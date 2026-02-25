Mise en œuvre d'un escompte réduit à 1,75 % et émission d'actions nouvelles

VANCOUVER, BC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - TELUS Corporation (« TELUS » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'à compter du 1er avril 2026 et comme annoncé précédemment, TELUS réduira son escompte visant les actions nouvelles à 1,75 pour cent par rapport au cours moyen du marché pour les actions acquises au moyen du réinvestissement des dividendes. Ces modifications s'appliqueront aux dividendes payables le 1er avril 2026 aux actionnaires inscrits le 11 mars 2026. Les actions acquises au moyen de versements en espèces facultatifs seront émises sous forme d'actions nouvelles à 100 pour cent du cours moyen du marché.

Aux termes du régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions (le « régime »), les actionnaires qui résident au Canada et aux États-Unis peuvent choisir de faire réinvestir en actions de TELUS les dividendes versés sur leurs actions. Les porteurs d'actions qui résident à l'extérieur du Canada ou des États-Unis peuvent être admissibles à participer au régime, sous réserve d'une preuve de conformité aux restrictions prévues dans les lois de leur pays. Toutes les modalités du régime peuvent être consultées à l'adresse telus.com/drisp.

Les actionnaires qui participent actuellement au régime verront l'escompte appliqué automatiquement au réinvestissement de leurs dividendes à la date de paiement du 1er avril 2026. Les actionnaires inscrits résidant au Canada et aux États-Unis qui souhaitent participer au régime peuvent procéder à leur inscription en ligne ou en remplissant le formulaire d'inscription au régime accessible sur la page Web des services aux actionnaires de Computershare, à l'adresse www.investorcentre.com, en composant le 1-800-558-0046 ou en se rendant à l'adresse TELUS.com/drisp. Pour participer à temps en vue de la date de paiement des dividendes du 1er avril 2026, les formulaires d'inscription des porteurs inscrits doivent être reçus par la Société de fiducie Computershare du Canada, au 320 Bay Street, 14e étage, Toronto (Ontario) M5H 4A6, avant la fermeture des bureaux le 11 mars 2026.

Les propriétaires véritables d'actions de TELUS qui ne sont pas inscrits (c'est-à-dire les actionnaires qui détiennent leurs actions par l'intermédiaire d'une institution financière, d'un courtier, d'un prête-nom ou de tout autre intermédiaire) doivent communiquer avec cet intermédiaire afin de connaître la marche à suivre pour participer au régime.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis. TELUS a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis une déclaration d'inscription sur formulaire F-3 et un prospectus connexe, chacun daté du 12 août 2021 relativement au régime. Un exemplaire de ces dépôts et des autres déclarations d'inscription ou prospectus qui pourraient être déposés à l'occasion relativement au régime peut être obtenu sous le profil de la Société sur le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l'adresse http://www.sec.gov.

