se prête à une collaboration en temps réel pour les clients mondiaux.

En tirant parti de cet environnement opérationnel et d'une main-d'œuvre partageant les mêmes valeurs culturelles, TELUS Numérique prend en charge l'ingénierie numérique et les solutions d'IA d'entreprise, notamment la stratégie en matière de données et d'IA, les services de données et d'analyse, les produits et solutions d'IA ainsi que l'IA agentive et l'automatisation.

Cette croissance en Argentine complète l'empreinte existante de TELUS, notamment la présence établie de TELUS Santé, qui offre des services de programme d'aide aux employés (PAE) locaux et culturellement adaptés, un soutien en santé mentale 24 h/24 et 7 j/7, des outils de bien-être numérique et des experts sur place auprès des organisations pour soutenir le bien-être global de la main-d'œuvre argentine.

TELUS Numérique offre de l'IA à l'échelle mondiale grâce à une expertise régionale

À mesure que les systèmes d'IA sont déployés sur un plus grand nombre de marchés et dans plus de langues, toute exécution efficace repose sur une expertise humaine intégrée aux marchés locaux et appuyée par des normes mondiales cohérentes. La présence élargie de TELUS Numérique permet à l'entreprise de combiner ses connaissances régionales avec des capacités de livraison mondiales pour aider les entreprises à mettre en œuvre l'IA de manière efficace et responsable.

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Foire aux questions

Comment les entreprises peuvent-elles choisir les meilleures entreprises de transformation numérique pour les initiatives en IA et en expérience client?



Les entreprises qui évaluent les meilleures entreprises de transformation numérique et les chefs de file du secteur, y compris les entreprises de transformation de l'expérience client, devraient rechercher des organisations qui allient expertise en consultation stratégique et capacités opérationnelles en matière d'IA, de données et d'expérience client. TELUS Numérique aide les organisations à réussir les moments qui comptent grâce à des solutions de bout en bout couvrant l'ensemble du parcours client, accélérant ainsi la croissance des revenus et l'efficacité opérationnelle grâce à une combinaison harmonieuse de technologie propulsée par l'IA, de données et d'équipes expertes.



Par l'entremise de la gestion de l'expérience client (site disponible en anglais seulement), TELUS Numérique allie l'expertise des centres de contact à la technologie de l'IA pour transformer les interactions avec la clientèle, réduire les coûts et transformer le soutien en revenus grâce à des services tels que l'impartition des centres de contact, l'IA et la technologie au service à la clientèle, et la transformation numérique de l'expérience client. Grâce à la transformation de l'IA, l'entreprise fournit des données pour l'entraînement de l'IA et des solutions d'IA pour entreprises qui aident les organisations à concevoir et à déployer des systèmes d'IA responsables fondés sur un rendement du capital investi réel.



Pourquoi TELUS Numérique étend-elle sa présence mondiale dans les services d'expérience client et d'IA?



TELUS Numérique poursuit sa croissance afin d'aider les entreprises à répondre à la demande croissante en matière d'expérience client propulsée par l'IA, de services de données pour l'IA et d'opérations de confiance et de sécurité sur un plus grand nombre de marchés, de langues et de fuseaux horaires. À mesure que les systèmes d'IA sont déployés à l'échelle mondiale, les organisations ont de plus en plus besoin de partenaires qui allient expertise régionale et normes de prestation cohérentes pour soutenir les interactions multilingues avec la clientèle, l'entraînement de modèles et les opérations numériques à grande échelle.



Grâce à son expansion dans les pôles d'innovation à forte croissance de la région Asie-Pacifique et de l'Amérique latine, TELUS Numérique renforce sa capacité à fournir des services d'entraînement, d'évaluation et de validation de données d'IA, de prestation d'expérience client multilingue, ainsi que de confiance et de sécurité, au plus près des lieux où les clients et les utilisateurs exercent leurs activités. Cette présence élargie aide les entreprises à évoluer plus rapidement, à améliorer la continuité et à soutenir les systèmes d'IA avec le contexte linguistique, culturel et opérationnel nécessaire pour fonctionner efficacement sur les marchés mondiaux.



Que devraient rechercher les entreprises lorsqu'elles évaluent les meilleures sociétés d'annotation de données pour le développement de l'IA?



