VANCOUVER, BC, le 9 mars 2026 /CNW/ - TELUS Corporation (« TELUS » ou la « Société ») a annoncé qu'elle avait donné aujourd'hui un avis de remboursement partiel le 8 mai 2026 d'un capital global de 500 M$ CA des billets à 2,75 % de série CZ échéant le 8 juillet 2026 en circulation (no CUSIP 87971MBL6) (les « billets »), dont le capital global actuellement impayé s'élève à 800 M$ CA. Les billets devant être remboursés seront sélectionnés au prorata et le prix de remboursement des billets sera calculé conformément à l'acte de fiducie applicable. Le remboursement partiel sera financé au moyen du produit tiré du placement des billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe de TELUS réalisé en décembre 2025.

Le présent communiqué n'est publié qu'à titre informatif et ne constitue pas une offre d'achat ou de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de titres.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications exerçant ses activités dans plus de 45 pays et un chef de file mondial grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 21 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe destinés aux consommateurs, aux entreprises et au secteur public. TELUS est déterminée à exploiter le potentiel de sa technologie pour générer des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS se fait un devoir d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie de plus de 161 millions de personnes réparties au sein de 200 pays et territoires grâce à ses technologies novatrices en matière de médecine préventive et de mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans l'expérience client numérique et dans les transformations numériques axées sur l'avenir génératrices de valeur pour sa clientèle mondiale. Guidée par sa philosophie solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons », TELUS continue d'investir dans des initiatives qui favorisent l'éducation, la santé et le mieux-être des collectivités. En 2023, nous avons lancé le programme de bourses d'études TELUS, qui vise à offrir à tous les jeunes au Canada désireux de faire des études postsecondaires la possibilité de le faire. À ce jour, le programme a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants, et ce n'est qu'un début. Depuis 2000, TELUS ainsi que les membres de son équipe en poste et retraités ont à ce jour contribué à la collectivité à hauteur de 1,85 milliard de dollars par des dons d'argent, de temps, de produits et services, et divers programmes, ayant notamment effectué 2,5 millions de jours de bénévolat, ce qui a valu à TELUS d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et telusdigital.com ou suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS).

Relations avec les investisseurs

Ian McMillan

[email protected]

Relations avec les médias

Steve Beisswanger

[email protected]

SOURCE TELUS Corporation