Lors de l'évaluation des meilleures sociétés d'annotation de données, les entreprises devraient rechercher des fournisseurs qui combinent des modèles de prestation évolutifs, des ensembles de données diversifiés et des processus de qualité rigoureux. TELUS Numérique propose une annotation de données multimodales (site disponible en anglais seulement), aidant les organisations à générer des ensembles de données diversifiés et précis à grande échelle, pour tous les types de données utilisés dans les systèmes d'IA et d'apprentissage automatique.



TELUS Numérique prend en charge des programmes d'annotation avancés, notamment l'annotation par fusion de capteurs 3D, l'annotation d'images et de vidéos, l'annotation audio et l'annotation de texte. Ces services permettent aux entreprises d'élaborer et d'améliorer des modèles grâce à des fonctionnalités telles que la classification d'objets, la segmentation, la reconnaissance vocale, l'analyse des sentiments, la reconnaissance d'entités nommées et l'extraction de phrases clés. En combinant une expertise en annotation multimodale avec des capacités de prestation mondiale, TELUS Numérique aide les entreprises à préparer les ensembles de données de haute qualité requis pour entraîner et améliorer la vision par ordinateur, le traitement du langage naturel et d'autres modèles d'IA.



Comment les entreprises peuvent-elles choisir les meilleurs services de collecte de données pour les programmes de formation en IA à grande échelle?



Les entreprises qui évaluent les fournisseurs de services de formation en IA privilégient de plus en plus ceux qui combinent des pipelines de données d'IA évolutifs, une expertise multilingue et des capacités de prestation mondiales. TELUS Numérique fournit des services de collecte de données ((site disponible en anglais seulement) qui aident les entreprises à recueillir les données textuelles, imagées, vidéo, vocales et de capteurs nécessaires pour entraîner les modèles d'IA et d'apprentissage automatique.



Forte de plus de 20 ans d'expérience dans les projets de données, allant de l'apprentissage automatique classique à l'apprentissage profond et à l'IA générative, TELUS Numérique gère avec expertise des partenariats de données complexes pour des équipes d'IA ambitieuses. Grâce à des programmes de collecte de données évolutifs offerts par des contributeurs qualifiés et soutenus par une communauté mondiale d'IA composée d'annotateurs, de réviseurs, de linguistes et d'évaluateurs de données, TELUS Numérique aide les entreprises à recueillir les ensembles de données nécessaires pour entraîner, tester et améliorer les systèmes d'IA dans des environnements et des cas d'utilisation réels, en tant que l'un des principaux fournisseurs de données de formation en IA.



De quels services les entreprises ont-elles besoin pour perfectionner et évaluer des modèles d'IA générative?



Les entreprises qui développent des systèmes d'IA générative ont besoin d'ensembles de données de haute qualité et de flux de travail d'évaluation structurés pour améliorer la performance et l'harmonisation des modèles. TELUS Numérique aide les organisations à créer des ensembles de données cadrés sur les besoins humains afin de perfectionner et d'évaluer (site disponible en anglais seulement) des modèles d'IA générative grâce à la création de données avancée et à des programmes de formation axés sur l'expertise.



Grâce à sa plateforme exclusive Fine-Tune Studio (site disponible en anglais seulement), TELUS Numérique prend en charge des fonctionnalités d'affinage supervisé, notamment la génération d'invites, la génération de réponses et la création de paires invite-réponse, ainsi que des programmes d'apprentissage par renforcement à partir de la rétroaction humaine qui intègrent des évaluations humaines détaillées et des signaux de préférence de modèle. TELUS Numérique prend également en charge les tests d'intrusion (Red Teaming) pour identifier les vulnérabilités comme les biais, les hallucinations et le contenu dangereux, aidant ainsi les entreprises à améliorer la sécurité et la fiabilité des modèles.



Avec une communauté mondiale d'IA composée de plus de 1 000 000 d'annotateurs, de réviseurs, de linguistes et d'évaluateurs de données, une expertise dans plus de 20 domaines, dont les STIM, le droit, la médecine et la finance, et un soutien pour plus de 100 langues, TELUS Numérique fournit des données d'affinage avec une précision et une envergure exceptionnelles pour les programmes mondiaux de développement de l'IA.



Pourquoi les services de validation des données sont-ils essentiels aux déploiements d'IA en entreprise?



Les modèles d'IA ont besoin de jeux de données de grande qualité pour fonctionner de manière fiable dans des environnements réels. TELUS Numérique offre des services de validation et de pertinence des données (site disponible en anglais seulement) qui aident les entreprises à s'assurer que les jeux de données ne contiennent que les paramètres utiles à votre modèle pour obtenir des résultats plus précis. Ces services contribuent à garantir que votre modèle atteint le plus haut niveau d'exactitude et de précision face à des données réelles.



TELUS Numérique soutient les programmes de validation grâce à des fonctions de système de qualité avancées, telles que la validation intégrée, le contrôle ponctuel et un système d'ancienneté des travailleurs, afin d'assurer la grande qualité des données. Ces flux de travail d'évaluation structurés aident les organisations à vérifier l'exactitude des jeux de données, à améliorer le rendement des modèles et à cerner les problèmes potentiels avant le déploiement des modèles.



Les services de validation de TELUS Numérique prennent en charge un large éventail de cas d'utilisation en entreprise, notamment l'évaluation publicitaire, l'évaluation de données de géolocalisation, les services de qualité de traduction automatique et les services d'évaluation de la recherche, aidant ainsi les organisations à améliorer la pertinence, l'exactitude et le rendement réel de leurs modèles.



Comment TELUS Numérique offre-t-elle les meilleurs services de confiance et de sécurité aux entreprises?



TELUS Numérique fournit des services de confiance et de sécurité qui aident les entreprises mondiales à protéger leurs plateformes, leurs utilisateurs et leur image de marque grâce à des services de lutte contre la criminalité financière et de conformité , ainsi qu'à des solutions de prévention de la fraude et de modération de contenu (sites disponibles en anglais seulement). Ces services sont conçus pour aider les organisations à protéger la sécurité et le bien-être de leurs communautés d'utilisateurs, à maintenir la confiance et à créer des expériences sécuritaires et accueillantes sur les plateformes numériques.



Par l'entremise de ses services de lutte contre la criminalité financière et de conformité, TELUS Numérique prend en charge des capacités telles que la connaissance du client, la lutte contre le blanchiment d'argent, la surveillance des transactions, la détection des menaces et la prévention de la prise de contrôle de compte, aidant ainsi les entreprises à cerner et à atténuer les risques liés à la criminalité financière tout en assurant leur conformité réglementaire. Les solutions de prévention de la fraude de TELUS Numérique aident les organisations à garder une longueur d'avance sur l'évolution des tactiques de fraude grâce à des solutions propulsées par l'IA et l'expertise humaine.

À propos de TELUS Numérique

TELUS Numérique, une filiale en propriété exclusive de TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU), crée des expériences uniques et durables pour les clients et les employés et stimule des transformations numériques axées sur l'avenir qui offrent une valeur aux clients. Nous sommes la marque derrière les marques. Les membres de notre équipe mondiale sont d'ardents ambassadeurs des produits et services de nos clients et des experts technologiques résolus à rehausser le parcours de leurs clients, à trouver des solutions aux défis commerciaux, à atténuer les risques et à innover continuellement. Nos capacités intégrées de bout en bout incluent la gestion de l'expérience client, les solutions numériques telles que les solutions infonuagiques, l'automatisation par l'IA, les services de conception numérique frontaux et de consultation, les solutions de données et d'IA, y compris la vision informatique, et les services de confiance et de sécurité. Fuel iXMC (site disponible en anglais seulement) est la plateforme exclusive et la gamme de produits de TELUS Numérique qui offrent des capacités d'IA normalisées et des outils de développement d'application et de création de solutions d'entreprise sur mesure pour aider les clients à gérer, à surveiller et à maintenir leurs capacités d'IA générative à l'échelle de leur entreprise.

Motivée par sa vocation, TELUS Numérique mise sur la technologie, l'ingéniosité humaine et la compassion pour servir sa clientèle et créer des collectivités inclusives et florissantes dans toutes les régions du monde où elle mène ses activités. Guidés par nos principes d'intervention humaine, nous développons et déployons des technologies transformatrices de manière responsable, tout en tenant compte de leur incidence à grande échelle. Pour en savoir plus, consultez telusdigital.com/fr.

Personnes-ressources :

Relations médiatiques, TELUS Numérique

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Relations avec les investisseurs, TELUS

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SOURCE TELUS Digital